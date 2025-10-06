Τα μπλεγμένα ελληνοκυπριακά καλώδια, οι λαϊκισμοί για τον Ρούτσι, ο Τέλης και οι φήμες για τα media, οι Αραβες στην ΟΝΕΧ, η Alessandra στο Spetses Marathon
Χαίρετε, να συμφωνήσουμε ότι η ανακοίνωση του Κύπριου Προέδρου Χριστοδουλίδη χθες δεν ήταν… ανακοίνωση Κύπριου ηγέτη προς την Ελλάδα, δηλαδή «αδελφάκι», και λίγη συστολή δεν βλάπτει, ειδικά όταν όλοι καταλαβαίνουν ότι αν βάζει κάποιος προσκόμματα στο έργο, αυτή δεν είναι η Αθήνα
Ότι η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου είχε κακοφορμίσει είναι γνωστό, με κίνδυνο όχι μόνο να ακυρωθεί το έργο και να υπάρξει μια μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στον ΑΔΜΗΕ και, συνεπώς, στον Έλληνα καταναλωτή, αλλά να τεθεί υπό αμφισβήτηση το άρρηκτο μέτωπο Αθήνας-Λευκωσίας και τελικά να επιτευχθεί ο στόχος της Τουρκίας για ματαίωση του έργου. Τώρα, στο Μ.Μ χθες κράτησαν την ψυχραιμία τους και επικράτησε η κοινή λογική και η εθνική γραμμή «Ελλάδα και Κύπρος είναι πάντα μαζί». Ο Κ. Μητσοτάκης και ο Ν. Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη και συμφώνησαν, όπως ανέφερε και η σχετική κοινή ανακοίνωση, για τα επόμενα βήματα για το GSI.
Βιωσιμότητα…
-Το έργο βέβαια θα προχωρήσει όταν αρθούν οι επί της αρχής αμφισβητήσεις της βιωσιμότητάς του, οι οποίες έχουν εγερθεί από την κυπριακή κυβέρνηση και όταν λυθούν οι τεχνικοοικονομικές εκκρεμότητες (οι εκκρεμείς πληρωμές από τους Κυπρίους προς τον ΑΔΜΗΕ)
ΑΔΜΗΕ και οι ρήτρες με τη γαλλική Nexans
-Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τον ΑΔΜΗΕ είναι ότι έχει δαπανήσει 250 εκατομμύρια για την κατασκευή του καλωδίου (συν 48 εκατομμύρια για την εξαγορά του έργου από τους Κύπριους), τα οποία η κυπριακή πλευρά δεν αναγνωρίζει ή για την ακρίβεια αναγνωρίζει μονομερώς, αφού μέχρι στιγμής έχει δεχτεί να καλύψει δαπάνες μόλις 82 εκατομμυρίων που φυσικά ούτε αυτές πληρώνει. Με βάση τη διακρατική συμφωνία που υπεγράφη πέρυσι τον Σεπτέμβριο μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και κυπριακής, αν το έργο σταματήσει για γεωπολιτικούς κινδύνους, η δαπάνη μεταξύ των δύο κρατών θα καλυφθεί σε αναλογία 50-50%. Επομένως, στα 82 εκατ. που αναγνωρίζει η ΡΑΕΚ, ο ΑΔΜΗΕ θα εισπράξει 41 εκατ. από τους Κύπριους, ενώ με βάση το MOU θα πρέπει να λάβει 125 εκ. ευρώ (τα μισά από τα 250 εκατ.) και τα υπόλοιπα να τα πληρώσει η ελληνική πλευρά. Ο ΑΔΜΗΕ κινδυνεύει να επωμιστεί ένα τεράστιο κόστος πέρα από τις ρήτρες που έχει η σύμβαση με τη γαλλική Nexans για τη μη υλοποίηση του έργου ύψους 1,9 δισ. Στο όλο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η έρευνα που γίνεται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, για την οποία ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε.
Ρούτσι και Γαλάζιοι
-Θέλω να έρθω τώρα σε μια υπόθεση που μου έχουν κάνει εντύπωση πολιτικές συμπεριφορές. Του Δένδια κυρίως, γιατί για τον Αβραμόπουλο δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο Δένδιας, σοβαρός πολιτικός, με προφίλ που έως σήμερα μόνο λαϊκισμό δεν βγάζει - αν ήταν τέτοιος, δεν θα έβαζε νυστέρι στον Στρατό με δύσκολες αποφάσεις - απορώ γιατί το πήγε έτσι στην υπόθεση Ρούτση. Όλοι όσοι παροικούν την Ιερουσαλήμ καταλαβαίνουν τι συμβαίνει σε αυτήν την τραγική ιστορία. Και ξέρουν και τα ιατρικά… Τι νόημα έχει λοιπόν να «παίζει» και να στριφογυρνάει σ’ ένα τέτοιο θέμα που σύντομα θα πάρει τον δρόμο του; Παίρνει ίσως κάποιους πόντους από ένα κοινό, αλλά με βεβαιότητα χάνει από κάποιο άλλο, νοήμον κοινό. Το ισοζύγιο δεν το γνωρίζω, αλλά ειλικρινά αποτελεί έκπληξη.
Η σύσκεψη για τα νερά
-Πυκνή θα είναι η εβδομάδα στο Μ.Μ με αρκετές συσκέψεις για θέματα καθημερινότητας ή υποδομών, μετά τα ταξίδια του Κ.Μ. Σήμερα, για παράδειγμα, θα γίνει μια ακόμη σύσκεψη για το θέμα της διαχείρισης των υδάτων με Χατζηδάκη, Παπασταύρου κ.ο.κ., καθώς πρέπει να ληφθούν οι τελικές κυβερνητικές αποφάσεις για τους φορείς διαχείρισης, ώστε να μην πούμε το «νερό-νεράκι».
Ο Τέλης και τα media
-Εσχάτως κυκλοφόρησε ότι ο Τέλης Μυστακίδης, εκτός του ΠΑΟΚ (πρώτα ποδόσφαιρο και μετά, λόγω «πόρτας», πήγε μπάσκετ), θέλει να μπει και σε μεγάλα media. Τώρα εγώ ρώτησα αρμοδίως, αλλά - να μη σας εξιτάρω τζάμπα - δεν μου προέκυψε. Μέλι έχουν τα άτιμα…
-Ενδιαφέρουσα η σημερινή ημέρα και για την αγορά, καθώς έχουμε την έναρξη της δημόσιας πρότασης του Euronext - για την οποία θα διαβάσετε παρακάτω - την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού 2026, ενώ αναμένουμε και την ανακοίνωση για την αύξηση κεφαλαίου της Intralot. Αρχίζοντας λοιπόν από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οι πληροφορίες είναι ότι το κεντρικό χαρακτηριστικό θα είναι η μεγάλη αύξηση επενδύσεων που θα φτάσουν τα 17 δισ. ευρώ μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ θα βασίζεται σε εκτίμηση για ανάπτυξη 2,4% και θα προβλέπει ισχυρά πλεονάσματα, άρα και παροχές. Όσον αφορά την Intralot, οι πληροφορίες είναι ότι η αύξηση πήγε πολύ καλά, με ισχυρή ζήτηση (κάτι για κάλυψη 2,7 φορές ακούστηκε), γεγονός που επέτρεψε να αυξηθεί και το μέγεθος της ΑΜΚ στα 420 εκατ. (από 400 εκατ.) με τιμή διάθεσης ανά μετοχή στο 1,10 ευρώ. Να μην ξεχάσω να αναφέρω πως η χρηματιστηριακή αγορά προεξοφλεί μια θετική ετυμηγορία του οίκου FTSE/Russell αύριο βράδυ και το ενδεχόμενο αναβάθμισης του ΧΑ στην κατηγορία των Developed Markets. Τώρα, αν αυτό είναι καλό νέο...
Ξεκινά η σύγκρουση για το Χρηματιστήριο Αθηνών
-Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να έχουμε τη δημοσιοποίηση του πλαισίου της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εξαγορά της μητρικής εταιρείας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο πως το Euronext ξεκινά με στόχο το 67%, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτε, γιατί μπορεί στις 6 εβδομάδες της δημόσιας πρότασης να αναπροσαρμόσει (διάβαζε «μειώσει») το ποσοστό κατά την επιθυμία της διοίκησής του. Το Euronext είχε βελτιώσει την αρχική πρόταση και η νέα βελτιωμένη προσφορά, την οποία υποστηρίζει το ΔΣ της ΕΧΑΕ, προβλέπει σχέση ανταλλαγής 20 μετοχές της ΕΧΑΕ για κάθε 1 νέα μετοχή της Euronext, έναντι της αρχικής 21,029 μετοχές EXAE για 1 Euronext. Με βάση την τιμή κλεισίματος της Euronext στις 30 Ιουλίου 2025, όταν κατατέθηκε η βελτιωμένη πρόταση, που ήταν 142,7 ευρώ, η EXAE αποτιμήθηκε στα 7,14 ευρώ ανά μετοχή. Έκτοτε η μετοχή της Euronext έχει υποχωρήσει στην περιοχή των 125 ευρώ, ενώ η μετοχή της ΕΧΑΕ έχει επίσης υποχωρήσει στα 6,50 ευρώ. Με βάση τη νέα πρόταση, το ανά μετοχή τίμημα για τους μετόχους της ΕΧΑΕ διαμορφώνεται στα 6,25 ευρώ. Κρίσιμη για την πορεία του εγχειρήματος είναι αφενός η στάση των ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων-μετόχων της ΕΧΑΕ και αφετέρου των Ελλήνων ιδιωτών που ελέγχουν σημαντικό ποσοστό της ΕΧΑΕ. Eχει ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση γιατί υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις. Για παράδειγμα, η Praude Asset Managment που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΕΧΑΕ, φέρεται να είναι αντίθετη στην πρόταση του Euronext και έχει αυξήσει τη συμμετοχή της στο 7,40%. Στην αγορά θεωρούν πως η Praude συνεργάζεται και με άλλα funds-μετόχους της ΕΧΑΕ και θα προβάλλουν ένα ενιαίο μέτωπο άνω του 10%, κλείνοντας τον δρόμο για squeeze out. Το Euronext από την πλευρά του έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί στην πορεία να θεωρήσει επιτυχημένη την πρόταση ακόμη και για το 33% της ΕΧΑΕ. Παράλληλα, υπάρχουν και τεχνικά θέματα που η στήλη δεν γνωρίζει τι προβλέψεις υπάρχουν. Π.χ. ένα Α/Κ που επενδύει σε ελληνικές μετοχές δεν μπορεί από το καταστατικό του να πάρει ξένες μετοχές, όπως αυτές του Euronext. Οπότε τι θα πράξει; Περιμένει την εξέλιξη; Πουλάει τώρα; Ολοκληρώνω λέγοντας πως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προμήθειες που θα δοθούν στις χρηματιστηριακές εταιρείες για την κινητοποίηση των πελατών τους ώστε να επιτύχει η δημόσια προσφορά του Euronext, θα είναι ιδιαίτερα υψηλές, δείγμα της δυσκολίας του εγχειρήματος.
Προσφυγές κατοίκων για την πλαζ Βουλιαγμένης - ΕΤΑΔ: Ιδιωτικοποίηση με... κοινωνικούς όρους
-Όσο προχωρούν τα έργα και αυξάνονται τα μεγάλα ονόματα που στρέφουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να τοποθετηθούν στην πολυσυζητημένη και πανάκριβη πλέον Αθηναϊκή Ριβιέρα, τόσο… αβγατίζουν και οι προσφυγές. Μετά τις νέες προσφυγές για το Ελληνικό (σ.σ. είχαν προηγηθεί αυτές των Δήμων Γλυφάδας και Αλίμου και του Συνδέσμου Δήμων Μητροπολιτικού Πόλου, μεταξύ άλλων, για τη μαρίνα του Αγίου Κοσμά και τη νέα τεχνητή παραλία), από κατοίκους των περιοχών Ελληνικού και Γλυφάδας μαζί και με τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό, Αθλητικό Σύλλογο Κατοίκων Κάτω Ελληνικού, που ζητούν να ακυρωθεί το Προεδρικό Διάταγμα του 2018 για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), αλλά και κατά οικοδομικών αδειών, με σημείο αιχμής, μεταξύ άλλων και τα ύψη των κτισμάτων, κάτοικοι στα πέριξ της Ακτής Βουλιαγμένης έχουν επίσης κινητοποιηθεί αυτή τη φορά για την Ακτή Βουλιαγμένης. Πρόκειται για το πλέον ενδιαφέρον project που «τρέχει» αυτή την περίοδο η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου που έχει προσελκύσει ως γνωστόν κορυφαία επιχειρηματικά ονόματα, με στόχο να έχει προκύψει ο ανάδοχος μέχρι το τέλος του έτους. Οι κάτοικοι, με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θέτουν το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης στην παραλία δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ακίνητο θεωρείται «φιλέτο» για τον επενδυτή που θα το αναλάβει και θα ρίξει και πολλά κεφάλαια για την αναβάθμιση, προσδοκώντας φυσικά και στα ανάλογα έσοδα. Την περασμένη Παρασκευή από το βήμα του Athens Riviera Summit η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Η. Χατζηγεωργίου, διαβεβαίωσε ότι έχει τεθεί το ζήτημα και είναι σαφείς οι κοινωνικοί όροι στον διαγωνισμό με ανάλογη και τη δέσμευση των επενδυτών. Η ίδια επιβεβαίωσε επίσης και τον στόχο για ανάδοχο μέχρι το τέλος του έτους. Υπενθυμίζεται εδώ ότι στη μάχη της διεκδίκησης είναι οι AIR CANTEEN (βλ. Γεωργάτος του ομίλου Γρηγόρης), ATHENS BEACH CLUB (Κωνσταντακόπουλος, Προκοπίου, Κόκκαλης), THE MARGI (βλ. το 5άστερο ξενοδοχείο της Βουλιαγμένης), Κοινοπραξία EVERGOOD (του ομίλου CVC) – ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ (συμφερόντων του επιχειρηματία Μανώλη Βαβουράκη), Κοινοπραξία «REDS Α. Ε.» (Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ) – «ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ» (Όμιλος Μελισσανίδη), ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
Όλοι στο… real estate
-Συνεχίζεται, όπως παρατηρώ, το «ρεύμα» των τοποθετήσεων στην αγορά του real estate, από γνωστούς και… άγνωστους. Πάντως, όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες από άλλους κλάδους ανοίγουν και μια τέτοια εταιρεία, οι περισσότεροι έχοντας συγκεκριμένο business plan στο μυαλό τους. Κάπως έτσι, στα τέλη Σεπτεμβρίου έκανε την εμφάνισή της η “Apantima Real Estate” της οικογένειας Μπιθαρά που δεν περιορίζεται επιχειρηματικά στην αγορά ενδυμάτων. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η αγοραπωλησία ακινήτων και όλα τα παρεμφερή, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε 200.000 ευρώ, τα οποία κατέβαλε η “Mourg Συμμετοχών”. Η εν λόγω εταιρεία holding συστάθηκε τον περασμένο Μάιο με μοναδικό μέτοχο-διαχειριστή τον Γεώργιο Μπιθαρά, δηλαδή τον γιο του Βασίλη και της Σοφίας Μπιθαρά, με την B&F Ενδυμάτων. Ο ίδιος έχει οριστεί διαχειριστής και της “Apantima Real Estate”. Την περασμένη Παρασκευή έγινε η σύσταση μιας ακόμη εταιρείας, με την επωνυμία “Diem Real Estate”, με σκοπό επίσης την αγοραπωλησία ακινήτων και τις κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 300.000 ευρώ και εξ αυτών τις 210.000 ευρώ έβαλε ο Μανώλης Βαβουράκης, ο γνωστός επιχειρηματίας που έχει την εταιρεία κέτερινγκ «Γευσήνους» και τις 90.000 ευρώ η κυρία Διονυσία Παπαδάκη. Η εταιρεία θα διοικείται από σύμβουλο-διαχειριστή, ρόλο που ανέλαβε ο Μανώλης Βαβουράκης.
Aπό το Ριάντ στην Αθήνα με επενδυτική ατζέντα
-Ένα κρίσιμο βήμα στην ενδυνάμωση των στρατηγικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, αποτελεί η διήμερη επίσκεψη (σήμερα 5/10 και αύριο 6/10) του υπουργού Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας, Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, στη χώρα μας. Κατά το πρόγραμμα, ο Σαουδάραβας υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων Bandar bin Ibrahim Alkhorayef θα συναντηθεί με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, για να συζητήσουν το πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας και επενδύσεων, ενώ στη συνέχεια θα συνομιλήσει με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, με έμφαση στην αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και κοινών έργων επεξεργασίας. Επίσης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, διερευνώντας δυνατότητες συνεργασίας στον ναυπηγικό κλάδο. Στη δεύτερη μέρα, θα λάβει μέρος σε στρογγυλή τράπεζα επιχειρήσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδας, με τη συμμετοχή επιχειρηματιών και κορυφαίων στελεχών από ελληνικές βιομηχανίες και τον εξορυκτικό τομέα. Η επίσκεψη του Bandar bin Ibrahim Alkhorayef έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί κατέχει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων στη Σαουδική Αραβία, δηλαδή ενός τομέα που αποτελεί βασικό πυλώνα του στρατηγικού σχεδίου "Vision 2030" της χώρας. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το Ριάντ επιδιώκει να διαφοροποιήσει την οικονομία του από την εξάρτηση από το πετρέλαιο, επενδύοντας δυναμικά στη βιομηχανία, την αξιοποίηση των ορυκτών, την τεχνολογία και τις διεθνείς συνεργασίες. Ο Alkhorayef έχει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων έργων που συνδέονται με τις αλυσίδες παραγωγής, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών ζωνών. Θεωρείται τεχνοκράτης που έχει την εμπιστοσύνη του διαδόχου να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις και τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, κάτι που τον καθιστά στενό συνεργάτη του βασιλικού παλατιού, χωρίς όμως να έχει συγγενικούς δεσμούς με αυτό.
Τι δουλειά έχουν οι Άραβες στην ΟΝΕΧ
-Σε ναυπηγικό hub για την ευρύτερη περιοχή της Βορείου Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου αναδεικνύονται οι γιάρδες της ΟΝΕΧ. Στις 5 Σεπτεμβρίου επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας ο πρέσβης της Νότιας Κορέας. Μία εβδομάδα αργότερα, εκεί βρέθηκε ο υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Νταγκ Μπέργκαμ, και μάλιστα ήταν η πρώτη παρουσία υπουργού της νέας κυβέρνησης Tραμπ στην Ελλάδα. Και σήμερα, Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις θα δώσουν το «παρών» ο υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων Σαουδικής Αραβίας, Bandar Ibrahim Alkhorayef όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης Σ. Αραβίας, Saleh Al-Solami τους οποίους θα συνοδεύει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Επί της υποδοχής θα είναι ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ Πάνος Ξενοκώστας. Η επίσκεψη των Αράβων γίνεται στο πλαίσιο ευρύτερων συμμαχιών στον ναυπηγικό κλάδο, τόσο στον εμπορικό, όσο και στον αμυντικό τομέα.
Οι Eλληνες εφοπλιστές μετακόμισαν στην Κύπρο
-Στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στη Λεμεσό έχει μετακομίσει η ελληνική ναυτιλία στο πλαίσιο του Cyprus Conference 2025, ενός από τα σημαντικότερα διεθνή ναυτιλιακά συνέδρια που συνδιοργανώνουν το υφυπουργείο Ναυτιλίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών. Από τους Έλληνες εφοπλιστές μάθαμε ότι είναι ο Γιώργος Προκοπίου, ο Θανάσης Μαρτίνος, ο Γιάννης Ξυλάς, Ταμίας της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ο Στέφανος Αγγελάκος, ο Γιάννης Κούστας, η Σεμίραμις Παληού και η Ιωάννα Προκοπίου αντιπρόεδρος της BIMCO. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε μία περίοδο που αρχίζουν οι κρίσιμες συζητήσεις στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό-ΙΜΟ και πιο συγκεκριμένα την άλλη Τρίτη, για την πλήρη απανθρακοποίηση της ναυτιλίας–net zero, το «παρών» δίνει στο συνέδριο ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αρσένιο Ντομίνγκεζ στρέφοντας τα φώτα της δημοσιότητας επάνω του. Επικεφαλής των ομιλητών είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε, χθες, Κυριακή 5-9-2025, δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο.
Η Αλεσάντρα εντυπωσίασε στο Spetses mini Marathon
-Kαι αφού ήρθε η συζήτηση στα ταξίδια, να συνεχίσω στο ίδιο μοτίβο λέγοντας πως κόσμος και κοσμάκης κατέβηκε στις Σπέτσες το ΣΚ για το Spetses mini Marathon, το οποίο πλέον θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στη χώρα για τους ερασιτέχνες λάτρεις του αθλητισμού κάθε ηλικίας... Απ' τον επιχειρηματικό στίβο ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους και την αντοχή τους η διευθύνουσα σύμβουλος της L’Oreal Hellas, Αλεσάντρα Ντελφίνι η οποία μάλιστα βγήκε πρώτη στην ηλικιακή της ομάδα στα 3 χλμ. κολύμπι, περνώντας απ' την Κόστα στις Σπέτσες! Αξιοσημείωτες οι επιδόσεις, στο ίδιο αγώνισμα, του διευθύνοντος συμβούλου της Deloitte, Δημήτρη Κουτσόπουλου, αλλά και του επιχειρηματία Αλεξάνδρου Κίκιζα της Μέλισσα - Κίκιζας, ο οποίος συμμετείχε στον αγώνα δρόμου των 10 χλμ. Φέτος στη διοργάνωση καταγράφηκε ρεκόρ συμμετοχών, δικαιώνοντας την προ ετών οργανωτική πρωτοβουλία της Μαρίνας Λήδας Κουταρέλλη.
Τα επενδυτικά μυστήρια του Κυριακούλη
-Οι εταιρικές ανακοινώσεις έχουν θετικό -ορισμένες φορές ακόμη και διθυραμβικό- χαρακτήρα. Η εταιρεία προσέλαβε 2 Ειδικούς Διαπραγματευτές που διασφαλίζουν την εμπορευσιμότητα της μετοχής, που δεν είναι και κάτι σπουδαίο, αφού αν δεν το έκανε θα πήγαινε στην κατηγορία επιτήρησης. Η γερμανική εταιρεία GSI Invest GmbH, που ελέγχεται από τους Ρήγα Τζώρτζη και Παναγιώτη Τζώρτζη, οι οποίοι, μέσω της Indigo Marine Inc., κατέχουν έμμεσα το 26,75% των μετοχών της Κυριακούλης, θα χρηματοδοτήσει το Ομολογιακό Δάνειο των 8 εκατ. ευρώ για την εισηγμένη. Μέσα σ’ αυτόν τον θετικό θόρυβο για την εταιρεία, η μετοχή κέρδισε +9,74% μέσα σε μια εβδομάδα κι έφτασε στην κεφαλαιοποίηση των 16,2 εκατ. ευρώ. Από την άλλη όμως πλευρά, ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα εξαμήνου της εταιρείας. Από εκεί προκύπτει ότι η Κυριακούλης στο πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφει μείωση κατά 2/3 του κύκλου εργασιών, σε μια χρονιά που η τουριστική κίνηση στη χώρα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Σημειώστε πως η Ελλάδα βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης στις ναυλώσεις yachts για το 2024. Αυτά τα μυστήρια δεν είναι καλά για τη χρηματιστηριακή αγορά γενικότερα και πρέπει να τεθούν ερωτήματα στη διοίκηση για να ενημερωθεί και το επενδυτικό κοινό.
Η Eurobank κυνηγά την Coca-Cola HBC
-Το τραπεζικό ράλι συνεχίζεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να σημειώνουν ή να αγγίζουν ενδοσυνεδριακά νέα πολυετή ρεκόρ. Σε υψηλό 10 ετών έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, καταγράφοντας την έκτη διαδοχική του άνοδο, ενώ έπιασε τις 2.400 μονάδες για πρώτη φορά από τις 18 Νοεμβρίου 2015. Σε νέες κορυφές σκαρφάλωσαν οι συστημικές, με τις αποδόσεις τους εντός της φετινής χρονιάς να ανέρχονται από 57% έως 132%. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών έκλεισε η Τράπεζα Πειραιώς, ξεπερνώντας τα 7,5 ευρώ και φτάνοντας σε τιμές που είχε να δει από τον Μάρτιο του 2021. Κοντά στα υψηλά έτους βρέθηκαν οι υπόλοιπες συστημικές, φλερτάροντας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης με ρεκόρ που κρατούν από τον Νοέμβριο του 2015. Άξια αναφοράς η αναρρίχηση της Eurobank στην κεφαλαιοποίηση των 13 δισ. ευρώ, μπαίνοντας πλέον στο «κυνήγι» της πρωτιάς όσον αφορά την πολυτιμότερη εισηγμένη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κι αυτό γιατί η αποτίμηση της Coca-Cola HBC, που βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, έχει πέσει στα 14,3 δισ. ευρώ λόγω των ισχυρών πιέσεων που έχει δεχθεί η μετοχή και οι οποίες δεν γνωρίζουμε γιατί προκλήθηκαν. Παράλληλα, οι συστημικές τράπεζες προχωρούν σε διανομές ενδιάμεσων μερισμάτων το ερχόμενο δίμηνο, γεγονός που ενδεχομένως να δώσει πρόσθετη ώθηση στις μετοχές τους. Στα μέσα Νοεμβρίου θα προβούν στις σχετικές πληρωμές η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα, ενώ θα ακολουθήσει στις αρχές Δεκεμβρίου η Alpha Bank. Είχε προηγηθεί η επιστροφή κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς τον περασμένο Ιούνιο.
Ο Nίκος Τσάκος και ο «πράσινος» Πατριάρχης
-Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης στην αμερικανική κεφαλαιαγορά του NYSE Νίκος Τσάκος. Εκεί συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο οποίος πραγματοποίησε περιοδεία στις ΗΠΑ και μάλιστα τιμήθηκε με το Templeton Award που συνοδεύτηκε με χρηματικό βραβείο $1,2 εκατ. για τον αγώνα του με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα τον ονόμασαν και «πράσινο» Πατριάρχη. Οι σχέσεις της οικογένειας Τσάκου με τον Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι στενές. Πέρσι ο Πατριάρχης παρευρέθηκε στα εγκαίνια της πρώτης ιδιωτικής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού-μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό τη σκέπη του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης στη Χίο.
Η Διώρυγα Κορίνθου ετοιμάζει VIP διελεύσεις yachts
-Η Διώρυγα Κορίνθου αλλάζει ταχύτητα. Η θυγατρική του Υπερταμείου κατέγραψε ετήσια αύξηση +9% στην κίνηση ναυλωμένων yachts. Και επειδή η ζήτηση πάει «τρένο», η Διώρυγα της Κορίνθου ετοιμάζεται να προσφέρει υπηρεσία fast track διέλευσης – κάτι που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι VIP πελάτες της. Την περασμένη εβδομάδα, το Υπερταμείο προχώρησε σε αλλαγή διοίκησης με στόχο να δώσει νέα ώθηση στα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας.
Ο Οκτώβριος για τη Wall Street είναι όπως ο Απρίλιος για το Χρηματιστήριο της Αθήνας
-Σε περιόδους διαρκούς και σταθερής ανόδου των τιμών των μετοχών, η θεμελιώδης ανάλυση παραχωρεί την πρωτοκαθεδρία στην τεχνική ανάλυση και τη στατιστική. Ο Οκτώβριος για την Αθήνα ξεκίνησε με 3 ανοδικές στις 3 συνεδριάσεις, με εβδομαδιαία απόδοση για τον Γενικό Δείκτη +2,21% και για τον Τραπεζικό +6,03%. Η στατιστική λέει ότι ο πιο ασταθής μήνας του έτους για το Χρηματιστήριο της Αθήνας είναι ο Απρίλιος. Για τη Wall Street όμως ο μήνας της αβεβαιότητας είναι ο Οκτώβριος. Από το 1945 και μετά η μεταβλητότητα του S&P 500 υπερβαίνει κατά 33% τον μέσο όρο των υπόλοιπων μηνών από το 1945. Η ψυχολογία πίσω από τη στατιστική ενισχύεται από ιστορικά κραχ της Wall Street: το 1929, το 1987 ("Μαύρη Δευτέρα"), το 2008. Αυτή η συλλογική μνήμη δημιουργεί προφητείες αυτοεκπλήρωσης, με επενδυτές να γίνονται υπερβολικά προσεκτικοί τον μήνα αυτόν. Την περασμένη Παρασκευή, με το Αμερικανικό Κράτος κλειστό λόγω shutdown, χωρίς ανακοινώσεις από τη Στατιστική Υπηρεσία, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης συνέχισε ανέμελο την ανοδική του πορεία. Ο S&P 500 σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο +1.1% καταγράφοντας την Παρασκευή ένα ακόμη ρεκόρ. Ο βιομηχανικός Δείκτης Dow Jones ολοκλήρωσε την εβδομάδα με τη δική του 6η διαδοχική με κέρδη επίσης +1,1%. Ο Nasdaq σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο +1,3%, αν και υποχώρησε 0,3% την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να αποκομίζουν κάποια κέρδη στην υψηλή τεχνολογία. Η στατιστική προειδοποιεί για τον διαρκώς «ταραγμένο Οκτώβριο», ενώ οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν: αυξημένες αποτιμήσεις μετά το ράλι, γεωπολιτικές εντάσεις, και την αβεβαιότητα γύρω από την πολιτική της Fed σε περιβάλλον πληθωρισμού. Η Ιστορία δείχνει ότι όσοι αντέχουν την ταραχή του Οκτωβρίου συχνά ανταμείβονται στο τελευταίο τρίμηνο.
Η ενεργειακή ανακούφιση της Ευρώπης
-Η Ευρωζώνη δείχνει να κλείνει το κεφάλαιο της κρίσης. Η γερμανική τράπεζα Berenberg μέτρησε, υπολόγισε και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωζώνη σημειώνει εντυπωσιακή ανάκαμψη στο ενεργειακό της προφίλ, με τον λογαριασμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων να υποχωρεί στο 2,4% του ΑΕΠ, κατά το β' τρίμηνο 2025, από το ιστορικό υψηλό 6,7% στο τέλος του 2022. Τα στοιχεία που παρέθεσε η Berenberg αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή διόρθωση που επαναφέρει τον ενεργειακό λογαριασμό σε επίπεδα προ-πανδημίας, παρά την αυξημένη εξάρτηση από το ακριβότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο (37% των εισαγωγών έναντι 20% το 2021). Η αλλαγή αυτή οφείλεται στη διόρθωση των διεθνών τιμών ενέργειας, στην επιτυχημένη -αν και όχι πάντα αποδοτική- στροφή στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά και στον περιορισμό της κατανάλωσης. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε στα 59,1$ ανά βαρέλι το γ' τρίμηνο από 66$ το πρώτο εξάμηνο, ενώ οι προθεσμιακές συμβάσεις φυσικού αερίου προβλέπουν περαιτέρω μείωση 5% για το 2026. Το οικονομικό αποτύπωμα είναι ήδη ορατό: η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε +1,4% στο πρώτο εξάμηνο, καθώς οι καταναλωτές χωνεύουν την άνοδο των τιμών κατά +37% το 2022. Οι διαρθρωτικές προκλήσεις όμως παραμένουν: οι βιομηχανικές τιμές ενέργειας στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να υστερούν έναντι των ΗΠΑ λόγω του κόστους μετάβασης στις ανανεώσιμες, της τιμολόγησης άνθρακα και της εξάρτησης από εισαγόμενο LNG. Η γερμανική βαριά βιομηχανία έχει συρρικνωθεί 17% από το 2021, με περιορισμένες προοπτικές ανάκαμψης. Το σενάριο επαναλειτουργίας του Nord Stream απορρίπτεται κατηγορηματικά: η συνέχιση του πολέμου και η γεωπολιτική πραγματικότητα καθιστούν την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία μη βιώσιμη επιλογή. Η Ευρώπη έχει επιλέξει την ενεργειακή ασφάλεια έναντι της βραχυπρόθεσμης οικονομικής ωφέλειας.
