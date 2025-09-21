83 φοροελαφρύνσεις από το 2019 σταχυολογεί ο Άκης Σκέρτσος - Δεν σταματάμε τη «μάχη» κατά της ακρίβειας

Ακολούθως, ο Ά. Σκέρτσος υπογραμμίζει ότι «η Νέα Δημοκρατία ως η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη αλλά και ως παράταξη ευθύνης, επιδιώκει τη συνεννόηση με τα άλλα κόμματα τόσο για τις 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ (Εθνικό Απολυτήριο, Ολοκλήρωση του Νέου ΕΣΥ, Σύγχρονες Πολεοδομίες -εκτός δήμων- και πλήρες Κτηματολόγιο, Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης). Η Συνταγματική Αναθεώρηση, η οποία θα εκκινήσει το 2026, είναι το κατεξοχήν πεδίο που πρέπει να αναζητηθούν συγκλίσεις. Προφανώς δεν αρκεί να το επιδιώκουμε μόνο εμείς, θα πρέπει να ανταποκριθεί και η άλλη πλευρά, πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν θα κάνει χάρη στην κυβέρνηση αλλά θα δείξει αν αντιλαμβάνεται την ευθύνη του έναντι της χώρας».Σε ο,τι αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, παραπέμπει στην απάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, προτάσσοντας συγχρόνως τον σεβασμό του στο βαρύ πένθος της οικογένειας Σαμαρά. Στην ουσία του ερωτήματος, επαναλαμβάνει «τη ρήση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή και ιδρυτή της, ότι η ΝΔ είναι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη της χώρας, η οποία υπηρετεί το έθνος, υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, πέρα και πάνω από τις ψευδεπίγραφες ταμπέλες της Αριστεράς, του Κέντρου και της Δεξιάς. Είναι η παράταξη που κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας και γεωπολιτικών αναταράξεων η Νέα Δημοκρατία αποτελεί σήμερα τη μοναδική δύναμη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία. Χωράει κατά συνέπεια όλους όσοι -χωρίς ταμπέλες και δόγματα- αγωνίζονται για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη πατρίδα μας».Ερωτηθείς, τέλος, για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, δηλώνει: «Μπροστά στον ανείπωτο πόνο των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών εξακολουθούμε όλοι και όλες να χαμηλώνουμε το κεφάλι. Επί σεναρίων, προφανώς, δεν μπορώ να τοποθετηθώ».Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ