FT: Συζητήσεις για επένδυση της Tesla στην Nissan – Aλμα 12% της μετοχής της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας

Οι μετοχές της Nissan Motor Co . σημείωσαν άνοδο άνω του 12% μετά από αναφορές ότι ιαπωνική ομάδα, με επικεφαλής τον πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla , Hiro Mizuno, καταρτίζει σχέδια για επένδυση της Tesla στην Nissan. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από τον πρώην πρωθυπουργό Yoshihide Suga και τον πρώην σύμβουλό του, Hiroto Izumi. Η ομάδα πιστεύει ότι η Tesla ενδιαφέρεται να αποκτήσει τα εργοστάσια της Nissan στις ΗΠΑ, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγή της εν μέσω εμπορικών εντάσεων και απειλών για δασμούς από τον Τραμπ.Το προτεινόμενο σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός κοινοπρακτικού σχήματος με την Tesla ως κύριο επενδυτή και πιθανώς τη συμμετοχή της Hon Hai Precision Industry Co. (γνωστής ως Foxconn) ως μειοψηφικού μετόχου, προκειμένου να αποτραπεί μια πλήρης εξαγορά από τον προμηθευτή της Apple. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά την αποτυχία των συνομιλιών συγχώνευσης μεταξύ της Nissan και της Honda Motor Co., γεγονός που άφησε τη Nissan σε αναζήτηση στρατηγικού εταίρου.