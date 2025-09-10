Ορόσημο για τα ευρωπαϊκά ομόλογα: Η Eurex ανοίγει τον δρόμο με νέα futures – Τι σημαίνει για το χρέος
Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά παραγώγων ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή στο χρέος της ΕΕ, με στόχο περισσότερη ρευστότητα, μεγαλύτερη επενδυτική αποδοχή και χαμηλότερες αποδόσεις
Η μεγαλύτερη αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων στην Ευρώπη λανσάρει την Τετάρτη νέο συμβόλαιο για το χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια κίνηση που μπορεί να ενισχύσει τη ρευστότητα και μακροπρόθεσμα να μειώσει το κόστος δανεισμού του μπλοκ.
Ο όγκος συναλλαγών στα νέα παράγωγα που εισάγει η Eurex, θυγατρική της Deutsche Börse AG, θα βρίσκεται στο μικροσκόπιο τους επόμενους μήνες. Αν και η Intercontinental Exchange είχε δημιουργήσει παρόμοιο προϊόν πέρυσι, αναλυτές των Citigroup και Commerzbank εκτιμούν ότι το συμβόλαιο της Eurex έχει μεγαλύτερες πιθανότητες αποδοχής από τους επενδυτές.
Τα νέα futures αποτελούν το τελευταίο βήμα στην προσπάθεια των αξιωματούχων της ΕΕ να κάνουν τα κοινά ομόλογα να διαπραγματεύονται όπως αυτά των κρατών-μελών. Οι επενδυτές συχνά χρησιμοποιούν futures για να διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκιά τους, ενώ εκδότες μεγάλου κυβερνητικού χρέους όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία διαθέτουν ήδη ανάλογες αγορές.
