Όλα όσα έγιναν στην τελετή έναρξης του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Λίγο πριν την προβολή του Ρώτα την Ι Τζιν τηςτης ταινίας έναρξης του Φεστιβάλ, ο Ορέστης Ανδρεαδάκης κάλεσε τη σκηνοθέτρια του ντοκιμαντέρ στη σκηνή για να απευθύνει τον δικό της χαιρετισμό. «Σας ευχαριστώ για αυτό το απίστευτο δώρο, σας ευχαριστώ που στηρίξατε την ταινία μου από την πρώτη στιγμή, όταν είδατε ένα πρώιμο cut πριν από έναν περίπου χρόνο. Ύστερα από περισσότερα από έξι χρόνια δουλειάς, φτάσαμε απόψε στη στιγμή της διεθνούς πρεμιέρας αυτού του ντοκιμαντέρ. Σας ευχαριστώ για το μεγάλο δώρο που μου κάνετε να βρίσκομαι απόψε εδώ» κατέληξε η αμερικανίδα δημιουργός.