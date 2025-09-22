Η ελληνική εταιρεία που έγινε η «βασίλισσα του φελιζόλ»

Με διαδρομή από το 1981, η Γ.Κ. Ριζάκος ΑΒΕΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής διογκωμένου πολυστυρενίου στην Ελλάδα - Η ιστορική εξέλιξη και οι επενδύσεις