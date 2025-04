Καταστροφικό διήμερο για την Wall Street - Την «γκρέμισαν» οι δασμοί του Τραμπ, την αποτελείωσαν τα κινεζικά αντίποινα

Κλείσιμο

Η καταιγιστική πτώση της Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής ξύπνησε, όταν οι χρηματιστηριακές συνεδριάσεις διακόπτονταν αυτόματα λόγω της πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε έως και 5,97%, πλησιάζοντας επικίνδυνα το όριο του 7% που ενεργοποιεί τους λεγόμενους «διακόπτες κυκλώματος» (circuit breakers) που οδηγούν σε 15λεπτη παύση όλων των συναλλαγών στο NYSE.Τελικά παύση συναλλαγών δεν είχαμε, αλλά είχαμε μιαπου θα καταστήσει δύσκολο στο Οβάλ Γραφείο και δη, κορυφαίους υπουργούς με… περγαμηνές από την χρηματιστηριακή αγορά, όπως τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, να επιμείνουν στο αφήγημα μιας πρόσκαιρης χρηματιστηριακής διόρθωσης που δεν έχει να κάνει με την κυβερνητική πολιτική και ουδόλως βέβαια την επηρεάζει. Χθες βράδυ,δηλώνοντας βέβαιος ότι οι αγορές και το χρηματιστήριο θα εκτοξευτούν. Σήμερα, τουλάχιστον, απέφυγε μια ανάλογη εμπρηστική ανάρτηση.Τελικά στο ταμπλό,που είναι η μεγαλύτερη από τον Ιούνιο του 2020. Στα επίπεδα αυτά βρίσκεται περίπου 14% χαμηλότερα από το τελευταίο υψηλό του.που είναι επίσης η μεγαλύτερη πτώση του από τον Ιούνιο του 2020, με αποτέλεσμα να βρίσκεται περίπου 17% χαμηλότερα από το ρεκόρ του πλησιάζοντας έτσι επικίνδυνα σε bear market.Όσον αφορά τον Nasdaq , ανεβάζοντας έτσι τις απώλειες του κοντά στο 22% από το ρεκόρ του, με αποτέλεσμα να εισέλθει έτσι επίσημα σε bear market. Πρόκειται για ένα ρυθμό πτώσης για τον τεχνολογικό δείκτη που συγκρίνεται μόνο με την κατάρρευση του 2020 λόγω της πανδημίας και τη φούσκα των dot-com το 2000.Συνολικά μέσα σε δυο μόλις μέρες οι αμερικανικές μετοχές έχασαν περίπου 10%. Μόνο οι απώλειες για τον S&P 500 σε επίπεδο αξίας έφτασαν τα 5,2 τρισ. δολάρια.Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX εκτοξεύθηκε έως και τις 44 μονάδες, επίπεδο που παραπέμπει σε ιστορικές αναταράξεις, ενώ τα κρατικά ομόλογα συνέχισαν να προσελκύουν κεφάλαια ασφαλείας. Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων έπεσαν κάτω από το 3,90%, στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τις εκλογές.Ο δείκτης πιστωτικού κινδύνου εκτοξεύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από την τραπεζική κρίση του Μαρτίου 2023.Σύμφωνα με στοιχεία των EPFR Global και Bank of America, οι διαχειριστές κεφαλαίων απέσυραν 4,7 δισ. δολάρια από τις αμερικανικές μετοχές την εβδομάδα έως τις 2 Απριλίου, ήτοι η δεύτερη διαδοχική εβδομάδα εκροών.Το sell-off ήταν τόσο μαζικό πουΑντιθέτως, και οι έντεκα επιμέρους κλάδοι του S&P 500 κατέγραψαν απώλειες, με την ενέργεια και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες να ηγούνται της πτώσης. Τις μεγαλύτερες πιέσεις στον δείκτη άσκησαν οι τεχνολογικοί γίγαντες, ανάμεσά τους η Nvidia Corp., η Apple Inc., η Tesla Inc. και η Berkshire Hathaway Inc.Σημαντικές ήταν επίσης, όπως η Apollo Global Management (−11%) και η MetLife (−9,7%), ενώ διευρυμένη ήταν η πτώση για τις κινεζικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο αμερικανικό χρηματιστήριο, όπως οι Alibaba και Baidu, υποχώρησαν έντονα.