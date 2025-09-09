Τραπεζικό deal €15,9 δισ: H Monte Paschi αποκτά τον έλεγχο της Mediobanca με το 62% των μετοχών
Η συμμετοχή της Monte Paschi που θα δημιουργήσει την 3η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ιταλία, ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω - Η δημόσια προσφορά έληξε με το χθεσινό κλείσιμο της αγοράς, αλλά θα επαναληφθεί από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου
Η Banca Monte dei Paschi di Siena απέκτησε πάνω από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου της Mediobanca, αναλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτόν τον έλεγχο της ιταλικής επενδυτικής τράπεζας.
Οι επενδυτές της Mediobanca προσέφεραν το 62,3% των μετοχών για την αυτόκλητη προσφορά της Monte Paschi, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που επιβεβαίωσε μια προηγούμενη αναφορά του Bloomberg News.
Η συμμετοχή της Monte Paschi ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω. Η δημόσια προσφορά έληξε με το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα, αλλά θα επαναληφθεί από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η τράπεζα με έδρα τη Σιένα έχει δεσμευτεί να αγοράσει τις προσφερόμενες μετοχές.
Η συμφωνία ύψους 15,9 δισ. ευρώ αναμένεται να δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας. Επίσης, υλοποιεί μια μακροχρόνια φιλοδοξία της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι να δημιουργήσει μια νέα μεγάλη τράπεζα που θα ανταγωνιστεί καλύτερα την Intesa Sanpaolo και την UniCredit.
