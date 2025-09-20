ΑΓΝΟ: Η ολική επαναφορά της ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας (pics)
ΑΓΝΟ: Η ολική επαναφορά της ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας (pics)
Μετά την απόκτησή της από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη, το εμβληματικό brand κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών - Η ιστορία των 75 ετών, οι δύσκολες στιγμές και η επόμενη μέρα
Σχεδόν δύο χρόνια συμπληρώνονται από τα πρώτα βήματα επιστροφής ενός μεγάλου ονόματος της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας στα ράφια. Ο λόγος για την ΑΓΝΟ, την ιστορική εταιρεία της Βόρειας Ελλάδας, που αφού έγραψε επί δεκαετίες σελίδες δόξας στην αγορά, βρέθηκε σε οικονομικό αδιέξοδο και «έσβησε». Ευτυχώς, όμως, όχι για πάντα.
Από το 2022 που πέρασε στον έλεγχο του Ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη, του μεγαλύτερου στον κλάδο, η ΑΓΝΟ «επανασυστήθηκε» στο καταναλωτικό κοινό και σήμερα μπορούμε πλέον να μιλάμε για την ολική επαναφορά της. Πρόκειται, αναμφίβολα, για μια σπάνια περίπτωση «ανάστασης» ενός ιστορικού brand – και μάλιστα με τις καλύτερες προϋποθέσεις.
