Ύβρις: Ένα βαθιά αντιπολεμικό τραγούδι για τη Γάζα

Ένα βαθιά αντιπολεμικό τραγούδι εμπνευσμένο από τη ματωμένη Γάζα όπου ακόμα καθημερινά καταστρατηγείται η εύθραυστη εκεχειρία και τις άλλες γενοκτονίες επί της γης δημιούργησαν τρεις συντελεστές.
Ο ποιητής – στιχουργός Χάρης Καφετζόπουλος και ο συνθέτης Ερμής Κοντούδης ενώ το τραγούδι ερμηνεύει με δύναμη και ευαισθησία η εκφραστική φωνή του Θοδωρή Μαυρογιώργη.
Τα σκληρά λόγια τυλιγμένα σε ρυθμό ροκ μπαλάντας αποτυπώθηκαν σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Ύβρις» που κυκλοφορεί ήδη στις μουσικές πλατφόρμες.
«Η φρίκη του πολέμου δεν έχει χρώμα, δεν έχει κόμμα, δεν αφορά αντίπαλα στρατόπεδα και ισχυρά κέντρα εξουσίας. Η φρίκη του πολέμου, σχεδόν πάντα, σημαδεύει παιδιά, μανάδες και αθώους που θυσιάζονται σε παιχνίδια επί χάρτου άλλων, που ποτέ δεν βρίσκονται στο θέατρο αυτών των εξελίξεων. Με μία λέξη: Ύβρις" μας λέει ο Χάρης Καφετζόπουλος ο οποίος πιστεύει ότι και με αυτό το κομμάτι, όπως και με πολλές άλλες εκδηλώσεις το κοινό ευαισθητοποιείται και κινητοποιείται.