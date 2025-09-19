Ανοδικές τάσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Σήμερα ο «χρησμός» της Moody's για την ελληνική οικονομία
Η αναδιάρθρωση στους δείκτες FTSE Russell και Stoxx, αλλά και η τριπλή λήξη στα παράγωγα, αναμένεται να ανεβάσουν κατακόρυφα τον τζίρο
Θετικό πρόσημο σημειώνει για δεύτερη διαδοχική μέρα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο επιστρέφει πάνω από τις 2.030 μονάδες, χωρίς ωστόσο να γλιτώνει την εβδομαδιαία πτώση. Το κλίμα στις διεθνείς αγορές είναι άκρως ευνοϊκό, ειδικά λόγω των συνεχόμενων ιστορικών ρεκόρ στη Wall Street.
Σε εγχώριο επίπεδο η επικαιρότητα είναι πλούσια, καθώς σήμερα αναμένεται το rebalancing στους δείκτες FTSE Russell και Stoxx, η τριπλή λήξη στα παράγωγα Σεπτεμβρίου (triple witching) και η αξιολόγηση της Moody’s για την Ελλάδα, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα αποτελέσματα α’ εξαμήνου που ανακοινώνονται από τις εισηγμένες και στις πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (19/9), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,28% και διαπραγματεύεται στις 2.032,81 μονάδες. Σε μόλις 4 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με το υψηλό ημέρας να εντοπίζεται στις 2.036,44 μονάδες και το χαμηλό ημέρας στις 2.032,13 μονάδες.
Μίνι rebound κατάφερε να πάρει το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά το τριήμερο πτωτικό σερί, το οποίο δεν είναι αρκετό ώστε να αποτρέψει την εβδομαδιαία πτώση. Κι αυτό διότι ο ΓΔ πρέπει να κερδίσει πάνω από +1,7% σήμερα για να κάνει θετικό το πρόσημο στο πενθήμερο. Οριακή είναι η άνοδος του ΧΑ εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ από τις αρχές του έτους η απόδοση προσεγγίζει το +38%.
Σήμερα είναι προγραμματισμένη η αναδιάρθρωση των δεικτών στον FTSE Russell, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Η Metlen Energy & Metals θα συμπεριληφθεί στον βρετανικό FTSE 100, καθώς και στον ευρωπαϊκό FTSE EuroMid. Η JP Morgan έχει εκτιμήσει πως η καθαρή θετική επίδραση από παθητικά κεφάλαια για τη Metlen μπορεί να ξεπεράσει τα 400 εκατ. δολάρια. Η Τράπεζα Κύπρου εντάσσεται στον FTSE Emerging Europe Large Cap Index, η ElvalHalcor στον Mid Cap και η Πέτρος Πετρόπουλος θα προστεθεί στον Micro Cap.
Επιπλέον, θα λάβει χώρα το rebalancing στους δείκτες Stoxx, όπου η Eurobank θα ενταχθεί στον Stoxx Emerging Europe Large Cap, η Titan και ο ΔΑΑ στον Mid Cap και η Aktor στον Small Cap. Η Coca-Cola HBC θα συμπεριληφθεί στον Stoxx UK 50. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί, επίσης, η τριπλή λήξη στα παράγωγα Σεπτεμβρίου (triple witching) για μετοχές και δείκτες. Όλες αυτές οι εξελίξεις αναμένεται να ανεβάσουν κατακόρυφα τη συναλλακτική δραστηριότητα στη σημερινή συνεδρίαση.
Απόψε είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες για εκπλήξεις. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «Baa3» και σταθερές προοπτικές (outlook). Τον περασμένο Μάρτιο είχε αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όντας ο τελευταίος από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης που έδωσε την επενδυτική βαθμίδα. Οι επόμενες προγραμματισμένες αξιολογήσεις είναι από την S&P στις 17 Οκτωβρίου, την Scope στις 7 Νοεμβρίου και την Fitch στις 14 Νοεμβρίου.
