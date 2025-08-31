«Αγώνας δρόμου» για τα ψηφιακά έργα – Η τελική ευθεία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι άλλες προκηρύξεις
Ποιοι νέοι διαγωνισμοί βγήκαν στον «αέρα» - Οι χρηματοδοτήσεις, η κινητικότητα του Αυγούστου, η προσπάθεια των αναδόχων να προλάβουν τα deadlines…
Ο «αγώνας δρόμου» για την υλοποίηση μιας σειράς ψηφιακών έργων στην Ελλάδα φαίνεται ότι θα συνεχιστεί μέχρι την «δωδεκάτη ώρα». Η μακρά διαδικασία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, όσον αφορά τουλάχιστον τα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα για τον δημόσιο τομέα πλησιάζει προς την τελική ευθεία της, χωρίς ακόμα να έχει γίνει σαφές πάντως το αν -και πώς- θα μπορούσε να εξασφαλισθεί κάποιο επιπλέον χρονικό περιθώριο.
Η έγκαιρη ολοκλήρωση και παράδοση όλων τους εντός των χρονοδιαγραμμάτων δεν παύει να αποτελεί ένα στοίχημα για τους εμπλεκόμενους φορείς και τις τεχνολογικές εταιρείες-αναδόχους, είτε πληροφορικής είτε προερχόμενες από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες έχουν αναλάβει να εκτελέσουν τις συμβάσεις που υπέγραψαν, μερικούς μήνες πριν από τα deadlines.
Το προηγούμενο διάστημα έγιναν παράπονα για καθυστερήσεις σε ορισμένους διαγωνισμούς και σε πληρωμές προς εταιρείες-αναδόχους, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι καταβάλλεται προσπάθεια να επιλυθούν τα επιμέρους ζητήματα και να προχωρήσει το πλάνο μέχρι τέλους, κάτω από ασφυκτικές προθεσμίες, χωρίς άλλες απώλειες.
