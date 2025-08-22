Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάχη αγοραστών – πωλητών στη «ζώνη» των 2.100 μονάδων
Επιλεκτικές τοποθετήσεις σήμερα, με απώλειες αναμένεται να ολοκληρωθεί η εβδομάδα - Η προσοχή στρέφεται στο Τζάκσον Χολ και στην αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE Russell
Σε επιλεκτικές τοποθετήσεις αναλώνονται οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο κινείται σε στενό εύρος, με εναλλαγές στο πρόσημο ήδη από τα πρώτα λεπτά, στην περιοχή των 2.100 μονάδων. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στις ΗΠΑ και στο Τζάκσον Χολ, όπου ο πρόεδρος της Federal Reserve Τζερόμ Πάουελ θα δώσει το «σήμα» για τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η κεντρική τράπεζα. «Γρίφος» παραμένει το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων των ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (22/8), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,22% και διαπραγματεύεται στις 2.101,64 μονάδες. Σε 6 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με υψηλό ημέρας τις 2.104,62 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.098,62 μονάδες.
Σε «αγρανάπαυση» έχει μπει η Λεωφόρος Αθηνών κατά τη διάρκειας της εβδομάδας που ολοκληρώνεται σήμερα και η οποία αναμένεται να είναι πτωτική. Οι αγοραστές έχουν κατεβάσει ταχύτητα και από τη στιγμή που ο ΓΔ βρέθηκε κάτω από τις 2.100 μονάδες, παρατηρείται δυσκολία ανάκτησης του συγκεκριμένου ορόσημου, παρά το γεγονός ότι το υπερβαίνει συνεχώς ενδοσυνεδριακά. Αυτό δεν ακυρώνει σε καμία περίπτωση το εντυπωσιακό ράλι που σημειώνει το ΧΑ σε μακροπρόθεσμη βάση, με τα κέρδη της φετινής χρονιάς να υπερβαίνουν το +42%, ενώ καταγράφει άνοδο τουλάχιστον +5% τον Αύγουστο, ο οποίος αναμένεται να είναι -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- ο 10ος διαδοχικός θετικός μήνας.
