Χρηματιστήριο Αθηνών: Δυσκολεύθηκε αλλά έβγαλε αντίδραση - «Βαρίδι» η Coca-Cola HBC

Μακριά από τα υψηλά ημέρας ο Γενικός Δείκτης, που είχε φτάσει προσωρινά πάνω από τις 2.050 μονάδες - Της ανάκαμψης ηγήθηκαν μετοχές που υποαπέδιδαν μέχρι πρόσφατα, όπως η Metlen και η ΕΧΑΕ - Νέα ιστορικά ρεκόρ για Τράπεζα Κύπρου και Viohalco