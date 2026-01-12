Τα έργα για πυρηνικό σταθμό στη Βρετανία αποκάλυψαν «πριγκιπικό» τάφο, δείτε εικόνες

Οι αρχαιολόγοι κάνουν λόγο για εύρημα εθνικής σημασίας, αντίστοιχο μεγάλων αγγλοσαξονικών ταφών - Η ανακάλυψη έγινε κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τον σταθμό Sizewell C στο Σάφολκ

αρχαιολογικές έρευνες που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, ενόψει της κατασκευής του Sizewell C, κοντά στο Λέιστον της κομητείας Σάφολκ στη .



Σύμφωνα με το Oxford Cotswold Archaeology (OCA) και, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, πρόκειται για ταφή «πριγκιπικού» χαρακτήρα, αντίστοιχης σημασίας με άλλες εμβληματικές ανακαλύψεις της πρώιμης μεσαιωνικής Αγγλίας, όπως το Sutton Hoo, το Snape και ο λεγόμενος «Πρίγκιπας του Prittlewell».







Ο αρχαιολόγος Λεν Μίντλετον, υπεύθυνος του έργου από την OCA, χαρακτήρισε το εύρημα εθνικής σημασίας, τονίζοντας ότι εντάσσεται «στην ίδια ελίτ ταφική παράδοση» με τις γνωστές βασιλικές ταφές της Ανατολικής Αγγλίας. Όπως εξήγησε, το ιδιαίτερα όξινο έδαφος δεν επέτρεψε τη διατήρηση των οστών, αφήνοντας όμως εντυπωσιακά «αποτυπώματα άμμου» – σκιώδεις σιλουέτες που αποτυπώνουν με ακρίβεια τα σώματα και τη θέση τους μέσα στον τάφο.



υψηλή κοινωνική θέση και ιδιαίτερη τελετουργική σημασία. Ο συγκεκριμένος τύμβος είναι ένας από τους 11 αγγλοσαξονικούς ταφικούς λόφους που εντοπίστηκαν στην περιοχή και χρονολογούνται μεταξύ 6ου και 7ου αιώνα μ.Χ., δηλαδή της ίδιας περιόδου με τις περίφημες ταφές πλοίων στο Sutton Hoo και στο Snape.







Κλείσιμο ανακάλυψη έγινε κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του οδικού άξονα Sizewell Link Road μήκους 6,5 χιλιομέτρων. Όπως σημείωσε, τα ευρήματα καταγράφονται και συντηρούνται με προσοχή, προκειμένου να μελετηθούν σε βάθος στο μέλλον, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία της περιοχής.



Στο πλαίσιο του έργου εργάζονται περισσότερα από 200 άτομα σε περίπου 70 αρχαιολογικές θέσεις, ενώ ήδη από το 2023 είχε εντοπιστεί ένας «εξαιρετικός» θησαυρός 321 αργυρών νομισμάτων του 11ου αιώνα. Πολλά από τα ευρήματα του 2024 πρόκειται να παρουσιαστούν στην εκπομπή Digging for Britain του BBC Two.







Μεταξύ των ανακαλύψεων που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνονται ίχνη νεολιθικών κτισμάτων, εργαλεία και κεραμικά ηλικίας έως και 5.500 ετών, μια αποτέφρωση της Εποχής του Χαλκού, καθώς και μια εξαιρετικά σπάνια ξύλινη σκάλα της Εποχής του Σιδήρου. Σημαντικά θεωρούνται επίσης ένα νεαντερτάλειο χειροπέλεκυς ηλικίας 40.000 ετών, ρωμαϊκές καρφίτσες ενδυμασίας, αιχμές βελών της 4ης χιλιετίας π.Χ., αλλά και ένα μεσαιωνικό προσκυνηματικό έμβλημα από γυαλί Βενετίας, από τα ελάχιστα που έχουν βρεθεί στη δυτική Ευρώπη.



Η υπεύθυνη επικοινωνίας της OCA, Ροζάνα Πράις, χαρακτήρισε προνόμιο το γεγονός ότι παρακολουθεί να αποκαλύπτεται η «εκτενής και επική ιστορία» της ιδιαίτερης πατρίδας της, της Σάφολκ, σημειώνοντας ότι στο Sizewell «ξεδιπλώνεται όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής, από την καθημερινότητα έως τον θάνατο».



Τα ευρήματα θα ενταχθούν στο αρχείο του Συμβουλίου της Κομητείας Σάφολκ, ενώ μέρος τους θα παρουσιαστεί στο κοινό σε ανοιχτό διήμερο εκδηλώσεων στο Yoxford Village Hall, στις 21 και 22 Φεβρουαρίου.