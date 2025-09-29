Χρηματιστήριο Αθηνών: Δυσκολεύθηκε αλλά έβγαλε αντίδραση - «Βαρίδι» η Coca-Cola HBC
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δυσκολεύθηκε αλλά έβγαλε αντίδραση - «Βαρίδι» η Coca-Cola HBC
Μακριά από τα υψηλά ημέρας ο Γενικός Δείκτης, που είχε φτάσει προσωρινά πάνω από τις 2.050 μονάδες - Της ανάκαμψης ηγήθηκαν μετοχές που υποαπέδιδαν μέχρι πρόσφατα, όπως η Metlen και η ΕΧΑΕ - Νέα ιστορικά ρεκόρ για Τράπεζα Κύπρου και Viohalco
Με αρκετά σκαμπανεβάσματα πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο επανήλθε σε ανοδική τροχιά έπειτα από δύο ημέρες απωλειών. Ωστόσο, η νίκη θεωρείται «πύρρειος» καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε μακριά από τα υψηλά ημέρας, έχοντας βρεθεί προσωρινά ακόμη και πάνω από τις 2.050 μονάδες. Παράλληλα, οι επενδυτές προχωρούν σε κινήσεις «καλλωπισμού» των χαρτοφυλακίων τους (window dressing), ως είθισται στη λήξη μεγάλων περιόδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (29/9), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 2,65 μονάδες ή +0,13% και έκλεισε στις 2.034,46 μονάδες. Σε περίπου 20 μονάδες διαμορφώθηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με υψηλό ημέρας τις 2.052,56 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.032,60 μονάδες. Εντός του Σεπτεμβρίου καταγράφει άνοδο +0,63%, με μία συνεδρίαση να απομένει προκειμένου να πετύχει τον 11ο διαδοχικό μήνα ανόδου. Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει το τρίτο σερί ανοδικό τρίμηνο με κέρδη +8,91%, ενώ ενισχύεται κατά +38,43% από την αρχή του έτους.
Αντίδραση έβγαλαν σήμερα ορισμένες μετοχές που υποαπέδιδαν τις προηγούμενες ημέρες, όπως η Metlen και η ΕΧΑΕ, ενώ υποστηρικτικά λειτούργησε και ο τραπεζικός κλάδος με τις μη συστημικές να ξεχωρίζουν. Μάλιστα, η Τράπεζα Κύπρου «πάτησε» ξανά σε επίπεδα άνω των 8 ευρώ σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Την 13η συνεχόμενη άνοδο κατέγραψε η Viohalco, ανανεώνοντας το ιστορικό υψηλό της και φτάνοντας για πρώτη φορά πάνω από τα 7,5 ευρώ, ενώ πλησιάζει την κεφαλαιοποίηση των 2 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, πιέσεις άσκησε στο ταμπλό η Coca-Cola HBC, η οποία με τις ισχυρές απώλειες και τη βαρύτητά της εμπόδισε μία πιο πειστική ανάκαμψη.
Καταιγισμός εταιρικών αποτελεσμάτων
Αύριο το απόγευμα εκπνέει η προθεσμία για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου από τις εισηγμένες εταιρείες. Μέχρι σήμερα έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα 83 εισηγμένες, επομένως στις επόμενες ώρες αναμένεται βομβαρδισμός ανακοινώσεων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η στήλη dark room.
Σήμερα (29/9) δημοσιεύουν τα εξαμηνιαία τους αποτελέσματα οι ΟΛΠ, Intracom Holdings, Orilina Properties, Πλαστικά Κρήτης, Qualco Group, Elinoil, Centric Συμμετοχών, Intertech, CNL Capital, Δάιος Πλαστικά, Έλαστρον, Mevaco, European Innovation Solutions, Μαθιός Πυρίμαχα, Δομική Κρήτης και Medicon.
Την Τρίτη (30/9) θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις οι ακόλουθες εισηγμένες: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ, Prodea Investments, Τεχνική Ολυμπιακή, Εκτέρ, Space Hellas, Ίλυδα, AVE Group of Companies, Προοδευτική ΑΤΕ, Interwood, ΕΛΒΕ, Εριουργία Τρία Άλφα, Μπήτρος Συμμετοχική, Unibios, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Ιατρικό Αθηνών, Ν. Λεβεντέρης, Αφοί Χ. Κορδέλλου, Mermeren Kombinat, Ε. Παΐρης ΑΒΕΕ, Trastor ΑΕΕΑΠ, Μπλε Κέδρος, Βογιατζόγλου, Moda Bagno, Αττικές Εκδόσεις, Μινέρβα, Λάμψα, Μουζάκης, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, Galaxy Cosmos Mezz, SunriseMezz και Phoenix Vega Mezz.
Κέρδη στα χρηματιστήρια του εξωτερικού
Ανέκαμψαν μετά την τριήμερη διόρθωση οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τους επενδυτές να αναμένουν τα νέα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η Fed κερδίζει χρόνο και αποκτά τα περιθώρια να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. «Αγκάθι» αποτελεί η πιθανότητα ενός shutdown από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Νέα άνοδο καταγράφει σήμερα η αμερικανική αγορά, με τον S&P 500 να κερδίζει +0,4% και τον Nasdaq να κινείται υψηλότερα κατά +0,8%.
Θετικά πρόσημα καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το επενδυτικό κλίμα να έχει βελτιωθεί αισθητά μετά τα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) στις ΗΠΑ, τα οποία ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά +0,1% και οι βασικοί δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου ενισχύονται μεταξύ +0,1% και +0,3%.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους: Δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, τι κατέθεσαν τα αδέρφια τους
Υποδιοικητής Τροχαίας για Μπισμπίκη: Η εικόνα ενός επώνυμου με χειροπέδες στέλνει ένα μήνυμα σε όλους
Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (29/9), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 2,65 μονάδες ή +0,13% και έκλεισε στις 2.034,46 μονάδες. Σε περίπου 20 μονάδες διαμορφώθηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με υψηλό ημέρας τις 2.052,56 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.032,60 μονάδες. Εντός του Σεπτεμβρίου καταγράφει άνοδο +0,63%, με μία συνεδρίαση να απομένει προκειμένου να πετύχει τον 11ο διαδοχικό μήνα ανόδου. Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει το τρίτο σερί ανοδικό τρίμηνο με κέρδη +8,91%, ενώ ενισχύεται κατά +38,43% από την αρχή του έτους.
Αντίδραση έβγαλαν σήμερα ορισμένες μετοχές που υποαπέδιδαν τις προηγούμενες ημέρες, όπως η Metlen και η ΕΧΑΕ, ενώ υποστηρικτικά λειτούργησε και ο τραπεζικός κλάδος με τις μη συστημικές να ξεχωρίζουν. Μάλιστα, η Τράπεζα Κύπρου «πάτησε» ξανά σε επίπεδα άνω των 8 ευρώ σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Την 13η συνεχόμενη άνοδο κατέγραψε η Viohalco, ανανεώνοντας το ιστορικό υψηλό της και φτάνοντας για πρώτη φορά πάνω από τα 7,5 ευρώ, ενώ πλησιάζει την κεφαλαιοποίηση των 2 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, πιέσεις άσκησε στο ταμπλό η Coca-Cola HBC, η οποία με τις ισχυρές απώλειες και τη βαρύτητά της εμπόδισε μία πιο πειστική ανάκαμψη.
Καταιγισμός εταιρικών αποτελεσμάτων
Αύριο το απόγευμα εκπνέει η προθεσμία για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου από τις εισηγμένες εταιρείες. Μέχρι σήμερα έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα 83 εισηγμένες, επομένως στις επόμενες ώρες αναμένεται βομβαρδισμός ανακοινώσεων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η στήλη dark room.
Σήμερα (29/9) δημοσιεύουν τα εξαμηνιαία τους αποτελέσματα οι ΟΛΠ, Intracom Holdings, Orilina Properties, Πλαστικά Κρήτης, Qualco Group, Elinoil, Centric Συμμετοχών, Intertech, CNL Capital, Δάιος Πλαστικά, Έλαστρον, Mevaco, European Innovation Solutions, Μαθιός Πυρίμαχα, Δομική Κρήτης και Medicon.
Την Τρίτη (30/9) θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις οι ακόλουθες εισηγμένες: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ, Prodea Investments, Τεχνική Ολυμπιακή, Εκτέρ, Space Hellas, Ίλυδα, AVE Group of Companies, Προοδευτική ΑΤΕ, Interwood, ΕΛΒΕ, Εριουργία Τρία Άλφα, Μπήτρος Συμμετοχική, Unibios, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Ιατρικό Αθηνών, Ν. Λεβεντέρης, Αφοί Χ. Κορδέλλου, Mermeren Kombinat, Ε. Παΐρης ΑΒΕΕ, Trastor ΑΕΕΑΠ, Μπλε Κέδρος, Βογιατζόγλου, Moda Bagno, Αττικές Εκδόσεις, Μινέρβα, Λάμψα, Μουζάκης, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, Galaxy Cosmos Mezz, SunriseMezz και Phoenix Vega Mezz.
Κέρδη στα χρηματιστήρια του εξωτερικού
Ανέκαμψαν μετά την τριήμερη διόρθωση οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τους επενδυτές να αναμένουν τα νέα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η Fed κερδίζει χρόνο και αποκτά τα περιθώρια να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. «Αγκάθι» αποτελεί η πιθανότητα ενός shutdown από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Νέα άνοδο καταγράφει σήμερα η αμερικανική αγορά, με τον S&P 500 να κερδίζει +0,4% και τον Nasdaq να κινείται υψηλότερα κατά +0,8%.
Θετικά πρόσημα καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το επενδυτικό κλίμα να έχει βελτιωθεί αισθητά μετά τα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) στις ΗΠΑ, τα οποία ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά +0,1% και οι βασικοί δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου ενισχύονται μεταξύ +0,1% και +0,3%.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους: Δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, τι κατέθεσαν τα αδέρφια τους
Υποδιοικητής Τροχαίας για Μπισμπίκη: Η εικόνα ενός επώνυμου με χειροπέδες στέλνει ένα μήνυμα σε όλους
Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα