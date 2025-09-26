Κώστας Τσιάρας: Αναστέλλονται φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για όσους θανάτωσαν τα κοπάδια τους λόγω ευλογιάς

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απηύθυνε έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος για lockdown - «Κάνουμε σκληρή δουλειά για να φτάσουν οι πόροι στους πραγματικούς αγρότες», είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ