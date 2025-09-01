Αντικειμενικές αξίες: Στον «πάγο» οι μειώσεις σε 12 δήμους - Ανοίγει ο δρόμος για ένταξη 2.167 νέων περιοχών

Η αναπροσαρμογή για τις 12 περιοχές μετατίθεται για το 2027 - Στην Αττική, για πρώτη φορά θα αποκτήσουν αντικειμενικές αξίες περιοχές όπως η Βάρκιζα, το Δασκαλειό, το Πόρτο Ράφτη, η Σαλαμίνα, τα Κύθηρα και η Αίγινα