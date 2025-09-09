Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία
Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία
Oι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025 ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών
Γνωστές έχουν γίνει οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025.
Ειδικότερα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
-Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συντάξεις μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
-Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
