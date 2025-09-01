Το προ ΔΕΘ γκάλοπ και τα πρόστιμα για ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην και οι επισυνδέσεις της κρητικής μαφίας, ξαναγύρισε η παρανομία στις Σπέτσες

Κλείσιμο

Τώρα, τα μέτρα της Θεσσαλονίκης τα διαβάζετε κάθε ημέρα... από τον Ιούλιο αλλά και τις τελευταίες ημέρες σχεδόν με κάθε λεπτομέρεια. Ρώτησα την πηγή μου, πιο ψηλά δεν γίνεται και μου απάντησε ότι «αυτά είναι που γράφονται, αλλά και δυο-τρία ακόμη που θα τα ακούσετε το απόγευμα του Σαββάτου, αφήστε να ανακοινώσουμε κι εμείς τίποτα». Δεκτόν και αναμένουμε με ενδιαφέρον, αλλά περισσότερο ενδιαφέρον ίσως έχουν οι πολιτικές τοποθετήσεις του Κ.Μ την Κυριακή στη συνέντευξη της Έκθεσης, μιας και μπαίνουμε σε θερμή ζώνη πλέον, φτάνοντας στον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης της δεύτερης θητείας.Έρχονται τα πρόστιμα ΟΠΕΚΕΠΕ-Σήμερα-αύριο θα δημοσιοποιηθεί και το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαθαίνω ότι ελέγχθηκαν πάνω από 5.000 περιπτώσεις και έχουν εντοπίσει περί τα 500 ΑΦΜ «δικαιούχων» που έχουν πάρει από το 50% του ποσού έως και ολόκληρο, παρανόμως. Καμιά δεκαριά περιπτώσεις είναι της τάξεως των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, οι υπόλοιπες αφορούν μικρότερα αλλά διόλου ευκαταφρόνητα ποσά. Ηδη σχηματίζεται δικογραφία και οι Αρχές προχωρούν και σε πάγωμα λογαριασμών.Τώρα, να μην πέσουν πάνω στη ΔΕΘ-Όπως σας είπα οι ανακοινώσεις θα γίνουν τώρα για να μην πέσουν πάνω στη ΔΕΘ στο τέλος της εβδομάδας, όσο για τη συνέχεια του ΟΠΕΚΕΠΕ η εικόνα για το τι υπάρχει είναι ακόμα ολίγον συγκεχυμένη. Κάποιοι βουλευτές ζητούν ρουσφέτια στις επισυνδέσεις αλλά διερευνάται, μου λένε, αν οι βουλευτές αυτοί (που ακούγονται στις επισυνδέσεις) να μιλάνε με τον τότε επικεφαλής του Οργανισμού Μελά γνώριζαν ότι πρόκειται για παράνομες επιδοτήσεις ή απλώς θεωρούσαν ότι ζητούσαν μια διευκόλυνση για φίλους και ψηφοφόρους. Θολό το ακούω αυτό, αλλά προφανώς δεν έχουμε εμείς ξεκάθαρη εικόνα.Το πρώτο γκάλοπ πριν από την Εκθεση-Στο μεταξύ από την Πέμπτη ξεκίνησε η πρώτη μετά διακοπών δημοσκόπηση για λογαριασμό του Μ.Μ και θα ολοκληρωθεί αύριο. Μεταβολή δεν υπάρχει από τον Ιούλιο μου λένε, όχι ότι αυτό είναι καλό βέβαια γιατί τότε -λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ- είχανε φάει μια προς τα κάτω τα νούμερα του κυβερνώντος κόμματος, αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου αφού το κρίσιμο είναι να δούμε τι θα τσιμπήσει μετά τις εξαγγελίες και την παρουσία του Κ.Μ στη Θεσσαλονίκη. Η ΝΔ με τις αναγωγές είναι στο 28% αλλά, σύμφωνα με την πηγή μου που γνωρίζει την έρευνα, το ΠΑΣΟΚ με το ζόρι βρίσκεται στο μισό, ήτοι 14%, πάλι με αναγωγές. Και περιμένει βέβαια την έλευση του Αλέξη ο οποίος μαθαίνω ότι θα έχει και πριβέ εφημερίδα της παράταξης (του). Πόσο μ’ αρέσει όλο αυτό που θα ζήσουμε τον χειμώνα...Τέλος τα πάρτι-Μαθαίνω ότι μετά την αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου δόθηκε γενική άτυπη οδηγία για ακύρωση των κομματικών εκδηλώσεων της ΝΔ που έχουν χαρακτήρα πάρτι, με σύσταση σε υπουργούς και βουλευτές να αποφύγουν να παρευρεθούν και στα αντίστοιχα λοιπών διοργανωτών. Έτσι, ακυρώθηκε το παραδοσιακό ποτό της ΟΝΝΕΔ που γινόταν στο ARK το βράδυ της Παρασκευής και βεβαίως το κάλεσμα της γραμματείας Οργανωτικού στο Shelter, το βράδυ του Σαββάτου. «Στη Θεσσαλονίκη πάμε για σοβαρή δουλειά και όχι για γλέντι» μου έλεγε η πηγή από το Μ.Μ, που μου μετέφερε την απόφαση Μητσοτάκη.Προσοχή στα μπουζούκια-Στο ίδιο πνεύμα ισχύουν και οι οδηγίες προς... ναυτιλλομένους για τα βραδινά σχήματα της Θεσσαλονίκης το άλλο Σαββατοκύριακο. Πρεμιέρα κάνουν ο Οικονομόπουλος και η Ιουλία Καλλιμάνη, αλλά η σύσταση σε υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ είναι να αυτοσυγκρατηθούν. Το λέω γιατί ειδικά στον Οικονομόπουλο που κάποιοι έχουν θεαθεί το προηγούμενο διάστημα (δεν είναι και ποινικά κολάσιμο), αλλά στη ΔΕΘ τα ζεϊμπέκικα δεν βοηθούν την εικόνα.Ερχεται η "ΑΑΔΕ" της αγοράς