Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου: Πανόραμα όπερας, τραγουδιού θεάτρου και χορού το νέο του πρόγραμμα

Δημοφιλείς, όπως η «Μαντάμ Μπατερφλάι» και οι «Παλιάτσοι» αλλά καιπου καλύπτει μια ευρύτατη γκάμα,, εορταστικές εκδηλώσεις, αφιερώματα και εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνει το νέοτου(ΠΣΚΗ) που αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, έναν δυναμικό πολιτιστικό πόλο της περιφέρειας και διακρίνεται για τις υψηλού επιπέδου παραγωγές του.Με 41 συνολικά παραγωγές και 98 εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν 750 συντελεστές το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου επιστρέφει δυναμικά τη νέα καλλιτεχνική περίοδο μετά την περσινή επιτυχημένη καλλιτεχνική του δραστηριότητα.Ανάμεσα στις εκδηλώσεις του νέου προγράμματος, εκτός από τις δύο μεγάλες όπερες, συμπεριλαμβάνονται επίσης συναυλίες συμφωνικής μουσικής, όπως το «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ, και μουσικό αφιέρωμα στα, με τη, βραδιά με νέους χορογράφους, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Νίκο Κούνδουρο με δημιουργούς από όλη την Κρήτη, θέατρο για παιδιά από Κάρμεν Ρουγγέρη), βραδιές σύγχρονης μουσικής δημιουργίας με νέους μουσικούς από όλη την Ελλάδα, παραδοσιακή μουσική (100 χρόνια Κώστας Μουντάκης), έντεχνη μουσική (Γιώργος Χατζηνάσιος και Σταύρος Κουγιουμτζής), Φεστιβάλ Κιθάρας, Φεστιβάλ Πιάνου, Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, θεατρικοί μονόλογοι, μουσική δωματίου, ημερίδες κ.α.Όπως υπογράμμισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, αρχιμουσικός, κατά την παρουσίαση του προγράμματος, φέτος εγκαινιάζονται πέντε νέες συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς την Εθνική Όπερα της Σλοβενίας, την Όπερα του Λέτσε στην Ιταλία, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ενώ διευρύνεται και σχέση με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης.«Μετά την ολοκλήρωση μίας άκρως επιτυχούς χρονιάς διαπιστώνουμε όχι μόνο μία εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού στις εκδηλώσεις μας, με θεατές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και μία πολύ ελπιδοφόρα συμμετοχή των νέων, κάτι που διευρύνει το φιλότεχνο ακροατήριό μας» επισήμανε με ικανοποίηση ο Μύρων Μιχαηλίδης.Ο Δήμαρχος Ηρακλείου,, αναφέρθηκε στη λύση μιας μακρόχρονης οικονομικής εκκρεμότητας εξασφαλίζοντας πλέον την απρόσκοπτη δημιουργική συνέχεια του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου: «Με την απαλλαγή της από ένα αβάσταχτο βάρος, την οποία διεκδικήσαμε και πετύχαμε, ανοίγει ο δρόμος και για την πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού του ΠΣΚΗ» σημείωσε.Συμπαραγωγή με το Teatro Politeama Grecoτου Λέτσε της ΙταλίαςΜουσική διεύθυνση: Μύρων ΜιχαηλίδηςΣκηνοθεσία: Giandomenico VaccariΣυμμετέχουν καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνεςΔιεύθυνση χορωδίας: Λένα ΧατζηγεωργίουΧορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου