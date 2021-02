Click inside: Ποιες αλυσίδες λένε «όχι» - Διχασμένη η αγορά υπό τον φόβο νέου lockdown

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με διχασμένη την αγορά ξεκινά επί της ουσίας από σήμερα η μέθοδος του click inside και του click away με καθολικό τρόπο στις αγορές των «κόκκινων» επιδημολιογικά περιοχών, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Πάτρας και της Χαλκίδας.Και τούτο διότι οι περισσότερες επιχειρήσεις –κυρίως μικρές και μεσαίες- λειτούργησαν με μεγάλη ...ευελιξία πατώντας στο γεγονός ότι δεν είχε δημοσιευθεί η ΚΥΑ στο ΦΕΚ.Έτσι λοιπόν από σήμερα και με τη «βούλα» το σύνολο των καταστημάτων λιανικής οφείλουν να χρησιμοποιούν τη μέθοδο του click away, δηλαδή της τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας ή αγοράς και της παράδοσης των προϊόντων έξω απ’ το κατάστημα κατόπιν ραντεβού με τον πελάτη. Μία διαδικασία πουΑπ’ τη συγκεκριμένη διαδικασία, φυσικά, εξαιρούνται τα καταστήματα που λειτουργούσαν κανονικά και εν μέσω του, ήτοι σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων, οπωροπωλεία, αρτοποιεία, καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, επιδιόρθωσης υποδημάτων κοκ. Όλα αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.Επίσης τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και τα βιβλιοχαρτοπωλεία μπορούν να κάνουν χρήση της μεθόδου click inside. Με βάση αυτή, ο πελάτης μπορεί να κλείνει ραντεβού τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά για έρευνα αγοράς ή αγορά εντός του καταστήματος. Η πιστοποίηση του ραντεβού θα γίνεται επίσηςΓια τις περισσότερες επιχειρήσεις, έστω και αυτός ο τρόπος, σε σχέση με τηνή του click away, αναμένεται να δώσει μία διέξοδο εν μέσω των εκπτώσεων προκειμένου να επιτύχουν το κάτι παραπάνω στις πωλήσεις τους. Κυρίως πρόκειται για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να ανταποκριθούν πιο εύκολα στις απαιτήσεις του πελατολογίου τους.λέει στέλεχος της αγοράς που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Όπως λέει στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, κυρίως αλυσίδες που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, η μέθοδος του click inside προκαλεί μεγαλύτερα προβλήματα απ’ ότι λύνει.Ήδη πάντως εμφανίστηκαν οι πρώτες που σήκωσαν τα χέρια πετώντας «λευκή πετσέτα» ως προς τη διαχείριση της ομολογουμένως πολύπλοκης κατάστασης!Η μεγαλύτερη αλυσίδα ένδυσης και στη χώρα μας, αυτή του πολυεθνικού ομίλου Inditex που εκπροσωπεί μεταξύ άλλων τα brands Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius κα, αποφάσισεΉδη, λόγω της τεράστιας ζήτησης, είναι δύσκολο γι αυτή να τηρήσει σφιχτά χρονοδιαγράμματα στις παραδοσεις του click away. Εάν κάποιος σπεύσει να παραγγείλει σήμερα με τη συγκεκριμένη μέθοδο μέσω της online εφαρμογής οι προτεινόμενες ημερομηνίες παράδοσης είναι μετά από 10 μέρες! Μάλιστα τα καταστήματα του ομίλου κάνουν παραδόσεις μόνο σε προπληρωμένα online προϊόντα και δεν δίδουν τη δυνατότητα παραγγελίας και πληρωμής με pos.Κάπως έτσι κρίθηκε ότι η «περιπέτεια» που επιφυλάσσει η το click inside δεν αξίζει για το τελικό αποτέλεσμα που εκτιμάται ότι μπορεί να φέρει στα ταμεία των καταστημάτων. Ειδικά καθώς ο πελάτης θα πρέπει να έχει στη διάθεση του το ανώτερο 30 λεπτά προκειμένου να τηρηθεί ένας υποτυπώδης προγραμματισμός.Από την άλλη η λυσίδα Η&Μ κλείνει κανονικά ραντεβού για Click inside.Την ίδια απόφαση έλαβε και η διοίκηση του Απόστολου Βακάκη για τα καταστήματα της Jumbo, τα οποία λόγω του ΚΑΔ των βιβλιοχαρτοπωλείων μπορούσαν κάλιστα να ανοίξουν. Εν τούτοις κρίθηκε ότι η αλυσίδα δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί τις απαιτήσεις της νέας μεθόδου και επιπρόσθετα τα οφέλη θα ήταν ελάχιστα με δεδομένο ότι απαγορεύεται η πώληση αντικειμένων που υπάγονται σε άλλο ΚΑΔ. Ειδικά καθώς η αλυσίδαλόγω των υφιστάμενων δομών logistics που διαθέτει. Επομένως τα καταστήματα σε Αττική, Πάτρα, Χαλκίδα και σε οποιαδήποτε άλλη «κόκκινη» επιδημιολογικά περιοχή απλά θα παραμείνουν κλειστά με το προσωπικό σε αναστολή εργασίας.Πάντως πιο οργανωμένες και με διάθεση να αναλάβουν το μεγάλο ρίσκο εμφανίζονται άλλες αλυσίδες, όπως τοκαι ταπου πατώντας στον ΚΑΔ των βιβλιοχαρτοπωλείων που διαθέτουν έχουν ήδη ανοίξει σχετική εφαρμογή κλείνοντας ραντεβού στους πελάτες που θέλουν να επισκεφθούν κάποιο απ’ τα καταστήματα τους για επιτόπιες αγορές, έστω μόνο βιβλία και χαρτικά.Προκειμένου να ανταπεξέλθουν πιο εύκολα βέβαια υπάρχουν και άλλες αλυσίδες οι οποίες είναι πιο ...δημιουργικές στην εφαρμογή του click inside «εργαλειοποιώντας» την ιστοσελίδα τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γνωστή αλυσίδα υπόδησης, Tsakiris Mallas.που θέλουν επιλέγοντας το κατάστημα της προτίμησης τους. Όταν ετοιμασθεί η παραγγελία το κατάστημα θα επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να κλείσουν ραντεβού και να γίνει η δοκιμή και τελικά η αγορά.