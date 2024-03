Διασύνδεση POS - Ταμειακών: Πλατφόρμα... «σωτηρίας» για όσους δεν προλαβαίνουν τον Μάρτιο

Την δυνατότητα να κερδίσουν περισσότερο χρόνο και να αποφύγουν τα πρόστιμα έχουν όσοι δεν κατάφεραν (χωρίς δικιά τους ευθύνη) να κλείσουν ραντεβού με τεχνικό για την διασύνδεση τωνμε τιςΤην ερχόμενη Παρασκευή θα ενεργοποιηθεί η ειδική πλατφόρμα της Aνεξάρτητης Aρχής Δημοσίων Εσόδων () που θα δέχεται αιτήσεις από όσες επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου αλλά έχουν προγραμματισμένη συνάντηση με τεχνικό εγκαταστάσης εντός του Απριλίου. Με το που δηλώνεται το ραντεβού θα δίνεται μια πίστωση χρόνος ενός μηνός για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης.θα επιβληθεί σε όσους δεν κάνει τα απαραίτητα μέχρι το τέλος αυτού του μήνα που λήγει η πρώτη και γενική προθεσμία. Δηλαδή όσες επιχειρήσεις - επαγγελματίες δεν έχουν κάνει την διασύνδεση και δεν έχον κλείσει ραντεβού μέσα στον Απρίλιο θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την ποινή που προβλέπει η νομοθεσία. και συγκεκριμένα τα 10.000 €, εφόσον η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απογραφικού λογιστικού συστήματος και 20.000 € εφόσον είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.Το ίδιο χρονικό παράθυρο κερδίζουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα δηλώσουν στο Μητρώο POS της ΑΑΔΕ πως πρόκειται να αντικαταστήσουν την παλιά τους ταμειακή με σύστημα All in one (μια μηχανή η οποία λειτουργεί και ως ταμειακή και ως POS) . Παράλληλα η πλατφόρμα digitalsme.gov.gr για τη λήψη voucher που καλύπτει μέρος της δαπάνης αγοράς ή διασύνδεσης POS θα παραμείνει ανοιχτή έως την ερχόμενη Τρίτη (η προθεσμία έληγε κανονικά χθες) με τα αιτήματα να έχουν φτάσει στον τέταρτο κύκλο τις 130.000.Τι θα συμβεί όμως με όσους έχουν ήδη πληρώσει την διασύνδεση χωρίς επιδότηση, δηλαδή πριν την 29η Φεβρουάριου που δόθηκε η παράταση; Ταθα μπορεί να θεωρηθεί ως πιστωτικό μελλοντικών χρεώσεων από τον πάροχο ή σε ορισμένες περιπτώσεις (ανάλογα με τον πάροχο) να οδηγεί σε ισόποση επιστροφή χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί.Υπολογίζεται πως μέχρι σήμερα 100.000 επιχειρήσεις- επαγγελματίες έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν την διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές τους κάτι που σημαίνει οτι εχει καλυφτεί το 40% του σύνολου των υπόχρεων. Εκτιμάται δηλαδή πως την υποχρέωση διασύνδεσης έχουν 300.000 επιχειρήσεις αλλά εξ αυτών, οι 50.000 είναι εποχικές οι οποίες έχουν προθεσμία διασύνδεσης έως την πρώτη ημέρα επανέναρξης λειτουργίας τους.Με τη διασύνδεση ταμειακών – POS η πληρωμή με κάρτα θα πραγματοποιείται μόνο όταν η απόδειξη εκδοθεί από την ταμειακή, ενώ το POS δεν θα μπορεί να δεχτεί «ελεύθερες συναλλαγές», δηλαδή συναλλαγές εκτός ταμειακής. Τα POS δεν θα λειτουργούν αυτόνομα για χρεωστικές συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι σε μία συναλλαγή με κάρτα δεν θα επιτρέπεται να εισάγεται με πληκτρολόγηση στο POS το ποσό πληρωμής. Το ποσό θα βγαίνει από την ταμειακή μηχανή.