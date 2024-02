Σύνδεση POS - Ταμειακών: Περίοδος... ανοχής μετά την λήξη προθεσμίας

Κλείσιμο

Κληρώνει σήμερα για τον αν θα δοθεί παράταση στη προθεσμία διασύνδεσης τωνμε τα τερματικά POS με το επικρατέστερο σενάριο να προβλέπει μια περίοδο... «ανοχής» όπου δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους μπορούν να επικαλεστούν τεχνικούς λογούς για την καθυστέρηση.Αρκετοί πάροχοι, προμηθευτές και επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να συντονιστούν ώστε η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα συστήματα και με τηννα ολοκληρωθεί εντός. Το σενάριο που μελετά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και φαίνεται να είναι να δοθεί παράταση υπό την μορφή μη επιβολής προστίμου για διάστημα 1 μήνα. Βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μπορεί να αποδείξει, είτε με κάποιο έγγραφο είτε με μια επιστολή, που θα έχει στη διάθεση της, ότι δεν κατέστη εφικτή η διασύνδεση. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι να μην χαθεί ούτε δευτερόλεπτο από τον χρόνο που θα δοθεί.Όπως έχει διαμηνύσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το έργο της διασύνδεσης θα ολοκληρωθεί «βρέξει- χιονίσει». Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τα προβλήματα που καταγράφονται είναι τα εξής:- προκύπτουν τεχνικά προβλήματα στη διαδικασία σύνδεσης και δικτύωσης τωναπό τους προμηθευτές των ταμειακών μηχανών που προβαίνουν στην τελική διασύνδεση- καταγράφεται μεγάλη δυσκολία στις επιχειρήσεις όχι μόνο να κλείσουν ραντεβού με τεχνικό για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που το καταφέρουν, η ημερομηνία επίσκεψης του τεχνικού είναι πολλές ημέρες μετά.Επιπλέον, οι εγκρίσεις για τα vouchers του τελευταίου κύκλου δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο δε 4ος κύκλος ο οποίος μόλις ξεκίνησε θα περιλαμβάνει τα all in one συστήματα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα από τις τράπεζες και χρειάζεται και αντίστοιχος χρόνος για την εγκατάσταση και εφαρμογή τους.Επί της ουσίας με τα σημερινά δεδομένα θα πρέπεινα έχουν ολοκληρώσει την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS Παρότι οι ρυθμοί έχουν αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες φτάνοντας στις 4.000 έως 5.000 συνδέσεις καθημερινά σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνώνμόλις το 15% των υπόχρεων έχει ολοκληρώσει τη διασύνδεση, δηλαδή περίπου 60.000 εταιρείες.Οι ποινές που προβλέπει ο νόμος είναι οι εξής:1.Στις επιχειρήσεις και τα καταστήματα που δεν προχωρήσουν στη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS