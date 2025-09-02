Βρετανία: Οι αποδόσεις 30ετών ομολόγων στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998
Οι αποδόσεις εκτινάχθηκαν στο 5,69% προκαλώντας πιέσεις στην κυβέρνηση Στάρμερ - Επενδυτές ανησυχούν για το δημοσιονομικό έλλειμμα και πιθανές αυξήσεις φόρων
Η απόδοση των μακροπρόθεσμων βρετανικών ομολόγων σκαρφάλωσε στο υψηλότερο σημείο από το 1998, αυξάνοντας τις πιέσεις στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι οποίοι εξακολουθούν να ανησυχούν για τις δημοσιονομικές προοπτικές.
Η απόδοση των 30ετών ομολόγων ενισχύθηκε κατά πέντε μονάδες βάσης στο 5,69% την Τρίτη, εν μέσω παγκόσμιας πτώσης των κρατικών ομολόγων. Η στερλίνα υποχώρησε στο Λονδίνο κατά 1,1%, φθάνοντας τα 1,3395 δολάρια.
Η πτώση των τιμών καταγράφεται λίγο πριν την παρουσίαση του φθινοπωρινού προϋπολογισμού, όπου η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς βρίσκεται υπό πίεση να βρει πόρους είτε μέσω περικοπών είτε μέσω αυξήσεων φόρων για να βελτιώσει τη δύσκολη δημοσιονομική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Το έργο αυτό είναι πολιτικά δύσκολο, καθώς η κυβέρνηση αναγκάστηκε πρόσφατα να κάνει στροφή στις μεταρρυθμίσεις πρόνοιας μετά την αντίδραση βουλευτών.
