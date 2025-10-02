Αλεξάνδρα Αϊδίνη - Κωνσταντίνος Ασπιώτης: Δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί μαζί στη σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου
Συμπρωταγωνιστούν στο έργο  «Intra Muros» που σκηνοθετεί ο Παντελής Δεντάκης

Ένα ταξίδι με αναπάντεχες κρυμμένες αλήθειες και ιστορίες ζωής αποτελεί το «Intra Muros», το έργο του σημαντικού νέου σκηνοθέτη και συγγραφέα του σύγχρονου γαλλικού θεάτρου, Aλεξίς Μισαλίκ, που ανεβαίνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 8 Οκτωβρίου, στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Παντελή Δεντάκη και πρωταγωνιστές τους Αλεξάνδρα Αϊδίνη και Κωνσταντίνο Ασπιώτη

O Γάλλο-Βρετανός Aλεξίς Μισαλίκ, θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, έχει ήδη στο ενεργητικό του σημαντικά βραβεία και πολυάριθμες καλλιτεχνικές διακρίσεις. Θεωρείται μια από τις πιο φρέσκες, δυναμικές και υποσχόμενες σύγχρονες θεατρικές φωνές της Γαλλίας, με τα έργα του να λαμβάνουν διεθνή αναγνώριση και να αποσπούν ενθουσιώδεις κριτικές. Το «Intra Muros» είναι το τέταρτο θεατρικό του έργο, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό σε Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία, σημειώνοντας αλλεπάλληλα sold out.

Ο Ρισάρ (Κωνσταντίνος Ασπιώτης), ένας πρώην καταξιωμένος σκηνοθέτης, δέχεται την πρόταση μιας νεαρής κοινωνικής λειτουργού (Αμαλία Νίνου), να οργανώσει ένα θεατρικό εργαστήρι στις φυλακές, όπου εκείνη εργάζεται. Μαζί με την πολύτιμη βοήθεια της συνεργάτιδάς του ηθοποιού και πρώην γυναίκας του Ζαν (Αλεξάνδρα Αϊδίνη), και με την συνοδεία της Αλίς, ο Ρισάρ, επισκέπτεται τις φυλακές, αλλά εκεί τον περιμένει μία έκπληξη. Μόνο δύο κρατούμενοι εμφανίζονται και συμμετέχουν: ο βαρυποινίτης Ανζ (Γιώργος Συμεωνίδης) και ο νεαρός Κεβίν (Νικόλας Δροσόπουλος). Ο Ανζ, συμμετέχει - εντελώς απρόθυμα - και βρίσκεται εκεί μόνο για χάρη του φίλου του Κεβίν, ο οποίος - αντιθέτως - δείχνει εξ αρχής τον ενθουσιασμό του για το εργαστήρι αυτό. Ενώ αρχικά η συνθήκη μοιάζει πρωτόγνωρη και κατά κάποιο τρόπο άβολη για όλους, σταδιακά παίρνουν μέρος σε ένα παιχνίδι ρόλων.
Ο σκηνοθέτης Παντελής Δεντάκης

Ο σκηνοθέτης Παντελής Δεντάκης σημειώνει σχετικά με την παράσταση: «Ζωή είναι αυτό που ζούμε, αλλά και αυτό που ονειρευόμαστε πως ζούμε λέει κάποιος σοφός, και ο Alexis Michalik εμπνέεται ακριβώς από την συγκεκριμένη παραδοχή για την συγγραφή του Intra Muros. Πρόκειται για ένα έργο που, ενώ αρχικά κινείται γύρω από τα θέματα της παραβατικότητας και του εγκλεισμού, στην πορεία, εμβαθύνει στην έννοια των πιο σκληρών δεσμών των ανθρώπων, τις προσωπικές του φυλακές. Οι χαρακτήρες βουτούν ολοένα και πιο θαρραλέα σε ένα παιχνίδι ρόλων, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα, που ακροβατεί ανάμεσα στο αληθινό και το φαντασιακό, στο υπαρκτό και το επιθυμητό. Και, τελικά, καταφέρνουν να οραματιστούν μια ζωή απαλλαγμένη από συμπλέγματα και δεσμά και να εμπιστευτούν λίγο περισσότερο το φαινόμενο που λέγεται Ζωή».

Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Νικόλας Δροσόπουλος, Αμαλία Νίνου και Γιώργος Συμεωνίδης.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων
Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 21:15
Κυριακή 18.15.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ 

