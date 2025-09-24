Τα απωθημένα του Ερντογάν, ο Νετανιάχου και η αντιπολίτευση, τι (και πού) κουνάει ο Γερουλάνος, ο Ξενοκώστας και οι Αμερικανοί, τα ράντζα εκστρατείας
Τα απωθημένα του Ερντογάν, ο Νετανιάχου και η αντιπολίτευση, τι (και πού) κουνάει ο Γερουλάνος, ο Ξενοκώστας και οι Αμερικανοί, τα ράντζα εκστρατείας
Χαίρετε, μέχρι την ώρα που γράφουμε το καθημερινό μας ενημερωτικό report δεν είχαμε τυπικά οριστική εικόνα αν θα γίνει η αναβληθείσα συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, αλλά γενικώς υπάρχει μία ελληνική παροιμία για το …καράβι που αργεί
Δεν φαίνεται πάντως από όσα είπε χθες αργά το βράδυ κυβερνητική πηγή. Γνωρίζουμε λοιπόν μετά βεβαιότητος ότι όντως η προγραμματισμένη συνάντηση χθες βράδυ στις 9 (ώρα Ελλάδος) αναβλήθηκε για πραγματικό λόγο. Ο Τραμπ έβαλε τη συνάντησή του με τις αραβικές χώρες περίπου την ίδια ώρα που επρόκειτο να βρεθεί ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν (με μισή ώρα διαφορά), άρα ο Τούρκος δεν θα άφηνε αυτό το ραντεβού για τον Ελληνα πρωθυπουργό. Τελικά, βέβαια, η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τους Αραβες ηγέτες καθυστέρησε περίπου μιάμιση ώρα, με αποτέλεσμα και ο Ερντογάν και ο Τραμπ να βάλουν ενδιάμεσα άλλα ραντεβού. Όμως γνωρίζουμε το ίδιο καλά ότι εφόσον δεν «βρέθηκε»…μισή ώρα στο πρόγραμμα του Ερντογάν σήμερα για να γίνει η συνάντηση απλώς ο Τούρκος ήθελε να μη γίνει ποτέ η συνάντηση αυτή. Καλό δεν είναι, αλλά φυσικά και δεν είναι… το τέλος του κόσμου αν δεν θέλει ο Τούρκος να συναντήσει τον Ελληνα. Και υπ’ αυτή την έννοια η αντίδραση της αντιπολίτευσης μισή ώρα μετά την ανακοίνωση της αναβολής και πριν καν γνωρίζουν ότι δεν θα γίνει οριστικά η συνάντηση, είναι αχαρακτήριστη. Ή μάλλον είναι ντροπή για τη χώρα να βγαίνουν μερικά λεπτά μετά και να επιτίθενται ελληνικά κόμματα στον Ελληνα πρωθυπουργό γιατί του ακύρωσε τη συνάντηση ο Τούρκος. Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι η κοινή γνώμη θα περίμενε μία τέτοια «ακαριαία» αντίδραση από την αντιπολίτευση (από ΠΑΣΟΚ έως Βελόπουλο) για να τους πει και μπράβο με δεδομένη μία… μικρή λεπτομέρεια, ξαναλέω μιλάμε για Ελληνα με Τούρκο.
Υπάρχει εξήγηση;
-Τώρα η ματαίωση εφόσον τελικώς δεν συναντηθούν, σύμφωνα πάντα με την πηγή μου, μπορεί να εξηγηθεί: Πρώτον ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος κάτι που ενοχλεί τις αραβικές χώρες και τον Ερντογάν. Αλλά μεταξύ μας, αν υπάρχει κάποια πιθανότητα οι Τούρκοι να μην πάρουν τα F-35 αυτή είναι… ο Νετανιάχου, οπότε ισχύει το κλασικό ο εχθρός του εχθρού μου… Και δεύτερον, ε όπως και να το κάνουμε ο Ερντογάν δεν είχε την ίδια μεταχείριση επί Μπάιντεν οπότε τώρα βγάζει και τα απωθημένα του αφού με τον Τραμπ μιλάνε αλλιώς, ειδικά στα επιχειρηματικά.
Γερουλάνος
-Στο μεταξύ χθες είχαμε τα πυκνά γεγονότα από τη Νέα Υόρκη και πέρασε στα ψιλά μία… καμπάνα κανονική που έριξε ο Γερουλάνος στον Ανδρουλάκη. «Αν δεν κουνηθεί η βελόνα (των δημοσκοπήσεων προς τα πάνω εννοούσε) τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές» είπε ο Παύλος απευθυνόμενος στον αρχηγό μας Νίκο Α. Τώρα εγώ να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω πώς θα κουνηθεί η βελόνα του ΠΑΣΟΚ προς τα πάνω και μάλιστα στους δύο επόμενους μήνες, αλλά βλέπω διάθεση να… κουνάνε στον Νίκο και ο Παύλος και ο Χάρης και η Αννα… ας πούμε κομψά, το δάχτυλο.
Η συνάντηση με τον Αλ Σάρα
-Από τις επαφές του Κ.Μ στη Νέα Υόρκη διακρίνω μια που είναι μάλλον σημαντική και δεν είχε ανακοινωθεί στο αρχικό του πρόγραμμα. Ο λόγος για το one on one που αναμένεται να έχει με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αλ Σάρα (πρώην Τζολάνι), ο οποίος από εκεί που ήταν επικηρυγμένος, τώρα έχει κουστουμαριστεί και κυκλοφορεί μεταξύ διπλωματών. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται, καθώς είχαν βρεθεί και σε μια τετραμερή στο Παρίσι, αλλά εμάς η Μέση Ανατολή αντικειμενικά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
Τα ραντεβού του Μάξιμου
-Μετά την τυπική επιβεβαίωση του διορισμού του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γενικού γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Λαρισαίος πολιτικός έχει αρχίσει και βλέπει διάφορους βουλευτές, σε μια προσπάθεια αφενός να "ζεστάνει" το κλίμα, αφετέρου να μοιράσει ρόλους για την καθημερινή δουλειά. Μιας και μιλάμε για τους βουλευτές της ΝΔ πάντως και με "μπροστάρη" τον Μάξιμο, ο οποίος έχει αρχίσει τις εμφανίσεις στα ΜΜΕ, βλέπω ότι άρχισαν να "ξεθαρρεύουν" διάφοροι και να ζητούν επιστροφή Σαμαρά. Το ερώτημα βέβαια είναι μήπως μιλούν σε ώτα μη ακουόντων, καθώς αυτή η επανασυγκόλληση μόνο εύκολη άσκηση δεν είναι.
Ο Ξενοκώστας βλέπει ναυπηγεία
-Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Πάνος Ξενοκώστας δέχθηκε επίσημη πρόσκληση από τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, να επισκεφθεί τις ΗΠΑ. Ο Μπέργκαμ, έχοντας δει από κοντά τη «νεκρανάσταση» των ναυπηγείων που πέτυχε η ΟΝΕΧ στη Σύρο και στην Ελευσίνα, φέρεται να ζήτησε από τον Π. Ξενόκωστα να επισκεφθεί αντίστοιχα ναυπηγεία στις ΗΠΑ, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο εξαγοράς τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αφεντικό της OΝΕΧ, επισκέφθηκε ήδη δύο αμερικανικά ναυπηγεία και το επόμενο διάστημα προγραμματίζει να επισκεφθεί ακόμη δύο.
Κι από κοντά ο Θεοδωρικάκος
Υπάρχει εξήγηση;
-Τώρα η ματαίωση εφόσον τελικώς δεν συναντηθούν, σύμφωνα πάντα με την πηγή μου, μπορεί να εξηγηθεί: Πρώτον ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος κάτι που ενοχλεί τις αραβικές χώρες και τον Ερντογάν. Αλλά μεταξύ μας, αν υπάρχει κάποια πιθανότητα οι Τούρκοι να μην πάρουν τα F-35 αυτή είναι… ο Νετανιάχου, οπότε ισχύει το κλασικό ο εχθρός του εχθρού μου… Και δεύτερον, ε όπως και να το κάνουμε ο Ερντογάν δεν είχε την ίδια μεταχείριση επί Μπάιντεν οπότε τώρα βγάζει και τα απωθημένα του αφού με τον Τραμπ μιλάνε αλλιώς, ειδικά στα επιχειρηματικά.
Γερουλάνος
-Στο μεταξύ χθες είχαμε τα πυκνά γεγονότα από τη Νέα Υόρκη και πέρασε στα ψιλά μία… καμπάνα κανονική που έριξε ο Γερουλάνος στον Ανδρουλάκη. «Αν δεν κουνηθεί η βελόνα (των δημοσκοπήσεων προς τα πάνω εννοούσε) τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές» είπε ο Παύλος απευθυνόμενος στον αρχηγό μας Νίκο Α. Τώρα εγώ να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω πώς θα κουνηθεί η βελόνα του ΠΑΣΟΚ προς τα πάνω και μάλιστα στους δύο επόμενους μήνες, αλλά βλέπω διάθεση να… κουνάνε στον Νίκο και ο Παύλος και ο Χάρης και η Αννα… ας πούμε κομψά, το δάχτυλο.
Η συνάντηση με τον Αλ Σάρα
-Από τις επαφές του Κ.Μ στη Νέα Υόρκη διακρίνω μια που είναι μάλλον σημαντική και δεν είχε ανακοινωθεί στο αρχικό του πρόγραμμα. Ο λόγος για το one on one που αναμένεται να έχει με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αλ Σάρα (πρώην Τζολάνι), ο οποίος από εκεί που ήταν επικηρυγμένος, τώρα έχει κουστουμαριστεί και κυκλοφορεί μεταξύ διπλωματών. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται, καθώς είχαν βρεθεί και σε μια τετραμερή στο Παρίσι, αλλά εμάς η Μέση Ανατολή αντικειμενικά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
Τα ραντεβού του Μάξιμου
-Μετά την τυπική επιβεβαίωση του διορισμού του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γενικού γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Λαρισαίος πολιτικός έχει αρχίσει και βλέπει διάφορους βουλευτές, σε μια προσπάθεια αφενός να "ζεστάνει" το κλίμα, αφετέρου να μοιράσει ρόλους για την καθημερινή δουλειά. Μιας και μιλάμε για τους βουλευτές της ΝΔ πάντως και με "μπροστάρη" τον Μάξιμο, ο οποίος έχει αρχίσει τις εμφανίσεις στα ΜΜΕ, βλέπω ότι άρχισαν να "ξεθαρρεύουν" διάφοροι και να ζητούν επιστροφή Σαμαρά. Το ερώτημα βέβαια είναι μήπως μιλούν σε ώτα μη ακουόντων, καθώς αυτή η επανασυγκόλληση μόνο εύκολη άσκηση δεν είναι.
Ο Ξενοκώστας βλέπει ναυπηγεία
-Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Πάνος Ξενοκώστας δέχθηκε επίσημη πρόσκληση από τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, να επισκεφθεί τις ΗΠΑ. Ο Μπέργκαμ, έχοντας δει από κοντά τη «νεκρανάσταση» των ναυπηγείων που πέτυχε η ΟΝΕΧ στη Σύρο και στην Ελευσίνα, φέρεται να ζήτησε από τον Π. Ξενόκωστα να επισκεφθεί αντίστοιχα ναυπηγεία στις ΗΠΑ, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο εξαγοράς τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αφεντικό της OΝΕΧ, επισκέφθηκε ήδη δύο αμερικανικά ναυπηγεία και το επόμενο διάστημα προγραμματίζει να επισκεφθεί ακόμη δύο.
Κι από κοντά ο Θεοδωρικάκος
-Το ευνοϊκό κλίμα που έχει διαμορφωθεί για τα Ελληνικά Ναυπηγεία σπεύδει να εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση. Μεγάλο βάρος σχετικά με την ενίσχυση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας σηκώνει πλέον και ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο υπουργός Ανάπτυξης έχει επιχειρήσει δραστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ναυπηγείων, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να φέρει στη Βουλή ένα νέο πακέτο σημαντικών νομοθετικών αλλαγών. Η ναυπηγική βιομηχανία έχει ενταχθεί για πρώτη φορά στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο ως τμήμα των εμβληματικών και στρατηγικών επενδύσεων γεγονός που της παρέχει προνομιακό καθεστώς. Το επόμενο βήμα θα είναι -σύμφωνα με πληροφορίες- η κατάθεση του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου στη Βουλή που θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες ρυθμίσεις για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας ως στρατηγικού τομέα, έμφαση στις λιμενικές υποδομές και ενεργειακή μετάβαση μέσω νέων τεχνολογιών. Ειδικά για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου έχουν δρομολογηθεί επενδύσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ.
Υψηλές πτήσεις για την Τράπεζα Κύπρου
-Έναν χρόνο συμπλήρωσε η Τράπεζα Κύπρου στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και με την ευκαιρία αυτή διοργάνωσε ένα δείπνο της ηγεσίας της με δημοσιογράφους. Η διοίκηση της τράπεζας ήρθε από το Λονδίνο όπου παρουσίασε με επιτυχία σε θεσμικούς επενδυτές το μοντέλο της το οποίο επικεντρώνεται σε 22% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, CET1 που ξεπερνά το 20,6% και διανομές μερισμάτων που φέτος θα φθάσουν 70%. Στον έναν χρόνο παρουσίας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας άλλαξε χέρια περίπου το 20% της μετοχικής σύνθεσης της τράπεζας, ενώ η άνοδος της μετοχής έφτασε στο 62% και μαζί με μερίσματα και προμερίσμστα στο 80%. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τράπεζας Κύπρου Τάκη Αράπογλου και τον CEO Πανίκο Νικολάου στη στρατηγική της τράπεζας είναι η επιλεκτική επέκταση στο εξωτερικό με χορηγήσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλία και στόχο το χαρτοφυλάκιο εξωτερικού να ανέλθει στο 1,5 δισ. ευρώ. Από τα πιο ενδιαφέροντα που ανέφερε η διοίκηση είναι ότι τα στεγαστικά στην Κύπρο διαμορφώνονται ετησίως σε 1,2 δισ. (1 δισ. ευρώ στη χώρα μας).
Το επικίνδυνο φλερτ της Προοδευτικής
-Οι γενικές συνελεύσεις της Προοδευτικής έχουν συνήθως έναν… οικογενειακό χαρακτήρα. Ελάχιστοι παριστάμενοι που συνήθως γνωρίζονται μεταξύ τους. Την περασμένη εβδομάδα (19/9/25) στη γενική συνέλευση της εισηγμένης έκαναν την εμφάνισή τους δύο φρέσκες φάτσες. Οι νέοι φυσικό ήταν να τραβήξουν την προσοχή, ειδικά όταν δήλωσαν πως δεν είναι μέτοχοι, αλλά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ήρθαν να παρακολουθήσουν τη συνέλευση να διαπιστώσουν αν τηρείται η εταιρική διακυβέρνηση και γενικότερα να δουν από κοντά τις διαδικασίες. Η διοίκηση της Προοδευτικής αρχικά ξαφνιάστηκε και στη συνέχεια μάλλον ταράχτηκε από τους απρόσμενους επισκέπτες, που βολεύτηκαν στην αίθουσα και παρακολουθούσαν τη συνέλευση. Για επίσκεψη στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε γενική συνέλευση δεν έχω ξανακούσει, οπότε υποθέτω πως έπεται συνέχεια στις εκπλήξεις. Υπενθυμίζω πως στις 7 Αυγούστου η ΕΚ είχε στείλει επιστολή στην Προοδευτική σχετικά με φήμες για επιχειρηματική συνεργασία με την Προοδευτική να απαντά “αν και εφόσον προκύψει οποιαδήποτε συμφωνία, η Εταιρεία θα προβεί στις αναγκαίες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό”. Γράμματα, επισκέψεις, επικίνδυνο φλερτ...
Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Ισχυρή ζήτηση καταγράφηκε κατά την πρώτη ημέρα της δημόσιας προσφοράς η ζήτηση για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές. Συγκεκριμένα η ζήτηση έφτασε να αγγίξει το ύψος της έκδοσης, ενώ εκτιμάται ότι τις επόμενες δύο ημέρες παραμείνει υψηλή. Η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου και το εύρος του επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,20% – 3,50%. Ο όμιλος θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια των 500 εκατ. ευρώ συνδυάζοντας σχέδια ανάπτυξης με στρατηγική εξυγίανση του δανεισμού του.
Η Qualco θέλει να μπει στα μεγάλα γήπεδα
-Για τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματίσει η διοίκηση της Qualco (5,75€ +0,52%) την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου. Ταυτόχρονα όμως η διοίκηση έχει αποφασίσει να οργανώσει μια ενημερωτική εκδήλωση για να παρουσιάσει το εύρος των δραστηριοτήτων της γιατί οι περισσότεροι τη θεωρούν απλώς «διαχειριστή κακοπληρωτών και εισπράκτορα χρεών». Ήδη η εταιρεία συμφώνησε και απέκτησε τρίτο Ειδικό Διαπραγματευτή στο Χρηματιστήριο με στόχο να καταστεί εισηγμένη «υψηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας». Ταυτόχρονα όμως ενδιαφέρεται και για τη βελτίωση της κεφαλαιοποίησής της (σήμερα στα 401 εκατ. ευρώ) με τη βοήθεια εξαγορών. Τον Ιούνιο απέκτησε την Empedus για την ανάπτυξη του τεχνολογικού βραχίονα της εταιρείας και τον Ιούλιο εξαγόρασε την εξειδικευμένη στην κυβερνοασφάλεια Cenobe.
Αναρρίχηση για την Trade Estates, σε ρηχά νερά η Fourlis
-Με αργά και σταθερά βήματα η Trade Estates μειώνει τη διαφορά από την τιμή εισαγωγής των 1,92 ευρώ, πιάνοντας τα 1,8 ευρώ για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2023. Χθες έκλεισε στα 1,79 ευρώ, με υψηλό ημέρας τα 1,82 ευρώ, έχοντας ενισχυθεί κατά 4,3% το τελευταίο τετραήμερο. Αυξημένος ήταν ο τζίρος στη συνεδρίαση της Τρίτης, σε σχέση με τα συνηθισμένα επίπεδα, ξεπερνώντας τις 500 χιλ. ευρώ με όγκο 285 χιλ. τεμαχίων. Στα 2,23 ευρώ βλέπει τη μετοχή η Eurobank Equities, η οποία κάνει λόγο για γενναιόδωρες μερισματικές διανομές και μέση ετήσια αύξηση 9% στα έσοδα από ενοίκια έως το 2029, με πυλώνες τα retail parks και τον κλάδο των logistics. Η σταθερά ανοδική πορεία της Trade Estates έρχεται σε αντίθεση με τις έντονες μεταπτώσεις της συγγενικής Fourlis, η οποία προέρχεται από δύο ημέρες σωρευτικών απωλειών 2,55%. Χθες οπισθοχώρησε κάτω από τα 4,4 ευρώ, χάνοντας κι άλλο την επαφή της από το υψηλό έτους των 5 ευρώ.
Το ράλι της Cenergy βοήθησε τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ
-Η μητρική ΒΙΟΧΑΛΚΟ έχει υπό τον έλεγχό της το 71,46% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας Cenergy. H Cenergy, χθες μετά και τη νέα ανοδική κίνηση της μετοχής αξίζει 2,629 δισ. ευρώ. Συνεπώς, το 71,46% της Cenergy αξίζει 1,8 δισ. ευρώ. Ολόκληρη η ΒΙΟΧΑΛΚΟ (η οποία ελέγχει την ElvalHalcor, τη ΣΙΔΕΝΟΡ, την ΣΙΔΜΑ, την Noval, τη Σωληνουργεία Κορίνθου, τις Stomana, Sovel, Dojran Steel, CPW America, Epirus Metalworks κ.ά.) αξίζει σήμερα 1,8 δισ. ευρώ. Βέβαια με τις holding οι αποτιμήσεις συνήθως κάπως έτσι είναι. Πάντως η Cenergy Holdings εδραίωσε την παρουσία της πάνω από τα 12 ευρώ καθώς με άλμα 3,16% διεύρυνε χθες το ιστορικό υψηλό της, κλείνοντας στα 12,38 ευρώ, ενώ έφτασε έως τα 12,44 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Την προηγούμενη εβδομάδα η Eurobank Equities είχε τοποθετήσει τον πήχη για τη μετοχή στα 14,1 ευρώ, με το περιθώριο ανόδου να μειώνεται από 20% όταν δημοσιεύθηκε το report της χρηματιστηριακής σε 13,9% σήμερα. Τα κέρδη του τίτλου εντός του 2025 ξεπερνούν το 31% και η κεφαλαιοποίηση αγγίζει τα 2,6 δισ. ευρώ, ούσα η 16η πολυτιμότερη εισηγμένη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από το ράλι της CENER επωφελήθηκε η «μαμά» Viohalco, παραμένοντας σε ανοδική τροχιά για 9η διαδοχική συνεδρίαση. Έφτασε, δε, έως τα 7,2 ευρώ, τιμή που συνιστά νέο ιστορικό υψηλό.
Το παλεύει η Alumil
-Αύριο το πρωί στις 10, η διοίκηση της Alumil (+3,8% 5,46€) θα παρουσιάσει με τηλεδιάσκεψη τα αποτελέσματα εξαμήνου στους αναλυτές. Η αγορά επιβράβευσε τη βελτίωση στην καθαρή κερδοφορία στα 8,7 εκατ. ευρώ. Ο Γ. Μυλωνάς μείωσε κατά 1,5 εκατ. ευρώ τις δαπάνες για τόκους και ταυτόχρονα να βελτιώσει τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις κατά 1,1 εκατ. ευρώ προφανώς με hedging στο αλουμίνιο και κινήσεις στις αγορές συναλλάγματος. Οι δανειακές υποχρεώσεις παραμένουν υψηλές στα 135 εκατ. ευρώ αλλά η παρουσία της Alumil σε περισσότερες από 60 χώρες με 34 θυγατρικές λειτουργεί ως "φυσικός μηχανισμός απορρόφησης κραδασμών" καθώς όταν μία αγορά αδυνατεί, άλλες αναπληρώνουν την απώλεια. Σε αγορές όπως η Τουρκία, όπου οι πωλήσεις γίνονται υποχρεωτικά σε τοπικό νόμισμα, η Alumil τιμολογεί με ρήτρα ευρώ και μετατρέπει άμεσα τις εισπράξεις, εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο. Τέλος, υπήρξε αναφορά Γ. Μυλωνά ότι δεν φοβάται τους δασμούς 50% των ΗΠΑ στα προφίλ αλουμινίου γιατί πουλάει ολοκληρωμένα έργα. Στα project που αναλαμβάνει, το κόστος του μετάλλου αποτελεί μικρό μερίδιο της τελικής τιμής, καθώς η προστιθέμενη αξία βρίσκεται στο engineering, το design και την τεχνολογία.
Ούριος άνεμος για τα διυλιστήρια
-Οι βομβαρδισμοί των Ρώσων σε μονάδες παραγωγής πετρελαίου έχουν ανεβάσει την αξία των λειτουργούντων ακόμη διυλιστηρίων. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου βρίσκονται υπό έλεγχο (το Brent στα 66,2 δολάρια και το αμερικανικό WTI στα 62,3$) αλλά τα περιθώρια διύλισης ανεβαίνουν σημαντικά αφού περιορίζονται οι επιλογές. Στην Ελλάδα η Motor Oil αξίζει 2,8 δισ. ευρώ και η HelleniQ Energy 2,56 δισ. ευρώ. Αμφότερες διαπραγματεύονται 5-6 φορές τα λειτουργικά τους κέρδη, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ενισχύουν τα έσοδα του ισολογισμού τους με αρκετές δεκάδες εκατομμύρια κάθε μήνα.
Το Μαξίμου, και η ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου
-Η ναυτιλία είναι στα βασικά θέματα της ατζέντας του Μεγάρου Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός θέλει να ενισχυθεί το ελληνικό νηολόγιο, δηλαδή οι Έλληνες εφοπλιστές να εγγράψουν σε αυτό και να υψώσουν την ελληνική σημαία σε περισσότερα πλοία τους. Πρώτη κίνηση μαθαίνω ότι θα είναι η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των πλοίων, αφού τώρα χρειάζεται ένα βουνό από έγγραφα σε μία χρονοβόρα διαδικασία. Το θέμα ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα στους Έλληνες εφοπλιστές του Λονδίνου ο Β. Κικίλιας, στη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε προς τιμήν του ο Έλληνας πρέσβης στην πρεσβευτική κατοικία. Το επόμενο βήμα είναι να έρθει προς συζήτηση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης. Το νομοσχέδιο ήταν να παρουσιαστεί μέσα στο φθινόπωρο, αλλά μαθαίνω ότι πάει για αρχές Δεκεμβρίου. Τα μόρια εισόδου είναι πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα οι σπουδαστές να δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν μαθήματα και ένα σημαντικό ποσοστό να εγκαταλείπει στη μέση τις σπουδές. Εδώ να θυμίσω ότι επί Χρήστου Στυλιανίδη είχε δημοσιευθεί έκθεση του Ιδρύματος Ευγενίδου για την αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης. Είχε γίνει αποδεκτή τόσο από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών όσο και από τον υπουργό, αλλά δεν προχώρησε ποτέ. Δεν ήρθε καν προς συζήτηση στο Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης του ΥΝΑ. Ή μάλλον μπήκε στην ατζέντα παραμονή της συνεδρίασης του Συμβουλίου, αλλά την επομένη αποσύρθηκε. Το Μαξίμου κινείται γιατί υπάρχει ανησυχία για το μέλλον του ελληνικού νηολογίου. Έχουμε ραγδαία κάθοδο στην ελληνική σημαία, η οποία υποστηρίζεται από ελάχιστες οικογένειες πατριωτών εφοπλιστών.
Ο γερασμένος ακτοπλοϊκός στόλος, τα 4 δισ. και οι τραπεζίτες
-Με βάση τους νέους περιβαλλοντικούς νόμους, η ανανέωση των στόλων της ακτοπλοΐας και της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΝΜΑ) είναι επιβεβλημένη. Καταρρέει το σύστημα, γιατί τα ποσά που απαιτούνται είναι τεράστια, η χρηματοδότηση γίνεται με δυσκολία και τα χρονικά περιθώρια τελειώνουν για όλους. Η υλοποίηση της δέσμης μέτρων Fit for 55, στο πλαίσιο της οποίας το 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκτεινε το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) στις θαλάσσιες μεταφορές, παράλληλα με τη σχετική δράση που συμφωνήθηκε εντός του IMO, καθιστά επιτακτική την ανάγκη αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού του στόλου της εγχώριας ΝΜΑ, ο οποίος είναι αρκετά γερασμένος. Πάνω από το 70% των πλοίων έχει ηλικία άνω των 30 ετών, έναντι 41,4% για το σύνολο των ελληνικών φορτηγών και δεξαμενόπλοιων, ενώ άνω των 45 ετών είναι το 40,9% του στόλου της ΝΜΑ. Επίσης, έως το 2030 θα χρειαστεί να αντικατασταθούν 70-75 πλοία της ακτοπλοΐας λόγω ηλικίας και των αυστηρών κανονισμών για τις εκπομπές ρύπων. Περί τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για την ανανέωση του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου, με στόχο τη συμμόρφωση στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου. Για τους λόγους αυτούς, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 θα υπάρξει συνάντηση του προεδρείου του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με την Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας για να συζητηθούν τρόποι χρηματοδότησης. Στο βάθος, όμως, δεν φαίνονται επενδυτές ούτε για την ακτοπλοΐα ούτε για τη ΝΜΑ, κάτι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό.
Έλληνες στα ναυπηγεία της Ινδονησίας και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα
-Η Ινδονησία βρίσκεται σε πορεία οικονομικής ανάπτυξης και απαρτίζεται από 17.508 νησιά. Τώρα, λοιπόν, που ήρθε η ανάπτυξη, η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος στα ναυπηγεία, προκειμένου σε πρώτη φάση να κατασκευάσει πλοία ακτοπλοϊκά αλλά και φορτηγά για τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων, προκειμένου να μεταφέρονται εμπορεύματα ενδονησιωτικά. Η προσπάθεια αρχίζει μεθοδευμένα, και οι Ινδονήσιοι έστρεψαν το βλέμμα προς την Ελλάδα. Έλληνες ναυπηγοί βρίσκονται σε θέσεις-κλειδιά, υπεύθυνοι για την κατασκευή εμπορικών πλοίων και όχι για τα ακτοπλοϊκά. Υπάρχουν επίσης Έλληνες εφοπλιστές που άρχισαν να βάζουν δειλά δειλά παραγγελίες ή να εξετάζουν τις συνθήκες για να προχωρήσουν.
Το μεγάλο βήμα στην Αμερική
-Εγχείρημα αντίστοιχης σημασίας με το προ ετών σχέδιο εισαγωγής στη Wall Street θεωρούν αναλυτές τη συμφωνία που έκλεισε η Allwyn International, o μητρικός όμιλος του ΟΠΑΠ, να αποκτήσει το 62,3% της αμερικανικής εταιρείας fantasy sports PrizePicks. Το αρχικό τίμημα του deal ανέρχεται στα 1,6 δισ. δολάρια, κάτι που αποτιμά την PrizePicks στα 2,5 δισ. δολάρια, ενώ εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι την τριετία 2026–2028 η αποτίμηση μπορεί να φτάσει έως και τα 4,1 δισ. δολάρια. Η εξαγορά θα ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της Allwyn International στην τεράστια και επικερδή αγορά τυχερών παιχνιδιών των ΗΠΑ και ιδιαίτερα στο κομμάτι των Daily Fantasy Sports (DFS) που βασίζονται σε δεξιότητες και κατά συνέπεια προσφέρονται και σε πολιτείες όπου ο στοιχηματισμός ακόμη δεν είναι αδειοδοτημένος. Έτσι η PrizePicks με έδρα στην Ατλάντα της Τζόρτζια κατάφερε σήμερα να μετρά εκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον μήνα σε περισσότερες από 45 πολιτείες και να εμφανίζει προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 339 εκατ. δολαρίων για τη 12μηνη περίοδο έως τον Ιούνιο του 2025, με αύξηση εσόδων άνω του 60% σε ετήσια βάση και ισχυρές ταμειακές ροές.
Ράντζα εκστρατείας (δια παν ενδεχόμενο)
-Τη στήλη την έζωσαν τα φίδια μήπως προετοιμαζόμαστε για... φύλλα πορείας όταν έμαθε πως το Υπερταμείο τρέχει διαγωνισμό για την προμήθεια 1.777 ράντζων εκστρατείας. Ωστόσο ο διαγωνισμός που θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων αφορά κάτι διαφορετικό και ενδεικτικό των σοβαρών - και ήδη υπαρκτών - επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Το Υπερταμείο λοιπόν μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και ενεργώντας κατ’ εντολή του «Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» ανέλαβε να υλοποιήσει τη σύμβαση με συνολική εκτιμώμενη αξία 109 χιλ. ευρώ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια εξοπλισμού που επιτρέπει την άμεση διαμονή πληθυσμού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές. Ειδικότερα η σύμβαση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού κρεβατιών – ράντζων εκστρατείας, για την άμεση διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση καταστροφών για τις ανάγκες της Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και των κατά τόπους υπηρεσιών τους. Βλέπετε μετά τον Ντάνιελ και όσα συμβαίνουν λόγω της κλιματικής κρίσης ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τέτοιες καταστάσεις είναι πλέον πολύ διαφορετικός.
Ένας Έλληνας στο Turkish House New York
-Στο Turkish House της Νέας Υόρκης προσκλήθηκαν προχθές οι επικεφαλής εταιρειών-κολοσσών όπως η Amazon, η Ford, η Coca-Cola, η IBM, η GE Aerospace, η Boeing Global, η JPMorgan και η Bank of America. Από ελληνικής πλευράς, στο ίδιο τραπέζι βρέθηκε ως προσκεκλημένος του Τούρκου Προέδρου, ο Βύρων Νικολαΐδης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της PeopleCert, της ελληνικής πολυεθνικής με παγκόσμιο αποτύπωμα. Ο Βύρων Νικολαΐδης γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, διατηρεί στενούς δεσμούς με την Πόλη και αγωνίζεται μέσα από δράσεις να κρατήσει ζωντανή τη Ρωμιοσύνη. Ενα ενδιαφέρον στοιχείο: Τα περισσότερα στελέχη των εταιρειών που συμμετείχαν στη στρογγυλή τράπεζα – και ανήκουν στη λίστα Fortune 500 – έχουν αξιοποιήσει τις πιστοποιήσεις της PeopleCert. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 200 χώρες και χρησιμοποιείται από 50.000 εταιρείες καθώς και από 800 κυβερνητικούς οργανισμούς παγκοσμίως.
Το σήμερα των χρηματιστηρίων και το «χρυσό» αύριο των κεντρικών τραπεζών
-Η Bank of America δημοσίευσε ένα αποκαλυπτικό διάγραμμα: Οι διαχειριστές κεφαλαίων είναι ενθουσιασμένοι με τις χρηματιστηριακές αγορές και διατηρούν ρευστά διαθέσιμα μόλις 3,9%. Αντιθέτως, οι κεντρικές τράπεζες σωρεύουν χρυσό στα θησαυροφυλάκιά τους. Τα αποθέματα χρυσού έχουν ξεπεράσει τα 1,2 δισεκατομμύρια ουγκιές και είναι τα υψηλότερα από τη δεκαετία του '70. Η τιμή του χρυσού -μόνο μέσα στο 2025- έχει αυξηθεί κατά +42% στα 3.825 δολάρια/ουγκιά. Ο χρυσός αποδίδει φέτος τριπλάσια κέρδη, σε σύγκριση με τον δείκτη S&P 500 της Wall Street που καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το σκηνικό αυτό είναι περίεργο: Ανεβαίνουν οι μετοχές, ανεβαίνουν τα ομόλογα, ανεβαίνει το χρυσάφι, ανεβαίνουν τα κρυπτονομίσματα και οι τιμές των κατοικιών. Όλοι κερδίζουν; Οι κεντρικοί τραπεζίτες πάντως σιωπηρά μαζεύουν χρυσάφι.
Πηγή: newmoney.gr
Υψηλές πτήσεις για την Τράπεζα Κύπρου
-Έναν χρόνο συμπλήρωσε η Τράπεζα Κύπρου στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και με την ευκαιρία αυτή διοργάνωσε ένα δείπνο της ηγεσίας της με δημοσιογράφους. Η διοίκηση της τράπεζας ήρθε από το Λονδίνο όπου παρουσίασε με επιτυχία σε θεσμικούς επενδυτές το μοντέλο της το οποίο επικεντρώνεται σε 22% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, CET1 που ξεπερνά το 20,6% και διανομές μερισμάτων που φέτος θα φθάσουν 70%. Στον έναν χρόνο παρουσίας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας άλλαξε χέρια περίπου το 20% της μετοχικής σύνθεσης της τράπεζας, ενώ η άνοδος της μετοχής έφτασε στο 62% και μαζί με μερίσματα και προμερίσμστα στο 80%. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τράπεζας Κύπρου Τάκη Αράπογλου και τον CEO Πανίκο Νικολάου στη στρατηγική της τράπεζας είναι η επιλεκτική επέκταση στο εξωτερικό με χορηγήσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλία και στόχο το χαρτοφυλάκιο εξωτερικού να ανέλθει στο 1,5 δισ. ευρώ. Από τα πιο ενδιαφέροντα που ανέφερε η διοίκηση είναι ότι τα στεγαστικά στην Κύπρο διαμορφώνονται ετησίως σε 1,2 δισ. (1 δισ. ευρώ στη χώρα μας).
Το επικίνδυνο φλερτ της Προοδευτικής
-Οι γενικές συνελεύσεις της Προοδευτικής έχουν συνήθως έναν… οικογενειακό χαρακτήρα. Ελάχιστοι παριστάμενοι που συνήθως γνωρίζονται μεταξύ τους. Την περασμένη εβδομάδα (19/9/25) στη γενική συνέλευση της εισηγμένης έκαναν την εμφάνισή τους δύο φρέσκες φάτσες. Οι νέοι φυσικό ήταν να τραβήξουν την προσοχή, ειδικά όταν δήλωσαν πως δεν είναι μέτοχοι, αλλά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ήρθαν να παρακολουθήσουν τη συνέλευση να διαπιστώσουν αν τηρείται η εταιρική διακυβέρνηση και γενικότερα να δουν από κοντά τις διαδικασίες. Η διοίκηση της Προοδευτικής αρχικά ξαφνιάστηκε και στη συνέχεια μάλλον ταράχτηκε από τους απρόσμενους επισκέπτες, που βολεύτηκαν στην αίθουσα και παρακολουθούσαν τη συνέλευση. Για επίσκεψη στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε γενική συνέλευση δεν έχω ξανακούσει, οπότε υποθέτω πως έπεται συνέχεια στις εκπλήξεις. Υπενθυμίζω πως στις 7 Αυγούστου η ΕΚ είχε στείλει επιστολή στην Προοδευτική σχετικά με φήμες για επιχειρηματική συνεργασία με την Προοδευτική να απαντά “αν και εφόσον προκύψει οποιαδήποτε συμφωνία, η Εταιρεία θα προβεί στις αναγκαίες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό”. Γράμματα, επισκέψεις, επικίνδυνο φλερτ...
Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Ισχυρή ζήτηση καταγράφηκε κατά την πρώτη ημέρα της δημόσιας προσφοράς η ζήτηση για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές. Συγκεκριμένα η ζήτηση έφτασε να αγγίξει το ύψος της έκδοσης, ενώ εκτιμάται ότι τις επόμενες δύο ημέρες παραμείνει υψηλή. Η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου και το εύρος του επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,20% – 3,50%. Ο όμιλος θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια των 500 εκατ. ευρώ συνδυάζοντας σχέδια ανάπτυξης με στρατηγική εξυγίανση του δανεισμού του.
Η Qualco θέλει να μπει στα μεγάλα γήπεδα
-Για τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματίσει η διοίκηση της Qualco (5,75€ +0,52%) την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου. Ταυτόχρονα όμως η διοίκηση έχει αποφασίσει να οργανώσει μια ενημερωτική εκδήλωση για να παρουσιάσει το εύρος των δραστηριοτήτων της γιατί οι περισσότεροι τη θεωρούν απλώς «διαχειριστή κακοπληρωτών και εισπράκτορα χρεών». Ήδη η εταιρεία συμφώνησε και απέκτησε τρίτο Ειδικό Διαπραγματευτή στο Χρηματιστήριο με στόχο να καταστεί εισηγμένη «υψηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας». Ταυτόχρονα όμως ενδιαφέρεται και για τη βελτίωση της κεφαλαιοποίησής της (σήμερα στα 401 εκατ. ευρώ) με τη βοήθεια εξαγορών. Τον Ιούνιο απέκτησε την Empedus για την ανάπτυξη του τεχνολογικού βραχίονα της εταιρείας και τον Ιούλιο εξαγόρασε την εξειδικευμένη στην κυβερνοασφάλεια Cenobe.
Αναρρίχηση για την Trade Estates, σε ρηχά νερά η Fourlis
-Με αργά και σταθερά βήματα η Trade Estates μειώνει τη διαφορά από την τιμή εισαγωγής των 1,92 ευρώ, πιάνοντας τα 1,8 ευρώ για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2023. Χθες έκλεισε στα 1,79 ευρώ, με υψηλό ημέρας τα 1,82 ευρώ, έχοντας ενισχυθεί κατά 4,3% το τελευταίο τετραήμερο. Αυξημένος ήταν ο τζίρος στη συνεδρίαση της Τρίτης, σε σχέση με τα συνηθισμένα επίπεδα, ξεπερνώντας τις 500 χιλ. ευρώ με όγκο 285 χιλ. τεμαχίων. Στα 2,23 ευρώ βλέπει τη μετοχή η Eurobank Equities, η οποία κάνει λόγο για γενναιόδωρες μερισματικές διανομές και μέση ετήσια αύξηση 9% στα έσοδα από ενοίκια έως το 2029, με πυλώνες τα retail parks και τον κλάδο των logistics. Η σταθερά ανοδική πορεία της Trade Estates έρχεται σε αντίθεση με τις έντονες μεταπτώσεις της συγγενικής Fourlis, η οποία προέρχεται από δύο ημέρες σωρευτικών απωλειών 2,55%. Χθες οπισθοχώρησε κάτω από τα 4,4 ευρώ, χάνοντας κι άλλο την επαφή της από το υψηλό έτους των 5 ευρώ.
Το ράλι της Cenergy βοήθησε τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ
-Η μητρική ΒΙΟΧΑΛΚΟ έχει υπό τον έλεγχό της το 71,46% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας Cenergy. H Cenergy, χθες μετά και τη νέα ανοδική κίνηση της μετοχής αξίζει 2,629 δισ. ευρώ. Συνεπώς, το 71,46% της Cenergy αξίζει 1,8 δισ. ευρώ. Ολόκληρη η ΒΙΟΧΑΛΚΟ (η οποία ελέγχει την ElvalHalcor, τη ΣΙΔΕΝΟΡ, την ΣΙΔΜΑ, την Noval, τη Σωληνουργεία Κορίνθου, τις Stomana, Sovel, Dojran Steel, CPW America, Epirus Metalworks κ.ά.) αξίζει σήμερα 1,8 δισ. ευρώ. Βέβαια με τις holding οι αποτιμήσεις συνήθως κάπως έτσι είναι. Πάντως η Cenergy Holdings εδραίωσε την παρουσία της πάνω από τα 12 ευρώ καθώς με άλμα 3,16% διεύρυνε χθες το ιστορικό υψηλό της, κλείνοντας στα 12,38 ευρώ, ενώ έφτασε έως τα 12,44 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Την προηγούμενη εβδομάδα η Eurobank Equities είχε τοποθετήσει τον πήχη για τη μετοχή στα 14,1 ευρώ, με το περιθώριο ανόδου να μειώνεται από 20% όταν δημοσιεύθηκε το report της χρηματιστηριακής σε 13,9% σήμερα. Τα κέρδη του τίτλου εντός του 2025 ξεπερνούν το 31% και η κεφαλαιοποίηση αγγίζει τα 2,6 δισ. ευρώ, ούσα η 16η πολυτιμότερη εισηγμένη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από το ράλι της CENER επωφελήθηκε η «μαμά» Viohalco, παραμένοντας σε ανοδική τροχιά για 9η διαδοχική συνεδρίαση. Έφτασε, δε, έως τα 7,2 ευρώ, τιμή που συνιστά νέο ιστορικό υψηλό.
Το παλεύει η Alumil
-Αύριο το πρωί στις 10, η διοίκηση της Alumil (+3,8% 5,46€) θα παρουσιάσει με τηλεδιάσκεψη τα αποτελέσματα εξαμήνου στους αναλυτές. Η αγορά επιβράβευσε τη βελτίωση στην καθαρή κερδοφορία στα 8,7 εκατ. ευρώ. Ο Γ. Μυλωνάς μείωσε κατά 1,5 εκατ. ευρώ τις δαπάνες για τόκους και ταυτόχρονα να βελτιώσει τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις κατά 1,1 εκατ. ευρώ προφανώς με hedging στο αλουμίνιο και κινήσεις στις αγορές συναλλάγματος. Οι δανειακές υποχρεώσεις παραμένουν υψηλές στα 135 εκατ. ευρώ αλλά η παρουσία της Alumil σε περισσότερες από 60 χώρες με 34 θυγατρικές λειτουργεί ως "φυσικός μηχανισμός απορρόφησης κραδασμών" καθώς όταν μία αγορά αδυνατεί, άλλες αναπληρώνουν την απώλεια. Σε αγορές όπως η Τουρκία, όπου οι πωλήσεις γίνονται υποχρεωτικά σε τοπικό νόμισμα, η Alumil τιμολογεί με ρήτρα ευρώ και μετατρέπει άμεσα τις εισπράξεις, εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο. Τέλος, υπήρξε αναφορά Γ. Μυλωνά ότι δεν φοβάται τους δασμούς 50% των ΗΠΑ στα προφίλ αλουμινίου γιατί πουλάει ολοκληρωμένα έργα. Στα project που αναλαμβάνει, το κόστος του μετάλλου αποτελεί μικρό μερίδιο της τελικής τιμής, καθώς η προστιθέμενη αξία βρίσκεται στο engineering, το design και την τεχνολογία.
Ούριος άνεμος για τα διυλιστήρια
-Οι βομβαρδισμοί των Ρώσων σε μονάδες παραγωγής πετρελαίου έχουν ανεβάσει την αξία των λειτουργούντων ακόμη διυλιστηρίων. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου βρίσκονται υπό έλεγχο (το Brent στα 66,2 δολάρια και το αμερικανικό WTI στα 62,3$) αλλά τα περιθώρια διύλισης ανεβαίνουν σημαντικά αφού περιορίζονται οι επιλογές. Στην Ελλάδα η Motor Oil αξίζει 2,8 δισ. ευρώ και η HelleniQ Energy 2,56 δισ. ευρώ. Αμφότερες διαπραγματεύονται 5-6 φορές τα λειτουργικά τους κέρδη, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ενισχύουν τα έσοδα του ισολογισμού τους με αρκετές δεκάδες εκατομμύρια κάθε μήνα.
Το Μαξίμου, και η ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου
-Η ναυτιλία είναι στα βασικά θέματα της ατζέντας του Μεγάρου Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός θέλει να ενισχυθεί το ελληνικό νηολόγιο, δηλαδή οι Έλληνες εφοπλιστές να εγγράψουν σε αυτό και να υψώσουν την ελληνική σημαία σε περισσότερα πλοία τους. Πρώτη κίνηση μαθαίνω ότι θα είναι η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των πλοίων, αφού τώρα χρειάζεται ένα βουνό από έγγραφα σε μία χρονοβόρα διαδικασία. Το θέμα ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα στους Έλληνες εφοπλιστές του Λονδίνου ο Β. Κικίλιας, στη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε προς τιμήν του ο Έλληνας πρέσβης στην πρεσβευτική κατοικία. Το επόμενο βήμα είναι να έρθει προς συζήτηση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης. Το νομοσχέδιο ήταν να παρουσιαστεί μέσα στο φθινόπωρο, αλλά μαθαίνω ότι πάει για αρχές Δεκεμβρίου. Τα μόρια εισόδου είναι πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα οι σπουδαστές να δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν μαθήματα και ένα σημαντικό ποσοστό να εγκαταλείπει στη μέση τις σπουδές. Εδώ να θυμίσω ότι επί Χρήστου Στυλιανίδη είχε δημοσιευθεί έκθεση του Ιδρύματος Ευγενίδου για την αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης. Είχε γίνει αποδεκτή τόσο από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών όσο και από τον υπουργό, αλλά δεν προχώρησε ποτέ. Δεν ήρθε καν προς συζήτηση στο Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης του ΥΝΑ. Ή μάλλον μπήκε στην ατζέντα παραμονή της συνεδρίασης του Συμβουλίου, αλλά την επομένη αποσύρθηκε. Το Μαξίμου κινείται γιατί υπάρχει ανησυχία για το μέλλον του ελληνικού νηολογίου. Έχουμε ραγδαία κάθοδο στην ελληνική σημαία, η οποία υποστηρίζεται από ελάχιστες οικογένειες πατριωτών εφοπλιστών.
Ο γερασμένος ακτοπλοϊκός στόλος, τα 4 δισ. και οι τραπεζίτες
-Με βάση τους νέους περιβαλλοντικούς νόμους, η ανανέωση των στόλων της ακτοπλοΐας και της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΝΜΑ) είναι επιβεβλημένη. Καταρρέει το σύστημα, γιατί τα ποσά που απαιτούνται είναι τεράστια, η χρηματοδότηση γίνεται με δυσκολία και τα χρονικά περιθώρια τελειώνουν για όλους. Η υλοποίηση της δέσμης μέτρων Fit for 55, στο πλαίσιο της οποίας το 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκτεινε το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) στις θαλάσσιες μεταφορές, παράλληλα με τη σχετική δράση που συμφωνήθηκε εντός του IMO, καθιστά επιτακτική την ανάγκη αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού του στόλου της εγχώριας ΝΜΑ, ο οποίος είναι αρκετά γερασμένος. Πάνω από το 70% των πλοίων έχει ηλικία άνω των 30 ετών, έναντι 41,4% για το σύνολο των ελληνικών φορτηγών και δεξαμενόπλοιων, ενώ άνω των 45 ετών είναι το 40,9% του στόλου της ΝΜΑ. Επίσης, έως το 2030 θα χρειαστεί να αντικατασταθούν 70-75 πλοία της ακτοπλοΐας λόγω ηλικίας και των αυστηρών κανονισμών για τις εκπομπές ρύπων. Περί τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για την ανανέωση του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου, με στόχο τη συμμόρφωση στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου. Για τους λόγους αυτούς, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 θα υπάρξει συνάντηση του προεδρείου του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με την Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας για να συζητηθούν τρόποι χρηματοδότησης. Στο βάθος, όμως, δεν φαίνονται επενδυτές ούτε για την ακτοπλοΐα ούτε για τη ΝΜΑ, κάτι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό.
Έλληνες στα ναυπηγεία της Ινδονησίας και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα
-Η Ινδονησία βρίσκεται σε πορεία οικονομικής ανάπτυξης και απαρτίζεται από 17.508 νησιά. Τώρα, λοιπόν, που ήρθε η ανάπτυξη, η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος στα ναυπηγεία, προκειμένου σε πρώτη φάση να κατασκευάσει πλοία ακτοπλοϊκά αλλά και φορτηγά για τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων, προκειμένου να μεταφέρονται εμπορεύματα ενδονησιωτικά. Η προσπάθεια αρχίζει μεθοδευμένα, και οι Ινδονήσιοι έστρεψαν το βλέμμα προς την Ελλάδα. Έλληνες ναυπηγοί βρίσκονται σε θέσεις-κλειδιά, υπεύθυνοι για την κατασκευή εμπορικών πλοίων και όχι για τα ακτοπλοϊκά. Υπάρχουν επίσης Έλληνες εφοπλιστές που άρχισαν να βάζουν δειλά δειλά παραγγελίες ή να εξετάζουν τις συνθήκες για να προχωρήσουν.
Το μεγάλο βήμα στην Αμερική
-Εγχείρημα αντίστοιχης σημασίας με το προ ετών σχέδιο εισαγωγής στη Wall Street θεωρούν αναλυτές τη συμφωνία που έκλεισε η Allwyn International, o μητρικός όμιλος του ΟΠΑΠ, να αποκτήσει το 62,3% της αμερικανικής εταιρείας fantasy sports PrizePicks. Το αρχικό τίμημα του deal ανέρχεται στα 1,6 δισ. δολάρια, κάτι που αποτιμά την PrizePicks στα 2,5 δισ. δολάρια, ενώ εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι την τριετία 2026–2028 η αποτίμηση μπορεί να φτάσει έως και τα 4,1 δισ. δολάρια. Η εξαγορά θα ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της Allwyn International στην τεράστια και επικερδή αγορά τυχερών παιχνιδιών των ΗΠΑ και ιδιαίτερα στο κομμάτι των Daily Fantasy Sports (DFS) που βασίζονται σε δεξιότητες και κατά συνέπεια προσφέρονται και σε πολιτείες όπου ο στοιχηματισμός ακόμη δεν είναι αδειοδοτημένος. Έτσι η PrizePicks με έδρα στην Ατλάντα της Τζόρτζια κατάφερε σήμερα να μετρά εκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον μήνα σε περισσότερες από 45 πολιτείες και να εμφανίζει προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 339 εκατ. δολαρίων για τη 12μηνη περίοδο έως τον Ιούνιο του 2025, με αύξηση εσόδων άνω του 60% σε ετήσια βάση και ισχυρές ταμειακές ροές.
Ράντζα εκστρατείας (δια παν ενδεχόμενο)
-Τη στήλη την έζωσαν τα φίδια μήπως προετοιμαζόμαστε για... φύλλα πορείας όταν έμαθε πως το Υπερταμείο τρέχει διαγωνισμό για την προμήθεια 1.777 ράντζων εκστρατείας. Ωστόσο ο διαγωνισμός που θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων αφορά κάτι διαφορετικό και ενδεικτικό των σοβαρών - και ήδη υπαρκτών - επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Το Υπερταμείο λοιπόν μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και ενεργώντας κατ’ εντολή του «Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» ανέλαβε να υλοποιήσει τη σύμβαση με συνολική εκτιμώμενη αξία 109 χιλ. ευρώ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια εξοπλισμού που επιτρέπει την άμεση διαμονή πληθυσμού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές. Ειδικότερα η σύμβαση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού κρεβατιών – ράντζων εκστρατείας, για την άμεση διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση καταστροφών για τις ανάγκες της Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και των κατά τόπους υπηρεσιών τους. Βλέπετε μετά τον Ντάνιελ και όσα συμβαίνουν λόγω της κλιματικής κρίσης ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τέτοιες καταστάσεις είναι πλέον πολύ διαφορετικός.
Ένας Έλληνας στο Turkish House New York
-Στο Turkish House της Νέας Υόρκης προσκλήθηκαν προχθές οι επικεφαλής εταιρειών-κολοσσών όπως η Amazon, η Ford, η Coca-Cola, η IBM, η GE Aerospace, η Boeing Global, η JPMorgan και η Bank of America. Από ελληνικής πλευράς, στο ίδιο τραπέζι βρέθηκε ως προσκεκλημένος του Τούρκου Προέδρου, ο Βύρων Νικολαΐδης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της PeopleCert, της ελληνικής πολυεθνικής με παγκόσμιο αποτύπωμα. Ο Βύρων Νικολαΐδης γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, διατηρεί στενούς δεσμούς με την Πόλη και αγωνίζεται μέσα από δράσεις να κρατήσει ζωντανή τη Ρωμιοσύνη. Ενα ενδιαφέρον στοιχείο: Τα περισσότερα στελέχη των εταιρειών που συμμετείχαν στη στρογγυλή τράπεζα – και ανήκουν στη λίστα Fortune 500 – έχουν αξιοποιήσει τις πιστοποιήσεις της PeopleCert. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 200 χώρες και χρησιμοποιείται από 50.000 εταιρείες καθώς και από 800 κυβερνητικούς οργανισμούς παγκοσμίως.
Το σήμερα των χρηματιστηρίων και το «χρυσό» αύριο των κεντρικών τραπεζών
-Η Bank of America δημοσίευσε ένα αποκαλυπτικό διάγραμμα: Οι διαχειριστές κεφαλαίων είναι ενθουσιασμένοι με τις χρηματιστηριακές αγορές και διατηρούν ρευστά διαθέσιμα μόλις 3,9%. Αντιθέτως, οι κεντρικές τράπεζες σωρεύουν χρυσό στα θησαυροφυλάκιά τους. Τα αποθέματα χρυσού έχουν ξεπεράσει τα 1,2 δισεκατομμύρια ουγκιές και είναι τα υψηλότερα από τη δεκαετία του '70. Η τιμή του χρυσού -μόνο μέσα στο 2025- έχει αυξηθεί κατά +42% στα 3.825 δολάρια/ουγκιά. Ο χρυσός αποδίδει φέτος τριπλάσια κέρδη, σε σύγκριση με τον δείκτη S&P 500 της Wall Street που καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το σκηνικό αυτό είναι περίεργο: Ανεβαίνουν οι μετοχές, ανεβαίνουν τα ομόλογα, ανεβαίνει το χρυσάφι, ανεβαίνουν τα κρυπτονομίσματα και οι τιμές των κατοικιών. Όλοι κερδίζουν; Οι κεντρικοί τραπεζίτες πάντως σιωπηρά μαζεύουν χρυσάφι.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα