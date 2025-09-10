Uni Systems: Ισχυρή ανάπτυξη και χωρίς… RRF – Ανεκτέλεστο €751 εκατ. έως το 2029
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιχειρήσεις Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Uni Systems

Uni Systems: Ισχυρή ανάπτυξη και χωρίς… RRF – Ανεκτέλεστο €751 εκατ. έως το 2029

Το 5ετές στρατηγικό πλάνο και οι νέες ευκαιρίες στον κλάδο της πληροφορικής - Τα σχέδια, οι προοπτικές της επόμενης μέρας, οι στόχοι της διοίκησης

Μιχάλης Κοσμετάτος
Το στοίχημα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού φαίνεται να είναι διαρκές και δεν «σταματά» μια περίοδο μερικών ετών, κατά την οποία υπάρχει ένας μεγάλος όγκος έργων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, όπως για παράδειγμα συμβαίνει μέχρι στιγμής στην περίπτωση του RRF.

Οι ελληνικές εταιρείες πληροφορικής υπήρχαν… πριν το Ταμείο Ανάκαμψης και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν μετά από αυτό.

Η παλαιότερη εξ αυτών και από τις μεγαλύτερες σε οικονομικά μεγέθη, η Uni Systems, δεν παύει να αναζητά νέα πεδία δραστηριοτήτων, στην προσπάθεια της να αξιοποιήσει την «βαθιά» τεχνογνωσία της, αλλά και κάθε νέα ευκαιρία για την αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας της.

Σε μια εποχή που έχει «ανοίξει», εδώ και μερικούς μήνες, η συζήτηση στην Ελλάδα, για το «τι θα γίνει όταν θα παρέλθει το RRF» στον ταχέως αναπτυσσόμενο την τελευταία τετραετία κλάδο της πληροφορικής, η θυγατρική του ομίλου Quest έχει «έτοιμες» τις απαντήσεις της, με CEO τον Γιάννη Λουμάκη και πρόεδρο (μη εκτελεστικό) τον Μιχάλη Τσαμάζ.

