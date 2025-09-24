Τα απωθημένα του Ερντογάν, ο Νετανιάχου και η αντιπολίτευση, τι (και πού) κουνάει ο Γερουλάνος, ο Ξενοκώστας και οι Αμερικανοί, τα ράντζα εκστρατείας

Κλείσιμο

Δεν φαίνεται πάντως από όσα είπε χθες αργά το βράδυ κυβερνητική πηγή. Γνωρίζουμε λοιπόν μετά βεβαιότητος ότι όντως η προγραμματισμένη συνάντηση χθες βράδυ στις 9 (ώρα Ελλάδος) αναβλήθηκε για πραγματικό λόγο. Ο Τραμπ έβαλε τη συνάντησή του με τις αραβικές χώρες περίπου την ίδια ώρα που επρόκειτο να βρεθεί ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν (με μισή ώρα διαφορά), άρα ο Τούρκος δεν θα άφηνε αυτό το ραντεβού για τον Ελληνα πρωθυπουργό. Τελικά, βέβαια, η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τους Αραβες ηγέτες καθυστέρησε περίπου μιάμιση ώρα, με αποτέλεσμα και ο Ερντογάν και ο Τραμπ να βάλουν ενδιάμεσα άλλα ραντεβού. Όμως γνωρίζουμε το ίδιο καλά ότι εφόσον δεν «βρέθηκε»…μισή ώρα στο πρόγραμμα του Ερντογάν σήμερα για να γίνει η συνάντηση απλώς ο Τούρκος ήθελε να μη γίνει ποτέ η συνάντηση αυτή. Καλό δεν είναι, αλλά φυσικά και δεν είναι… το τέλος του κόσμου αν δεν θέλει ο Τούρκος να συναντήσει τον Ελληνα. Και υπ’ αυτή την έννοια η αντίδραση της αντιπολίτευσης μισή ώρα μετά την ανακοίνωση της αναβολής και πριν καν γνωρίζουν ότι δεν θα γίνει οριστικά η συνάντηση, είναι αχαρακτήριστη. Ή μάλλον είναι ντροπή για τη χώρα να βγαίνουν μερικά λεπτά μετά και να επιτίθενται ελληνικά κόμματα στον Ελληνα πρωθυπουργό γιατί του ακύρωσε τη συνάντηση ο Τούρκος. Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι η κοινή γνώμη θα περίμενε μία τέτοια «ακαριαία» αντίδραση από την αντιπολίτευση (από ΠΑΣΟΚ έως Βελόπουλο) για να τους πει και μπράβο με δεδομένη μία… μικρή λεπτομέρεια, ξαναλέω μιλάμε για Ελληνα με Τούρκο.Υπάρχει εξήγηση;-Τώρα η ματαίωση εφόσον τελικώς δεν συναντηθούν, σύμφωνα πάντα με την πηγή μου, μπορεί να εξηγηθεί: Πρώτον ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος κάτι που ενοχλεί τις αραβικές χώρες και τον Ερντογάν. Αλλά μεταξύ μας, αν υπάρχει κάποια πιθανότητα οι Τούρκοι να μην πάρουν τα F-35 αυτή είναι… ο Νετανιάχου, οπότε ισχύει το κλασικό ο εχθρός του εχθρού μου… Και δεύτερον, ε όπως και να το κάνουμε ο Ερντογάν δεν είχε την ίδια μεταχείριση επί Μπάιντεν οπότε τώρα βγάζει και τα απωθημένα του αφού με τον Τραμπ μιλάνε αλλιώς, ειδικά στα επιχειρηματικά.Γερουλάνος-Στο μεταξύ χθες είχαμε τα πυκνά γεγονότα από τη Νέα Υόρκη και πέρασε στα ψιλά μία… καμπάνα κανονική που έριξε ο Γερουλάνος στον Ανδρουλάκη. «Αν δεν κουνηθεί η βελόνα (των δημοσκοπήσεων προς τα πάνω εννοούσε) τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές» είπε ο Παύλος απευθυνόμενος στον αρχηγό μας Νίκο Α. Τώρα εγώ να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω πώς θα κουνηθεί η βελόνα του ΠΑΣΟΚ προς τα πάνω και μάλιστα στους δύο επόμενους μήνες, αλλά βλέπω διάθεση να… κουνάνε στον Νίκο και ο Παύλος και ο Χάρης και η Αννα… ας πούμε κομψά, το δάχτυλο.Η συνάντηση με τον Αλ Σάρα-Από τις επαφές του Κ.Μ στη Νέα Υόρκη διακρίνω μια που είναι μάλλον σημαντική και δεν είχε ανακοινωθεί στο αρχικό του πρόγραμμα. Ο λόγος για το one on one που αναμένεται να έχει με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αλ Σάρα (πρώην Τζολάνι), ο οποίος από εκεί που ήταν επικηρυγμένος, τώρα έχει κουστουμαριστεί και κυκλοφορεί μεταξύ διπλωματών. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται, καθώς είχαν βρεθεί και σε μια τετραμερή στο Παρίσι, αλλά εμάς η Μέση Ανατολή αντικειμενικά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα.Τα ραντεβού του Μάξιμου-Μετά την τυπική επιβεβαίωση του διορισμού του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γενικού γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Λαρισαίος πολιτικός έχει αρχίσει και βλέπει διάφορους βουλευτές, σε μια προσπάθεια αφενός να "ζεστάνει" το κλίμα, αφετέρου να μοιράσει ρόλους για την καθημερινή δουλειά. Μιας και μιλάμε για τους βουλευτές της ΝΔ πάντως και με "μπροστάρη" τον Μάξιμο, ο οποίος έχει αρχίσει τις εμφανίσεις στα ΜΜΕ, βλέπω ότι άρχισαν να "ξεθαρρεύουν" διάφοροι και να ζητούν επιστροφή Σαμαρά. Το ερώτημα βέβαια είναι μήπως μιλούν σε ώτα μη ακουόντων, καθώς αυτή η επανασυγκόλληση μόνο εύκολη άσκηση δεν είναι.Ο Ξενοκώστας βλέπει ναυπηγεία-Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Πάνος Ξενοκώστας δέχθηκε επίσημη πρόσκληση από τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, να επισκεφθεί τις ΗΠΑ. Ο Μπέργκαμ, έχοντας δει από κοντά τη «νεκρανάσταση» των ναυπηγείων που πέτυχε η ΟΝΕΧ στη Σύρο και στην Ελευσίνα, φέρεται να ζήτησε από τον Π. Ξενόκωστα να επισκεφθεί αντίστοιχα ναυπηγεία στις ΗΠΑ, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο εξαγοράς τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αφεντικό της OΝΕΧ, επισκέφθηκε ήδη δύο αμερικανικά ναυπηγεία και το επόμενο διάστημα προγραμματίζει να επισκεφθεί ακόμη δύο.Κι από κοντά ο Θεοδωρικάκος