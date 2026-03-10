Όλα έτοιμα στην Καρδίτσα για το 41ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Κλείσιμο

Στην Καρδίτσα θα χτυπά η καρδιά του ερασιτεχνικού θεάτρου από 12 έως 21 Μαρτίου 2026 καθώς όλα είναι έτοιμα για να ανοίξει η αυλαία τουπου οργανώνει η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού.Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, τον Δήμο Καρδίτσας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Καρδίτσας, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και με τη συμπαράσταση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.Για δέκα ημέρες, η Καρδίτσα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του πανελλαδικού ενδιαφέροντος με μια διοργάνωση αντάξια του κύρους του θεσμού που είναι ο μακροβιότερος στο είδος του.Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή που απαρτίζεται από πέντε αξιόλογους ανθρώπους της Τέχνης και του πολιτισμού.Φέτος, όμως, το Φεστιβάλ διακρίνεται γιαΟις θα παρουσιάσουν την παράστασή τους και σε τέσσερους ακόμη Δήμους του Νομού (εκτός διαγωνισμού), με σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα σε κάθε Καρδιτσιώτη να ζήσει τη μαγεία του θεάτρου.Οιθα υποδεχτούν και θα φιλοξενήσουν, για μία ημέρα, από έναν θίασο αποτελώντας ενεργούς συνδιοργανωτές της μεγάλης γιορτής του θεάτρου, μιας διοργάνωσης που, εκτός από την καλλιέργεια θεατρικής παιδείας και την ενθάρρυνση της ερασιτεχνικής δημιουργίας, ξέρει να ενώνει και να συνθέτει.Παράλληλα, η διοργάνωση περιλαμβάνει τιμητικά αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της Τέχνης.Τέλος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν δωρεάν επιμορφωτικές συναντήσεις, ανοιχτές στο κοινό της Καρδίτσας, με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και λοιπούς προσκεκλημένους που θα μιλήσουν για την Τέχνη τους τόσο σε ενήλικο κοινό, όσο και σε μαθητές.Δεν θα λείψουν οι δράσεις και για τα παιδιά, μέσα από θεατρικά παιχνίδια και άλλα δρώμενα.