Το προ ΔΕΘ γκάλοπ και τα πρόστιμα για ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην και οι επισυνδέσεις της κρητικής μαφίας, ξαναγύρισε η παρανομία στις Σπέτσες
Το προ ΔΕΘ γκάλοπ και τα πρόστιμα για ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην και οι επισυνδέσεις της κρητικής μαφίας, ξαναγύρισε η παρανομία στις Σπέτσες
Χαίρετε, μπήκαμε πλέον και τυπικά στο Φθινόπωρο, η εβδομάδα που ξεκίνησε είναι της ΔΕΘ, σηματοδοτεί την επαναφορά από τη θερινή ραστώνη αλλά και την έναρξη της νέας πολιτικής σεζόν που προμηνύεται άκρως ενδιαφέρουσα
Τώρα, τα μέτρα της Θεσσαλονίκης τα διαβάζετε κάθε ημέρα... από τον Ιούλιο αλλά και τις τελευταίες ημέρες σχεδόν με κάθε λεπτομέρεια. Ρώτησα την πηγή μου, πιο ψηλά δεν γίνεται και μου απάντησε ότι «αυτά είναι που γράφονται, αλλά και δυο-τρία ακόμη που θα τα ακούσετε το απόγευμα του Σαββάτου, αφήστε να ανακοινώσουμε κι εμείς τίποτα». Δεκτόν και αναμένουμε με ενδιαφέρον, αλλά περισσότερο ενδιαφέρον ίσως έχουν οι πολιτικές τοποθετήσεις του Κ.Μ την Κυριακή στη συνέντευξη της Έκθεσης, μιας και μπαίνουμε σε θερμή ζώνη πλέον, φτάνοντας στον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης της δεύτερης θητείας.
Έρχονται τα πρόστιμα ΟΠΕΚΕΠΕ
-Σήμερα-αύριο θα δημοσιοποιηθεί και το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαθαίνω ότι ελέγχθηκαν πάνω από 5.000 περιπτώσεις και έχουν εντοπίσει περί τα 500 ΑΦΜ «δικαιούχων» που έχουν πάρει από το 50% του ποσού έως και ολόκληρο, παρανόμως. Καμιά δεκαριά περιπτώσεις είναι της τάξεως των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, οι υπόλοιπες αφορούν μικρότερα αλλά διόλου ευκαταφρόνητα ποσά. Ηδη σχηματίζεται δικογραφία και οι Αρχές προχωρούν και σε πάγωμα λογαριασμών.
Τώρα, να μην πέσουν πάνω στη ΔΕΘ
-Όπως σας είπα οι ανακοινώσεις θα γίνουν τώρα για να μην πέσουν πάνω στη ΔΕΘ στο τέλος της εβδομάδας, όσο για τη συνέχεια του ΟΠΕΚΕΠΕ η εικόνα για το τι υπάρχει είναι ακόμα ολίγον συγκεχυμένη. Κάποιοι βουλευτές ζητούν ρουσφέτια στις επισυνδέσεις αλλά διερευνάται, μου λένε, αν οι βουλευτές αυτοί (που ακούγονται στις επισυνδέσεις) να μιλάνε με τον τότε επικεφαλής του Οργανισμού Μελά γνώριζαν ότι πρόκειται για παράνομες επιδοτήσεις ή απλώς θεωρούσαν ότι ζητούσαν μια διευκόλυνση για φίλους και ψηφοφόρους. Θολό το ακούω αυτό, αλλά προφανώς δεν έχουμε εμείς ξεκάθαρη εικόνα.
Το πρώτο γκάλοπ πριν από την Εκθεση
-Στο μεταξύ από την Πέμπτη ξεκίνησε η πρώτη μετά διακοπών δημοσκόπηση για λογαριασμό του Μ.Μ και θα ολοκληρωθεί αύριο. Μεταβολή δεν υπάρχει από τον Ιούλιο μου λένε, όχι ότι αυτό είναι καλό βέβαια γιατί τότε -λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ- είχανε φάει μια προς τα κάτω τα νούμερα του κυβερνώντος κόμματος, αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου αφού το κρίσιμο είναι να δούμε τι θα τσιμπήσει μετά τις εξαγγελίες και την παρουσία του Κ.Μ στη Θεσσαλονίκη. Η ΝΔ με τις αναγωγές είναι στο 28% αλλά, σύμφωνα με την πηγή μου που γνωρίζει την έρευνα, το ΠΑΣΟΚ με το ζόρι βρίσκεται στο μισό, ήτοι 14%, πάλι με αναγωγές. Και περιμένει βέβαια την έλευση του Αλέξη ο οποίος μαθαίνω ότι θα έχει και πριβέ εφημερίδα της παράταξης (του). Πόσο μ’ αρέσει όλο αυτό που θα ζήσουμε τον χειμώνα...
Τέλος τα πάρτι
-Μαθαίνω ότι μετά την αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου δόθηκε γενική άτυπη οδηγία για ακύρωση των κομματικών εκδηλώσεων της ΝΔ που έχουν χαρακτήρα πάρτι, με σύσταση σε υπουργούς και βουλευτές να αποφύγουν να παρευρεθούν και στα αντίστοιχα λοιπών διοργανωτών. Έτσι, ακυρώθηκε το παραδοσιακό ποτό της ΟΝΝΕΔ που γινόταν στο ARK το βράδυ της Παρασκευής και βεβαίως το κάλεσμα της γραμματείας Οργανωτικού στο Shelter, το βράδυ του Σαββάτου. «Στη Θεσσαλονίκη πάμε για σοβαρή δουλειά και όχι για γλέντι» μου έλεγε η πηγή από το Μ.Μ, που μου μετέφερε την απόφαση Μητσοτάκη.
Προσοχή στα μπουζούκια
-Στο ίδιο πνεύμα ισχύουν και οι οδηγίες προς... ναυτιλλομένους για τα βραδινά σχήματα της Θεσσαλονίκης το άλλο Σαββατοκύριακο. Πρεμιέρα κάνουν ο Οικονομόπουλος και η Ιουλία Καλλιμάνη, αλλά η σύσταση σε υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ είναι να αυτοσυγκρατηθούν. Το λέω γιατί ειδικά στον Οικονομόπουλο που κάποιοι έχουν θεαθεί το προηγούμενο διάστημα (δεν είναι και ποινικά κολάσιμο), αλλά στη ΔΕΘ τα ζεϊμπέκικα δεν βοηθούν την εικόνα.
Ερχεται η "ΑΑΔΕ" της αγοράς
Έρχονται τα πρόστιμα ΟΠΕΚΕΠΕ
-Σήμερα-αύριο θα δημοσιοποιηθεί και το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαθαίνω ότι ελέγχθηκαν πάνω από 5.000 περιπτώσεις και έχουν εντοπίσει περί τα 500 ΑΦΜ «δικαιούχων» που έχουν πάρει από το 50% του ποσού έως και ολόκληρο, παρανόμως. Καμιά δεκαριά περιπτώσεις είναι της τάξεως των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, οι υπόλοιπες αφορούν μικρότερα αλλά διόλου ευκαταφρόνητα ποσά. Ηδη σχηματίζεται δικογραφία και οι Αρχές προχωρούν και σε πάγωμα λογαριασμών.
Τώρα, να μην πέσουν πάνω στη ΔΕΘ
-Όπως σας είπα οι ανακοινώσεις θα γίνουν τώρα για να μην πέσουν πάνω στη ΔΕΘ στο τέλος της εβδομάδας, όσο για τη συνέχεια του ΟΠΕΚΕΠΕ η εικόνα για το τι υπάρχει είναι ακόμα ολίγον συγκεχυμένη. Κάποιοι βουλευτές ζητούν ρουσφέτια στις επισυνδέσεις αλλά διερευνάται, μου λένε, αν οι βουλευτές αυτοί (που ακούγονται στις επισυνδέσεις) να μιλάνε με τον τότε επικεφαλής του Οργανισμού Μελά γνώριζαν ότι πρόκειται για παράνομες επιδοτήσεις ή απλώς θεωρούσαν ότι ζητούσαν μια διευκόλυνση για φίλους και ψηφοφόρους. Θολό το ακούω αυτό, αλλά προφανώς δεν έχουμε εμείς ξεκάθαρη εικόνα.
Το πρώτο γκάλοπ πριν από την Εκθεση
-Στο μεταξύ από την Πέμπτη ξεκίνησε η πρώτη μετά διακοπών δημοσκόπηση για λογαριασμό του Μ.Μ και θα ολοκληρωθεί αύριο. Μεταβολή δεν υπάρχει από τον Ιούλιο μου λένε, όχι ότι αυτό είναι καλό βέβαια γιατί τότε -λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ- είχανε φάει μια προς τα κάτω τα νούμερα του κυβερνώντος κόμματος, αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου αφού το κρίσιμο είναι να δούμε τι θα τσιμπήσει μετά τις εξαγγελίες και την παρουσία του Κ.Μ στη Θεσσαλονίκη. Η ΝΔ με τις αναγωγές είναι στο 28% αλλά, σύμφωνα με την πηγή μου που γνωρίζει την έρευνα, το ΠΑΣΟΚ με το ζόρι βρίσκεται στο μισό, ήτοι 14%, πάλι με αναγωγές. Και περιμένει βέβαια την έλευση του Αλέξη ο οποίος μαθαίνω ότι θα έχει και πριβέ εφημερίδα της παράταξης (του). Πόσο μ’ αρέσει όλο αυτό που θα ζήσουμε τον χειμώνα...
Τέλος τα πάρτι
-Μαθαίνω ότι μετά την αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου δόθηκε γενική άτυπη οδηγία για ακύρωση των κομματικών εκδηλώσεων της ΝΔ που έχουν χαρακτήρα πάρτι, με σύσταση σε υπουργούς και βουλευτές να αποφύγουν να παρευρεθούν και στα αντίστοιχα λοιπών διοργανωτών. Έτσι, ακυρώθηκε το παραδοσιακό ποτό της ΟΝΝΕΔ που γινόταν στο ARK το βράδυ της Παρασκευής και βεβαίως το κάλεσμα της γραμματείας Οργανωτικού στο Shelter, το βράδυ του Σαββάτου. «Στη Θεσσαλονίκη πάμε για σοβαρή δουλειά και όχι για γλέντι» μου έλεγε η πηγή από το Μ.Μ, που μου μετέφερε την απόφαση Μητσοτάκη.
Προσοχή στα μπουζούκια
-Στο ίδιο πνεύμα ισχύουν και οι οδηγίες προς... ναυτιλλομένους για τα βραδινά σχήματα της Θεσσαλονίκης το άλλο Σαββατοκύριακο. Πρεμιέρα κάνουν ο Οικονομόπουλος και η Ιουλία Καλλιμάνη, αλλά η σύσταση σε υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ είναι να αυτοσυγκρατηθούν. Το λέω γιατί ειδικά στον Οικονομόπουλο που κάποιοι έχουν θεαθεί το προηγούμενο διάστημα (δεν είναι και ποινικά κολάσιμο), αλλά στη ΔΕΘ τα ζεϊμπέκικα δεν βοηθούν την εικόνα.
Ερχεται η "ΑΑΔΕ" της αγοράς
-Αύριο θα ανακοινωθεί -σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς- ο εκτενής κατάλογος -περίπου 1.000 κατηγορίες προϊόντων- για τα οποία τα σούπερ μάρκετ δεσμεύονται να κρατήσουν σε μειωμένες τιμές τουλάχιστον για το επόμενο τρίμηνο. Φαίνεται πως υλοποιείται η συμφωνία μετά τις διαβουλεύσεις με τον Θεοδωρικάκο και εκτός από τα σχολικά θα υπάρξουν μειώσεις τιμών σε βασικά είδη της καθημερινότητας. Αμέσως μετά τα εγκαίνια της ΔΕΘ ο υπουργός Ανάπτυξης θα καταθέσει στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς -στα πρότυπα της ΑΑΔΕ- η οποία θα ενσωματώσει τον Συνήγορο του Καταναλωτή και τις αρμόδιες υπηρεσίες, φέρνοντας 400 ελεγκτές στην πρώτη γραμμή. Για το θέμα της ανάκτησης ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που είχαν προηγουμένως χαθεί εξαιτίας ανενεργών ή ημιτελών επενδυτικών σχεδίων, η επόμενη ανακοίνωση μετατέθηκε για μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Εμπλεξε (με το αούα) ο πρώην πολιτικός;
-Τώρα να σας γράψω και κάτι νόστιμο, θα διαβάσατε ίσως από χθες την επιτυχία της ΕΛΑΣ που εξάρθρωσε μια μεγάλη μαφία της Κρήτης με ντόπιους νονούς, συνεργαζόμενους αστυνομικούς, ναρκωτικά, λαθρεμπόρια παντός είδους, διευκολύνσεις και προστασίες επιχειρήσεων με το αζημίωτο κ.λπ. Στην υπόθεση αυτή λοιπόν εμπλέκεται και ένας πρώην πολιτικός και πρώην υπουργός, μην πάει στο μακρινό παρελθόν ο νους σας, που ακούγεται σε μια «επισύνδεση» να… κανονίζει με τα λόγια τον διορισμό ενός υψηλού προσώπου της Εκκλησίας. Επικαλείται τις γνωριμίες του στην Αμερική, πλανητάρχες, πρεσβείες, το Διάστημα ίσως κ.λπ. και ως συνήθως πουλάει φούμαρα. Μη μου πείτε ότι δεν πάει ο νους σας;
Τα κακά νέα για τις Σπέτσες...
-Φαίνεται να επέστρεψε η αναρχία στο παλιό λιμάνι των Σπετσών, παρά τις παρεμβάσεις που έγιναν νωρίτερα το καλοκαίρι τόσο από τον τότε λιμενάρχη, αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Παναγιώτη Μαριδάκη, όσο και από τη Δημοτική Αρχή για την τακτοποίηση της πρόσδεσης σκαφών αναψυχής. Τον περασμένο Μάιο, ειδικό συνεργείο σε συνεργασία με τον δήμο Σπετσών και το Λιμενικό Ταμείο προχώρησε σε επιχείρηση αφαίρεσης δεκάδων παράνομων ρεμέτζων. Μάλιστα δημιουργήθηκαν ζώνες περιμετρικά του λιμανιού, όπου επιτρέπεται η νόμιμη τοποθέτηση ρεμέτζων, με στόχο την ασφάλεια σκαφών και επιβαινόντων και την αποφυγή πρακτικών όπως το «δέσιμο σε ντάνες» τεσσάρων σκαφών ή η αγκυροβόληση στην είσοδο-μπούκα του λιμανιού. Δυστυχώς όμως μου λένε ότι η εικόνα κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου επιδεινώθηκε ξανά: πολλά σκάφη έδεναν εκτός των προβλεπόμενων ζωνών, ενώ διαπιστώνονταν φαινόμενα παραβίασης των κανόνων πρόσδεσης που είχαν τεθεί από την προηγούμενη επιχείρηση. Οι ίδιες ντόπιες πηγές αναφέρουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χώροι που έχουν νοικιαστεί από καρνάγια και χρησιμοποιούνται για την επισκευή πλοίων, το καλοκαίρι παράτυπα φιλοξενούν σκάφη αναψυχής, με αποτέλεσμα οι εικόνες που αντικρίζει κάποιος να συγκρίνονται με τα «διπλοσταθμευμένα οχήματα» των αστικών κέντρων. Κατόπιν αυτού, ιδιοκτήτες σκαφών διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να αποπλεύσουν επειδή γύρω τους έχουν δέσει άλλα σκάφη! Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των εισαγγελικών αρχών αλλά δεν έχουν, προς το παρόν, ανακοινωθεί επίσημες ενέργειες επανόρθωσης ή νέα μέτρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι κακές, φθαρμένες και διεφθαρμένες συνήθειες δυστυχώς δεν ξεριζώνονται εύκολα ούτε στις Σπέτσες, ούτε πουθενά στην Ελλάδα. Να δούμε αν και πού θα καταλήξει…
...και τα καλά νέα για τις Σπέτσες...
-Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών θα λάβει χώρα, σε ειδική εκδήλωση, η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εταιρείας για την αποκατάσταση της οικίας του Σωτήριου Ανάργυρου. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν απόλυτα το σχετικό ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος στις 24 Αυγούστου, που αποκάλυψε ότι αυτή η πολύχρονη εκκρεμότητα θα τελειώσει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Τη σύμβαση θα υπογράψει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, καθώς μετά από ενέργειες της διοίκησης του Ιδρύματος της Α.Κ.Σ.Σ. -υπό την προεδρία του καθηγητή Ιωάννη Αίσωπου- ήταν η Περιφέρεια Αττικής που ευαισθητοποιήθηκε ήδη από το 2022, αναλαμβάνοντας το κόστος του έργου. Μετά τον σχετικό διαγωνισμό ακολούθησαν οι… συνήθεις προσφυγές με συνέπεια τη μεγάλη καθυστέρηση, γεγονός που παράτεινε τις φθορές και την αγωνία για το εμβληματικό κτήριο. Τώρα, επιτέλους, ανοίγει ο δρόμος για τη διάσωση και αποκατάσταση της οικίας του εθνικού ευεργέτη και ευεργέτη των Σπετσών Σωτ. Ανάργυρου, η οποία προβλέπεται να μετατραπεί σε πολιτιστικό πόλο και μάλιστα στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού. Ας ευχηθούμε, μετά τις υπογραφές, να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες.
…και ο Χατζηιωάννου που αγοράζει ακίνητα στο νησί
-Παραμένει η στήλη στο νησί των Σπετσών για να σας μεταφέρει πως ο Sir Stelios Χατζηιωάννου, ιδρυτής της easyJet και του ευρύτερου imperium easyGroup, έχει μεταφέρει τη βάση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στις Σπέτσες, επενδύοντας σε ακίνητα και χτίζοντας μια ισχυρή προσωπική εικόνα. Δεν μιλάμε για κάτι που συμβαίνει ένα-δυο χρόνια, γιατί ο Χατζηιωάννου το κάνει συστηματικά και μεθοδικά τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα τον περασμένο μήνα ανέλαβε πρωτοβουλία υποστήριξης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Σπετσών. Για έναν ολόκληρο χρόνο, σε 170 οικογένειες του νησιού, θα διανέμεται μηνιαίο πακέτο με 33 προϊόντα. Η δωρεά του υπολογίζεται ότι κοστίζει περίπου 70.000 ευρώ.
Σε ομολογιακή έκδοση προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Ξεφυλλίζοντας τις χθεσινές κυριακάτικες εφημερίδες, θα έβλεπε κανείς μια καταχώρηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Και επειδή ως γνωστόν αυτά δεν γίνονται στην τύχη, η πιθανότητα ήταν να αποτελούσε προπομπό κάποιας σημαντικής κίνησης από τον Γιώργο Περιστέρη. Πράγματι, από το ρεπορτάζ προέκυψε πως οι αποφάσεις έχουν ήδη παρθεί και ο Όμιλος θα προχωρήσει στην έκδοση ελληνικού ομολόγου με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της (ήδη υψηλής) ρευστότητάς της, ώστε να είναι έτοιμη για τις επόμενες μεγάλες επενδύσεις της. Με την απόφαση αυτή η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φαίνεται να ανοίγει πρώτη τη σεζόν των ομολογιακών εκδόσεων, κίνηση που δικαιολογούν πλήρως τα πολύ καλά μεγέθη της, το ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, και το ιστορικό υψηλό ανεκτέλεστο. Τώρα όσον αφορά την αξία του τίτλου που θα βγει στην ελληνική αγορά, «μη βιάζεστε, όλα θα ξεκαθαρίσουν πολύ γρήγορα», ανέφερε καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στις διαδικασίες των αποφάσεων.
H Alpha Bank και τα σενάρια
-Μετά την αύξηση στο 26% του ποσοστού που κατέχει η Unicredit στην Alpha Bank, δημιουργήθηκαν νέες ισορροπίες στην τραπεζική αγορά. Δεδομένης και της καλής σχέση που έχουν αναπτύξει οι δύο CEO, Β. Ψάλτης και Α. Οσρέλ, υπάρχει η κατάλληλη δυναμική ώστε η ιταλική τράπεζα να ανεβάσει τη συμμετοχή της στο 29,9% νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Το σίγουρο είναι ότι η Alpha Bank βγαίνει πλέον εκτός των σεναρίων για συγχωνεύσεις και δημιουργίας εθνικού πρωταθλητή που κυκλοφορούν πολύ στην αγορά τελευταία και χαράζει έναν δικό της δρόμο στενά συνδεδεμένο με τη μεγαλύτερη με όρους παρουσίας σε διαφορετικές χώρες, τράπεζα της Ευρώπης.
Το μήνυμα Αθανασίου για το deal με ION
-Σημαντικό ορόσημο τόσο σε επίπεδο Ελληνικού, για το ίδιο το project δηλαδή, αλλά και σε επίπεδο χώρας χαρακτηρίζει ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας με το ΙΟΝ Group για τη δημιουργία του Κέντρου Ερευνας και Καινοτομίας εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου, σε μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των οικιστικών συγκροτημάτων για τους 2.000 εργαζομένους. Mε μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Οδυσσέας Αθανασίου αναφέρει ότι «αυτή η συνεργασία ενδυναμώνει την παρουσία της Ελλάδας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη ως έναν επιχειρηματικό προορισμό μεγάλου βεληνεκούς και ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα του project με την τοποθέτησή του ως ενός κόμβου για καινοτομία, έρευνα και εξελιγμένη τεχνολογία. Με αυτό το βήμα ξεκινάμε την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Κέντρου στο ‘’The Ellinikon’’, θεμελιώδες στοιχεία του μάστερ πλαν του έργου, τοποθετώντας το δυνατά στον ευρωπαϊκό χάρτη ανάμεσα στα πιο σημαντικά κέντρα για Τεχνητή Νοημοσύνη και ψηφιακό μετασχηματισμό. Η νέα πόλη μέσα στο ‘’The Ellinikon’’ θα αποτελέσει εφεξής ένα νέο σημείο αναφοράς για το μέλλον των σύγχρονων αστικών κέντρων στην Ελλάδα».
Δήμος Θεσσαλονίκης -Υπερταμείο πλακώνονται για τη Μαρίνα Αρετσούς
-Δε θα είναι εύκολη η υπόθεση της Μαρίνας Αρετσούς για την οποία ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, στην ειδική εκδήλωση για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι ο διαγωνισμός για την αξιοποίησή της θα ξεκινήσει εντός του 2025. Για να έρθει ξανά η αντίδραση από τον δήμο: «Για ακόμη μία φορά το Υπερταμείο αγνοεί επιδεικτικά τη γνώμη των φορέων της πόλης και της αυτοδιοίκησης. Επιμένει σε μια επιλογή την οποία απέρριψαν τόσο ο δήμος Καλαμαριάς όσο και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιμένει στην υπερδόμηση της παραλίας και τη μετατροπή της μαρίνας σε μια επιχείρηση real estate», αναφέρει ο δήμος. «Η ηγεσία του Υπερταμείου, λειτουργώντας αυθαίρετα ως «υπερκείμενη των πάντων αρχή» αγνοεί ακόμη και τη δικαστική εκκρεμότητα που υπάρχει σήμερα μετά την προσφυγή του δήμου Καλαμαριάς και την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ. Προτρέπουμε το Υπερταμείο να μη βιάζεται και να μη λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο», με τον δικαστικό δρόμο να είναι ακόμη μακρύς. Ο δήμος Καλαμαριάς, όπως λέει, «θα προασπίσει τα συμφέροντα της πόλης και των πολιτών στην κατεύθυνση της τοπικής και τουριστικής ανάπτυξης με μια πραγματική μαρίνα ελλιμενισμού σκαφών. Μέχρι τότε το Υπερταμείο αντί να κάνει μεγαλόπνοους κτηματομεσιτικούς σχεδιασμούς ας φροντίσει να λάβει μέτρα για να σταματήσει η απαξίωση και η εγκατάλειψη της μαρίνας της πόλης μας».
High Speed στην Ισπανία αγόρασε ο Ηλιόπουλος
-Σύμφωνα με πληροφορίες η SeaJets του Μάριου Ηλιόπουλου αγόρασε από ισπανικών συμφερόντων εταιρεία πλοίο αδερφό του TERA JET 2. Ήδη αναζητά όπως μαθαίνω από πηγές του Μεγάλου Λιμανιού, ναυπηγικό γραφείο για την ανακατασκευή του πλοίου το οποίο με τα έως τώρα δεδομένα αναμένεται στην Ελλάδα τον προσεχή Ιανουάριο. Για να έχετε εικόνα, το TERA JET 2 είναι ένα High Speed Craft με σημαία Κύπρου με ολικό μήκος 145 μέτρα και πλάτος 22 μέτρα. Ταξιδεύει με ταχύτητα 40 κόμβων και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 2.000 επιβάτες και 500 οχήματα.
Σεπτέμβριος των μεγάλων αλλαγών στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας
-Θυμίζει έντονα τις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο, αλλά η κατάσταση στην ελληνική αγορά στελεχών τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών προοιωνίζεται μεγάλες αλλαγές στη στρατηγική των ομίλων και τις προτεραιότητές τους. Ο Νίκος Βαρβαδούκας έφυγε από τα Public στις αρχές του καλοκαιριού όταν ο Δημήτρης Γαλάνης ανέλαβε καθήκοντα του CEO, αντικαθιστώντας τον Ρόμπυ Μπουρλά. Πριν από λίγες μέρες ο Νίκος Βαρβαδούκας ανέλαβε δράση ως Chief Marketing and Growth Officer, δίπλα στον General Manager Νίκο Παπαδόγλου που έχει αναλάβει το βαρύ φορτίο μεγάλων αλλαγών στη Novibet. Ταυτόχρονα όμως στα Public ανέλαβε καθήκοντα ο Δημήτρης Δεστές για να αναπτύξει τους τομείς omnichannel και customer experience, αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία του στον Όμιλο InfoQuest όπου ήταν υπεύθυνος για τα προϊόντα της XIAOMI. Αλλαγές θα υπάρξουν όμως και στον Όμιλο ΟΤΕ αφού στο τέλος του μήνα έχει δρομολογηθεί η αποχώρηση της Μαρίνας Καταροπούλου, μετά από χρόνια ως υπεύθυνη Εσωτερικής Επικοινωνίας, την οποία όλοι θεωρούσαν ως «φυσικό διάδοχο» της Ντέπυ Τζιμέα. Ο νέος στρατηγικός του ΟΤΕ περιλαμβάνει τους 10 περίφημους στρατηγικούς πυλώνες που έχουν τεθεί ως προτεραιότητα για την επόμενη πενταετία και απαιτούν θεαματικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού.
Χρηματιστήριο: Ξεκινά το δύσκολο δίμηνο
-Ο Αύγουστος ήταν ο δεύτερος καλύτερος μήνας του χρόνου, από πλευράς συναλλακτικής δραστηριότητας (μετά τα 256 εκατ. ευρώ μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών του Μαρτίου). Ταυτόχρονα όμως είναι ο 10ος διαδοχικός ανοδικός μήνας για τον Γενικό Δείκτη και μας εισάγει στο δύσκολο δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, με τις πολλές εσωτερικές και διεθνείς αβεβαιότητες, με τον Γενικό Δείκτη για πρώτη φορά μετά τον Ιούνιο, να καταγράφει 4 διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις που τον έφεραν πίσω στις 2.020 μονάδες, δηλαδή 115 μονάδες χαμηλότερα από τα πρόσφατα υψηλά. Επομένως το μόνο σίγουρο για την αγορά του Σεπτεμβρίου είναι το volatility, οι έντονες διακυμάνσεις μετά από εταιρικά -ή άλλα σημαντικά- γεγονότα. Η εβδομάδα που ξεκινά σήμερα έχει την είσοδο της Metlen στον FTSE 100, έχει την αξιολόγηση της DBRS, τις επαφές της Intralot με θεσμικούς επενδυτές για τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίων των 400 εκατ. ευρώ και σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα όπως αυτά του ΟΠΑΠ, της Ideal Holdings και της Quest. Η εβδομάδα θα κλείσει με την ανακοίνωση του ΑΕΠ δευτέρου τριμήνου το οποίο μαζί με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα θα αποτελέσουν καλή αφετηρία για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ…
Μια τουρκική αμυντική επένδυση-ρεκόρ 1,5 δισ. δολαρίων
-Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης Aselsan ανακοίνωσε μια μεγαλεπήβολη επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων για το στρατηγικό πρόγραμμα “Steel Dome”. Σε μια τεράστια έκταση 6.500 στρεμμάτων, στην περιοχή Oğulbey της Άγκυρας, δημιουργείται η μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση στην ιστορία της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Ένα νέο τεχνολογικό hub για τον «χαλύβδινο θόλο», το φιλόδοξο σχέδιο εθνικής πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής/αντιπυραυλικής άμυνας της Τουρκίας. Ο Ερντογάν εξασφάλισε μακροπρόθεσμα, χαμηλού κόστους δάνεια από το υπουργείο Βιομηχανίας & Τεχνολογίας και παράλληλα θέσπισε σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις με αξιοποίηση όλων των επενδυτικών κινήτρων και de facto εξαίρεση από φόρο εταιρειών. Η Aselsan κεφαλαιοποιεί την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση για αντιαεροπορικά και συστήματα αισθητήρων (λόγω Ουκρανίας, Μέσης Ανατολής, Ειρηνικού), επιχειρεί επιθετική διείσδυση στις διεθνείς αμυντικές αγορές, προσφέροντας προϊόντα αιχμής σε παγκόσμια κλίμακα. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εξασφαλίσει εξαγωγικά συμβόλαια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μαλαισία, την Ινδονησία, τη Ρουμανία και άλλες αγορές στον Κόλπο. Η τουρκική κυβέρνηση χτίζει τον δικό της Iron Dome σε διαστάσεις «εθνικής ασπίδας» και αλλάζει το αμυντικό της δόγμα σε δίκτυο-κεντρικές επιχειρήσεις. Η Aselsan μετατρέπεται σε γεωοικονομικό εργαλείο δύναμης της Άγκυρας. Παράλληλα, με τα Baykar drones, οι εξαγωγές αμυντικής τεχνολογίας ξεπερνούν το 1,8% του τουρκικού ΑΕΠ.
Κρατικοποιήσεις στη «μητρόπολη» του καπιταλισμού
-Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Silicon Valley της Καλιφόρνιας η πρωτοφανής οικονομική και πολιτική παρέμβαση του προέδρου Τραμπ να εξασφαλίσει για το αμερικανικό δημόσιο ένα ποσοστό 10% στην Intel. Η επιχειρηματολογία του PotUS περιελάμβανε την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας ημιαγωγών αλλά και την επιρροή της αμερικανικής κυβέρνησης σε κρίσιμες τεχνολογίες, τόσο για λόγους εθνικής ασφάλειας όσο και στρατηγικής αυτονομίας έναντι της Κίνας. Η διαδικασία ξεκίνησε με διαπραγματεύσεις μεταξύ του Τραμπ και του CEO της Intel, Lip-Bu Tan, υπό το φως ανησυχιών για τις επενδύσεις του τελευταίου σε κινεζικές εταιρείες και ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Ο πρόεδρος δημοσίως απαίτησε αλλαγές στη διοικητική ομάδα της Intel, πιέζοντας ταυτόχρονα για την εξασφάλιση μεριδίου του κράτους στην εταιρεία, ως αντάλλαγμα για τις τεράστιες κρατικές επιδοτήσεις μέσω του CHIPS Act και για τη χρηματοδότηση νέων εργοστασίων στις ΗΠΑ. Το αμερικανικό Δημόσιο δεν κατέβαλε μετρητά, αλλά αντάλλαξε ήδη εγκριθείσες επιδοτήσεις με μετοχές, αποκτώντας 433,3 εκατ. εισηγμένες μετοχές σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν της αγοράς. Επιπλέον, η συμφωνία δίνει δικαίωμα ψήφου στο board της εταιρείας, ενώ περιορίζει τα δικαιώματα των μετόχων, με προφανή στόχο τον έλεγχο στρατηγικών αποφάσεων. Η πρώτη αντίδραση της Wall Street ήταν ενθουσιώδης με άνοδο στη μετοχή της Intel (+25% τον Αύγουστο). Τώρα όμως επικρατούν άλλες σκέψεις. Συντηρητικοί κύκλοι στη Γερουσία μίλησαν για "προώθηση κρατικού καπιταλισμού" και την αρχή γενικευμένης εποπτείας αμερικανικών κολοσσών, κάτι που αλλάζει δραματικά το πλαίσιο λειτουργίας της Wall Street. Το βασικό ερώτημα στη Silicon Valley είναι απλό: «What’s (Who’s) Next?».
Κάτι ετοιμάζει η Κίνα με τις ράβδους χρυσού που μαζεύει
-Τα επίσημα στοιχεία του κινεζικού κράτους δείχνουν ότι πάνω από 36 τόνοι ράβδων χρυσού έχουν καταγραφεί για παράδοση στο Χρηματιστήριο Παραγώγων της Σαγκάης (SHFE) - σηματοδοτώντας ένα νέο ρεκόρ που σχεδόν διπλασιάζει τα αποθέματα του προηγούμενου μήνα. Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) διαπραγματεύονται με σημαντικό premium σε σχέση με τον φυσικό χρυσό, δημιουργώντας εξόφθαλμο arbitrage και νέες ροές μετρητών από επενδυτές και τράπεζες που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη διαφορά τιμής. Η κινεζική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει πολιτικές που ενθαρρύνουν όχι μόνο τις ιδιωτικές αλλά κυρίως τις θεσμικές τοποθετήσεις σε χρυσό, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την πρόσφατη εντολή προς τις ασφαλιστικές εταιρείες να επενδύσουν τουλάχιστον το 1% των περιουσιακών τους στοιχείων σε φυσικό χρυσό μέσω του SHFE. Οι Κινέζοι καπιταλιστές ανησυχούν για τη σταθερότητα του γιουάν, το real estate αλλά και κρατικά ομόλογα. Η κυβέρνηση προσφέρει διέξοδο με τον χρυσό επιτρέποντας ένα μεγάλο premium στις εγχώριες τιμές χρυσού, σε σχέση με τις διεθνείς (κατά 40 έως 60 δολάρια η ουγκιά πάνω από το Λονδίνο). Η διαφορά τιμής μεταξύ των futures και του φυσικού χρυσού δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για traders και τράπεζες να αγοράσουν φυσικό χρυσό στη spot αγορά και να τον παραδώσουν στο SHFE, καλύπτοντας έτσι short θέσεις σε συμβόλαια και κλειδώνοντας κέρδη. Αυτός ο μηχανισμός έχει οδηγήσει σε ασυνήθιστα μεγάλες μετακινήσεις χρυσού προς τις αποθήκες του SHFE.
Πηγή: newmoney.gr
Εμπλεξε (με το αούα) ο πρώην πολιτικός;
-Τώρα να σας γράψω και κάτι νόστιμο, θα διαβάσατε ίσως από χθες την επιτυχία της ΕΛΑΣ που εξάρθρωσε μια μεγάλη μαφία της Κρήτης με ντόπιους νονούς, συνεργαζόμενους αστυνομικούς, ναρκωτικά, λαθρεμπόρια παντός είδους, διευκολύνσεις και προστασίες επιχειρήσεων με το αζημίωτο κ.λπ. Στην υπόθεση αυτή λοιπόν εμπλέκεται και ένας πρώην πολιτικός και πρώην υπουργός, μην πάει στο μακρινό παρελθόν ο νους σας, που ακούγεται σε μια «επισύνδεση» να… κανονίζει με τα λόγια τον διορισμό ενός υψηλού προσώπου της Εκκλησίας. Επικαλείται τις γνωριμίες του στην Αμερική, πλανητάρχες, πρεσβείες, το Διάστημα ίσως κ.λπ. και ως συνήθως πουλάει φούμαρα. Μη μου πείτε ότι δεν πάει ο νους σας;
Τα κακά νέα για τις Σπέτσες...
-Φαίνεται να επέστρεψε η αναρχία στο παλιό λιμάνι των Σπετσών, παρά τις παρεμβάσεις που έγιναν νωρίτερα το καλοκαίρι τόσο από τον τότε λιμενάρχη, αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Παναγιώτη Μαριδάκη, όσο και από τη Δημοτική Αρχή για την τακτοποίηση της πρόσδεσης σκαφών αναψυχής. Τον περασμένο Μάιο, ειδικό συνεργείο σε συνεργασία με τον δήμο Σπετσών και το Λιμενικό Ταμείο προχώρησε σε επιχείρηση αφαίρεσης δεκάδων παράνομων ρεμέτζων. Μάλιστα δημιουργήθηκαν ζώνες περιμετρικά του λιμανιού, όπου επιτρέπεται η νόμιμη τοποθέτηση ρεμέτζων, με στόχο την ασφάλεια σκαφών και επιβαινόντων και την αποφυγή πρακτικών όπως το «δέσιμο σε ντάνες» τεσσάρων σκαφών ή η αγκυροβόληση στην είσοδο-μπούκα του λιμανιού. Δυστυχώς όμως μου λένε ότι η εικόνα κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου επιδεινώθηκε ξανά: πολλά σκάφη έδεναν εκτός των προβλεπόμενων ζωνών, ενώ διαπιστώνονταν φαινόμενα παραβίασης των κανόνων πρόσδεσης που είχαν τεθεί από την προηγούμενη επιχείρηση. Οι ίδιες ντόπιες πηγές αναφέρουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χώροι που έχουν νοικιαστεί από καρνάγια και χρησιμοποιούνται για την επισκευή πλοίων, το καλοκαίρι παράτυπα φιλοξενούν σκάφη αναψυχής, με αποτέλεσμα οι εικόνες που αντικρίζει κάποιος να συγκρίνονται με τα «διπλοσταθμευμένα οχήματα» των αστικών κέντρων. Κατόπιν αυτού, ιδιοκτήτες σκαφών διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να αποπλεύσουν επειδή γύρω τους έχουν δέσει άλλα σκάφη! Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των εισαγγελικών αρχών αλλά δεν έχουν, προς το παρόν, ανακοινωθεί επίσημες ενέργειες επανόρθωσης ή νέα μέτρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι κακές, φθαρμένες και διεφθαρμένες συνήθειες δυστυχώς δεν ξεριζώνονται εύκολα ούτε στις Σπέτσες, ούτε πουθενά στην Ελλάδα. Να δούμε αν και πού θα καταλήξει…
...και τα καλά νέα για τις Σπέτσες...
-Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών θα λάβει χώρα, σε ειδική εκδήλωση, η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εταιρείας για την αποκατάσταση της οικίας του Σωτήριου Ανάργυρου. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν απόλυτα το σχετικό ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος στις 24 Αυγούστου, που αποκάλυψε ότι αυτή η πολύχρονη εκκρεμότητα θα τελειώσει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Τη σύμβαση θα υπογράψει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, καθώς μετά από ενέργειες της διοίκησης του Ιδρύματος της Α.Κ.Σ.Σ. -υπό την προεδρία του καθηγητή Ιωάννη Αίσωπου- ήταν η Περιφέρεια Αττικής που ευαισθητοποιήθηκε ήδη από το 2022, αναλαμβάνοντας το κόστος του έργου. Μετά τον σχετικό διαγωνισμό ακολούθησαν οι… συνήθεις προσφυγές με συνέπεια τη μεγάλη καθυστέρηση, γεγονός που παράτεινε τις φθορές και την αγωνία για το εμβληματικό κτήριο. Τώρα, επιτέλους, ανοίγει ο δρόμος για τη διάσωση και αποκατάσταση της οικίας του εθνικού ευεργέτη και ευεργέτη των Σπετσών Σωτ. Ανάργυρου, η οποία προβλέπεται να μετατραπεί σε πολιτιστικό πόλο και μάλιστα στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού. Ας ευχηθούμε, μετά τις υπογραφές, να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες.
…και ο Χατζηιωάννου που αγοράζει ακίνητα στο νησί
-Παραμένει η στήλη στο νησί των Σπετσών για να σας μεταφέρει πως ο Sir Stelios Χατζηιωάννου, ιδρυτής της easyJet και του ευρύτερου imperium easyGroup, έχει μεταφέρει τη βάση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στις Σπέτσες, επενδύοντας σε ακίνητα και χτίζοντας μια ισχυρή προσωπική εικόνα. Δεν μιλάμε για κάτι που συμβαίνει ένα-δυο χρόνια, γιατί ο Χατζηιωάννου το κάνει συστηματικά και μεθοδικά τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα τον περασμένο μήνα ανέλαβε πρωτοβουλία υποστήριξης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Σπετσών. Για έναν ολόκληρο χρόνο, σε 170 οικογένειες του νησιού, θα διανέμεται μηνιαίο πακέτο με 33 προϊόντα. Η δωρεά του υπολογίζεται ότι κοστίζει περίπου 70.000 ευρώ.
Σε ομολογιακή έκδοση προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Ξεφυλλίζοντας τις χθεσινές κυριακάτικες εφημερίδες, θα έβλεπε κανείς μια καταχώρηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Και επειδή ως γνωστόν αυτά δεν γίνονται στην τύχη, η πιθανότητα ήταν να αποτελούσε προπομπό κάποιας σημαντικής κίνησης από τον Γιώργο Περιστέρη. Πράγματι, από το ρεπορτάζ προέκυψε πως οι αποφάσεις έχουν ήδη παρθεί και ο Όμιλος θα προχωρήσει στην έκδοση ελληνικού ομολόγου με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της (ήδη υψηλής) ρευστότητάς της, ώστε να είναι έτοιμη για τις επόμενες μεγάλες επενδύσεις της. Με την απόφαση αυτή η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φαίνεται να ανοίγει πρώτη τη σεζόν των ομολογιακών εκδόσεων, κίνηση που δικαιολογούν πλήρως τα πολύ καλά μεγέθη της, το ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, και το ιστορικό υψηλό ανεκτέλεστο. Τώρα όσον αφορά την αξία του τίτλου που θα βγει στην ελληνική αγορά, «μη βιάζεστε, όλα θα ξεκαθαρίσουν πολύ γρήγορα», ανέφερε καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στις διαδικασίες των αποφάσεων.
H Alpha Bank και τα σενάρια
-Μετά την αύξηση στο 26% του ποσοστού που κατέχει η Unicredit στην Alpha Bank, δημιουργήθηκαν νέες ισορροπίες στην τραπεζική αγορά. Δεδομένης και της καλής σχέση που έχουν αναπτύξει οι δύο CEO, Β. Ψάλτης και Α. Οσρέλ, υπάρχει η κατάλληλη δυναμική ώστε η ιταλική τράπεζα να ανεβάσει τη συμμετοχή της στο 29,9% νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Το σίγουρο είναι ότι η Alpha Bank βγαίνει πλέον εκτός των σεναρίων για συγχωνεύσεις και δημιουργίας εθνικού πρωταθλητή που κυκλοφορούν πολύ στην αγορά τελευταία και χαράζει έναν δικό της δρόμο στενά συνδεδεμένο με τη μεγαλύτερη με όρους παρουσίας σε διαφορετικές χώρες, τράπεζα της Ευρώπης.
Το μήνυμα Αθανασίου για το deal με ION
-Σημαντικό ορόσημο τόσο σε επίπεδο Ελληνικού, για το ίδιο το project δηλαδή, αλλά και σε επίπεδο χώρας χαρακτηρίζει ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας με το ΙΟΝ Group για τη δημιουργία του Κέντρου Ερευνας και Καινοτομίας εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου, σε μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των οικιστικών συγκροτημάτων για τους 2.000 εργαζομένους. Mε μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Οδυσσέας Αθανασίου αναφέρει ότι «αυτή η συνεργασία ενδυναμώνει την παρουσία της Ελλάδας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη ως έναν επιχειρηματικό προορισμό μεγάλου βεληνεκούς και ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα του project με την τοποθέτησή του ως ενός κόμβου για καινοτομία, έρευνα και εξελιγμένη τεχνολογία. Με αυτό το βήμα ξεκινάμε την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Κέντρου στο ‘’The Ellinikon’’, θεμελιώδες στοιχεία του μάστερ πλαν του έργου, τοποθετώντας το δυνατά στον ευρωπαϊκό χάρτη ανάμεσα στα πιο σημαντικά κέντρα για Τεχνητή Νοημοσύνη και ψηφιακό μετασχηματισμό. Η νέα πόλη μέσα στο ‘’The Ellinikon’’ θα αποτελέσει εφεξής ένα νέο σημείο αναφοράς για το μέλλον των σύγχρονων αστικών κέντρων στην Ελλάδα».
Δήμος Θεσσαλονίκης -Υπερταμείο πλακώνονται για τη Μαρίνα Αρετσούς
-Δε θα είναι εύκολη η υπόθεση της Μαρίνας Αρετσούς για την οποία ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, στην ειδική εκδήλωση για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι ο διαγωνισμός για την αξιοποίησή της θα ξεκινήσει εντός του 2025. Για να έρθει ξανά η αντίδραση από τον δήμο: «Για ακόμη μία φορά το Υπερταμείο αγνοεί επιδεικτικά τη γνώμη των φορέων της πόλης και της αυτοδιοίκησης. Επιμένει σε μια επιλογή την οποία απέρριψαν τόσο ο δήμος Καλαμαριάς όσο και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιμένει στην υπερδόμηση της παραλίας και τη μετατροπή της μαρίνας σε μια επιχείρηση real estate», αναφέρει ο δήμος. «Η ηγεσία του Υπερταμείου, λειτουργώντας αυθαίρετα ως «υπερκείμενη των πάντων αρχή» αγνοεί ακόμη και τη δικαστική εκκρεμότητα που υπάρχει σήμερα μετά την προσφυγή του δήμου Καλαμαριάς και την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ. Προτρέπουμε το Υπερταμείο να μη βιάζεται και να μη λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο», με τον δικαστικό δρόμο να είναι ακόμη μακρύς. Ο δήμος Καλαμαριάς, όπως λέει, «θα προασπίσει τα συμφέροντα της πόλης και των πολιτών στην κατεύθυνση της τοπικής και τουριστικής ανάπτυξης με μια πραγματική μαρίνα ελλιμενισμού σκαφών. Μέχρι τότε το Υπερταμείο αντί να κάνει μεγαλόπνοους κτηματομεσιτικούς σχεδιασμούς ας φροντίσει να λάβει μέτρα για να σταματήσει η απαξίωση και η εγκατάλειψη της μαρίνας της πόλης μας».
High Speed στην Ισπανία αγόρασε ο Ηλιόπουλος
-Σύμφωνα με πληροφορίες η SeaJets του Μάριου Ηλιόπουλου αγόρασε από ισπανικών συμφερόντων εταιρεία πλοίο αδερφό του TERA JET 2. Ήδη αναζητά όπως μαθαίνω από πηγές του Μεγάλου Λιμανιού, ναυπηγικό γραφείο για την ανακατασκευή του πλοίου το οποίο με τα έως τώρα δεδομένα αναμένεται στην Ελλάδα τον προσεχή Ιανουάριο. Για να έχετε εικόνα, το TERA JET 2 είναι ένα High Speed Craft με σημαία Κύπρου με ολικό μήκος 145 μέτρα και πλάτος 22 μέτρα. Ταξιδεύει με ταχύτητα 40 κόμβων και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 2.000 επιβάτες και 500 οχήματα.
Σεπτέμβριος των μεγάλων αλλαγών στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας
-Θυμίζει έντονα τις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο, αλλά η κατάσταση στην ελληνική αγορά στελεχών τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών προοιωνίζεται μεγάλες αλλαγές στη στρατηγική των ομίλων και τις προτεραιότητές τους. Ο Νίκος Βαρβαδούκας έφυγε από τα Public στις αρχές του καλοκαιριού όταν ο Δημήτρης Γαλάνης ανέλαβε καθήκοντα του CEO, αντικαθιστώντας τον Ρόμπυ Μπουρλά. Πριν από λίγες μέρες ο Νίκος Βαρβαδούκας ανέλαβε δράση ως Chief Marketing and Growth Officer, δίπλα στον General Manager Νίκο Παπαδόγλου που έχει αναλάβει το βαρύ φορτίο μεγάλων αλλαγών στη Novibet. Ταυτόχρονα όμως στα Public ανέλαβε καθήκοντα ο Δημήτρης Δεστές για να αναπτύξει τους τομείς omnichannel και customer experience, αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία του στον Όμιλο InfoQuest όπου ήταν υπεύθυνος για τα προϊόντα της XIAOMI. Αλλαγές θα υπάρξουν όμως και στον Όμιλο ΟΤΕ αφού στο τέλος του μήνα έχει δρομολογηθεί η αποχώρηση της Μαρίνας Καταροπούλου, μετά από χρόνια ως υπεύθυνη Εσωτερικής Επικοινωνίας, την οποία όλοι θεωρούσαν ως «φυσικό διάδοχο» της Ντέπυ Τζιμέα. Ο νέος στρατηγικός του ΟΤΕ περιλαμβάνει τους 10 περίφημους στρατηγικούς πυλώνες που έχουν τεθεί ως προτεραιότητα για την επόμενη πενταετία και απαιτούν θεαματικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού.
Χρηματιστήριο: Ξεκινά το δύσκολο δίμηνο
-Ο Αύγουστος ήταν ο δεύτερος καλύτερος μήνας του χρόνου, από πλευράς συναλλακτικής δραστηριότητας (μετά τα 256 εκατ. ευρώ μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών του Μαρτίου). Ταυτόχρονα όμως είναι ο 10ος διαδοχικός ανοδικός μήνας για τον Γενικό Δείκτη και μας εισάγει στο δύσκολο δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, με τις πολλές εσωτερικές και διεθνείς αβεβαιότητες, με τον Γενικό Δείκτη για πρώτη φορά μετά τον Ιούνιο, να καταγράφει 4 διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις που τον έφεραν πίσω στις 2.020 μονάδες, δηλαδή 115 μονάδες χαμηλότερα από τα πρόσφατα υψηλά. Επομένως το μόνο σίγουρο για την αγορά του Σεπτεμβρίου είναι το volatility, οι έντονες διακυμάνσεις μετά από εταιρικά -ή άλλα σημαντικά- γεγονότα. Η εβδομάδα που ξεκινά σήμερα έχει την είσοδο της Metlen στον FTSE 100, έχει την αξιολόγηση της DBRS, τις επαφές της Intralot με θεσμικούς επενδυτές για τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίων των 400 εκατ. ευρώ και σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα όπως αυτά του ΟΠΑΠ, της Ideal Holdings και της Quest. Η εβδομάδα θα κλείσει με την ανακοίνωση του ΑΕΠ δευτέρου τριμήνου το οποίο μαζί με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα θα αποτελέσουν καλή αφετηρία για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ…
Μια τουρκική αμυντική επένδυση-ρεκόρ 1,5 δισ. δολαρίων
-Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης Aselsan ανακοίνωσε μια μεγαλεπήβολη επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων για το στρατηγικό πρόγραμμα “Steel Dome”. Σε μια τεράστια έκταση 6.500 στρεμμάτων, στην περιοχή Oğulbey της Άγκυρας, δημιουργείται η μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση στην ιστορία της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Ένα νέο τεχνολογικό hub για τον «χαλύβδινο θόλο», το φιλόδοξο σχέδιο εθνικής πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής/αντιπυραυλικής άμυνας της Τουρκίας. Ο Ερντογάν εξασφάλισε μακροπρόθεσμα, χαμηλού κόστους δάνεια από το υπουργείο Βιομηχανίας & Τεχνολογίας και παράλληλα θέσπισε σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις με αξιοποίηση όλων των επενδυτικών κινήτρων και de facto εξαίρεση από φόρο εταιρειών. Η Aselsan κεφαλαιοποιεί την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση για αντιαεροπορικά και συστήματα αισθητήρων (λόγω Ουκρανίας, Μέσης Ανατολής, Ειρηνικού), επιχειρεί επιθετική διείσδυση στις διεθνείς αμυντικές αγορές, προσφέροντας προϊόντα αιχμής σε παγκόσμια κλίμακα. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εξασφαλίσει εξαγωγικά συμβόλαια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μαλαισία, την Ινδονησία, τη Ρουμανία και άλλες αγορές στον Κόλπο. Η τουρκική κυβέρνηση χτίζει τον δικό της Iron Dome σε διαστάσεις «εθνικής ασπίδας» και αλλάζει το αμυντικό της δόγμα σε δίκτυο-κεντρικές επιχειρήσεις. Η Aselsan μετατρέπεται σε γεωοικονομικό εργαλείο δύναμης της Άγκυρας. Παράλληλα, με τα Baykar drones, οι εξαγωγές αμυντικής τεχνολογίας ξεπερνούν το 1,8% του τουρκικού ΑΕΠ.
Κρατικοποιήσεις στη «μητρόπολη» του καπιταλισμού
-Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Silicon Valley της Καλιφόρνιας η πρωτοφανής οικονομική και πολιτική παρέμβαση του προέδρου Τραμπ να εξασφαλίσει για το αμερικανικό δημόσιο ένα ποσοστό 10% στην Intel. Η επιχειρηματολογία του PotUS περιελάμβανε την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας ημιαγωγών αλλά και την επιρροή της αμερικανικής κυβέρνησης σε κρίσιμες τεχνολογίες, τόσο για λόγους εθνικής ασφάλειας όσο και στρατηγικής αυτονομίας έναντι της Κίνας. Η διαδικασία ξεκίνησε με διαπραγματεύσεις μεταξύ του Τραμπ και του CEO της Intel, Lip-Bu Tan, υπό το φως ανησυχιών για τις επενδύσεις του τελευταίου σε κινεζικές εταιρείες και ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Ο πρόεδρος δημοσίως απαίτησε αλλαγές στη διοικητική ομάδα της Intel, πιέζοντας ταυτόχρονα για την εξασφάλιση μεριδίου του κράτους στην εταιρεία, ως αντάλλαγμα για τις τεράστιες κρατικές επιδοτήσεις μέσω του CHIPS Act και για τη χρηματοδότηση νέων εργοστασίων στις ΗΠΑ. Το αμερικανικό Δημόσιο δεν κατέβαλε μετρητά, αλλά αντάλλαξε ήδη εγκριθείσες επιδοτήσεις με μετοχές, αποκτώντας 433,3 εκατ. εισηγμένες μετοχές σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν της αγοράς. Επιπλέον, η συμφωνία δίνει δικαίωμα ψήφου στο board της εταιρείας, ενώ περιορίζει τα δικαιώματα των μετόχων, με προφανή στόχο τον έλεγχο στρατηγικών αποφάσεων. Η πρώτη αντίδραση της Wall Street ήταν ενθουσιώδης με άνοδο στη μετοχή της Intel (+25% τον Αύγουστο). Τώρα όμως επικρατούν άλλες σκέψεις. Συντηρητικοί κύκλοι στη Γερουσία μίλησαν για "προώθηση κρατικού καπιταλισμού" και την αρχή γενικευμένης εποπτείας αμερικανικών κολοσσών, κάτι που αλλάζει δραματικά το πλαίσιο λειτουργίας της Wall Street. Το βασικό ερώτημα στη Silicon Valley είναι απλό: «What’s (Who’s) Next?».
Κάτι ετοιμάζει η Κίνα με τις ράβδους χρυσού που μαζεύει
-Τα επίσημα στοιχεία του κινεζικού κράτους δείχνουν ότι πάνω από 36 τόνοι ράβδων χρυσού έχουν καταγραφεί για παράδοση στο Χρηματιστήριο Παραγώγων της Σαγκάης (SHFE) - σηματοδοτώντας ένα νέο ρεκόρ που σχεδόν διπλασιάζει τα αποθέματα του προηγούμενου μήνα. Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) διαπραγματεύονται με σημαντικό premium σε σχέση με τον φυσικό χρυσό, δημιουργώντας εξόφθαλμο arbitrage και νέες ροές μετρητών από επενδυτές και τράπεζες που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη διαφορά τιμής. Η κινεζική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει πολιτικές που ενθαρρύνουν όχι μόνο τις ιδιωτικές αλλά κυρίως τις θεσμικές τοποθετήσεις σε χρυσό, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την πρόσφατη εντολή προς τις ασφαλιστικές εταιρείες να επενδύσουν τουλάχιστον το 1% των περιουσιακών τους στοιχείων σε φυσικό χρυσό μέσω του SHFE. Οι Κινέζοι καπιταλιστές ανησυχούν για τη σταθερότητα του γιουάν, το real estate αλλά και κρατικά ομόλογα. Η κυβέρνηση προσφέρει διέξοδο με τον χρυσό επιτρέποντας ένα μεγάλο premium στις εγχώριες τιμές χρυσού, σε σχέση με τις διεθνείς (κατά 40 έως 60 δολάρια η ουγκιά πάνω από το Λονδίνο). Η διαφορά τιμής μεταξύ των futures και του φυσικού χρυσού δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για traders και τράπεζες να αγοράσουν φυσικό χρυσό στη spot αγορά και να τον παραδώσουν στο SHFE, καλύπτοντας έτσι short θέσεις σε συμβόλαια και κλειδώνοντας κέρδη. Αυτός ο μηχανισμός έχει οδηγήσει σε ασυνήθιστα μεγάλες μετακινήσεις χρυσού προς τις αποθήκες του SHFE.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα