Δείτε βίντεο μέσα από τις πρόβες του «Καρυοθραύστη», απόψε η πρεμιέρα



Γιατί «Καρυοθραύστης» ξανά και ξανά;

Η μαγεία της ζωντανής ορχήστρας

Κλείσιμο

Ο άθλος των Ελλήνων χορευτών και οι 9 γλώσσες

Secret Santa και «οικογένεια» στα καμαρίνια

Από τη λαμπερή «Νεράιδα των Ζαχαρωτών» μέχρι το εντυπωσιακό «Βαλς των Λουλουδιών», ο «Καρυοθραύστης», με τις αθάνατες μελωδίες του Τσαϊκόφσκι, αποτελεί για πολλούς το απόλυτο χριστουγεννιάτικο παραμύθι.Ολόκληρη αυτή η «μαγεία», που για περισσότερο από έναν αιώνα συγκινεί μικρούς και μεγάλους, επιστρέφει φέτος σε μια λαμπερή παραγωγή στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».Η πρεμιέρα έχει οριστεί για σήμερα, 20 Δεκεμβρίου, με τις παραστάσεις να συνεχίζονται καθ' όλη την εορταστική περίοδο και να ολοκληρώνονται με το καλωσόρισμα του νέου έτους στις 3 Ιανουαρίου.Γιατί όμως επιλέγουμε αυτό το έργο κάθε χρόνο; Η χορογράφος της παράστασης, Χριστιάνα Στεφάνου, μιλώντας στο Orange Press Agency που μπήκε στο Ολύμπια και παρακολούθησε τις τελικές πρόβες, δίνει την απάντηση: «Κατά τη διάρκεια της περιόδου των εορτών πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι ανά τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουν λίγο πιο έντονο τον ρομαντισμό και έχει αποδειχθεί ότι ακόμη περισσότερο ενδιαφέρονται να πάνε να δουν μια παράσταση κλασικού χορού».Η σκηνή του Ολύμπια ετοιμάζεται να υποδεχτεί το κοινό σε ένα ταξίδι στη φαντασία: «Η Μάχη με τα Ποντίκια», «Το Βαλς των Νιφάδων», οι καθηλωτικοί χοροί (Ρωσικός, Αραβικός, Μιρλιτόν, Κινεζικός), όλα θα είναι στη… θέση τους. «Γενικά μου αρέσουν τα παραμύθια», εξομολογείται η ίδια. «Είναι ένα έργο που η μουσική του με εμπνέει, η πλοκή του με εμπνέει, αλλά πρόσθεσα και κάποια πιο φρέσκα στοιχεία που θα τα αποκαλύψουμε σε αυτούς που θα έρθουν».Καθοριστικό ρόλο στην ατμόσφαιρα παίζει η ζωντανή μουσική, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κωνσταντίνου Δημηνάκη. Όπως τονίζει η κυρία Στεφάνου: «Μια ορχήστρα συμπληρώνει τη μαγεία και δίνει μια μεγαλοπρέπεια στην παράσταση, η οποία κανένα τεχνικό μέσο δεν μπορεί να δώσει. Είναι το πάντρεμα των δύο καλλιτεχνικών χώρων, της μουσικής και του χορού, τα οποία είναι αλληλένδετα».Η φετινή παραγωγή έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς στηρίζει ουσιαστικά τους Έλληνες δημιουργούς. Ωστόσο, η χορογράφος θίγει ένα καίριο ζήτημα που κάνει την προσπάθεια των παιδιών συγκινητική: τη διαφορά της παιδείας στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό.«Στο εξωτερικό, λόγω του εντατικού προγράμματος, η τεχνική ενός χορευτή ολοκληρώνεται στα 18 του χρόνια. Στην Ελλάδα, λόγω της δομής του συστήματος, στα 18 ουσιαστικά ξεκινάμε την επαγγελματική εκπαίδευση» εξηγεί.Για να γεφυρώσει κάθε απόσταση και να τιμήσει την καταγωγή του κάθε χορευτή, η Χριστιάνα Στεφάνου επιστρατεύει το γλωσσικό της ταλέντο, καθώς μιλάει 9 γλώσσες! «Πολλές φορές, για να δώσω μια διόρθωση, απευθύνομαι στον χορευτή στη δική του γλώσσα. Αν έχω έναν Γερμανό, θα του μιλήσω γερμανικά. Αν έχω μια Ιταλίδα, ιταλικά», λέει χαρακτηριστικά.Οι ατελείωτες ώρες πρόβας έχουν μετατρέψει τον θίασο σε μια πραγματική οικογένεια. «Περνούν τα διαλείμματα μαζί, κάνουν γιορτές μαζί, οργανώνουν ακόμη και Secret Santa στα καμαρίνια», περιγράφει η χορογράφος.