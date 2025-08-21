Το πρώτο ψηφιακό έθνος του κόσμου
Το πρώτο ψηφιακό έθνος του κόσμου
Από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως την ιατρική κάρτα του πολίτη, η Εσθονία των 1,3 εκατομμυρίων κατοίκων δείχνει τι σημαίνει κράτος στο cloud
Σε όλες τις γλώσσες του κόσμου υπάρχουν λέξεις που δεν χρησιμοποιούνται πια. Αλλού αυτό θα προκαλούσε προβληματισμό, στην Εσθονία όμως προκαλεί υπερηφάνεια. Η λέξη «järjekord», που σημαίνει «ουρά», δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στα λεξικά. Είναι μια λέξη αχρείαστη στο σύγχρονο κόσμο της χώρας.
