Tεχνητή νοημοσύνη: Η Nvidia επενδύει $5 δισ. στην Intel και ανατρέπει τις ισορροπίες
Οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη μικροτσίπ για και data centers - Η Nvidia θα αγοράσει μετοχές της Intel έναντι 23,28 δολαρίων ανά μετοχή - Η Intel θα ενσωματώσει την τεχνολογία γραφικών της Nvidia
Σε συμφωνία «μαμούθ» προχώρησαν η Nvidia και η Intel, καθώς η πρώτη ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στη δεύτερη. Αμφότερες οι εταιρείες θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη μικροτσίπ για υπολογιστές και data centers, σε μία αναπάντεχη κίνηση διότι στοχεύει στην ενίσχυση ενός βασικού ανταγωνιστή.
Η Nvidia θα αγοράσει μετοχές της Intel στην τιμή των 23,28 δολαρίων ανά μετοχή. Η Intel θα ενσωματώσει την τεχνολογία γραφικών της Nvidia στα επερχόμενα τσιπ για PCs και θα παρέχει τους επεξεργαστές της για προϊόντα data center που θα βασίζονται σε υλικό της Nvidia.
Οι δύο εταιρείες δεν έδωσαν χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία των πρώτων προϊόντων και διευκρίνισαν ότι η ανακοίνωση δεν επηρεάζει τα μελλοντικά τους σχέδια.
Η μετοχή της Intel «εκτοξεύθηκε» έως και 26% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.
Η νέα χρηματοδότηση για την Intel έρχεται μετά την επένδυση για περίπου 10% του αμερικανικού κράτους τον Αύγουστο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει αναλάβει ρόλο «υποστηρικτή». Επιπλέον, η ιαπωνική SoftBank επένδυσε εκτάκτως 2 δισ. δολάρια τον προηγούμενο μήνα, ενώ η Intel αντλεί κεφάλαια και μέσω πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων. Η τρέχουσα λειτουργία της Intel πλήττεται από απώλειες στο μερίδιο αγοράς και δεν μπορεί να αντέξει το κόστος για την παραγωγή προηγμένων μικροτσίπ.
Η συνεργασία αυτή δείχνει τη μετατόπιση της ισχύος στη βιομηχανία των υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης. Η Intel αποκτά οικονομική στήριξη και πρόσβαση σε κορυφαία τεχνολογία από μια εταιρεία που παλαιότερα θεωρούσε… δεύτερης διαλογής.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε ότι η συνεργασία συνδέει το οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia με την αρχιτεκτονική x86 της Intel, δημιουργώντας «ένα θεμέλιο για την επόμενη εποχή της πληροφορικής».
