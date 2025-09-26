Το επενδυτικό breakfast του Κ.Μ με τα 25 funds, ο Προκόπης, ο Καραχάλιος, ο Λούλης και… τ’ άλλα τα παιδιά, οι Ισραηλινοί απογειώνουν τα ακίνητα, τα φίδια στα LNG
Χαίρετε, είδα προχθές το βράδυ την τηλεοπτική συνέντευξη του Μητσοτάκη στη Wall Street Journal στην οποία μίλησε για αρκετή ώρα για όλα όσα τον ρώτησε η Αμερικανίδα δημοσιογράφος
Για να είμαι ειλικρινής δεν διέκρινα έναν πολιτικό ο οποίος βρίσκεται υπό κατάρρευση και γενικώς αλλά και ειδικά για τη ματαίωση της συνάντησής του με τον Ερντογάν. Άλλωστε ο Ερντογάν όπως βλέπετε έχει τα θέματά του γενικώς (το ίδιο έκανε και στη Μελόνι) και είναι ευέξαπτος με όλους και με όλα, όπως φυσικά και ο πλανητάρχης μας. Αλλά βέβαια άλλο ο πλανητάρχης POTUS και άλλο ο τοπικός δικτάτωρ της περιοχής. Τέλος πάντων θα δείξει αν η «μη συνάντηση» θα χαλάσει τα ήρεμα νερά και θα τα θολώσει για να δανειστώ τον (ωραίο) χθεσινό τίτλο της «Καθημερινής», αλλά πώς αλλιώς να σας το πω: Δείτε τον Μητσοτάκη να μιλάει και να συμπεριφέρεται, ακόμα και όταν δεν του πάνε όλα καλά (c’ est la vie, που είπε και ο ίδιος) και συγκρίνετέ τον με την εναλλακτική του… τον «είμαι έτοιμος» Νίκο Α. του ΠΑΣΟΚ ή όποιον άλλον θέλετε εσείς. Και μετά κοιμηθείτε ήσυχοι για το τι ξημερώνει. Τώρα θα μου πείτε τι θα γίνει, θα πάμε στην εποχή Καραμανλής ή τανκς, σε παραλλαγή Μητσοτάκης ή χάος; Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρει κανείς, και πάντως νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι το τέλος που είναι οι εκλογές.
10 τρισ. με τον Μητσοτάκη στο Aman
-Ένα μεγάλο επενδυτικό breakfast με κεντρικό πρόσωπο τον Κ.Μ και 25 εκπροσώπους μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, funds, τραπεζικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων διοργανώθηκε χθες στο ξενοδοχείο Aman της Νέας Υόρκης. Τα ονόματα και κυρίως η αξία των assets που διαχειρίζονται αυτοί οι παίκτες είναι πραγματικά μεγάλα. Συνολικά, μιλάμε για valuation περίπου 10 τρισ. (!) σε assets, ενώ στη συζήτηση συμμετείχαν νέοι παίκτες και πολύ senior στελέχη οργανισμών που είναι ήδη γνωστοί στην κυβέρνηση. Έχουμε και λέμε: η Capital Group, με αξία assets περί τα 3,3 τρισ., η JP Morgan Asset Management με αξία 3,7 τρισ., η Morgan Stanley Investment Management με assets 1,7 τρισ. και πολλές άλλες. Για παράδειγμα, η γνωστή μας Paulson & Co., η Point 72 Asset, η Oakhill Advisors (με assets... μόνο 100 δισ.), η Lazard κ.ά. Το gathering οργάνωσε ο Γιώργος Λινάτσας της Axia Ventures σε συνεργασία με τον σύμβουλο Επενδύσεων του Κ.Μ Δημήτρη Πολίτη (πρώην ΤΑΙΠΕΔ), ενώ ως πεδία ενδιαφέροντος έπεσαν στο τραπέζι η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και οι πολλές ελληνικές startups, αλλά και οι υποδομές. Όχι μόνο οι κλασικές υποδομές, αλλά και αυτές που συνδέονται με το ΑΙ (ενέργεια, data centers κ.ο.κ.).
Η συνάντηση με τους φαρμακοβιομήχανους
-Σε πιο κλειστό κύκλο έγινε επίσης μια συνάντηση του Κ.Μ με 10-12 CEOs και ανώτερα στελέχη μεγάλων φαρμακευτικών και life science εταιριών. Τη συνάντηση, που έγινε στα γραφεία της Pfizer, συνδιοργάνωσαν ο Άλμπερτ Μπουρλά (χωρίς περαιτέρω συστάσεις) και ο Μαρκ Κάσπερ της Thermofisher Scientific, η οποία είναι μια γιγάντια αμερικανική εταιρεία βιοεπιστημών και κλινικής έρευνας. Σημειωτέον, ο Κάσπερ που επενδύει ήδη στη χώρα μας είχε βρεθεί πριν δύο εβδομάδες στο Μ.Μ, μαζί με τον αντιπρόεδρό του Τζιανλούκα Πετίτι. Η Ελλάδα θεωρείται χώρα αναφοράς για πολλές από αυτές τις εταιρείες και έχει επίσης "καλό όνομα" λόγω της ποιότητας του ανθρωπίνου δυναμικού της.
Το μενού του Atlantic Council
-Μένω στις ΗΠΑ, γιατί ο Κ.Μ πέρασε και από το Atlantic Council, όπου έγινε και η πρώτη του γνωριμία με τη νέα πρέσβη Γκίλφοϊλ που ως τα μέσα Οκτωβρίου θα έρθει στα μέρη μας. Σε συζήτηση που έγινε σε roundtable συμμετείχαν εκπρόσωποι χωρών του Κόλπου, όπως ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ Ανουάρ Μοχάμεντ Γκάργκας, εκπρόσωποι αρκετών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή και άλλων που "παίζουν" μπάλα σε συμβουλευτικό επίπεδο παγκοσμίως, ενώ μετείχαν ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι και ο εκπρόσωπος της ΕΕ στον Κόλπο Λούιτζι Ντι Μάιο. Από ελληνικής μεριάς, ο K. Μητσοτάκης είχε μαζί του τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ενώ τη συζήτηση συντόνισαν ο πρόεδρος και CEO του Atlantic Council Φρεντ Κέμπε, μαζί με τον πρόεδρο του Antenna Group Θοδωρή Κυριακού.
Να φύγει το «παλιόπαιδο» Νο2
-Σας έγραφα προ ημερών ότι η πηγή μού έλεγε ότι όποιος πάει στο γραφείο Καραμανλή (Ραφήνα) για να πιει καφεδάκι – τι άλλο να κάνει άλλωστε – με τον πρώην πρωθυπουργό δεν θα αργήσει να τον ακούσει να καταφέρεται κατά του Μητσοτάκη και να λέει «να φύγει αυτό το παλιόπαιδο (ή κάπως έτσι) και ας έρθει όποιος να 'ναι». Σας προσθέτω τώρα ότι μία άλλη μεγάλη προσωπικότητα του Ραφηνοκαραμανλισμού, ο πρώην Πρόεδρος Προκόπης μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την Καρυστιανού. Δίπλα του, μαζί... και τ' άλλα τα παιδιά, ο Νίκος Καραχάλιος και ο Γιάννης Λούλης συμπληρώνουν την dream team. Τώρα βέβαια το μίσος όλων αυτών κατά του «παλιόπαιδου» ενώνει, ασχέτως αν θα πρέπει να γίνει ένα «συναισθηματικό bypass» γιατί Καρυστιανού και επώνυμο Καραμανλής δεν είναι συμβατά. Αλλά αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί οι εχθροί του Μητσοτάκη αν κάνουν τελικά κόμματα ο Σαμαράς, η Καρυστιανού, ο Τσίπρας ποιον θ’ αφήσουν και με ποιον θα πάνε. Κάτι σαν… από την Κική και την Κοκό ποιαν να διαλέξω δεν μπορώ.
Εξελίξεις με τον Ρούτσι;
-Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι συνεχίζεται και αν είδατε χθες μια δήλωση του Φλωρίδη ότι, υπό προϋποθέσεις, και το εξώδικο θα μπορούσε να εκληφθεί ως αίτημα εκταφής, θα έλεγα να μην την αγνοήσετε. Καταλαβαίνω ότι στη Δικαιοσύνη υπάρχει κάποια κινητικότητα ως προς την αξιολόγηση της κατάστασης και ως προς τα νομικά περιθώρια. Βέβαια, η εκταφή και οι περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, δηλαδή οι τοξικολογικές εξετάσεις κ.λπ., είναι δύο διαφορετικά πράγματα και απαιτούν δύο διαφορετικές αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Οι περαιτέρω ανακριτικές πράξεις σίγουρα απαιτούν απόφαση της Προέδρου Εφετών Λάρισας, όπως ξεκαθάρισαν τις προάλλες και οι "κεφαλές" της Δικαιοσύνης. Η απλή εκταφή όμως για να επιβεβαιωθεί μέσω DNA η ταυτοπροσωπία μπορεί -θεωρητικά- να προχωρήσει πιο άμεσα.
Ο γάμος του υφυπουργού
-Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου για το GovGr Wallet αποκάλυψε, πέρα από τα νέα features του, και έναν γάμο. Αυτόν του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμεντζόπουλου, ο οποίος θα ντυθεί γαμπρός το Σάββατο. Το ευχάριστο γεγονός αποκάλυψε ο υπουργός Παπαστεργίου την ώρα που αναφερόταν σε πιστοποιητικά, ενώ -παρά το ότι ο γαμπρός είναι βουλευτής Έβρου- το μυστήριο θα γίνει στην Αθήνα καθώς η νύφη είναι από εδώ. Από τη στήλη, βίον ανθόσπαρτον!
Πώς οι Ισραηλινοί απογειώνουν τα ελληνικά ακίνητα
-Είναι πλέον καταγεγραμμένη τάση στην ελληνική αγορά ακινήτων. Επενδυτές από το Ισραήλ καταγράφουν +70% σε σχέση με πέρυσι, έχοντας πάρει ήδη 271 άδειες Golden Visa κι ακόμη η χρονιά έχει κάποιους μήνες μπροστά της. Η Αθήνα κυριαρχεί στο επενδυτικό τοπίο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 68% όλων των ισραηλινών εξαγορών ακινήτων στην Ελλάδα. Οι προτιμήσεις εστιάζονται σε περιοχές όπως Κολωνάκι, Κουκάκι και Μεταξουργείο που προσφέρουν δυνατότητα προσοδοφόρου βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η Κρήτη είναι ο επόμενος δημοφιλής προορισμός, ιδιαίτερα για τις πολυτελείς βίλες κοντά στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Η στροφή των Ισραηλινών προς την Ελλάδα δεν είναι τυχαία. Ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να τους κοστίσει περίπου 332.000 δολάρια. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του κόστους ενός παρόμοιου διαμερίσματος στο Τελ Αβίβ όπου οι τιμές ανεβαίνουν μαζί με τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Η Ελλάδα προσφέρει σταθερότητα, ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο και σημαντικές υπεραξίες σ΄ ένα όμορφο μεσογειακό περιβάλλον για εύπορους Ισραηλινούς.
Αρχίζουν να ζώνουν τα φίδια τους Έλληνες εφοπλιστές με LNG carriers
-Ανησυχία φαίνεται να επικρατεί στα επιτελεία Ελλήνων εφοπλιστών με στόλους πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου-LNG carriers, μετά τη νέα μελέτη του UCL Energy Institute και του Kuehne Climate Center. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικές παγκοσμίως, επενδύσεις ύψους 48 δισ. δολαρίων σε LNG πλοία κινδυνεύουν να μετατραπούν σε «παγιδευμένα περιουσιακά στοιχεία» έως το 2035, καθώς προβλέπεται υπερπροσφορά χωρητικότητας. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες είχαν μπει δυναμικά στην αγορά LNG την τελευταία δεκαετία, βλέποντας στο υγροποιημένο φυσικό αέριο το καύσιμο-γέφυρα προς την ενεργειακή μετάβαση. Όμως η νέα έρευνα δείχνει ότι, σε αντίθεση με τα δεξαμενόπλοια αργού ή LPG που έχουν εναλλακτικές χρήσεις, τα LNG carriers είναι μονοδιάστατα και δύσκολα προσαρμόσιμα σε άλλα φορτία. Αυτό σημαίνει πως, αν οι προβλέψεις για μείωση της ζήτησης επιβεβαιωθούν, η αξία του στόλου τους μπορεί να πιεστεί απότομα. Τώρα, με τα ναύλα ήδη κάτω από τα επίπεδα βιωσιμότητας και τις διεθνείς αγορές να προειδοποιούν για υπερπροσφορά χωρητικότητας, δηλαδή πλοίων, δεν είναι λίγοι αυτοί που ψιθυρίζουν ότι κάποιοι μεγάλοι του χώρου… άρχισαν να μετρούν τις εκκρεμότητες με τις τράπεζες πιο συχνά απ’ όσο θα ήθελαν. Πάντως Έλληνας εφοπλιστής που διαχειρίζεται πλοία μεταφοράς LNG, έλεγε ότι στα κιτάπια του έχει προβλέψεις για άνοδο της ζήτησης, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυξάνει ο ανταγωνισμός των πλοίων οπότε θα μειωθούν οι τιμές των ναύλων. Συνολικά, οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν 169 LNG carriers, που αντιπροσωπεύουν το 24,5% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε dwt, ενώ έχουν εμπλοκή σε ναυπηγικά προγράμματα. Η Μαρία Αγγελικούση – Maran Gas έχει 15 υπό παραγγελία. Ο Γιώργος Προκοπίου – Dynagas «τρέχει» ναυπηγικό πρόγραμμα με 14 LNG carriers, η Άννα Αγγελικούση – Alpha Gas με τέσσερα, ο Πήτερ Λιβανός – GasLog, κατασκευάζει δύο, όσα και ο Ανδρέας Α. Μαρτίνος jr.
AEGEAN: Μπαίνει στον χειμώνα με +10% στις θέσεις
-Πάμε τώρα στα... αεροπορικά νέα ξεκινώντας από την AEGEAN η οποία μπαίνει στη χειμερινή περίοδο με τη διάθεση 10% περισσότερων αεροπορικών θέσεων σε σχέση με πέρυσι, σε συνέχεια και της συνεχιζόμενης, αυξανόμενης διάθεσης των Ελλήνων για περισσότερα ταξίδια. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για μεγαλύτερη διάχυση του μεταφορικού αντικειμένου πέραν της υψηλής τουριστικής περιόδου του καλοκαιριού, ο όμιλος σκοπεύει να συνεχίσει παράλληλα και κάποια σημαντικά απευθείας δρομολόγια που ξεκίνησαν τη θερινή περίοδο: Μεταξύ αυτών, όπως ανέφερε σε ομιλία του o Chief Ground Operations Officer της AEGEAN Πάνος Νικολαΐδης, θα είναι το Ηράκλειο - Μόναχο και Ηράκλειο - Κωνσταντινούπολη, ενώ θα εγκαινιαστούν νέες απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σε προορισμούς όπως η Πράγα και η Κωνσταντινούπολη. Σε σχέση με τον στόλο, όπου ως γνωστόν, το συνολικό μέγεθος της παραγγελίας σε Airbus 320/321 neo φτάνει τα 60 αεροσκάφη, μέχρι σήμερα, από αυτά, έχουν ήδη παραληφθεί τα 39. Μεταξύ αυτών, τέσσερα Airbus Α321neo LR και δύο Airbus Α321neo XLR με ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια, τα οποία θα εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, και τα νέα δρομολόγια προς το Νέο Δελχί και τη Βομβάη.
Fraport Greece: Και μετά θα κάθεσαι (και θα εισπράττεις μερίσματα)
-Και συνεχίζω τα αεροπορικά νέα με τα χρυσά μερίσματα της ‘’Fraport Greece Α’’, η οποία αποφάσισε σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 22/9 τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ για τις χρήσεις 2023 και 2024. Η ‘’Fraport Greece Α’’ έχει στην ομπρέλα της το πρώτο, με 7 αεροδρόμια, από τα δύο cluster των συνολικά 14 περιφερειακών αεροδρομίων υπό τη διαχείριση του ομίλου. Τα ποσά κατανέμονται κατά 9 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023 και κατά 21 εκατ. στη χρήση 2024, χρονιά κατά την οποία τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υποδέχθηκαν 36,03 εκατομμύρια επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 6,36% (+2,15 εκατ. επιβάτες) σε σύγκριση με τα επίπεδα του έτους 2023. Για φέτος η αύξηση της επιβατικής κίνησης υπολογίζεται στο +2,5% με 3%. Η Fraport Greece ‘’A’’ είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία 7 αεροδρομίων, αυτών του Ακτίου, της Ζακύνθου, της Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Χανίων. Η κίνηση στα αεροδρόμια της FRAPORT Greece «Α» Α.Ε. για το 2024 ήταν υψηλότερη από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2023 παρουσιάζοντας αύξηση 5,75%, φθάνοντας συνολικά τα 19,89 εκατ. επιβάτες.
Euronext: Επισκέψεις στην Αθήνα, αλλά κρατά κλειστά χαρτιά
-Έρχονται και ξανάρχονται και συζητούν με πολύ κόσμο. Τα στελέχη του Euronext έχουν συστηματικές επαφές με τις διοικήσεις εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τους μετόχους της ΕΧΑΕ και με τη διοίκηση. Όλα δείχνουν ότι πολύ σύντομα το Euronext θα καταθέσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Ενημερωτικό Δελτίο για τη δημόσια πρότασή του. Οι επαφές μπορεί να είναι διαρκείς, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον το Euronext δεν έχει ακόμη ανοίξει τα χαρτιά του και δεν γνωρίζουμε ούτε το ποσοστό της ΕΧΑΕ που θα διεκδικήσει. Η αίσθηση των στελεχών του μετά τις συναντήσεις, είναι ότι οι εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες είναι θετικές με την προοπτική της εξαγοράς.
Ανεπηρέαστη από το placement η Aktor
-Μπορεί η αποεπένδυση της Intracom Holdings από την Aktor να έγινε στην τιμή των 7,2 ευρώ ανά μετοχή, ωστόσο αυτό επηρέασε μόνο προσωρινά την πορεία της μετοχής της δεύτερης, η οποία διατηρήθηκε σε τροχιά πολυετών ρεκόρ. Λίγα λεπτά αφότου πέρασαν τα δύο μεγάλα πακέτα συνολικής αξίας 74,7 εκατ. ευρώ για το 5,09% της ΙΝΤΚΑ, η Aktor οπισθοχώρησε κάτω από τα 8 ευρώ, αλλά έβγαλε γρήγορα αντίδραση, κλείνοντας τελικά στα 8,19 ευρώ με κέρδη 0,24%. Στα υψηλά ημέρας έφτασε μέχρι τα 8,24 ευρώ, που αποτελούν ρεκόρ 18 ετών, καθώς έχει να δει υψηλότερες τιμές από τον Αύγουστο του 2007.
Έπιασε τα 8 ευρώ η Lamda Development
-Με κεκτημένη ταχύτητα από το προχθεσινό άλμα της τάξης του 4,8% η Lamda Development συνέχισε σε ανοδική τροχιά για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, ενώ έχει να δει αρνητικό πρόσημο από τις 17 Σεπτεμβρίου. Κάνοντας τζίρο 8,1 εκατ. ευρώ και όγκο πάνω από 1 εκατ. τεμάχια, ανέβηκε στα 7,82 ευρώ και «φρέσκαρε» το υψηλό τετραετίας. Παρόλο που έκλεισε μακριά από τα υψηλά ημέρας, ενδοσυνεδριακά έπιασε τα 8 ευρώ, ένα ορόσημο που είχε να κατακτήσει από τον Σεπτέμβριο του 2021.
Τα απογοητευτικά αποτελέσματα της ΕΥΔΑΠ και οι 4 ώρες γκρίνια
-Περισσότερες από 4 ώρες διήρκησε προχθές το απόγευμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ που πιστοποίησε και ενέκρινε τελικά τα πολύ κακά αποτελέσματα εξαμήνου. Με αύξηση κόστους πωληθέντων κατά 15 εκατ. ευρώ, με ρευστά διαθέσιμα μειωμένα κατά 30 εκατ. Ευρώ (χωρίς τη διανομή μερίσματος) και με ζημιογόνο χρήση παρά την ολιγοπωλιακή θέση της ΕΥΔΑΠ στην αγορά, είναι προφανές ότι οι συζητήσεις μέσα στο Δ.Σ. ήταν ιδιαιτέρως έντονες. Το ερώτημα που πλανάται στην εταιρεία αφορά την αντίδραση του μεγαλοεπενδυτή John Paulson ενώ οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας (κύριοι Σκουλαρίκης, Νηστριώτης) είχαν πολλές παρατηρήσεις και αντιρρήσεις επί των λογιστικών καταστάσεων. Η αγορά «φιλοδώρησε» τη μετοχή της ΕΥΔΑΠ με γκρέμισμα -3,25% στα 6,85 ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίηση έπεσε στα 729,5 εκατ. ευρώ. Παρεμπιπτόντως, έχουν περάσει 6 μήνες που η ΕΥΔΑΠ αναζητά αλλά δεν έχει καταλήξει στο πρόσωπο που θα αναλάβει επικεφαλής των οικονομικών της υπηρεσιών. Δεν πειράζει, άλλωστε ποιος είπε ότι η ταχύτης είναι το παν...
Το ρεκόρ της Άβαξ
-Η Άβαξ εξέπληξε ευχάριστα την αγορά καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα που κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας της. Ο κατασκευαστικός όμιλος κατέγραψε τζίρο – ρεκόρ στα 467,5 εκατ. ευρώ (+61%), αυξημένα κέρδη κατά 74% και EBITDA +29% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώνεται στα 2,76 δισ. ευρώ (στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025) και όπως επισημαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις ο όμιλος έχει υπογράψει συμβάσεις αξίας 53 εκατ. μετά την 30.06.2025, και αναμένει τα αποτελέσματα αρκετών διαγωνισμών για ΣΔΙΤ, ιδιωτικά και δημόσια έργα στην Ελλάδα, και έργα του ενεργειακού τομέα στο εξωτερικό. Στο ταμπλό η μετοχή του Άβακα βρίσκεται σε διαπραγμάτευση 5x EV/EBITDA, με την κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται πλέον σε 368 εκατ. ευρώ.
Μια μέρα με πολλές μικρές κακές ειδήσεις
-Τα εταιρικά αποτελέσματα (ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ και JUMBO) απογοήτευσαν. Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια έπεφταν. Στη Wall Street οι μετοχές του κλάδου της Υγείας υπέφεραν μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου ότι «έχει ξεκινήσει νέες έρευνες, για λόγους Εθνικής ασφαλείας, αναφορικά με τις εισαγωγές εξοπλισμού ατομικής προστασίας, ιατρικών ειδών, ρομποτικής και βιομηχανικών μηχανημάτων». Ο Αμερικανός κεντρικός Τραπεζίτης δεν δίστασε να μιλήσει για «ακριβές μετοχές». Βγήκε κι αυτή η είδηση για ρωσικά αεροπλάνα πάνω από την Αλάσκα που αναχαιτίσθηκαν από την αμερικανική αεροπορία, ήρθε κι έδεσε το πικρό γεύμα της χθεσινής συνεδρίασης. Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές κοντά στο χαμηλό ημέρας του (2.033,38 μον.) στις 2.035,21 μονάδες με πτώση -1,46%. Η αξία των συναλλαγών ήταν εντυπωσιακή στα 372,01 εκατ. ευρώ αλλά από αυτά τα 162,9 εκατ. αφορούσαν πακέτα, με μεγαλύτερο τα 74,7 εκατ. ευρώ στην αποεπένδυση μέσω placement της Intralot από τον όμιλο ΑΚΤΟR. Για μία ακόμη συνεδρίαση απόλυτος πρωταγωνιστής της χρηματιστηριακής μας αγοράς ήταν η μετοχή της Alpha Βank (+0,57% στα 3,55 ευρώ) η οποία όχι μόνον διαφοροποιήθηκε από τα αρνητικά πρόσημα των υπολοίπων συστημικών τραπεζών αλλά ξεχώρισε για το ύψος των συναλλαγών που ξεπέρασε τα 88 εκατ. ευρώ. Η Εθνική (-0,98%) αγωνίστηκε σκληρά για να περιορίσει τις απώλειες στα 12,15 ευρώ, η Piraeus (-2,75%) σταμάτησε στα 7,14 ευρώ και η Eurobank (-2,32% έπεσε στα 3,29€. Από τα διυλιστήρια, προχθές ήταν η Motor Oil, χθες ήταν η σειρά της HelleniQ Energy (+0,41%) να επωφεληθεί από τα καλά περιθώρια διύλισης και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ (+0,28%) στα 7,27 ευρώ.
Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας διχάζει τους εφοπλιστές
-Στα πηγαδάκια πρόσφατης ναυτιλιακής εκδήλωσης, το κλίμα θύμιζε… πολιτικό θρίλερ. Έλληνες εφοπλιστές αλλά και αξιωματούχοι με γνώση των διεργασιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού-IMO συζητούσαν με ανησυχία την επικείμενη ψηφοφορία για την πλήρη απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. «Είναι οριακό», επαναλάμβαναν, υπονοώντας ότι η απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων των 109 χωρών που συμμετέχουν στην Επιτροπή, δύσκολα θα συγκεντρωθεί ενώ ακόμα και μια τυπική υπερψήφιση με ισχνό προβάδισμα του 51% έναντι 49% θα άφηνε σοβαρά προβλήματα εφαρμογής. Η κριτική προς την Ευρώπη ήταν ότι «έχει ήδη πάρει θέση», χωρίς περιθώρια αναδίπλωσης. Πολύ πιο σκληρές ήταν οι αιχμές προς τις ΗΠΑ, με τη στάση της να χαρακτηρίζεται «απαράδεκτη» καθώς απέφυγε ουσιαστική διαπραγμάτευση και παρέμβαση, αφήνοντας τον Οργανισμό να διχαστεί. Όπως σχολίαζαν έμπειρα στελέχη, η πίεση για «global measures» χωρίς καθολική συναίνεση είναι επικίνδυνη για μια παγκόσμια βιομηχανία όπως η ναυτιλία, που απαιτεί ομοιομορφία στους κανόνες. Υπήρξε μάλιστα η σκέψη ότι θα ήταν προτιμότερο να αναβληθεί η ψηφοφορία για έξι μήνες και να δημιουργηθεί μια ad hoc ομάδα εργασίας, ώστε να βρεθούν πιο ρεαλιστικές λύσεις. «Αλλιώς, κινδυνεύουμε όχι μόνο με μέτρα ανεφάρμοστα, αλλά και με ρήγμα μέσα στον ίδιο τον ΙΜΟ», σχολίαζε γνώριμος Έλληνας παράγοντας. Κι όπως παραδεχόταν άλλος συνομιλητής: «Πρόκειται για πορεία προς το άγνωστο – και αυτό είναι που τρομάζει περισσότερο».
Η πάλαι ποτέ ατμομηχανή της Ευρώπης
-Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η γερμανική οικονομία προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά -0,1% το 2025 σε συνέχεια μιας μείωσης -0,2% το 2024 και -0,3% το 2023. Η πάλαι ποτέ ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας πάσχει από ανεπαρκείς επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές, αυξημένο κόστος ενέργειας μετά την αποκοπή του ρωσικού φυσικού αερίου, με τις τιμές να παραμένουν διπλάσιες από τα προ της ενεργειακής κρίσης επίπεδα, έντονο ανταγωνισμό από κινεζικούς κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων που υπερτερούν σε τεχνολογία μπαταριών και κλιμάκωση παραγωγής, αυξανόμενο κόστος εργασίας λόγω γήρανσης του πληθυσμού και δυσκίνητη γραφειοκρατία. Είναι ενδεικτικό ότι στη Γερμανία του 2025, για την έκδοση επιχειρηματικής άδειας απαιτούνται τουλάχιστον 120 ημέρες. Όλα αυτά απεικονίζονται και στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Γερμανικού Χρηματιστηρίου έχει συρρικνωθεί από το 2,4% στο 2,1% του συνόλου των μεγάλων κεφαλαιαγορών, μέσα σε μόλις 3 μήνες. Η συρρίκνωση του μεριδίου της Γερμανίας στην παγκόσμια κεφαλαιοποίηση δεν είναι απλώς ένα αριθμητικό φαινόμενο, αλλά αντικατοπτρίζει τη βαθύτερη κρίση του οικονομικού μοντέλου που βασιζόταν στη φθηνή ενέργεια, το εξαγωγικό πλεονέκτημα και τη βιομηχανική υπεροχή - στοιχεία που σήμερα βρίσκονται υπό αμφισβήτηση.
Πηγή: newmoney.gr
