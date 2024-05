Κάλεσμα Χατζηδάκη στις τράπεζες να ανεβάσουν στα 1.000 ευρώ το όριο για IRIS

Κλείσιμο

Πάνω απόκαιέχουν ήδη προσθέσει τοστους τόπους πληρωμών που αποδέχονται, την ώρα που τρέχει ο χρόνος για την καταληκτική προθεσμία της. Μέχρι τότε θα πρέπει και οι υπόλοιποι 620.000 υπόχρεοι να έχουν προσθέσει το IRIS στις πληρωμές από τους πελάτες τους. Διαφορετικά, από τον Ιούλιο η μη αποδοχή άμεσων πληρωμών θα επιφέρει χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.Παραλληλία η πολίτικη ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωράει στα επόμενα βήματα που είναι η επέκταση του IRIS σε όλες τις επιχειρήσεις έως τις 31 Μαρτίου 2025 και το κάλεσμα στις τράπεζες να διπλασιάσουν το όριο χρήσης. Μιλώντας στο χθες στο συνέδριο Payments 360 o υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης απηύθυνε σύσταση προς τις τράπεζες να αυξήσουν το ημερήσιο όριο χρήσης του συστήματος IRIS για τους καταναλωτές, στα 500 ευρώ για μεταφορές σε ιδιώτες συν 500 ευρώ για πληρωμές σε επιχειρήσεις, δηλαδή συνολικά 1.000 ευρώ την ημέρα από 500 που είναι σήμερα.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι άμεσες πληρωμές παρουσιάζουν αλματώδη αύξηση καθώς οι εγγεγραμμένοι χρήστες του IRIS ξεπερνούν πλέον τα 2,6 εκατομμύρια, εκ των οποίων πάνω από 405.000 εγγράφηκαν από τον Ιανουάριο και μετά. Είχαμε δηλαδή μία αύξηση περίπου 18,5% μέσα σε 4 μήνες. Επιπλέον από τις αρχές του 2024 έως και τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν 111.000 συναλλαγές IRIS Person to Business έναντι μόλις 11.000 πέρυσι, δηλαδή δεκαπλασιάστηκαν.Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας, είτε για ιδιώτες είτε για επαγγελματίες, γίνεται μέσω του mobile app της Τράπεζας τους, με μια πολύ απλή διαδικασία. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο με τον αριθμό του κινητού του παραλήπτη ή σάρωση QR Code, μέσω του mobile app της Τράπεζας. Τα χρήματα πιστώνονται εντός 2 δευτερολέπτων στον παραλήπτη, ο οποίος ενημερώνεται αμέσως για τη μεταφορά των χρημάτων, καθώς και για τα στοιχεία του αποστολέα.Η υπηρεσία IRIS παρέχεται σήμερα από 8 τράπεζες (Alpha, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Συνεταιριστική Ηπείρου, Viva, Optima, Αttica), ενώ σύντομα αναμένεται να επεκταθεί τόσο στη Συνεταιριστική Καρδίτσας, όσο και στην Παγκρήτια.Υπενθυμίζεται ότι το IRIS διαθέτει 3 υπηρεσίες:IRIS Person to Person: Άμεση μεταφορά χρημάτων μεταξύ ιδιωτών, χωρίς προμήθεια (έως 500€/ημέρα).IRIS Person to Business: Για πληρωμή σε ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες. Προϋπόθεση είναι η εγγραφή του επαγγελματία με επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό. Επισημαίνεται ότι το όριο των 500 ευρώ για τον επαγγελματία είναι ανά πελάτη κι όχι στο σύνολο των χρημάτων που μπορεί να λάβει ημερησίως. Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με κάποια χρέωση για την υπηρεσία, ενώ η προμήθεια για τον επαγγελματία είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με άλλες μεθόδους πληρωμής.IRIS Commerce: Για πληρωμή σε ηλεκτρονικά καταστήματα, χωρίς να κοινοποιούνται στοιχεία πληρωμής στον έμπορο. Η παραγγελία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Παράλληλα, δεν υπάρχει όριο ποσού και δεν απαιτείται εγγραφή στην υπηρεσία για τον πελάτη.Οι προμήθειες που λαμβάνουν οι τράπεζες από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω IRIS έχουν μειωθεί έως και 0,5% ανά συναλλαγή ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν χρεώνουν προμήθεια.