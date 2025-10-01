Bank of America: Τop pick η Eurobank με τιμή στόχο €4,45
Bank of America: Τop pick η Eurobank με τιμή στόχο €4,45
Οι αναλυτές της BofA σημειώνουν ότι η Eurobank διαθέτει το πιο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, χάρη στη σημαντική παρουσία της σε Κύπρο, Βουλγαρία και Σερβία
Στις κορυφαίες επενδυτικές της επιλογές για την περιοχή CEEMEA τοποθετεί την Eurobank η Bank of America, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική του ελληνικού ομίλου σε επίπεδο κερδοφορίας και αποτίμησης. Στο πρόσφατο report “CEEMEA Q4 Top Picks”, η Eurobank ξεχωρίζει ως η μοναδική ελληνική τράπεζα που εντάσσεται στο “Top 10” των προτιμήσεων της BofA, με σύσταση Buy και τιμή στόχο €4,45 ανά μετοχή.
Οι αναλυτές της BofA σημειώνουν ότι η Eurobank διαθέτει το πιο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, χάρη στη σημαντική παρουσία της σε Κύπρο, Βουλγαρία και Σερβία. Η γεωγραφική διασπορά των κερδών λειτουργεί ως αντιστάθμισμα σε περιόδους εγχώριας μεταβλητότητας, προσφέροντας σταθερότητα στο earnings profile.
Παράλληλα, η τράπεζα εμφανίζει από τις υψηλότερες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROE) στην περιοχή CEEMEA, με διψήφια ποσοστά που ξεπερνούν τις μέσες ευρωπαϊκές επιδόσεις. Η BofA υπογραμμίζει ότι η κεφαλαιακή θέση της Eurobank είναι ιδιαίτερα ισχυρή, με δείκτες CET1 σημαντικά υψηλότερους από τις εποπτικές απαιτήσεις, στοιχείο που της επιτρέπει να διατηρεί ενεργή πολιτική διανομών, με μερίσματα και προοπτικές επαναγορών μετοχών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σε shutdown οι ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2018 - Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, ποιες υπηρεσίες επηρεάζει
Επί 12 ώρες προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τον 53χρονο στη Λάρισα - Πώς έγινε η τραγωδία, τι έψαχνε στη σπηλιά
Η νέα φωτογραφία με μπικίνι της Χάλι Μπέρι που συζητήθηκε και το τατουάζ που έκρυψε
Οι αναλυτές της BofA σημειώνουν ότι η Eurobank διαθέτει το πιο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, χάρη στη σημαντική παρουσία της σε Κύπρο, Βουλγαρία και Σερβία. Η γεωγραφική διασπορά των κερδών λειτουργεί ως αντιστάθμισμα σε περιόδους εγχώριας μεταβλητότητας, προσφέροντας σταθερότητα στο earnings profile.
Παράλληλα, η τράπεζα εμφανίζει από τις υψηλότερες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROE) στην περιοχή CEEMEA, με διψήφια ποσοστά που ξεπερνούν τις μέσες ευρωπαϊκές επιδόσεις. Η BofA υπογραμμίζει ότι η κεφαλαιακή θέση της Eurobank είναι ιδιαίτερα ισχυρή, με δείκτες CET1 σημαντικά υψηλότερους από τις εποπτικές απαιτήσεις, στοιχείο που της επιτρέπει να διατηρεί ενεργή πολιτική διανομών, με μερίσματα και προοπτικές επαναγορών μετοχών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σε shutdown οι ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2018 - Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, ποιες υπηρεσίες επηρεάζει
Επί 12 ώρες προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τον 53χρονο στη Λάρισα - Πώς έγινε η τραγωδία, τι έψαχνε στη σπηλιά
Η νέα φωτογραφία με μπικίνι της Χάλι Μπέρι που συζητήθηκε και το τατουάζ που έκρυψε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα