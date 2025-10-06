Τα μπλεγμένα ελληνοκυπριακά καλώδια, οι λαϊκισμοί για τον Ρούτσι, ο Τέλης και οι φήμες για τα media, οι Αραβες στην ΟΝΕΧ, η Alessandra στο Spetses Marathon

Κλείσιμο

Ότι η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου είχε κακοφορμίσει είναι γνωστό, με κίνδυνο όχι μόνο να ακυρωθεί το έργο και να υπάρξει μια μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στον ΑΔΜΗΕ και, συνεπώς, στον Έλληνα καταναλωτή, αλλά να τεθεί υπό αμφισβήτηση το άρρηκτο μέτωπο Αθήνας-Λευκωσίας και τελικά να επιτευχθεί ο στόχος της Τουρκίας για ματαίωση του έργου. Τώρα, στο Μ.Μ χθες κράτησαν την ψυχραιμία τους και επικράτησε η κοινή λογική και η εθνική γραμμή «Ελλάδα και Κύπρος είναι πάντα μαζί». Ο Κ. Μητσοτάκης και ο Ν. Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη και συμφώνησαν, όπως ανέφερε και η σχετική κοινή ανακοίνωση, για τα επόμενα βήματα για το GSI.Βιωσιμότητα…-Το έργο βέβαια θα προχωρήσει όταν αρθούν οι επί της αρχής αμφισβητήσεις της βιωσιμότητάς του, οι οποίες έχουν εγερθεί από την κυπριακή κυβέρνηση και όταν λυθούν οι τεχνικοοικονομικές εκκρεμότητες (οι εκκρεμείς πληρωμές από τους Κυπρίους προς τον ΑΔΜΗΕ)ΑΔΜΗΕ και οι ρήτρες με τη γαλλική Nexans-Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τον ΑΔΜΗΕ είναι ότι έχει δαπανήσει 250 εκατομμύρια για την κατασκευή του καλωδίου (συν 48 εκατομμύρια για την εξαγορά του έργου από τους Κύπριους), τα οποία η κυπριακή πλευρά δεν αναγνωρίζει ή για την ακρίβεια αναγνωρίζει μονομερώς, αφού μέχρι στιγμής έχει δεχτεί να καλύψει δαπάνες μόλις 82 εκατομμυρίων που φυσικά ούτε αυτές πληρώνει. Με βάση τη διακρατική συμφωνία που υπεγράφη πέρυσι τον Σεπτέμβριο μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και κυπριακής, αν το έργο σταματήσει για γεωπολιτικούς κινδύνους, η δαπάνη μεταξύ των δύο κρατών θα καλυφθεί σε αναλογία 50-50%. Επομένως, στα 82 εκατ. που αναγνωρίζει η ΡΑΕΚ, ο ΑΔΜΗΕ θα εισπράξει 41 εκατ. από τους Κύπριους, ενώ με βάση το MOU θα πρέπει να λάβει 125 εκ. ευρώ (τα μισά από τα 250 εκατ.) και τα υπόλοιπα να τα πληρώσει η ελληνική πλευρά. Ο ΑΔΜΗΕ κινδυνεύει να επωμιστεί ένα τεράστιο κόστος πέρα από τις ρήτρες που έχει η σύμβαση με τη γαλλική Nexans για τη μη υλοποίηση του έργου ύψους 1,9 δισ. Στο όλο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η έρευνα που γίνεται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, για την οποία ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε.Ρούτσι και Γαλάζιοι-Θέλω να έρθω τώρα σε μια υπόθεση που μου έχουν κάνει εντύπωση πολιτικές συμπεριφορές. Του Δένδια κυρίως, γιατί για τον Αβραμόπουλο δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο Δένδιας, σοβαρός πολιτικός, με προφίλ που έως σήμερα μόνο λαϊκισμό δεν βγάζει - αν ήταν τέτοιος, δεν θα έβαζε νυστέρι στον Στρατό με δύσκολες αποφάσεις - απορώ γιατί το πήγε έτσι στην υπόθεση Ρούτση. Όλοι όσοι παροικούν την Ιερουσαλήμ καταλαβαίνουν τι συμβαίνει σε αυτήν την τραγική ιστορία. Και ξέρουν και τα ιατρικά… Τι νόημα έχει λοιπόν να «παίζει» και να στριφογυρνάει σ’ ένα τέτοιο θέμα που σύντομα θα πάρει τον δρόμο του; Παίρνει ίσως κάποιους πόντους από ένα κοινό, αλλά με βεβαιότητα χάνει από κάποιο άλλο, νοήμον κοινό. Το ισοζύγιο δεν το γνωρίζω, αλλά ειλικρινά αποτελεί έκπληξη.Η σύσκεψη για τα νερά-Πυκνή θα είναι η εβδομάδα στο Μ.Μ με αρκετές συσκέψεις για θέματα καθημερινότητας ή υποδομών, μετά τα ταξίδια του Κ.Μ. Σήμερα, για παράδειγμα, θα γίνει μια ακόμη σύσκεψη για το θέμα της διαχείρισης των υδάτων με Χατζηδάκη, Παπασταύρου κ.ο.κ., καθώς πρέπει να ληφθούν οι τελικές κυβερνητικές αποφάσεις για τους φορείς διαχείρισης, ώστε να μην πούμε το «νερό-νεράκι».Ο Τέλης και τα media-Εσχάτως κυκλοφόρησε ότι ο Τέλης Μυστακίδης, εκτός του ΠΑΟΚ (πρώτα ποδόσφαιρο και μετά, λόγω «πόρτας», πήγε μπάσκετ), θέλει να μπει και σε μεγάλα media. Τώρα εγώ ρώτησα αρμοδίως, αλλά - να μη σας εξιτάρω τζάμπα - δεν μου προέκυψε. Μέλι έχουν τα άτιμα…Τα 17 δισ. επενδύσεις του προϋπολογισμού και η ΑΜΚ της Ιntralot στο 1,10 ευρώ/μετοχή