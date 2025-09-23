Ακίνητα: Αύξηση 24% στα ενοίκια κατοικίας από το 2019 - Στο 30% η άνοδος των τιμών πώλησης

Νέα άνοδο 7,2% σε ετήσια βάση κατέγραψαν τα ενοίκια στην Αθήνα το β' τρίμηνο του 2025 - Πόσο επηρέασαν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις - H εξέλιξη τιμών, ενοικίων και εισοδήματος από το 2019 έως το 2025 - Τι δείχνει η έρευνα της BluPeak Estate Analytics