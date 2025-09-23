Ακίνητα: Αύξηση 24% στα ενοίκια κατοικίας από το 2019 - Στο 30% η άνοδος των τιμών πώλησης
Ακίνητα: Αύξηση 24% στα ενοίκια κατοικίας από το 2019 - Στο 30% η άνοδος των τιμών πώλησης
Νέα άνοδο 7,2% σε ετήσια βάση κατέγραψαν τα ενοίκια στην Αθήνα το β' τρίμηνο του 2025 - Πόσο επηρέασαν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις - H εξέλιξη τιμών, ενοικίων και εισοδήματος από το 2019 έως το 2025 - Τι δείχνει η έρευνα της BluPeak Estate Analytics
Η ελληνική αγορά κατοικίας βρίσκεται σε φάση έντονης αποσταθεροποίησης με τα ενοίκια να έχουν αυξηθεί κατά 24% την περίοδο 2019–2025 την ώρα που τα εισοδήματα ενισχύθηκαν οριακά μόλις κατά 6% ενώ οι τιμές πώλησης κατοικιών έχουν ανέβει κατά 30% γεγονός που περιορίζει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα απόκτησης κατοικίας και μετατοπίζει τη ζήτηση προς την ενοικίαση επιτείνοντας την πίεση στη συγκεκριμένη αγορά ειδικά για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα που σήμερα δαπανούν περίπου το 60% του μηνιαίου τους εισοδήματος μόνο για το ενοίκιο κάτι που δημιουργεί συνθήκες αδυναμίας αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Aυτά είναι τα βασικά στοιχεία της έρευνας BluPeak Estate Analytics για την αγορά κατοικίας στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Aυτά είναι τα βασικά στοιχεία της έρευνας BluPeak Estate Analytics για την αγορά κατοικίας στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα