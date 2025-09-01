Αντικειμενικές αξίες: Στον «πάγο» οι μειώσεις σε 12 δήμους - Ανοίγει ο δρόμος για ένταξη 2.167 νέων περιοχών
Η αναπροσαρμογή για τις 12 περιοχές μετατίθεται για το 2027 - Στην Αττική, για πρώτη φορά θα αποκτήσουν αντικειμενικές αξίες περιοχές όπως η Βάρκιζα, το Δασκαλειό, το Πόρτο Ράφτη, η Σαλαμίνα, τα Κύθηρα και η Αίγινα
Πάγωμα στις αντικειμενικές αξίες αποφάσισε η κυβέρνηση, αφήνοντας στο συρτάρι τις ενστάσεις 12 δήμων που είχαν ζητήσει μειώσεις στις τιμές-«φωτιά». Παρά το γεγονός ότι τα αιτήματα είχαν γίνει δεκτά από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, η διαδικασία δεν προχώρησε και όλα δείχνουν ότι η συνολική αναθεώρηση παραπέμπεται για το 2027. Έτσι, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που περίμεναν ανάσα από το «κούρεμα» των αντικειμενικών αξιών, θα συνεχίσουν να φορολογούνται με τα σημερινά δεδομένα, την ώρα που οι εμπορικές τιμές στην αγορά τρέχουν με διψήφιο ρυθμό.
Τον Ιανουάριο του 2023, 169 δήμοι είχαν καταθέσει προσφυγές ζητώντας μειώσεις έως και 50% ή επιστροφή στα επίπεδα του 2018. Ωστόσο, μόνο 12 - μεταξύ αυτών οι Αγ. Ανάργυροι – Καματερό, Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Πειραιάς, Ιθάκη, Κάρπαθος, Λουτράκι, Σύμη, Πύργος, Ρόδος και Λέρος - κατέθεσαν επαρκή στοιχεία για να γίνουν δεκτές. Οι υπόλοιπες, ακόμα και εκείνη του Δήμου Αθηναίων, απορρίφθηκαν ως ατεκμηρίωτες. Από τότε, όμως, το θέμα έχει «παγώσει» και ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε, με την τελική απόφαση να παραπεμπεται για τέσσερα χρόνια μετά.
Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε άλλες παρεμβάσεις. Ειδικότερα, ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη 2.167 νέων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα, καλύπτοντας το τελευταίο 1,5% της επικράτειας που φορολογούνταν με συγκριτικά στοιχεία, προκαλώντας στρεβλώσεις και άνιση μεταχείριση.
Στην Αττική, για πρώτη φορά θα αποκτήσουν αντικειμενικές αξίες περιοχές όπως η Βάρκιζα, τα Λεγραινά, η Αγία Μαρίνα, ο Χάρακας, το Δασκαλειό, το Πόρτο Ράφτη, η Σαλαμίνα, τα Κύθηρα και η Αίγινα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το μέτρο θα καλύψει περιοχές σε Αχαΐα, Ηλεία, Τρίκαλα και Φλώρινα.
Παρά το γεγονός ότι οι εμπορικές τιμές συνεχίζουν την ξέφρενη άνοδό τους, η κυβέρνηση κρατά αμετάβλητες τις αντικειμενικές αξίες μέχρι το 2027. Η σταθερότητα αυτή λειτουργεί κάπως ανακουφιστικά για τους φόρους μεταβίβασης και την αγορά κατοικίας, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα που εφαρμόζονται: αναστολή του φόρου υπεραξίας έως το τέλος του 2026, «πάγωμα» του ΦΠΑ στα νεόδμητα και επιστροφή ενός ενοικίου για όσους νοικιάζουν πρώτη κατοικία.
Όλα αυτά θα βρεθούν ξανά στο επίκεντρο το Σάββατο στη ΔΕΘ, όπου ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πακέτο μέτρων για το στεγαστικό, σε μια προσπάθεια να μετριάσει το βάρος για τα νοικοκυριά που βλέπουν το κόστος στέγασης να εκτοξεύεται.
