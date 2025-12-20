Δείτε βίντεο μέσα από τις πρόβες του «Καρυοθραύστη», απόψε η πρεμιέρα

Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Μια λαμπερή παραγωγή στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»
Από τη λαμπερή «Νεράιδα των Ζαχαρωτών» μέχρι το εντυπωσιακό «Βαλς των Λουλουδιών», ο «Καρυοθραύστης», με τις αθάνατες μελωδίες του Τσαϊκόφσκι, αποτελεί για πολλούς το απόλυτο χριστουγεννιάτικο παραμύθι.
Ολόκληρη αυτή η «μαγεία», που για περισσότερο από έναν αιώνα συγκινεί μικρούς και μεγάλους, επιστρέφει φέτος σε μια λαμπερή παραγωγή στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».
Η πρεμιέρα έχει οριστεί για σήμερα, 20 Δεκεμβρίου, με τις παραστάσεις να συνεχίζονται καθ' όλη την εορταστική περίοδο και να ολοκληρώνονται με το καλωσόρισμα του νέου έτους στις 3 Ιανουαρίου.
Γιατί όμως επιλέγουμε αυτό το έργο κάθε χρόνο; Η χορογράφος της παράστασης, Χριστιάνα Στεφάνου, μιλώντας στο Orange Press Agency που μπήκε στο Ολύμπια και παρακολούθησε τις τελικές πρόβες, δίνει την απάντηση: «Κατά τη διάρκεια της περιόδου των εορτών πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι ανά τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουν λίγο πιο έντονο τον ρομαντισμό και έχει αποδειχθεί ότι ακόμη περισσότερο ενδιαφέρονται να πάνε να δουν μια παράσταση κλασικού χορού».
Η σκηνή του Ολύμπια ετοιμάζεται να υποδεχτεί το κοινό σε ένα ταξίδι στη φαντασία: «Η Μάχη με τα Ποντίκια», «Το Βαλς των Νιφάδων», οι καθηλωτικοί χοροί (Ρωσικός, Αραβικός, Μιρλιτόν, Κινεζικός), όλα θα είναι στη… θέση τους. «Γενικά μου αρέσουν τα παραμύθια», εξομολογείται η ίδια. «Είναι ένα έργο που η μουσική του με εμπνέει, η πλοκή του με εμπνέει, αλλά πρόσθεσα και κάποια πιο φρέσκα στοιχεία που θα τα αποκαλύψουμε σε αυτούς που θα έρθουν».
«Στο εξωτερικό, λόγω του εντατικού προγράμματος, η τεχνική ενός χορευτή ολοκληρώνεται στα 18 του χρόνια. Στην Ελλάδα, λόγω της δομής του συστήματος, στα 18 ουσιαστικά ξεκινάμε την επαγγελματική εκπαίδευση» εξηγεί.
Για να γεφυρώσει κάθε απόσταση και να τιμήσει την καταγωγή του κάθε χορευτή, η Χριστιάνα Στεφάνου επιστρατεύει το γλωσσικό της ταλέντο, καθώς μιλάει 9 γλώσσες! «Πολλές φορές, για να δώσω μια διόρθωση, απευθύνομαι στον χορευτή στη δική του γλώσσα. Αν έχω έναν Γερμανό, θα του μιλήσω γερμανικά. Αν έχω μια Ιταλίδα, ιταλικά», λέει χαρακτηριστικά.
Γιατί «Καρυοθραύστης» ξανά και ξανά;
Η μαγεία της ζωντανής ορχήστραςΚαθοριστικό ρόλο στην ατμόσφαιρα παίζει η ζωντανή μουσική, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κωνσταντίνου Δημηνάκη. Όπως τονίζει η κυρία Στεφάνου: «Μια ορχήστρα συμπληρώνει τη μαγεία και δίνει μια μεγαλοπρέπεια στην παράσταση, η οποία κανένα τεχνικό μέσο δεν μπορεί να δώσει. Είναι το πάντρεμα των δύο καλλιτεχνικών χώρων, της μουσικής και του χορού, τα οποία είναι αλληλένδετα».
Ο άθλος των Ελλήνων χορευτών και οι 9 γλώσσεςΗ φετινή παραγωγή έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς στηρίζει ουσιαστικά τους Έλληνες δημιουργούς. Ωστόσο, η χορογράφος θίγει ένα καίριο ζήτημα που κάνει την προσπάθεια των παιδιών συγκινητική: τη διαφορά της παιδείας στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό.
Secret Santa και «οικογένεια» στα καμαρίνιαΟι ατελείωτες ώρες πρόβας έχουν μετατρέψει τον θίασο σε μια πραγματική οικογένεια. «Περνούν τα διαλείμματα μαζί, κάνουν γιορτές μαζί, οργανώνουν ακόμη και Secret Santa στα καμαρίνια», περιγράφει η χορογράφος.
«Δύο ζωές»Πέρα από τη λάμψη, υπάρχει και η σκληρή πραγματικότητα. «Ο χορευτής έχει σίγουρα δύο ζωές. Η πρώτη είναι αυτή του χορού, που συνήθως ολοκληρώνεται λίγο μετά τα 40, και μετά καλείται να ανακαλύψει ποια θα είναι η δεύτερη». «Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες θυσίες. Δεν γίνονται με οκτάωρα δουλειάς», καταλήγει, υπενθυμίζοντας πως πίσω από το παραμύθι κρύβεται τεράστιος κόπος.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.oly.gr/parastasi/o-karyothrafstis-piotr-ilits-tsaikofski-baleto-se-2-praxeis/
Οι συντελεστές:Xορογραφία Χριστιάνα Στεφάνου
Μουσική Διεύθυνση Κωνσταντίνος Δημηνάκης
Βοηθός χορογράφου Vladimir Shishov, Diliana Nikiforova, Όλγα Ζουρμπινά
Κοστούμια Giuliana Bottino
Σχεδιασμός φωτισμών Gilles Seyler
Χορεύουν: Χορεύουν: Θεανώ Ανδρώνη, Μικαέλα Αρφαρά, Μαρία Δέσποινα Βαζάκα, Emily Bailey, Αγγελική Βούλγαρη, Ubis Gonzalez Natividad, Michal Gulàn, Σοφία Γκουντοπούλου, Sofia Dias, Μαρία Δρέντζα Πετρούλα, Σοφία Ζερβάκου, Φώτης Κωνσταντίνου, Αντρέας Labner, Αθανασία Shanti Mouget, Maddalena Mosca, Στέλλα Μπυράκη, Lusymay Di Stefano, Alexander Reichl, Nicolas Reichl, Βέρα Σακελλαρίου, Andrey Teterin, Παντελής Χαρατσίδης και ομάδα παιδιών.
