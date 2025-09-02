Η ομιλία του Κ.Μ και η έκπληξη της ΔΕΘ, η κρητική μαφία, ο πρώην αρχηγός (και αενάως κλόουν) και οι κατάρες στους Μητσοτάκηδες, σήμερα το πόρισμα για ΟΠΕΚΕΠΕ
Χαίρετε, πυρετωδώς ετοιμάζονται στο Μ.Μ για το τριήμερο της Θεσσαλονίκης με πρώτο και καλύτερο τον Κ.Μ ο οποίος έχει ξεκινήσει την επεξεργασία της ομιλίας του από το σαββατοκύριακο που πέρασε, μόνος, σπίτι, με ησυχία
Τους λόγους του επιμελείται πάντα ο παλιός δημοσιογράφος Γιάννης Βλαστάρης, τους βλέπει βέβαια κι ο Σκέρτσος για την τεχνική αρτιότητά τους, τα νούμερα και τα πεπραγμένα, αλλά πάντοτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός τους δουλεύει αρκετές ώρες, ιδίως όταν είναι για σοβαρά γεγονότα.
Φορολογική μεταρρύθμιση
-Στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης θα μιλήσει για μεταρρυθμίσεις και όχι για πακέτο μέτρων τύπου «πακέτο δώρων», μου λέει η πηγή και έτσι του έχει εισηγηθεί κι ο Πιερρ που ήταν χθες στο Μ.Μ με τον Πετραλιά και βάζουν τις τελευταίες «δόσεις» στο πακέτο ή μεταρρυθμιστική δέσμη ή όπως θέλετε πείτε το. Πάντως θα ξεπερνάει το 1,7 δισ. ευρώ ή κάπου τόσο, αλλά όπως μου εξήγησαν το ποσό αυτό του χρόνου με την ωρίμανση του ΑΕΠ θα φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ. Έχει σίγουρα μια έκπληξη θετική για πολύ κόσμο -κοντά δυο εκατομμύρια λαός- αλλά δεν λέγεται, «θα την πει ο πρωθυπουργός, αφήστε το» μου ειπώθηκε. Μάλιστα.
Όχι μόνο φορολογική
-Η ομιλία της ΔΕΘ δεν θα έχει μόνο φορολογική αλλά και άλλες μεταρρυθμίσεις, με βασικό μότο το δημογραφικό όπως κι άλλα σοβαρά ζητήματα όπως είναι το νερό, δηλαδή η ανάγκη αξιοποίησης όλων των υδρευτικών εταιρειών και κατά κάποιο τρόπο το μάζεμά τους από τη ΔΕΗ. Γιατί η λειψυδρία αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα 3-4 χρόνια όχι αργότερα, θα πει και για τα χωροταξικά, τις πολεοδομίες, την παιδεία, την υγεία.
Πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα
-Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Χρυσοχοΐδης θα ανακοινώσει τα πρόστιμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως σας έγραφα χθες. Είναι συνολικά περί τα 500 ΑΦΜ αντίστοιχων κυρίως φυσικών προσώπων που πήραν παράνομα 20 εκατ. ευρώ, δηλαδή 30 με 40 χιλιάδες κατά μέσο όρο. Θα ζητηθούν πίσω, θα ασκηθούν διώξεις και παγώματα λογαριασμών.
Σχολικά κτίρια
-Πέρυσι ο πρωθυπουργός και το «πακέτο ΔΕΘ» είχε μεταξύ άλλων την ανακατασκευή σχολικών κτιρίων, και αποτέλεσε το πιο δημοφιλές μέτρο που ανακοινώθηκε στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τις μετρήσεις της κοινής γνώμης. Φέτος στα 250 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού + 100 εκατ. ευρώ των τραπεζών προστέθηκαν και άλλα 300 εκατ. από τις (ίδιες) τράπεζες και θα συνεχιστεί το φρεσκάρισμα των σχολικών κτιρίων που τα περισσότερα είχαν να συντηρηθούν μερικές δεκαετίες.
ΚΥΣΟΙΠ για τις εξαγωγές
-Πάντως, αύριο το απόγευμα στο Μ.Μ μαζί με τον Μητσοτάκη θα βρεθούν ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης και οι υπουργοί που απαρτίζουν το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Το αντικείμενο της συνεδρίασης είναι άσχετο με τη ΔΕΘ - άλλωστε κατά βάση το πακέτο έχει κλείσει και ήδη ετοιμάζονται τα slides της παρουσίασης. Το βασικό θέμα συζήτησης είναι οι εξαγωγές και η στρατηγική της χώρας για το επόμενο διάστημα.
Ο γραμματέας και το ραντεβού με τους βουλευτές
Ο γραμματέας και το ραντεβού με τους βουλευτές
-Ως τα μέσα αυτής της εβδομάδας αναμένεται να έχει πάρει τις αποφάσεις του για το θέμα του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αντί του μακαρίτη Βεσυρόπουλου ο Κ.Μ. Τα ονόματα που παίζουν σας τα έχω γράψει, η Ζωή Ράπτη, ο Γιώργος Στύλιος, κάποιοι λένε και ο Μακάριος Λαζαρίδης, ενώ υπάρχει εισήγηση και για τον Μάξιμο Χαρακόπουλο. Ό,τι και αν αποφασιστεί πάντως, την άλλη εβδομάδα -ίσως την Τετάρτη- θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για την ψηφοφορία. Λογικά θα μιλήσει και ο Μητσοτάκης, ενώ μένει να φανεί αν θα πάρουν τον λόγο βουλευτές, εφόσον ανοίξει κατάλογος.
Η υποψηφιότητα Θεμιστοκλέους
-New entry στις λίστες της ΝΔ για το 2027 θα είναι ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος εδώ και καιρό το στάθμιζε και το μετρούσε. Ο Θεμιστοκλέους μπορεί να μην προέρχεται οργανικά από τη ΝΔ, όμως είναι μέλος της κυβέρνησης εδώ και πολύ καιρό. Θα πολιτευτεί στην Ανατολική Αττική, γι' αυτό και καλοκαιριάτικα άρχισε τις βόλτες σε εκκλησία και πανηγύρια - τι να κάνει ο άνθρωπος.
Ο πρώην υπουργός, η κρητική μαφία και οι... κατάρες στην οικογένεια Μητσοτάκη
-Σας έχω μια μικρή συνέχεια για την πρώην πολιτικό-υπουργό (και κάτι… παραπάνω) που ακούγεται στις επισυνδέσεις με τους μαφιόζους της Κρήτης. Λοιπόν οι συλλήψεις μου λένε έως το τέλος θα φτάσουν τις 100. Στις συνομιλίες που άκουσε το μηχάνημα της ΕΛΑΣ ακούγεται ο σκαφάτος υπουργός να υβρίζει σκαιότατα την οικογένεια Μητσοτάκη μεταξύ άλλων, μου λέει η πηγή. Τώρα βέβαια η εμπλοκή του αφορά μάλλον την εκλογή ενός δεσπότη ή κάτι παρόμοιο, όχι ότι είχε σχέση με αυτό καθ’ αυτό το μαφιόζικο κύκλωμα ή τις δουλειές που έκανε.
Attica Group
-Πριν από την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου οι ακτοπλοϊκές εταιρείες κάνουν κινήσεις εν όψει της νέας χρονιάς. Όπως μαθαίνω η Attica Group φέρεται να έχει πουλήσει το Blue Star Νaxοs σε εταιρεία καναδικών συμφερόντων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του στόλου της και του νέου επιχειρηματικού σχεδιασμού για την επόμενη δρομολογιακή χρόνια. Η εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, διαψεύδει το θέμα. Όμως στο λιμάνι του Πειραιά και στην ακτοπλοϊκή πιάτσα συζητιέται ότι η πώληση αν δεν έχει ήδη ολοκληρωθεί, βρίσκεται… στον δρόμο και το τίμημα λένε ότι φτάνει τα 36 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Γκριμάλντι και το τέλος Λιμένος
-Παραμένω στην ακτοπλοΐα κι έρχομαι στο θέμα της μείωσης κατά 50% των λιμενικών τελών που άρχισε να ισχύει από 1η Μαΐου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στόχος της κυβέρνησης ήταν η μη αύξηση του κόστους του εισιτηρίου ή και μείωσης σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τα νοικοκυριά και αυξημένων απαιτήσεων συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανόνες. Οι τιμές όντως δεν αυξήθηκαν και σε ορισμένες γραμμές μειώθηκαν. Το μέτρο πέτυχε. Υπάρχει όμως ένα… «αλλά» στην υπόθεση και αφορά τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου που ανήκει στον όμιλο Γκριμάλντι. Ο ΟΛΗ δεν μείωσε τα λιμενικά τέλη αφού ζήτησε εγγράφως από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να εισπράττει το ανταποδοτικό τέλος ανά επιβάτη για την εφαρμογή του ISPS Code. Είναι ο Διεθνής Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων και περιλαμβάνει τον ελάχιστο αριθμό ρυθμίσεων ασφαλείας για πλοία, λιμάνια και κρατικούς φορείς. Όπως ανέφερε η διοίκηση του ΟΛΗ στους αρμόδιους του υπουργείου το λιμάνι της Σούδας το εισπράττει το τέλος αυτό. Επίσης, ο ΟΛΗ ζήτησε χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο για την έναρξη έργων στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης των λιμανιών. Απάντηση δεν έχει δοθεί. Αντιθέτως, το άλλο λιμάνι που ανήκει στον Γκριμάλντι, εκείνο της Ηγουμενίτσας, προχώρησε κανονικά στη μείωση των τελών, χωρίς να υπάρξει κανένα θέμα. Οψόμεθα.
Στις τράπεζες φτιάχνουν βαλίτσες για Νέα Υόρκη
-Βαλίτσες φτιάχνουν στις τράπεζες καθώς αναχωρούν σήμερα για Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχουν στο χρηματοοικονομικό συνέδριο της UBS που ξεκινά αύριο και ολοκληρώνεται στις 4/9, ενώ η σκυτάλη περνά μετά στο road show της Citi που πραγματοποιείται επίσης στη Νέα Υόρκη, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου.
Η καρέκλα της ΡΑΑΕΥ ζεσταίνεται – Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ
-Ραγδαίες αλλαγές δρομολογούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), καθώς εξελίσσεται η διαδικασία επιλογής νέου προέδρου. Στο προσκήνιο βρίσκεται ο τέως γενικός γραμματέας Ενέργειας, Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, με εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στενός συνεργάτης του Θεόδωρου Σκυλακάκη, ο οποίος θεωρείται το ισχυρό φαβορί για τη διαδοχή του τεχνοκράτη και επιτυχημένου προέδρου Θανάση Δαγούμα. Στο τραπέζι παραμένουν επίσης οι υποψηφιότητες του ομότιμου καθηγητή του ΕΜΠ Μανώλη Ρογδάκη και του Κωνσταντίνου Τσιμάρα, μέλους του κλάδου Υδάτων της ΡΑΑΕΥ, ωστόσο το προβάδισμα του Αϊβαλιώτη είναι εμφανές, με την αγορά να «ποντάρει» πάνω του. Σύμφωνα με πηγές, ο ίδιος εμφανίζεται πρόθυμος να αναλάβει το δύσκολο έργο, αρκεί να υπάρξουν ενισχυμένες αρμοδιότητες του προέδρου της ΡΑΑΕΥ (που ο νόμος δεν προβλέπει και θα χρειαστεί να τροποποιηθεί) και η Αρχή (όπως τουλάχιστον διατείνεται) να ενισχυθεί με ανθρώπινο δυναμικό αλλά και να υπάρξει αναπροσαρμογή στις μισθολογικές απολαβές, οι οποίες σήμερα θεωρούνται χαμηλές και μη ελκυστικές, με αποτέλεσμα ο κόσμος να φεύγει για τον ιδιωτικό τομέα.
Οι γκρίνιες
-Όμως το ενδεχόμενο αλλαγών στο πλαίσιο λειτουργίας της ΡΑΑΕΥ εκ των υστέρων θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο σε προσφυγές από στελέχη της αγοράς που δεν κατέθεσαν αίτηση, κρίνοντας ότι οι όροι δεν ήταν ανταγωνιστικοί. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν παρασκηνιακές κινήσεις από στελέχη που θα έθεταν υποψηφιότητα υπό διαφορετικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία δείχνει ότι ακόμη και όταν ένα κυβερνητικό στέλεχος δεν «κλειδώσει» μια καρέκλα, σπάνια χάνεται από το κάδρο της αγοράς. Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί ο πρώην γενικός γραμματέας Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς, ο οποίος μετά την απομάκρυνσή του από το υπουργείο Υποδομών πήρε μεταγραφή στη Fraport (ως βοηθός τεχνικού διευθυντή λένε οι πληροφορίες). Το παράδειγμά του χρησιμοποιείται ήδη από έμπειρους παρατηρητές για να δείξει ότι το «παιχνίδι των καρεκλών» στην ενέργεια και στις υποδομές δεν αφήνει κανέναν εκτός για πολύ. Στον ιδιωτικό τομέα έχουν μετακομίσει αντίστοιχα και οι προκάτοχοι των κυρίων Αϊβαλιώτη και Ξιφαρά. Πρόκειται για τον Θάνο Βούρδα ο οποίος από γενικός γραμματέας Μεταφορών πήρε μεταγραφή για το αεροδρόμιο στο Καστέλι αλλά και τον Μιχάλη Βερροιόπουλο που επίσης διατέλεσε Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως διευθυντής Ανάπτυξης στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
H LAMDA πάει Αυστραλία
-Προς Αυστραλία μεριά πρόκειται να ταξιδέψει η ομάδα πωλήσεων της LAMDA για την προώθηση των σπιτιών στο Ελληνικό, αυτά που πρόκειται να γίνουν στη γειτονιά του Little Athens. Από τις 15 έως και τις 23 Οκτωβρίου η ομάδα της LAMDA θα βρεθεί στο Περθ, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.
Τα μυστήρια της MIG
-Την περασμένη Πέμπτη η MIG Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι το Χρηματιστήριο ενέκρινε την έναρξη ειδικής διαπραγμάτευσης στη μετοχή της, με ανάδοχους την Piraeus ΑΕΠΕΥ και τη Euroxx ΑΕΠΕΥ. Η ειδική διαπραγμάτευση με 2 αναδόχους, γνωστή ως market making, είναι μία κλασική ρυθμιζόμενη διαδικασία του Χρηματιστηρίου όπου οι δύο ανάδοχοι αναλαμβάνουν να παρέχουν συνεχώς εντολές αγοράς και πώλησης, ανεξαρτήτως της τάσης της αγοράς. Χθες, ξεκίνησε αυτή η διαδικασία για τη MIG, μ’ ένα εντυπωσιακό άλμα +22,4% στα 3,95 ευρώ, ενώ προς το τέλος της συνεδρίασης η άνοδος «περιορίστηκε» στο +17,65% στα 3,8 ευρώ και στην κεφαλαιοποίηση των 119,3 εκατ. ευρώ. Σήμερα, η MIG Συμμετοχών είναι μια κλασική real estate εταιρεία, με εμπορικά και επενδυτικά ακίνητα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η σημαντικότερη θυγατρική ακίνητης περιουσίας της MIG, με δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σερβία είναι η RKB S.A που σχετικά πρόσφατα υπέγραψε προσύμφωνο πώλησης του εμπορικού ακινήτου POSLOVNI CENTER στο Βελιγράδι. Τα υπόλοιπα έσοδα της MIG προέρχονται από εμπορική χρήση και διαχείριση επαγγελματικών ακινήτων, με έσοδα που αυξήθηκαν 7,4% το πρώτο εξάμηνο 2025, φτάνοντας τα 5,2 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει γραφεία, εμπορικά και λοιπής χρήσης επενδυτικά ακίνητα. Η αγορά πιστεύει ότι η Piraeus Βank κάποια στιγμή θα πρέπει να «γεμίσει» το χαρτοφυλάκιο της MIG με δραστηριότητες που να δικαιολογούν τα 120 εκατ. της κεφαλαιοποίησής της.
Ακάθεκτη η Intralot με το βλέμμα στην ΑΜΚ
-Τις υψηλές «πτήσεις» συνεχίζει η Intralot με μοχλό ανόδου την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου ύψους έως 400 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του big deal των 2,7 δισ. ευρώ με την Bally’s International Interactive, συμφερόντων του Αμερικανο-κορεάτη επενδυτή Σου Κιμ. Η μετοχή αναρριχήθηκε χθες κατά 3,33% και έκλεισε στα 1,24 ευρώ, που αποτελεί ρεκόρ 14 μηνών, καθώς έχει να καταγραφεί ανάλογη τιμή στο ταμπλό του ΧΑ από το τέλος Ιουλίου του 2024. Στα υψηλά ημέρας έφτασε και σε τιμές άνω του 1,25 ευρώ. Ο τζίρος ήταν υπερπολλαπλάσιος του φετινού μέσου όρου και ξεπέρασε τα 5,7 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να αγγίζει τα 4,66 εκατ. τεμάχια. Το τελευταίο τετραήμερο τρέχει ένα σερί που της έχει αποφέρει συνολικά κέρδη 10,9% και φέτος ενισχύεται κατά 18,3%. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή της αξία προσεγγίζει τα 750 εκατ. ευρώ. Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στην 8η Σεπτεμβρίου, όταν θα ξεκινήσει δηλαδή το roadshow στο Λονδίνο με την παρουσίαση του μεγάλου εγχειρήματος στα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία pre-marketing εν όψει της ΑΜΚ με στόχο την προσέλκυση διεθνών επενδυτών προκειμένου να συμμετάσχουν στο εγχείρημα. Ο κύκλος των επαφών εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ως τον Οκτώβριο. Σημειωτέον ότι η εξαγορά της Bally's αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο δ' τρίμηνο του 2025. Πρόσθετος θετικός καταλύτης τα εξαμηνιαία αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την περασμένη Παρασκευή. Τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,7% στα 168 εκατ. ευρώ, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ενισχύθηκε κατά 1,2% στα 60,2 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σημαντικά κατά 52,7 εκατ. ευρώ στα 303 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη της Euroxx
-Αργά το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, η Euroxx ΑΧΕΠΕΥ, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΝΑ), ανακοίνωσε τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για το 2025. Τα καθαρά κέρδη της Euroxx εκτινάχθηκαν σε 4,980 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 1,110 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Η διοίκηση απέδωσε το θετικό αποτέλεσμα στην υψηλότερη αξία συναλλαγών και στις αυξημένες χρηματιστηριακές δραστηριότητες στην αγορά. Η ουσία είναι πως στο φετινό Α' εξάμηνο η χρηματιστηριακή έβγαλε περισσότερα κέρδη από όλη τη χρήση 2024. Τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν, κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης σε υπηρεσίες διάθεσης προϊόντων (ECM/DCM), private placements και αναδιαρθρώσεων, ενώ η αύξηση του όγκου συναλλαγών στην ελληνική αγορά υποστήριξε τα καθαρά κέρδη. Τον Αύγουστο, η Euroxx είχε μερίδιο 10,8% στις συναλλαγές του ΧΑ και κατέλαβε την 3η θέση ανάμεσα στις Χρηματιστηριακές. Στο 8μηνο, το μερίδιο της Euroxx είναι 11,6% και αναδείχθηκε πρώτη ιδιωτική -μη τραπεζική- χρηματιστηριακή εταιρεία.
Συνεδρίαση χωρίς πάθος κι έμπνευση
-Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν κλειστό αλλά του Λονδίνου ανοικτό. Στο Παρίσι όλα τα σενάρια είναι ανοικτά και στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεις «τσιμπάνε» προς τα πάνω. Το Χρηματιστήριο της Αθήνας ξεκίνησε χθες το πρωί μια νωχελική προσπάθεια να σταματήσει τον -αναιμικό είναι η αλήθεια- διορθωτικό κατήφορο που έφτασε μέχρι και τις 2.044,9 μονάδες (+1,15%) αλλά οι πιέσεις εκτός τραπεζικού κλάδου περιόρισαν την αισιοδοξία, με αποτέλεσμα στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης να ασχολούνται όλοι με τη διατήρηση του θετικού προσήμου κι έτσι ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.031,32 μονάδες (+0,48%). Η αξία των συναλλαγών χθες ήταν ενδεικτική της επενδυτικής αδράνειας και της απουσίας των Αμερικανών. Έμεινε στα 137,1 εκατ. ευρώ με 11,78 εκατ.€ σε πακέτα. Οι τράπεζες κράτησαν την αγορά όρθια αλλά οι πιέσεις στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (-2,57%), στη HelleniQ Energy (-1,75%), στην Aegean (-1,81%), στη ΔΕΗ (-1,12%) αλλά και στη Lamda (-1,22%) έδειξαν ότι στην αγορά δεν υπήρχε αγοραστικό βάθος. Στα θετικά νέα της ημέρας, η ΒΙΟΧΑΛΚΟ (+1,23%) στα 6,6 ευρώ, ο ΟΠΑΠ (+0,99%) στα 19,36€, η Motor Oil (+0,95%) στα 25,42€ και ο ΟΤΕ (+0,88%) στα 16,04€. Τη χθεσινή συνεδρίαση θα την ξεχάσουμε εύκολα, αλλά το ερώτημα της κατεύθυνσης που θα πάρει η αγορά στο δύσκολο δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου δεν έχει ακόμη απαντηθεί…
Οι Ολλανδοί αλλάζουν το Ασφαλιστικό τους και επηρεάζουν τις αγορές ομολόγων
-Η επικείμενη μεταρρύθμιση του ολλανδικού συνταξιοδοτικού συστήματος απειλεί τις αγορές ομολόγων της Ευρώπης με αναταραχή ύψους 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Ήδη οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων στην Ευρωζώνη έχουν πάρει την ανιούσα, με τα 30ετή Γερμανικά να αγγίζουν υψηλό 14 ετών (3,38%). Οι Ολλανδοί αποφάσισαν τη μετάβαση του μεγαλύτερου συνταξιοδοτικού συστήματος της ΕΕ από το μοντέλο καθορισμένων παροχών (DB) σ΄ ένα σύστημα καθορισμένων εισφορών (DC), που αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το 2028. Η αλλαγή αφορά περίπου 2 τρισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια των Συνταξιοδοτικών Ταμείων αφού αλλάζει άρδην η στρατηγική για την κάλυψη μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. Η ολλανδική μεταρρύθμιση σηματοδοτεί τη μετάβαση των Ασφαλιστικών Ταμείων από το μοντέλο εγγυημένων παροχών, σε ατομικό-συλλογικό σύστημα εισφορών, αλλάζοντας ριζικά τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους. Τα μεγάλα Ασφαλιστικά Ταμεία, που είναι παραδοσιακά οι πιο σημαντικοί αγοραστές μακροπρόθεσμων κρατικών τίτλων (ειδικά 20ετών και 30ετών), αναγκάζονται πλέον να μειώσουν τις θέσεις τους σε ομόλογα και να στραφούν περισσότερο σε μετοχές και επενδύσεις με υψηλότερη απόδοση. Υποχρεωτικά, τα Ασφαλιστικά Ταμεία πρέπει να μετατοπίσουν αμέσως 100 δισ. ευρώ, από τα ομόλογα σε εναλλακτικά προϊόντα, όπως μετοχές και άλλες περισσότερο αποδοτικές και λιγότερο ασφαλείς αγορές. Η μειωμένη παρουσία των ολλανδικών ταμείων στα ομόλογα, αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που αναζητούν φθηνή χρηματοδότηση, καθώς αφαιρείται ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές μακροπρόθεσμου χρέους. Προφανώς η μεταρρύθμιση δημιουργεί νέες ευκαιρίες, κυρίως σε εναλλακτικές επενδύσεις και inflation-linked assets.
Η εκρηκτική άνοδος του χρυσού (εν μέσω εορταστικού τριημέρου)
-Τα τερματικά πήραν φωτιά. Μέσα στη νύχτα της περασμένης Κυριακής, ενώ οι Αμερικανοί γιόρταζαν τη δική τους «πρωτομαγιά», η τιμή των futures του χρυσού εκτινάχθηκαν στα 3.539,4 δολάρια η ουγκιά. Ήταν μια από τις πιο ξαφνικές και εντυπωσιακές κινήσεις της αγοράς για το 2025. Χθες το μεσημέρι, στην Ευρώπη, το χρυσάφι διαπραγματευόταν σε ιστορικά υψηλά, στα 3.550 δολάρια ανά ουγκιά, με κέρδη 33% από τις αρχές του έτους. Οι ερμηνείες γι’ αυτή την ξαφνική άνοδο είναι πολλές. Η FED ετοιμάζεται για μείωση των επιτοκίων του δολαρίου παρά το γεγονός ότι επί 53 διαδοχικούς μήνες ο πληθωρισμός είναι πάνω από το 3%. Το δολάριο εξασθενεί κι έτσι ο χρυσός που αποτιμάται σε δολάρια είναι πιο εύκολα προσβάσιμος. Υπάρχει το κλίμα της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και καταγράφεται παράλληλα ρεκόρ αγορών από κεντρικές τράπεζες -ιδίως Κίνα, Ινδία και Τουρκία- που αυξάνουν τα αποθέματα χρυσού για να μειώσουν την έκθεσή τους στο δολάριο, προκαλώντας ελλείψεις προσφοράς. Οι τεχνικοί αναλυτές μιλούν για φαινόμενο "short squeeze", όπου η μαζική κάλυψη θέσεων πώλησης, σε συνδυασμό με νέες αγορές, πυροδότησε τη ραγδαία άνοδο. Η μεταβλητότητα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από το arbitrage, τη διαφορά τιμής spot και futures στο χρυσάφι, αλλά και από τους νέους δασμούς στον χρυσό από την Ελβετία.
Πηγή: newmoney.gr
