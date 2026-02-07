Πέθανε στα 47 του ο Μπραντ Άρνονλτ, τραγουδιστής των 3 Doors Down

Οι 3 Doors Down τελικά έφτασαν στην κορυφή του Billboard 200 με το «Seventeen Days» του 2005. Στην πορεία ο Ρόμπερτς και ο Χάρελ έφυγαν από το συγκρότημα, με τον Άρνολντ να μένει μόνος, αν και συνέχισε τις εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων και σε ένα πάρτι για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ το 2017.