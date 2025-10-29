Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου: Πανόραμα όπερας, τραγουδιού θεάτρου και χορού το νέο του πρόγραμμα
Περιλαμβάνει 98 εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν 750 συντελεστές
Δημοφιλείς όπερες, όπως η «Μαντάμ Μπατερφλάι» και οι «Παλιάτσοι» αλλά και μουσική που καλύπτει μια ευρύτατη γκάμα, χορό, θέατρο, εορταστικές εκδηλώσεις, αφιερώματα και εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) που αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, έναν δυναμικό πολιτιστικό πόλο της περιφέρειας και διακρίνεται για τις υψηλού επιπέδου παραγωγές του.
Με 41 συνολικά παραγωγές και 98 εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν 750 συντελεστές το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου επιστρέφει δυναμικά τη νέα καλλιτεχνική περίοδο μετά την περσινή επιτυχημένη καλλιτεχνική του δραστηριότητα.
Ανάμεσα στις εκδηλώσεις του νέου προγράμματος, εκτός από τις δύο μεγάλες όπερες, συμπεριλαμβάνονται επίσης συναυλίες συμφωνικής μουσικής, όπως το «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ, και μουσικό αφιέρωμα στα 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, με τη Μαρία Φαραντούρη, βραδιά με νέους χορογράφους, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Νίκο Κούνδουρο με δημιουργούς από όλη την Κρήτη, θέατρο για παιδιά από Κάρμεν Ρουγγέρη), βραδιές σύγχρονης μουσικής δημιουργίας με νέους μουσικούς από όλη την Ελλάδα, παραδοσιακή μουσική (100 χρόνια Κώστας Μουντάκης), έντεχνη μουσική (Γιώργος Χατζηνάσιος και Σταύρος Κουγιουμτζής), Φεστιβάλ Κιθάρας, Φεστιβάλ Πιάνου, Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, θεατρικοί μονόλογοι, μουσική δωματίου, ημερίδες κ.α.
Όπως υπογράμμισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, αρχιμουσικός Μύρων Μιχαηλίδης, κατά την παρουσίαση του προγράμματος, φέτος εγκαινιάζονται πέντε νέες συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς την Εθνική Όπερα της Σλοβενίας, την Όπερα του Λέτσε στην Ιταλία, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ενώ διευρύνεται και σχέση με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης.
«Μετά την ολοκλήρωση μίας άκρως επιτυχούς χρονιάς διαπιστώνουμε όχι μόνο μία εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού στις εκδηλώσεις μας, με θεατές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και μία πολύ ελπιδοφόρα συμμετοχή των νέων, κάτι που διευρύνει το φιλότεχνο ακροατήριό μας» επισήμανε με ικανοποίηση ο Μύρων Μιχαηλίδης.
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, αναφέρθηκε στη λύση μιας μακρόχρονης οικονομικής εκκρεμότητας εξασφαλίζοντας πλέον την απρόσκοπτη δημιουργική συνέχεια του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου: «Με την απαλλαγή της από ένα αβάσταχτο βάρος, την οποία διεκδικήσαμε και πετύχαμε, ανοίγει ο δρόμος και για την πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού του ΠΣΚΗ» σημείωσε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Κύκλος | Όπερα
Νέα Παραγωγή
Ρουτζέρο Λεονκαβάλο
Οι Παλιάτσοι
Συμπαραγωγή με το Teatro Politeama Greco
του Λέτσε της Ιταλίας
Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης
Σκηνοθεσία: Giandomenico Vaccari
Συμμετέχουν καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες
Διεύθυνση χορωδίας: Λένα Χατζηγεωργίου
Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Κύκλος | Όπερα
Νέα Παραγωγή
Ρουτζέρο Λεονκαβάλο
Οι Παλιάτσοι
Συμπαραγωγή με το Teatro Politeama Greco
του Λέτσε της Ιταλίας
Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης
Σκηνοθεσία: Giandomenico Vaccari
Συμμετέχουν καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες
Διεύθυνση χορωδίας: Λένα Χατζηγεωργίου
Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου
Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών
5, 6 & 7 Δεκεμβρίου 2025
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Νέα Παραγωγή
Τζάκομο Πουτσίνι
Μαντάμα Μπατερφλάι
Συμπαραγωγή με την Εθνική Όπερα της Σλοβενίας
Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης
Σκηνοθεσία: Vinko Moderndorfer
Συμμετέχουν καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες
Ορχήστρα της Όπερας της Λιουμπλιάνα
Χορωδία της Όπερας της Λιουμπλιάνα
Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου
Διεύθυνση χορωδίας: Γιάννης Κιαγιαδάκης
28, 29, 30 & 31 Μαΐου 2026
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Κύκλος | Χορός
No Face
Παράσταση σύγχρονου χορού
Χορεύει: Θάλεια Αγαπάκη
18 & 19 Ιανουαρίου 2026
Πειραματικό Θέατρο
Βραδιά Νέων Χορογράφων
Πρωτότυπα έργα σύγχρονου χορού με ανερχόμενους νέους
ταλαντούχους χορευτές και χορογράφους από την Κρήτη
24 Ιανουαρίου 2026
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
The Land of Dream - Μάνος Χατζιδάκις
Βραδιά χορού με νέους ταλαντούχους χορευτές από όλη την Κρήτη
με επιλογές από την κινηματογραφική μουσική του Μάνου Χατζιδάκι από το έργο
Sweet Suite σε ενορχήστρωση Νίκου Κυπουργού
Συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης
Δήμου Ηρακλείου
Καλλιτεχνική - Χορογραφική επιμέλεια: Μαρία Κουσουνή
Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας
20 & 21 Φεβρουαρίου 2026
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Ο Κύκλος
Πιοτρ ‘Ιλιτς Τσαϊκόφσκι «Οι εποχές»
Πιάνο-Κεντρική ιδέα-Σύλληψη: Μαρία Βέγκου
Χορογραφίες: Μαρία Κουσουνή
Video Art: Zorzes Katris
29 Μαρτίου 2026
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Κύκλος | Θέατρο
Περσέας και Μέδουσα
Θεατρική Παράσταση
Συμπαραγωγή με την Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη
Κείμενο - Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη
Σκηνικά – Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή
Χορογραφίες – Κίνηση – Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας
Μουσική – Video Art: Αντώνης Δελαπόρτας
Στίχοι τραγουδιών: Ανδρέας Κουλουμπής
Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Μαρία Γκράτσια Βατικιώτη,
Κάλια Δακανάλη, Φοίβος Κανάς, Γιάννης Καρουζάκης, Άννα Κώτη,
Φίλιππος Μωραϊτης, Θανάσης Τσεκούρας
13, 14 & 20, 21, 22, 23 Δεκεμβρίου 2025
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Μεσοπέλαγα του Σλάβομιρ Μρόζεκ
Σκηνοθεσία: Νικολής Αβραμάκης
9, 10 & 11 Ιανουαρίου
Πειραματικό Θέατρο
Σαρμάντζα του Κωνσταντίνου Δομηνίκ
Σκηνοθεσία: Έλενα Μαυρίδου
Σκηνικά: Πάρις Μέξης
Πρωτότυπη Μουσική/ Σχεδιασμός Ήχου: Γιώργος Μαυρίδης
Ερμηνεία: Γιάννης Τσορτέκης
27 Ιανουαρίου 2026
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Το Φάντασμα της Μασσαλίας
& Η Ψεύτρα του Ζαν Κοκτώ
Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης
Ερμηνεία: Άλκηστις Βούλγαρη
6,7 & 8 Φεβρουαρίου 2026
Πειραματικό Θέατρο
Άσπρα Άλογα του Ερρίκου Ίψεν
Σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης
Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης
6, 7 & 8 Μαρτίου 2026
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Κύκλος | Διάσημα έργα
Συναυλία λατρευτικής μουσικής με την
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ: Ρέκβιεμ
Σίμος Παπάνας: Ρέκβιεμ
Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Φωνητικό Σύνολο ≪Φωνωδία≫
Διεύθυνση χορωδίας: Ιωάννης Ιδομενέως
Χορωδία Μουσικού Συλλόγου Απόλλων – Apollo Voice Ensemble
Διεύθυνση χορωδίας: Μάνος Παναγιωτάκης
20 & 21 Μαρτίου 2026
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Κύκλος | Εορταστικές εκδηλώσεις
Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία με την
Καμεράτα του Μονάχου
Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης
Καμεράτα του Μονάχου
3 & 4 Ιανουαρίου 2026
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Κύκλος | Αφιέρωμα
«Μια Μαγική Νύχτα»
Μεγάλη Συναυλία με την Μαρία Φαραντούρη και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
για τα 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης
Τραγούδι: Μαρία Φαραντούρη
Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Ενορχηστρώσεις: Αντώνης Σουσάμογλου, Λάζαρος Τσαβδαρίδης
14 & 15 Νοεμβρίου 2025
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
«Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις,
να μην τις παίρνει ο άνεμος»
Μουσικοποιητική παράσταση αφιερωμένη στον Μανόλη Αναγνωστάκη
Τραγούδι: Μαριέλλα Βιτώρου, Σήφης Καυκαλάς
Αφήγηση: Άθως Δανέλλης
Πιάνο: Γιάννης Κιαγιαδάκης
Μπουζούκι – Τραγούδι: Τηλέμαχος Αθανασιάδης
Μπάσο: Μιχάλης Αυλωνίτης
Βιoλί: Άρης Συσκάκης
8 Νοεμβρίου 2025
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή
“Στα χρόνια της υπομονής”
Καλλιτεχνικό Σχήμα Ωδηπόρος
Αφήγηση -Ερμηνεία: Ανδριανή Κυλάφη
Μουσική επιμέλεια: Ζαχαρίας Δραμουντάνης
Επιμέλεια κειμένων: Κριτσωτάκης Γιώργος
Τραγούδι - κιθάρα: Κριτσωτάκης Γιώργος
Τραγούδι: Αυγουστινάκη Μαρία
Μπάσο: Δραμουντάνης Ζαχαρίας
Ακορντεόν: Νικολιδάκης Αντώνης
Πιάνο: Κιαγιαδάκης Γιάννης
Κιθάρα: Κουτεντάκης Αριστείδης
Τύμπανα: Παγωμένος Νίκος
Μπουζούκι: Σφακιανάκης Κώστας
29 & 30 Δεκεμβρίου 2025
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Μεγάλο αφιέρωμα στον Νίκο Κούνδουρο και η
Α’ συνάντηση σκηνικών αναγνώσεων δημιουργών
από την Κρήτη
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Άννα Μαχαιριανάκη, Κατερίνα Χάλκου
24, 25 & 26 Απριλίου 2026
Πειραματικό Θέατρο και Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Κύκλος | Έντεχνη μουσική/jazz
Συναυλία με τον Γιώργο Χατζηνάσιο
Τραγούδια για τον έρωτα με τον συνθέτη στο πιάνο
14 Φεβρουαρίου 2026
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Ήχος ΕπΗγειος
Συμπαραγωγή με τη 3win Action
Ποίηση/κείμενο: Κώστας Μανουράς (Προσφύρης)
Τραγούδι: Γιώργος Ξυλούρης (Ψαρογιώργης), Βασίλης Σταυρακάκης,
Μαρίνα Δακανάλη, Λευτέρης Καλλέργης, Massimo Devitor
Πιάνο: Γιάννης Κιαγιαδάκης
Λύρα/Φωνή: Μενέλαος Νταγιαντάς
Πνευστά: Γιώργος Ζαχαριουδάκης
Λαούτο/Φωνή: Στέλιος Λουλουδάκης
Κρουστά: Gian Andrea Garancini
Αφήγηση: Κατερίνα Βρέντζου, Νικολής Αβραμάκης
Μουσική επιμέλεια: Μενέλαος Νταγιαντάς
Σκηνοθετική επιμέλεια: Νικολής Αβραμάκης
3 & 4 Απριλίου 2026
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
And all that GREEK jazz!
Μια συναυλία με αριστουργηματικά ελληνικά τραγούδια από το 1920 έως 1970
Επηρεασμένα από την Αμερικανική τζαζ σκηνή
Τραγούδι: Τζίνα Φωτεινοπούλου
Πιάνο: Ανδρέας Μπουτσικάκης
Κιθάρα: Blendi Telha
Μπάσο: Δημήτρης Παπανίκου
14 Μαρτίου 2026
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Κύκλος | Παραδοσιακή μουσική
100 χρόνια Κώστας Μουντάκης
Μια βραδιά για τον μεγάλο Κρητικό καλλιτέχνη
Σε συνεργασία με την εταιρεία Αεράκης – Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι
& Σείστρον και τον Μάνο Μουντάκη
Με τη συμμετοχή γνωστών Κρητικών Καλλιτεχνών
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ζαχαρίας Σπυριδάκης
Επιμέλεια κειμένων: Σταύρος Τζανής
Επιμέλεια βίντεο: Ανδρέας Αεράκης
31 Ιανουαρίου 2026
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Κύκλος | Φεστιβάλ
7ο Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Καρύδης
Καλλιτεχνικός σύμβουλος: Πέτρος Μόσχος
Γενικός συντονισμός: Ιωάννα Γιάνναρη
25, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2026
Αίθουσα Συναυλιών
2ο Φεστιβάλ Κιθάρας
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Μαστοράκης
15, 16 & 17 Μαΐου 2026
Αίθουσα Συναυλιών
2o CINEphil101
Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου
Συνδιοργάνωση με το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
και τον φορέα πολιτισμού HE.art (Ηράκλειο art)
3 - 10 Μαΐου 2026
Αίθουσα Συναυλιών
Κύκλος | Χορωδιακή Μουσική
Κατ-άνοιξις
Συναυλία με γνωστά a cappella χορωδιακά έργα
στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας
Φωνητικό Σύνολο “Θαλήτας”
Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας
6 Απριλίου 2026
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Βραδιά Χορωδιακής Μουσικής
Από τον Χέντελ στους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες
Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
Μουσική διεύθυνση: Λένα Χατζηγεωργίου
Πιάνο: Νίκος Κοκκίνης
Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου
Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Κιαγιαδάκης
Πιάνο: Εύα Φουρλάνου
6 Ιουνίου 2026
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Κύκλος | Σύγχρονη μουσική
Συνέδριο Σύγχρονης Μουσικής
Σε συνεργασία με τον Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ομιλίες και Συναυλίες με σύγχρονα έργα Ελλήνων συνθετών
Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας
28 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου 2026
Αίθουσα Συναυλιών
Κύκλος | Μουσική Δωματίου
Αίθουσα Συναυλιών
…στην Όπερα… όταν τραγουδάει το κλαρινέτο
Κλαρινέτο: Κώστας Τζέκος
Πιάνο: Ελένη Παπασπύρου
23 Νοεμβρίου 2025
Μικρές σκέψεις – Μεγάλες δημιουργίες
Trio Fortuna
Βιολί: Μαρίνα Ηλιάδου
Βιολοντσέλο: Ματέο Σεστάνι
Πιάνο: Αποστολία Αναστασίου
9 Ιανουαρίου 2026
Η τέχνη της σονάτας: από τον Ρομαντισμό
στον Μοντερνισμό
Βιολί: Φαίδων Μηλιάδης
Πιάνο: Θοδωρής Ιωσηφίδης
7 Φεβρουαρίου 2026
Συναυλία με το Νέο Κρητικό Κουαρτέτο
Βιολί: Γεώργιος Αλέξανδρος Χλιαβόρας
Βιολί: Γιώργος Δασκαλάκης
Βιόλα: Στέφανος Αρίστος Συμεωνίδης
Βιολοντσέλο: Κώστας Σπυριδάκης
4 Μαρτίου 2026
Χειμωνιάτικο Ταξίδι
Βαθύφωνος: Μάνος Χριστοφακάκης
Πιάνο: Melisande Sinsoulier
Υποτιτλισμός: Ζωή Καραμπέκιου
15 Μαρτίου 2026
Γαλλική Μουσική Δωματίου για Τρεις Πνοές
Βιολί: Γιάννης Πετράκης
Βιολοντσέλο: Άγγελος Λιακάκης
Πιάνο: Βασίλης Βαρβαρέσος
27 Μαρτίου 2026
Take5
Πολυφωνική μουσική από την Αναγέννηση στην παράδοση
Σοπράνο/Πιάνο: Σύλβια Στρούθου
Σοπράνο: Ειρήνη Αγιομυργιανάκη
Σοπράνο/Πιάνο: Ειρήνη Χαλκιαδάκη
Τενόρος/Πιάνο: Ορέστης Κουσαθανάς
Βαρύτονος: Γιώργος Κιαγιαδάκης
30 Απριλίου 2026
Ποίηση και Μουσική
Μια συναυλία που συνδυάζει την αισθητική της μουσικής
με την τέχνη της αφήγησης
Τρομπόνι: Γιώργος Κρίμπερης
Πιάνο/Αφήγηση: Ειρήνη Αναστασίου
23 Μαΐου 2026
…σαν Ρώσικο παραμύθι…
Ρεσιτάλ πιάνου της Έλσα Φήταμ
5 Ιουνίου 2026
Κύκλος | Ανερχόμενοι Νέοι Σολίστ
Από τον Bach στον Χατζιδάκι…
Σε συνεργασία με το Bach au Jazz Piano Festival
Ρεσιτάλ πιάνου του Λευτέρη Γαβαλά
(Ειδικό βραβείο «Μάνος Χατζιδάκις-100 χρόνια»)
24 Απριλίου 2026
Αίθουσα Συναυλιών
Κύκλος | Πρόσωπα και Ιδέες
Τιμητική εκδήλωση για την σκηνοθέτιδα,
σκηνογράφο και ενδυματολόγο Εύα Νάθενα,
με αφορμή τις διεθνείς διακρίσεις της
για την επιτυχία της παραγωγής Φόνισσα
16 Νοεμβρίου 2025
Πειραματικό θέατρο
Διάλεξη της βραβευμένης ιστορικού
Μαρίας Ευθυμίου
Ιστορία του Ελληνισμού, από την εποχή των Μυκηναίων έως σήμερα
Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
30 Νοεμβρίου 2025
Αίθουσα ≪Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού≫
Βραδιά με τον Αύγουστο Κορτώ
Ο γνωστός συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ μιλάει για το έργο του
και την εντρύφηση του σε θέματα σύγχρονου προβληματισμού
19 Ιανουαρίου 2026
Αίθουσα Συναυλιών
Η Τέχνη του Podcast με τον Άρη Δημοκίδη
Ο γνωστός δημοσιογράφος Άρης Δημοκίδης μιλάει για τη σύγχρονη μορφή
του ηχητικού ντοκιμαντέρ, τη δύναμη, τις δυνατότητες και τη δυναμική του
στην εποχή μας
22 Μαρτίου 2026
Αίθουσα Συναυλιών
