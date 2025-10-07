Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Άκης Σακελλαρίου: Υποδύεται τον ρόλο του Αλ Πατσίνο στο θεατρικό «Άρωμα γυναίκας» - Δείτε βίντεο
Η παράσταση φιλοξενείται στο Θέατρο Βρετάνια
Μια από τις πιο εμβληματικές ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, το «Άρωμα γυναίκας», που χάρισε στον Αλ Πατσίνο το Όσκαρ του Α’ Ανδρικού ρόλου, αναβιώνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη σκηνή του Θεάτρου Βρετάνια, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, με τον Άκη Σακελλαρίου στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Βασισμένο στο μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» του Τζιοβάνι Αρπίνο, το έργο αποτελεί έναν ύμνο στην ανδρική φιλία και στο υπέροχο σύμπαν της γυναίκας, μια ιστορία για το σκοτάδι που οδηγεί στο φως, για το άρωμα μιας γυναίκας που γίνεται μνήμη, αφορμή κι ελπίδα, μια ιστορία για όσα δεν βλέπουν τα μάτια.
Ο δημοφιλής ηθοποιός υποδύεται τον Φάουστο, έναν εκκεντρικό, πνευματώδη αλλά και πληγωμένο πρώην αξιωματικό, που έχει χάσει την όρασή του, και μαζί με τον συνοδό του, τον νεαρό φαντάρο Τσίτσο, ο νεαρός φαντάρος, που ενσαρκώνει ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο συγκρούσεις, χιούμορ, εξομολογήσεις και ανατροπές - ένα ταξίδι που θα αλλάξει και τους δύο για πάντα.
H ιστορία αρχίζει στο Τορίνο με την γνωριμία του Τσίτσο με την «ιδιαίτερη» θεία του Φαούστο, που ερμηνεύει η σπουδαία Ξένια Καλογεροπούλου. Στη συνέχεια, στη διαδρομή με το τρένο, Φαούστο και Τσίτσο θα συναντηθούν σε ενδιάμεσους σταθμούς, με μια σειρά από ξεχωριστούς ήρωες ο καθένας από τους οποίους προσθέτει τη δική του σφραγίδα, με χιουμοριστικές και συγκινητικές στιγμές, σε αυτή την ιδιαίτερη πορεία προς την ενηλικίωση.
Στην κορύφωση του ταξιδιού, θα καταλήξουν στη Νάπολη. Εκεί, στην πιο κρίσιμη καμπή, ένα άρωμα γυναίκας, η Σάρα, που ερμηνεύει η Μαριάννα Πουρέγκα, θα έρθει και θα προσπαθήσει να τ' αλλάξει όλα.
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Ξένια Καλογεροπούλου, Δημήτρης Διακοσάββας, Γιώργος Τζαβάρας, Θησέας Παπαπαναγιώτου, Γεωργία Σωτηριανάκου, Σταύρια Νικολάου, Μαρία Καραγκιοζίδου και Ριχάρδος Αρώνης.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων
Τετάρτη & Κυριακή: 19.00
Πέμπτη: 20.00
Ημέρες και ώρες παραστάσεων
Παρασκευή: 21.00
Σάββατο: 18.00 (λαϊκή απογευματινή) & 21.00
