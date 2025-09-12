P&I AG: Το τεχνολογικό «σπίτι» των €15 εκατ. που φιλοδοξεί να αλλάξει τα Γιάννενα
Πώς από μια παρατημένη αποθήκη δημιουργήθηκε ένα campus υψηλής τεχνολογίας και η P&I Hellas γίνεται εφαλτήριο ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης
Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη των Ιωαννίνων, σε μια άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση, έχει γίνει πραγματικότητα το σπίτι της P&I, της γερμανικής εταιρείας λογισμικού που χάρη στη γενναία απόφαση του επικεφαλής της Βασίλη Τριάδη έχει βαλθεί τα τελευταία οκτώ χρόνια, υπό αντίξοες συνθήκες, να αποτελέσει το εφαλτήριο εξέλιξης της πόλης της Ηπείρου σε μια μικρή Σίλικον Βάλεϊ.
Το νέο ιδιόκτητο κτίριο της P&I Hellas απλώνεται σε 4.000 τ.μ. και μοιάζει περισσότερο με campus παρά με τυπική εταιρική εγκατάσταση. Οι ανοιχτοί και φωτεινοί χώροι γραφείων, οι αίθουσες συνεργασίας, τα εργαστήρια ανάπτυξης λογισμικού, οι χώροι χαλάρωσης με θέα στο λεκανοπέδιο, το γυμναστήριο και οι πισίνες που σχηματίζουν το «Π» και το «I» συνθέτουν μια εικόνα που δύσκολα συναντά κανείς σε ελληνική επαρχιακή πόλη. Μάλιστα η μισή έκταση περίπου αφορά βοηθητικούς χώρους, όπως το εστιατόριο, το μπαράκι, η αίθουσα αναψυχής, το μικρό σινεμά που, μεταξύ άλλων, διαθέτει το κτίριο. Είναι μια δομή που δεν περιορίζεται στο να στεγάζει εργαζομένους, αλλά φιλοδοξεί να καλλιεργεί δημιουργικότητα, καινοτομία και ποιότητα ζωής.
Για τον κ. Τριάδη το νέο αυτό σπίτι της P&I Hellas δεν είναι απλώς μια κτιριακή επένδυση, αλλά το επιστέγασμα μιας πορείας οκτώ ετών που ξεκίνησε με θάρρος και σήμερα δικαιώνεται με αριθμούς και αποτελέσματα: «Ναι, αυτό που κάναμε ήταν σωστό· σε μεγάλο βαθμό πέτυχε και άλλαξε την επιχείρηση. Γι’ αυτό και τα 15 εκατ. που επενδύσαμε ήταν μια φυσιολογική απόφαση, όχι όπως τότε που το να έρθουμε στα Ιωάννινα ήταν θαρραλέο», σημειώνει και συνεχίζει: «Ηταν μια φυσιολογική απόφαση γιατί η επιχείρηση έχει πια μια αμοιβαία εξάρτηση με τα Γιάννενα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος γι’ αυτό».
