Από το γάλα στο ράφι: το τυροκομικό «οικοσύστημα» της οικογένειας Παντελιάδη ανεβάζει στροφές
Στην Οπτιμα ΑΕ το 40% της Granarolo Ελλάς – Οι επιδόσεις και οι προοπτικές της Ήπειρος – Οι επενδύσεις στις φάρμες γάλακτος
Νέες επενδύσεις, μετοχικές αναδιατάξεις και διατήρηση των ηγετικών μεριδίων αγοράς στις βασικές κατηγορίες τυριών με κόστος όμως στην κερδοφορία για τις τυροκομικές business της οικογένειας Παντελιάδη της METRO ΑΒΕΕ. Μεταξύ των σημαντικών εξελίξεων, που καταγράφουν οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών τους που δημοσιεύτηκαν χθες είναι η αύξηση της μετοχικής συμμετοχής της Οπτιμα ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Granarolo Ελλάς, της κοινοπραξίας τους με την ιταλική Granarolo, στο 40%. Μία κίνηση που έγινε μέσω της αγοράς αγορά επιπλέον πακέτου 322.840 μετοχών της Granarolo Ελλάς τον περασμένο Μάιο με συνολικό τίμημα περίπου 3,65 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον πως έως τότε η Όπτιμα κατείχε το 2,33% του μετοχικού κεφαλαίου της κοινοπραξίας.
Σε ο,τι αφορά τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών της οικογένειας Παντελιάδη, που «τρέχει» διοικητικά ο κ. Στέφανος Παντελιάδης (δεξιά στην κεντρ. φωτ, μαζί με τον αδερφός του, Αριστοτέλη που διοικεί την METRO ΑΒΕΕ), οι δύο βασικές, Όπτιμα ΑΕ και Ηπειρος ΑΕΒΕ παραμένουν σε αναπτυξιακή τροχιά αλλά με πιεσμένη κερδοφορία. Κι αυτό ως αποτέλεσμα της απόφασης της διοίκησης να μην μετακυλήσει στον τελικό καταναλωτή την αύξηση του λειτουργικού κόστους που είχε και παρά τις σημαντικές περικοπές στις οποίες προχώρησε – κυρίως – στις τρεις παραγωγικές μονάδες της «Ήπειρος» μειώνοντας τις θέσεις εργασίας κατά 49, στα 317 άτομα. Οι νεότερες εταιρείες της οικογένειας, δηλαδή η «Φάρμα Ήπειρος» και τη «Φάρμα Δομοκός» με κύριο σκοπό την παραγωγή γάλακτος, ουσιαστικά έχουν τεθεί σε λειτουργία μόλις κατά την προηγούμενη χρήση, ενώ οι αρχικές επενδύσεις είναι ακόμα σε εξέλιξη.
