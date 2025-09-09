Συνταξιοδότηση: Τι αλλάζει για τους 55άρηδες από το 2027
Από το 2027 τα όρια συνταξιοδότησης μπορεί να αυξηθούν βάσει προσδόκιμου ζωής - Η Αναλογιστική Αρχή εισηγείται σενάρια σταδιακής ή άμεσης προσαρμογής - 55άρηδες επηρεάζονται πρώτοι, με μοχλό τους δημογραφικούς δείκτες
Η συζήτηση για τα όρια συνταξιοδότησης επανέρχεται αιχμηρά, με τους σημερινούς 55άρηδες στο επίκεντρο. Οι επιλογές που θα ληφθούν στο τέλος του 2026 θα κρίνουν αν –και πόσο– θα αυξηθούν τα γενικά όρια από 1η Ιανουαρίου 2027, συνδέοντάς τα με το προσδόκιμο ζωής και τη δημογραφική γήρανση.
Το υπό εξέταση μοντέλο
Η κεντρική ιδέα είναι η προσαρμογή των ορίων στην αναμενόμενη διάρκεια ζωής άνω των 65 ετών, όπως εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όταν το προσδόκιμο ανεβαίνει, μετακινούνται ανοδικά και τα όρια, για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού.
Ρόλος Αναλογιστικής Αρχής και σενάρια αύξησης
Η Αναλογιστική Αρχή θα καθορίσει τις λεπτομέρειες μέσω τριετών εκθέσεων. Η τελευταία μελέτη δείχνει ότι ως το 2030 τα σημερινά όρια (62 και 67 έτη) μπορεί να αυξηθούν κατά περίπου 1,5 έτος. Παραμένει ανοικτό αν η προσαρμογή θα είναι σταδιακή (π.χ. 62,6 το 2027, 62,9 το 2028, 63,5 το 2030) ή μονοκόμματη από 1/1/2027.
Τι ισχύει σήμερα
– 62 έτη με 40 έτη ασφάλισης (12.000 ένσημα).
– 67 έτη με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης (4.500 ένσημα).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
