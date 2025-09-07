Η «γλυκιά» κληρονομιά της Θεσσαλονίκης
Το “Tζένεραλ” σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εσωτερικά από την Ergon Atelier - Η επιχειρούμενη λειτουργική επανεκκίνηση της Αγοράς Μοδιάνο
Kι ενώ η συζήτηση έχει φουντώσει σχετικά με το μέλλον της εμβληματικής Αγοράς Μοδιάνο του Fais Group στη Θεσσαλονίκη και τη σύνδεσή της από τον Οκτώβριο με την ομάδα της Ergon, η εταιρεία που τρέχουν οι αδελφοί Δούζη προχώρησε σε ένα ακόμη εγχείρημα στη συμπρωτεύουσα. Ο λόγος για το «Τζένεραλ» στο κέντρο της πόλης, που θέλει να συνδέσει το σύγχρονο με το παλιό και τη «γλυκιά» κληρονομιά της συμπρωτεύουσας.
Σύμφωνα με τον Θωμά Δούζη, πρόκειται για «ένα ζαχαροπλαστείο εμπνευσμένο από τα ζαχαροπλαστεία παλιάς κοπής στην πόλη και τα milk bars, που έχτιζαν οι Ελληνες από την Αστόρια μέχρι τη Μελβούρνη, όταν έφευγαν μακριά από το σπίτι. Μπουγάτσα, ρεβανί, ρυζόγαλο, παγωτά, όλα φτιαγμένα καθημερινά, σε δίσκους, όπως παλιά. Είναι ένας φόρος τιμής που πήραν μαζί τους τις παλιές συνταγές κι ένα ακόμη βήμα στο ευρύτερο όραμά μας: Κάθε ιδέα προσθέτει αξία, φέρει τη δική της ψυχή και μπορεί να ταξιδέψει σε διάφορες μορφές και πόλεις. Το “Tζένεραλ” σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εσωτερικά από την Ergon Atelier, από το branding και την αρχιτεκτονική μέχρι το μενού και τις μικρές λεπτομέρειες που το κάνουν να μοιάζει οικείο (σ.σ.: η δημιουργική ομάδα της Ergon, το ατελιέ, περιλαμβάνει γραφίστες, αρχιτέκτονες και product designers)».
