Uni Systems: Ισχυρή ανάπτυξη και χωρίς… RRF – Ανεκτέλεστο €751 εκατ. έως το 2029

Το 5ετές στρατηγικό πλάνο και οι νέες ευκαιρίες στον κλάδο της πληροφορικής - Τα σχέδια, οι προοπτικές της επόμενης μέρας, οι στόχοι της διοίκησης