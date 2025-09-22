ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €500 εκατ. με Δημόσια Προσφορά – Εύρος απόδοσης 3,20%–3,50%
Η διάθεσή του ξεκινά αύριο Τρίτη και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη
Τη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως €500.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη αποφάσισε η ΓΕΚ Τέρνα. Το ελάχιστο ποσό ορίστηκε στα €350.000.000. Από τους συντονιστές καθορίστηκε εύρος απόδοσης 3,20% – 3,50%. Η διάθεση του 7ετούς ομολόγου ξεκινά αύριο Τρίτη.
Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
Σύμφωνα μες την ανακοίνωση, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.
