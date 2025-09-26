Το επενδυτικό breakfast του Κ.Μ με τα 25 funds, ο Προκόπης, ο Καραχάλιος, ο Λούλης και… τ’ άλλα τα παιδιά, οι Ισραηλινοί απογειώνουν τα ακίνητα, τα φίδια στα LNG