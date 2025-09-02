Η ομιλία του Κ.Μ και η έκπληξη της ΔΕΘ, η κρητική μαφία, ο πρώην αρχηγός (και αενάως κλόουν) και οι κατάρες στους Μητσοτάκηδες, σήμερα το πόρισμα για ΟΠΕΚΕΠΕ

Κλείσιμο

Τους λόγους του επιμελείται πάντα ο παλιός δημοσιογράφος Γιάννης Βλαστάρης, τους βλέπει βέβαια κι ο Σκέρτσος για την τεχνική αρτιότητά τους, τα νούμερα και τα πεπραγμένα, αλλά πάντοτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός τους δουλεύει αρκετές ώρες, ιδίως όταν είναι για σοβαρά γεγονότα.Φορολογική μεταρρύθμιση-Στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης θα μιλήσει για μεταρρυθμίσεις και όχι για πακέτο μέτρων τύπου «πακέτο δώρων», μου λέει η πηγή και έτσι του έχει εισηγηθεί κι ο Πιερρ που ήταν χθες στο Μ.Μ με τον Πετραλιά και βάζουν τις τελευταίες «δόσεις» στο πακέτο ή μεταρρυθμιστική δέσμη ή όπως θέλετε πείτε το. Πάντως θα ξεπερνάει το 1,7 δισ. ευρώ ή κάπου τόσο, αλλά όπως μου εξήγησαν το ποσό αυτό του χρόνου με την ωρίμανση του ΑΕΠ θα φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ. Έχει σίγουρα μια έκπληξη θετική για πολύ κόσμο -κοντά δυο εκατομμύρια λαός- αλλά δεν λέγεται, «θα την πει ο πρωθυπουργός, αφήστε το» μου ειπώθηκε. Μάλιστα.Όχι μόνο φορολογική-Η ομιλία της ΔΕΘ δεν θα έχει μόνο φορολογική αλλά και άλλες μεταρρυθμίσεις, με βασικό μότο το δημογραφικό όπως κι άλλα σοβαρά ζητήματα όπως είναι το νερό, δηλαδή η ανάγκη αξιοποίησης όλων των υδρευτικών εταιρειών και κατά κάποιο τρόπο το μάζεμά τους από τη ΔΕΗ. Γιατί η λειψυδρία αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα 3-4 χρόνια όχι αργότερα, θα πει και για τα χωροταξικά, τις πολεοδομίες, την παιδεία, την υγεία.Πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα-Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Χρυσοχοΐδης θα ανακοινώσει τα πρόστιμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως σας έγραφα χθες. Είναι συνολικά περί τα 500 ΑΦΜ αντίστοιχων κυρίως φυσικών προσώπων που πήραν παράνομα 20 εκατ. ευρώ, δηλαδή 30 με 40 χιλιάδες κατά μέσο όρο. Θα ζητηθούν πίσω, θα ασκηθούν διώξεις και παγώματα λογαριασμών.Σχολικά κτίρια-Πέρυσι ο πρωθυπουργός και το «πακέτο ΔΕΘ» είχε μεταξύ άλλων την ανακατασκευή σχολικών κτιρίων, και αποτέλεσε το πιο δημοφιλές μέτρο που ανακοινώθηκε στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τις μετρήσεις της κοινής γνώμης. Φέτος στα 250 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού + 100 εκατ. ευρώ των τραπεζών προστέθηκαν και άλλα 300 εκατ. από τις (ίδιες) τράπεζες και θα συνεχιστεί το φρεσκάρισμα των σχολικών κτιρίων που τα περισσότερα είχαν να συντηρηθούν μερικές δεκαετίες.ΚΥΣΟΙΠ για τις εξαγωγές-Πάντως, αύριο το απόγευμα στο Μ.Μ μαζί με τον Μητσοτάκη θα βρεθούν ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης και οι υπουργοί που απαρτίζουν το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Το αντικείμενο της συνεδρίασης είναι άσχετο με τη ΔΕΘ - άλλωστε κατά βάση το πακέτο έχει κλείσει και ήδη ετοιμάζονται τα slides της παρουσίασης. Το βασικό θέμα συζήτησης είναι οι εξαγωγές και η στρατηγική της χώρας για το επόμενο διάστημα.Ο γραμματέας και το ραντεβού με τους βουλευτές