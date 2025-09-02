Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί: Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρημάτων

Επιπλέον, σε περιπτώσεις που το ποσό καταλήγει σε κοινό λογαριασμό τέκνου μαζί με τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από τον δωρεοδόχο· διαφορετικά, επιβάλλεται φόρος δωρεάς.



Να σημειωθεί πάντως ότι σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των δύο δικαιούχων το περιεχόμενο του λογαριασμού δεν θεωρείται προϊόν κληρονομιάς.

Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί αποτελούν μια ιδιαίτερα διαδεδομένη πρακτική για οικογένειες και συγγενικά πρόσωπα, καθώς διευκολύνουν τη. Ωστόσο, η χρήση τους ενέχει σημαντικούς φορολογικούς κινδύνους, οι οποίοι συχνά δεν γίνονται έγκαιρα αντιληπτοί. Η εφορία μπορεί να εκλάβει κάθεαπό κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε λογαριασμό τρίτου ως γονική παροχή ή δωρεά, εφόσον δεν έχει δηλωθεί και δικαιολογηθεί, με αποτέλεσμα την επιβολή φόρου.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πρόσφατη υπόθεση, όπου η μεταφορά ποσού από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό του τέκνου θεωρήθηκε. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ερμηνεύοντας το ισχύον πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι η ανάληψη ποσού απόπου δεν έχει συνεισφέρει και το χρησιμοποιεί για ίδιο όφελος λογίζεται ως δωρεά. Σε περιπτώσεις σημαντικών ποσών, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει δήλωση μέσω της πλατφόρμαςτης ΑΑΔΕ , ώστε να φορολογηθεί ή να τύχει απαλλαγής.Σημειώνεται ότι γονικές παροχές και δωρεές έωςανάμεσα σε στενούς συγγενείς (γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια) είναι αφορολόγητες, υπό τον όρο ότι πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Η απλή κατάθεση σε κοινό λογαριασμό δεν συνιστά από μόνη της δωρεά· το ζήτημα ανακύπτει όταν ο μη συνεισφέρων συνδικαιούχος κάνει χρήση των χρημάτων. Από τον έλεγχο εξαιρούνται μικροποσά, καθώς και τα εμβάσματα σε παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό.Οι δηλώσεις δωρεών εξετάζονται στη συνέχεια από την ΑΑΔΕ βάσει των στοιχείων που αποστέλλουν οι. Αν η συναλλαγή δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί και ο φορολογούμενος δεν προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά, τότε επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές που κυμαίνονται από 10% έως 40%, αναλόγως του βαθμού συγγένειας. Ειδικά για παροχές με μετρητά εκτός τραπεζικού συστήματος, ισχύει αυτόματη φορολόγηση με 10% χωρίς αφορολόγητο όριο.Προσοχή απαιτούν επίσης οι. Όταν χρήματα μεταφέρονται μέσω ενδιάμεσων προσώπων ώστε να καταλήξουν σε δικαιούχο που δεν ανήκει στην πρώτη κατηγορία συγγένειας, η εφορία επιβάλλει φόρο 20% χωρίς αφορολόγητο. Αν μάλιστα οι δωρεές πραγματοποιούνται σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, ενεργοποιείται άμεσα μηχανισμός ελέγχου.Η φορολογική διοίκηση υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα τουνα πραγματοποιήσει την παροχή δεν εξετάζεται κατά την υποβολή δήλωσης, αλλά κατά τον έλεγχο.Πηγή: newmoney.gr