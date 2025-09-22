Η ελληνική εταιρεία που έγινε η «βασίλισσα του φελιζόλ»
Η ελληνική εταιρεία που έγινε η «βασίλισσα του φελιζόλ»
Με διαδρομή από το 1981, η Γ.Κ. Ριζάκος ΑΒΕΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής διογκωμένου πολυστυρενίου στην Ελλάδα - Η ιστορική εξέλιξη και οι επενδύσεις
Μοιάζει εξαιρετικά απλό και ελαφρύ, ενώ το ξέρουμε όλοι καθώς σε κάποια στιγμή της ζωής μας έχουμε έρθει σε επαφή μαζί του. Ο λόγος για το διογκωμένο πολυστυρένιο, το γνωστό σε όλους φελιζόλ, που στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου «απλό», καθώς σήμερα χρησιμοποιείται ευρύτατα σε ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών: από τη συσκευασία, τη δόμηση και τη μόνωση μέχρι τη βιομηχανία, την ανακύκλωση, τη ναυπηγική και τη διακόσμηση. Είναι ένα υλικό που στο διάβα του χρόνου εξελίσσεται, με αποτέλεσμα να έχει αναπτυχθεί γύρω του ένας ολόκληρος τομέας της αγοράς.
Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή και τις εφαρμογές του. Ανάμεσα σε αυτές και η Γ.Κ. Ριζάκος ΑΒΕΤΕ, η μεγαλύτερη παραγωγός διογκωμένης πολυστερίνης στη χώρα μας, με πολυετή διαδρομή και εμπειρία.
