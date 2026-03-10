Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Όλα έτοιμα στην Καρδίτσα για το 41ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου
Στην Καρδίτσα θα χτυπά η καρδιά του ερασιτεχνικού θεάτρου από τις 12 έως τις 21 Μαρτίου
Στην Καρδίτσα θα χτυπά η καρδιά του ερασιτεχνικού θεάτρου από 12 έως 21 Μαρτίου 2026 καθώς όλα είναι έτοιμα για να ανοίξει η αυλαία του 41ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας που οργανώνει η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού.
Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, τον Δήμο Καρδίτσας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Καρδίτσας, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και με τη συμπαράσταση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.
Για δέκα ημέρες, η Καρδίτσα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του πανελλαδικού ενδιαφέροντος με μια διοργάνωση αντάξια του κύρους του θεσμού που είναι ο μακροβιότερος στο είδος του.
Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή που απαρτίζεται από πέντε αξιόλογους ανθρώπους της Τέχνης και του πολιτισμού.
Φέτος, όμως, το Φεστιβάλ διακρίνεται για μια σημαντική καινοτομία.
Οι τρεις από τους οχτώ συνολικά διαγωνιζόμενους θιάσους θα παρουσιάσουν την παράστασή τους και σε τέσσερους ακόμη Δήμους του Νομού (εκτός διαγωνισμού), με σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα σε κάθε Καρδιτσιώτη να ζήσει τη μαγεία του θεάτρου.
Οι Δήμοι Σοφάδων, Μουζακίου και Λίμνης Πλαστήρα θα υποδεχτούν και θα φιλοξενήσουν, για μία ημέρα, από έναν θίασο αποτελώντας ενεργούς συνδιοργανωτές της μεγάλης γιορτής του θεάτρου, μιας διοργάνωσης που, εκτός από την καλλιέργεια θεατρικής παιδείας και την ενθάρρυνση της ερασιτεχνικής δημιουργίας, ξέρει να ενώνει και να συνθέτει.
Παράλληλα, η διοργάνωση περιλαμβάνει τιμητικά αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της Τέχνης.
Τέλος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν δωρεάν επιμορφωτικές συναντήσεις, ανοιχτές στο κοινό της Καρδίτσας, με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και λοιπούς προσκεκλημένους που θα μιλήσουν για την Τέχνη τους τόσο σε ενήλικο κοινό, όσο και σε μαθητές.
Δεν θα λείψουν οι δράσεις και για τα παιδιά, μέσα από θεατρικά παιχνίδια και άλλα δρώμενα.
Η Καρδίτσα ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της και να στείλει το δικό της μήνυμα. Το μήνυμα ότι ο πολιτισμός μας ενώνει και αποτελεί την πιο ισχυρή μορφή αντίστασης απέναντι σε κάθε γκρίζο.
Η συνέντευξη των διοργανωτών
Το πρωί της Τρίτης 10 Μαρτίου οι εκπρόσωποι των φορέων-συνδιοργανωτών παραχώρησαν συνέντευξη τύπου, στην Περιφερειακή Ενότητα, ανακοινώνοντας το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων.
Στη συνέντευξη τύπου συμμετείχαν: ο εκπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη π. Δημήτριος, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος, ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτης Νάνος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού Δήμου Καρδίτσας Στέφανος Θεολόγης, ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας Δημήτρης Τσεκούρας, ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Γιώργος Μπούκης, ο Πρόεδρος της Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας Μανώλης Στεργιόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Γλυνός.
Ο π. Δημήτριος ανέφερε χαρακτηριστικά πως όταν ο πολιτισμός έχει αξίες και όραμα, μπορεί να προσφέρει σημαντικά και ουσιαστικά.
Ο κ. Τέλιος δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: “Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, στηρίζουμε σταθερά τον θεσμό, αναγνωρίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης, συνοχής και εξωστρέφειας. Το Φεστιβάλ προβάλλει τον τόπο μας, ενισχύει την πολιτιστική του ταυτότητα και δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας με ολόκληρη τη χώρα.Εύχομαι το 41ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας να αποτελέσει έναν ακόμη δημιουργικό σταθμό στη διαδρομή του. Οι φετινές παραστάσεις να ανοίξουν νέους ορίζοντες, να γεννήσουν σκέψη και συναίσθημα, να μας θυμίσουν ότι το θέατρο, όταν υπηρετείται με πίστη και συνέπεια, γίνεται χώρος αλήθειας”.
Ο κ. Θεολόγης έκανε λόγο για ένα κορυφαίο πολιτιστικό δεκαήμερο και πρόσθεσε πως η περιοχή μας έχει έντονα το πολιτιστικό συναίσθημα και την πολιτιστική κουλτούρα.
Ο κ. Νάνος τόνισε πως ο πολιτισμός αποτελεί το αντίδοτο στη βαρβαρότητα κάθε εποχής, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πολιτιστική ΄΄αποκέντρωση΄΄ του Φεστιβάλ ενώ εστίασε και στη συμβολή της διοργάνωσης στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Νομού.
Ο κ. Τσεκούρας επεσήμανε πως “Το Επιμελητήριο Καρδίτσας είναι και θα είναι πάντα έμπρακτα συμπαραστάτης σε τέτοιου είδους μοναδικά Φεστιβάλ. Συγχαρητήρια στην Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων, μπράβο στους αφανείς ανθρώπους που εργάζονται για την επιτυχία του Φεστιβάλ και πολλά μπράβο για την απόφαση αποκέντρωσης της διοργάνωσης”.
Ο κ. Μπούκης σημείωσε πως πρόκειται για έναν θεσμό καταξιωμένο εδώ και χρόνια που βοηθάει σημαντικά το Νομό, ειδικά τα τελευταία χρόνια με τις πλημμύρες, μια διοργάνωση που εξυψώνει το πνεύμα, τον πολιτισμό και, παράλληλα, ενισχύει οικονομικά τον τόπο μας.
Ο κ. Στεργιόπουλος έδωσε έμφαση στην πολιτιστική ΄΄αποκέντρωση΄΄ του Φεστιβάλ τονίζοντας πως όταν οι φορείς συνεργάζονται και έχουν κοινό όραμα μόνο θετικά αποτελέσματα προκύπτουν.
Επίσης, προανήγγειλε ότι του χρόνου ο στόχος είναι να γίνουν και θεατρικά σεμινάρια στους Δήμους του Νομού.
Κλείνοντας, ο κ. Στεργιόπουλος ευχαρίστησε όλους τους φορείς - συνδιοργανωτές για τη συνεργασία και τη στήριξη και παρουσίασε τους θιάσους, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής και τα τιμώμενα πρόσωπα.
Η Έναρξη θα γίνει με τον Δώρο Δημοσθένους και η Λήξη με αφιέρωμα του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας στην κορυφαία ερμηνεύτρια Χαρούλα Αλεξίου που οι οργανωτές την έχουν καλέσει και ευελπιστούν ότι θα τα καταφέρει να παραστεί.
Πέμπτη 12 Μαρτίου - Ώρα 20:30
-Τελετή έναρξης – Χαιρετισμοί
-Μουσική παράσταση με τον Δώρο Δημοσθένους
Θα τον συνοδεύσει στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης
Παρασκευή 13 Μαρτίου – Ώρα 20:30
-Ο Θεατρικός Σύλλογος ΘΕΑΤΟ Παραμυθιάς Θεσπρωτίας παρουσιάζει το έργο “Παραμύθι Αλλιώς” (εμπνευσμένο από το ΄΄Παραμύθι χωρίς όνομα΄΄, σε διασκευή κειμένου Γιάννη Δημάκα)
-Τιμητικό αφιέρωμα στον ηθοποιό Γιάννη Στάνκογλου
Ομιλήτρια: Μιρέλλα Παπαοικονόμου, Σεναριογράφος-Συγγραφέας
Σάββατο 14 Μαρτίου - Ώρα 20:30
-Ο Θεατρικός Όμιλος Πάφου παρουσιάζει το έργο “Η μαριχουάνα της μαμάς είναι πιο γλυκιά” του Ντάριο Φο (σε μετάφραση Βαγγέλη Φούφουλα)
Κυριακή 15 Μαρτίου - Ώρα 20:30
-Το Εδεσσαϊκό Θέατρο παρουσιάζει το έργο “Η Φόνισσα΄΄ του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
-Τιμητικό αφιέρωμα στην ηθοποιό Κοραλία Καράντη
Ομιλητής: Γιάννης Μετζικώφ, σκηνογράφος-ενδυματολόγος
Δευτέρα 16 Μαρτίου - Ώρα 20:30
Η Θεατρική Σκηνή Κοζάνης παρουσιάζει το έργο ΄΄La Casa de Sourdel΄΄ των Αθηνάς Σταυριανουδάκη και Γιώργου Παπαδόπουλου
Τρίτη 17 Μαρτίου - Ώρα 20:30
-Η Θεατρική Ομάδα Τήνου “Θεατροποιείο” παρουσιάζει το έργο “Περιμένοντας το 8΄΄ του Πάνου Νιάγκου
-Τιμητικό αφιέρωμα στον Ζωγράφο Γιάννη Αντωνόπουλο
Ομιλητής: Αποστόλης Πίτσαβος, πρώην Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, πρώην Πρόεδρος Δημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας
Τετάρτη 18 Μαρτίου - Ώρα 20:30
Η Ομάδα Ενηλίκων Θεατρικού Εργαστηρίου Μουζακίου “Θέατρο για Όλους΄΄ της ITAMOS Μουζάκι παρουσιάζει το έργο “Μια φιγούρα σιωπηλή΄΄ (βασισμένο σε κείμενα από το βιβλίο ΄΄Γυναίκες της γης΄΄ της Μαρούλας Κλιάφα)
Πέμπτη 19 Μαρτίου - Ώρα 20:30
Ο Θεατρικός και Πολιτιστικός Σύλλογος ΄΄Νόστος΄΄ (Κόρινθος) παρουσιάζει το έργο ΄΄Η Αυλή των Θαυμάτων΄΄ του Ιάκωβου Καμπανέλη
Παρασκευή 20 Μαρτίου - Ώρα 20:30
-Η Θεατρική Ομάδα του Εργαστηρίου Τεχνών και Πολιτισμού (Πολίχνης Θεσσαλονίκης) με το έργο ΄΄Όποιος θέλει να χωρίσει ... να σηκώσει το χέρι του΄΄ του Γιώργου Καπουτζίδη
-Τιμητικό αφιέρωμα στον Γλύπτη Κώστα Βαρώτσο
Ομιλητής: Θανάσης Λάλας, δημοσιογράφος-εικαστικός
Σάββατο 21 Μαρτίου - Ώρα 20:30
- Απονομή βραβείων
- Τελετή Λήξης – Χαιρετισμοί
- Μουσικό πρόγραμμα από το Σύνολο Ελληνικής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
(ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
Κυριακή 15 Μαρτίου
Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μουζακίου - Ώρα 20:00
Ο Θεατρικός Όμιλος Πάφου παρουσιάζει το έργο “Η μαριχουάνα της μαμάς είναι πιο γλυκιά” του Ντάριο Φο (σε μετάφραση Βαγγέλη Φούφουλα)
Πέμπτη 19 Μαρτίου
Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων - Ώρα 20:00
Η Ομάδα Ενηλίκων Θεατρικού Εργαστηρίου Μουζακίου “Θέατρο για Όλους΄΄ της ITAMOS Μουζάκι παρουσιάζει το έργο “Μια φιγούρα σιωπηλή΄΄ (βασισμένο σε κείμενα από το βιβλίο ΄΄Γυναίκες της γης΄΄ της Μαρούλας Κλιάφα)
Σάββατο 21 Μαρτίου
Πολιτιστικό Κέντρο Μορφοβουνίου ΄΄Αντώνης Σαμαράκης΄΄ - Ώρα 20:00
Η Θεατρική Ομάδα του Εργαστηρίου Τεχνών και Πολιτισμού (Πολίχνης Θεσσαλονίκης) παρουσιάζει το έργο ΄΄Όποιος θέλει να χωρίσει ... να σηκώσει το χέρι του΄΄ του Γιώργου Καπουτζίδη
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ : Το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κιν/θέατρο Καρδίτσας από την ΣΤ΄ τάξη του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τίτλο: “Η περιώνυμη Μάχη της Ματαράγκας – Πετρομαγούλας Κιερίου (21 Μαρτίου 1878)” .
• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ : Το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 11.00 π.μ. στο ΘΕΑΤΡΟ ΌΨΕΙΣ ο δημοφιλής ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου παρουσιάζει και συζητά με το κοινό το θέμα "Τέχνη και ζωή του ηθοποιού" .
• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ : Το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 7.00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο ιερού ναού Αγίας Σοφίας ο συντοπίτης Δημήτρης Αγγελής παρουσιάζει την ιστορική τριλογία του "Συμβολή του Κλήρου στους αγώνες ελευθερίας του ελληνισμού, Τουρκοκρατία / Λατινοκρατία " από τις εκδόσεις «24 γράμματα» .
• ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ & ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ : Την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 11.30 π.μ. στο Θέατρο Όψεις ο αγαπημένος στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Φασουλάς συζητά με τους μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας για την σύγχρονη ελληνική «Μουσική και Στιχουργία» .
• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ : Την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 10.00 π.μ. ο έμπειρος σκηνοθέτης Λάμπης Ζαρουτιάδης καθοδηγεί τη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου Σοφάδων στο «Ανέβασμα της επόμενης παράστασης ! »
• ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 10.30 π.μ. στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας οι μικροί μαθητές συμμετέχουν στο θεατρικό παιχνίδι με θέμα: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αγάπη» που θα επιμεληθεί η παιδαγωγός θεάτρου – εμψυχώτρια Σύλβια Σινάνη.
• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ: Την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 6.00 μ.μ. στη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ο σκηνοθέτης των αγαπημένων τηλεοπτικών σειρών Λόγω Τιμής, Η ζωή που δεν έζησα και Απαραίτητο φως Λάμπης Ζαρουτιάδης μοιράζεται με τους Καρδιτσιώτες και τους μαθητές του Εσπερινού Λυκείου της πόλης τις σκέψεις του για τις «προκλήσεις της σύγχρονης Σκηνοθεσίας» .
• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ: Την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 5.30 μ.μ. στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ο διεθνούς φήμης γλύπτης Κώστας Βαρώτσος αναλύει στο κοινό της πόλης και τα μέλη του Εικαστικού Ομίλου Καρδίτσας την εμπειρία του για τα «Έργα τέχνης στον Δημόσιο χώρο».
Κριτική Επιτροπή
Την Κριτική Επιτροπή στελεχώνουν οι:
Μιρέλλα Παπαοικονόμου (Σεναριογράφος-Συγγραφέας)
Λάμπης Ζαρουτιάδης (Σκηνοθέτης)
Θοδωρής Κατσαφάδος (Ηθοποιός)
Κωστής Παπαδόπουλος (Εικαστικός-Μουσικός)
Νίκος Αναγνωστόπουλος (Σκηνοθέτης-Σεναριογράφος)
Τα Βραβεία
Τα Βραβεία που θα απονεμηθούν είναι:
1) Α΄ Παράστασης
2) Β΄ Παράστασης
3) Γ΄ Παράστασης
4) Πρωτότυπης παράστασης
5) Α΄ Εικαστικού συνόλου - Τάσος Ζωγράφος
6) Β΄ Εικαστικού συνόλου
7) Μουσικού συνόλου
8) Ηχητικής επένδυσης
Επίσης, θα απονεμηθεί το Βραβείο Κοινού.
Απευθείας μετάδοση όλων των παραστάσεων μέσω live streaming από την ανανεωμένη ιστοσελίδα της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων (https://www.enpolis.gr/).
Παρουσιάζει: η Ρίτσα Τσικρίκα.
