Δοκιμαστικά για το νεότευκτο SILIA T της Tsakos Energy Navigation
Το suezmax δεξαμενόπλοιο ναυπήγησης HD Hyundai Heavy Industries, ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες και φιλικές προς το περιβάλλον προδιαγραφές
Η Tsakos Energy Navigation Ltd (TNP) ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμαστικών ταχύτητας (speed trials) για το νεότερο απόκτημα του στόλου της, το suezmax δεξαμενόπλοιο M/T SILIA T. Το πλοίο ναυπηγήθηκε στις γιάρδεσ της HD Hyundai Heavy Industries με αριθμό ναυπήγησης HN3432 και αποτελεί μία νέα γενιά δεξαμενόπλοιων που συνδυάζει καινοτόμο σχεδιασμό με τις πιο πρόσφατες τεχνικές, οικολογικές και ενεργειακά αποδοτικές προδιαγραφές.
Η εταιρεία εξέφρασε την εκτίμησή της για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του πληρώματος –του πλοιάρχου, του αρχιμηχανικού, των αξιωματικών και των μελών–, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παράλληλα, θερμές ευχαριστίες απευθύνθηκαν στις ομάδες της HD Hyundai Heavy Industries και της Lloyd’s Register, για την τεχνική τους υποστήριξη και τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου.
