ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση 84% στα προσαρμοσμένα EBITDA στο α’ εξάμηνο – Iσχυρή επίδοση σε παραχωρήσεις και κατασκευές
Το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 30.06.2025, ανήλθε σε €6,3 δισ. και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες περιόδους καθώς ο Όμιλος αναμένει την υπογραφή νέων συμβάσεων έργου για τα οποία έχει προκριθεί είτε ως προσωρινός είτε ως οριστικός ανάδοχος
Ισχυρό σετ αποτελεσμάτων παρουσίασε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο α’ εξάμηνο του 2025, με αύξηση εσόδων κατά 44% και λειτουργικής κερδοφορίας (adj. EBITDA) κατά 84%, με ισχυρή επίδοση σε παραχωρήσεις και κατασκευές.
Τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €68 εκατ., αυξημένα κατά 24% – και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στο € 0,68.
Ο όμιλος παρουσίασε υψηλότερα και διατηρήσιμα επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας στις παραχωρήσεις. Το υπογεγραμμένο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο στις 30 Ιουνίου του 2025 ανερχόταν σε σε €6,3 δισ.
Πιο αναλυτικά:
Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους με όλους τους τομείς δραστηριότητας να καταγράφουν άνοδο. Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 44% και ανήλθαν σε € 1.957 εκατ., ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) αυξήθηκε κατά 84%, φθάνοντας τα € 317 εκατ. με το σχετικό περιθώριο (adj.EBITDA margin) να ανέρχεται σε 16% έναντι 12% σε συνέχεια του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων.
Αξιοσημείωτη είναι η απόδοση του τομέα Παραχωρήσεων, με τα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία να κινούνται πλέον σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (αύξηση κατά 100% και 114% αντίστοιχα), αντιστοιχώντας σε 53% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.
Παράλληλα, ο τομέας Κατασκευής παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 41% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 49%.
