Όλα όσα έγιναν στην τελετή έναρξης του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Μια ζεστή βραδιά που ανέδειξε τόσο τη σημασία της αρμονικής συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς πολιτισμού της πόλης όσο και την αυξανόμενη σπουδαιότητα που έχει αποκτήσει το είδος του ντοκιμαντέρ στους ταραγμένους καιρούς που βιώνουμε.
Το κοινό υποδέχτηκε και καλωσόρισε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ορέστης Ανδρεαδάκης, με μια ευχάριστη ανακοίνωση-έκπληξη. «Φέτος, εκτός από τις ταινίες που θα δούμε στις αίθουσες, θα συμμετέχουμε και σε μια ταινία που γυρίζεται αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσει να γυρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Μια ταινία που θα πραγματοποιήσει για το Φεστιβάλ ο Μεγάλος Χορηγός μας, COSMOTE TELEKOM, σε παραγωγή COSMOTE TV, για την ιστορία και την εμπειρία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης», δήλωσε.
Αμέσως μετά, ο Ορέστης Ανδρεαδάκης καλωσόρισε τους δύο παρουσιαστές της βραδιάς, τον Χρίστο Γαλιλαία, Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, και τον Αστέριο Πελτέκη, Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας. Οι δύο παρουσιαστές της βραδιάς καλωσόρισαν τους παρευρισκομένους και υπογράμμισαν πως ο θεσμός του Φεστιβάλ έχει προσφέρει στη Θεσσαλονίκη διεθνή αναγνώριση, έχοντας παράλληλα συμβάλει στην εξωστρέφειά της.
Με τη σειρά τους έδωσαν τη σκυτάλη στη Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Ελίζ Ζαλαντό, η οποία αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν το ντοκιμαντέρ και τα αρχεία στην κατανόηση του παρελθόντος, ειδικά σε περιόδους κρίσης όπως η τωρινή. «Όλες και όλοι μαζί, συλλογικά, βιώνουμε αυτή την παράξενη και ιλιγγιώδη αίσθηση του να βλέπουμε την Ιστορία να ξετυλίγεται κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μας. Για κάποιους, η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Για άλλους, τραγικά, “σκοντάφτει”. Για όλους, όμως, αποτελεί το κλειδί για να κατανοήσουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας σήμερα», ανέφερε.
Σε εκείνο το σημείο, οι Χρίστος Γαλιλαίας και Αστέριος Πελτέκης παρουσίασαν το φετινό σποτ του Φεστιβάλ σε σκηνοθεσία του Στηβ Κρικρή, το οποίο περιλαμβάνει εικόνες από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χρήστος Μήττας, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία του Φεστιβάλ για την ταυτότητα της πόλης. «Το Φεστιβάλ είναι κάτι ξεχωριστό για Θεσσαλονίκη. Σε συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού, την Περιφέρεια, τους Δήμους και όλους τους πολιτιστικούς φορείς συνεργαζόμαστε για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την πόλη. Ο πολιτισμός μάς ενώνει, και γι’ αυτό είμαστε όλοι περήφανοι» τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Υπεύθυνος για Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας ήταν ο επόμενος ομιλητής, ο οποίος είπε ότι θα υπάρχει ένας νέος «διακριτός και ξεχωριστός προϋπολογισμός για το ντοκιμαντέρ», σημειώνοντας ταυτόχρονα πως το είδος του ντοκιμαντέρ «αποτελεί θεμέλιο λίθο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας». Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Φωτήλας ανέφερε: «Από σήμερα και μέχρι τις 15 Μαρτίου η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ιδεών. Σε μια εποχή που ο κυνισμός, η αγριότητα, η ωμότητα διεκδικούν καθημερινά χώρο στον δημόσιο λόγο, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύεται σε αναγκαίο αντίβαρο. Το ντοκιμαντέρ δεν είναι απλώς ένα κινηματογραφικό είδος. Είναι πράξη ευθύνης, είναι μάρτυρας των καιρών, το επίμονο βλέμμα που φωτίζει όσα απειλούνται να χαθούν μέσα στο θόρυβο της πληροφορίας», ανέφερε.
Λίγο πριν την προβολή του Ρώτα την Ι Τζιν τηςΆιβι Μίροπολ, της ταινίας έναρξης του Φεστιβάλ, ο Ορέστης Ανδρεαδάκης κάλεσε τη σκηνοθέτρια του ντοκιμαντέρ στη σκηνή για να απευθύνει τον δικό της χαιρετισμό. «Σας ευχαριστώ για αυτό το απίστευτο δώρο, σας ευχαριστώ που στηρίξατε την ταινία μου από την πρώτη στιγμή, όταν είδατε ένα πρώιμο cut πριν από έναν περίπου χρόνο. Ύστερα από περισσότερα από έξι χρόνια δουλειάς, φτάσαμε απόψε στη στιγμή της διεθνούς πρεμιέρας αυτού του ντοκιμαντέρ. Σας ευχαριστώ για το μεγάλο δώρο που μου κάνετε να βρίσκομαι απόψε εδώ» κατέληξε η αμερικανίδα δημιουργός.