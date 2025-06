Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Ανοίγει τις πύλες του στους ανθρώπους της πόλης

Για έναν ολόκληρο μήνα θα φιλοξενεί εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο - Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

από τις 22 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, το πολυήμερο Φεστιβάλ Τέχνης, Σκέψης & Δημιουργίας «Πάμε Πειραιά! - Πάμε Δημοτικό;» που διοργανώνεται για 7η χρονιά.



Καλλιτεχνικοί και επιστημονικοί φορείς, σύλλογοι, μεμονωμένοι καλλιτέχνες και επιστήμονες συνθέτουν ένα πολυθεματικό Φεστιβάλ γεμάτο παραστάσεις, συναυλίες, performances, χορό, όλα με δωρεάν είσοδο.







ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

‘’ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ’’



Μια συναυλία που αποτελείται από δύο μέρη με 75μελή χορωδία & ορχήστρα.

Ά μέρος : Φάντασμα της όπερας, La Traviata J.Verdi, Va, Pensiero J.Verbi

Ελληνικό ρεπερτόριο δεκαετίας 60 - 80

ΩΡΑ ENΑΡΞΗΣ : 20.00

Διάρκεια : 105’



ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

‘’PLANO’’

Ένα οπτικο - ακουστικό έργο της Άννας Στερεοπούλου - Μέρος του έργου της, SYN ~ Κυματικό Περιβάλλον©

Το PLANO (Πλάνο) διαδραματίζεται σε αόριστο χρόνο και τόπο, και λειτουργεί ως ένας μη συμβατικός τρόπος κινηματογράφησης, όπου ο Ήχος και η Εικόνα ρέουν με ανεστραμμένους ρόλους, προκαλώντας τον Επισκέπτη να επιλέξει ο ίδιος την προσοχή που θα δώσει, σε μία ή περισσότερες από τις διαφορετικές Ιστορίες του σύνθετου Σεναρίου, όπως εκτυλίσσονται πολλαπλώς, μέσω του Ήχου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη- Σενάριο-Σκηνοθεσία: Άννα Στερεοπούλου

Πρωτότυπη Μουσική – Φωτογραφία- Graphic Design- Μοντάζ: Άννα Στερεοπούλου

Συμμετέχουν: Εύα Καμπαγιέρο, Τέριε Έβενσεν, Σομάλι Πάντα

Mastering: Σωτήρης Λάσκαρης

Παραγωγή: Άννα Στερεοπούλου© 2019 | AEAEA Studio, Αθήνα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20.00

Διάρκεια : 90’



ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

‘’ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ’’

Εκπαιδευτική παράσταση

Η Kρατική Ορχήστρα Αθηνών και αυτή τη χρονιά στο Φεστιβάλ ‘’ΠΑΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ!- ΠΑΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ;’’ με την ετήσια εκπαιδευτική της παράσταση από τους σπουδαστές / σπουδάστριες και τα φυτώρια της σχολής σε χορογραφίες καθηγητών και καταξιωμένων χορογράφων με ελληνική και διεθνή πορεία. Μια ξεχωριστή συνάντηση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στον ιστορικό χώρο του ΔΘΠ.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20.30

Διάρκεια : 70’



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Elisabeth»

(Musical)

Εκπαιδευτική μουσικοθεατρική παράσταση

Σύλλογος Φίλων Μουσικής Πειραιά - Ωδείο Τερψιθέας

Σκηνοθεσία | Μάνος Χατζηγεωργίου – Μαρία Βλαχοδημήτρη

Η Μουσικοθεατρική παράσταση «Elisabeth» είναι μια αναφορά στην αληθινή ζωή της θλιμμένης πριγκίπισσας Ελισάβετ της Αυστρίας (γνωστής ως «Πριγκίπισσα Σίσσυ»), από τα νεανικά της χρόνια μέχρι την δολοφονία της από τον Ιταλό αναρχικό Λουϊτζι Λουκένι.

Η ιστορία ακολουθεί την Ελισάβετ από την αρχή της ζωής της μέχρι τον τραγικό της θάνατο, εστιάζοντας στη σύγκρουσή της με τη συντηρητική αυλή των Αψβούργων και την ανάγκη της για προσωπική ελευθερία. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο του έργου είναι ο ρόλος του Θανάτου, που παρουσιάζεται ως ελκυστική, μυστηριώδης φιγούρα, ο οποίος την ερωτεύεται και την ακολουθεί διαρκώς.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Μάνος Χατζηγεωργίου – Μαρία Βλαχοδημήτρη

Ηθοποιοί: Μαρία Καμακάρη, Δημήτρης Παπαδάτος, Κωνσταντίνος Ντάτης, Αντώνης Κοντοζανής, Αλεξάνδρα Σκένδρου, Βαγγέλης Παπατζανάκης, Γιώργος Κοντοζανής κα.

Η βραβευμένη Νεανική Χορωδία του Ωδείου Τερψιθέας με 30 μέλη

Επταμελής Ζωντανή ορχήστρα από επαγγελματίες μουσικούς

Μουσική: Sylvester Levay

Απόδοση στίχων στα ελληνικά: Γεωργία Χατζημανωλάκη - Τσαγκάρη

Χορογραφίες: Λίζι Σπαχή

Κινησιολογία: Έλμα Καφετζηδάκη

Διδασκαλία Φωνών: Μαρία Γεωργακαράκου

Σκηνικά: Δημήτρης Ασβεστάς

Κουστούμια: Βαγγέλης Γουβέλης, Φωτεινή Μαρή, ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ

Make up Artist : Χρυσούλα Ρουφογάλη

Φωτισμοί: Παναγιώτης Μανούσης

Video Art : Ανδρέας Τσαγκάρης – Σωτήρης Χειμάρας

Ηχητική κάλυψη: Νίκος Χρονόπουλος

Ενορχήστρωση: Δημήτρης Παριανός

Μουσική διδασκαλία – Διεύθυνση Ορχήστρας: Γεωργία Χατζημανωλάκη-Τσαγκάρη

Χορηγός Παράστασης: ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Kρατήσεις θέσεων στο : 2104283392 ή ηλεκτρονικά στο https://www.odeioterpsitheas.gr/elizabeth/

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 21.00

Διάρκεια : 135 ‘



ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Elisabeth»

(Musical)

Εκπαιδευτική μουσικοθεατρική παράσταση

Σύλλογος Φίλων Μουσικής Πειραιά - Ωδείο Τερψιθέας

Σκηνοθεσία | Μάνος Χατζηγεωργίου – Μαρία Βλαχοδημήτρη

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Elisabeth» είναι μια αναφορά στην αληθινή ζωή της θλιμμένης πριγκίπισσας Ελισάβετ της Αυστρίας (γνωστής ως «Πριγκίπισσα Σίσσυ»), από τα νεανικά της χρόνια μέχρι την δολοφονία της από τον Ιταλό αναρχικό Λουϊτζι Λουκένι.

Η ιστορία ακολουθεί την Ελισάβετ από την αρχή της ζωής της μέχρι τον τραγικό της θάνατο, εστιάζοντας στη σύγκρουσή της με τη συντηρητική αυλή των Αψβούργων και την ανάγκη της για προσωπική ελευθερία. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο του έργου είναι ο ρόλος του Θανάτου, που παρουσιάζεται ως ελκυστική, μυστηριώδης φιγούρα, ο οποίος την ερωτεύεται και την ακολουθεί διαρκώς.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Μάνος Χατζηγεωργίου – Μαρία Βλαχοδημήτρη

Ηθοποιοί: Μαρία Καμακάρη, Δημήτρης Παπαδάτος, Κωνσταντίνος Ντάτης, Αντώνης Κοντοζανής, Αλεξάνδρα Σκένδρου, Βαγγέλης Παπατζανάκης, Γιώργος Κοντοζανής κα.

Η βραβευμένη Νεανική Χορωδία του Ωδείου Τερψιθέας με 30 μέλη

Επταμελής Ζωντανή ορχήστρα από επαγγελματίες μουσικούς

Μουσική: Sylvester Levay

Απόδοση στίχων στα ελληνικά: Γεωργία Χατζημανωλάκη - Τσαγκάρη

Χορογραφίες: Λίζι Σπαχή

Κινησιολογία: Έλμα Καφετζηδάκη

Διδασκαλία Φωνών: Μαρία Γεωργακαράκου

Σκηνικά: Δημήτρης Ασβεστάς

Κουστούμια: Βαγγέλης Γουβέλης, Φωτεινή Μαρή, ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ

Make up Artist: Χρυσούλα Ρουφογάλη

Φωτισμοί: Παναγιώτης Μανούσης

VideoArt: Ανδρέας Τσαγκάρης – Σωτήρης Χειμάρας

Ηχητική κάλυψη: Νίκος Χρονόπουλος

Ενορχήστρωση: Δημήτρης Παριανός

Μουσική διδασκαλία – Διεύθυνση Ορχήστρας: Γεωργία Χατζημανωλάκη-Τσαγκάρη

Χορηγός Παράστασης: ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Kρατήσεις θέσεων στο : 2104283392

ή ηλεκτρονικά στο https://www.odeioterpsitheas.gr/elizabeth/

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 21.00

Διάρκεια : 135’



ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

‘’ΣΠΥΡΙ/ΔΟΥΛΑ’’

της Λένας Κιτσοπούλου

Σύλληψη – Σκηνοθεσία | Ηλίας Βογιατζηδάκης

Τι συμβαίνει όταν το σύμπαν καταρρέει γύρω σου και δεν έχεις από πού να πιαστείς; Όταν και η παραμικρή ελπίδα έχει δώσει τη θέση της σε μια δίχως διέξοδο απελπισία; Όταν ο εαυτός μοιάζει σαν ένας άλλος;

Το διήγημα της Λένας Κιτσόπουλου «Η Σπυριδούλα» (από τη συλλογή Το μάτι του ψαριού), με τη γνώριμη διεισδυτική γραφή της, κινείται με θαυμαστή άνεση ανάμεσα σε μια σειρά από δίπολα: αρσενικό-θηλυκό, φανερό-κρυφό, ζωντανό-νεκρό. Επί σκηνής στην παράσταση ΣΠΥΡΙ/ΔΟΥΛΑ δύο σώματα (Ηλίας Βογιατζηδάκης και Χριστίνα Ροκαδάκη) συστήνουν έναν κόσμο από όπου αναδύονται και όπου βυθίζονται, ψάχνοντας να βρουν το κομμάτι εκείνο που λείπει και που όταν βρεθεί κάνει τα πάντα να έχουν νόημα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Ηλίας Βογιατζηδάκης

Δραματουργία: Παναγιώτα Κωνσταντινάκου

Ερμηνεία (αλφαβητικά):Ηλίας Βογιατζηδάκης, Χριστίνα Ροκαδάκη

Σκηνικά-Κοστούμια – Πουλχερία Τζόβα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19.30

Διάρκεια : 60’



ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

‘’90 χρόνια Λευτέρης Παπαδόπουλος’’

Εθνικό Ωδείο Πειραιά

Το Εθνικό Ωδείο Πειραιά και η τάξη Σύγχρονου Τραγουδιού της Ιωάννας Εμμανουήλ παρουσιάζουν μια συναυλία – αφιέρωμα στον μεγάλο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διδασκαλία τραγουδιών- επιλογή ρεπερτορίου: Ιωάννα Εμμανουήλ

Καλλιτεχνική επιμέλεια – ενορχηστρώσεις: Γιώργος Κωνσταντινίδης

Διδασκαλία – διεύθυνση χορωδίας: Ειρήνη Παπάζογλου

Διεύθυνση Εθνικού Ωδείου Πειραιά: Βαρβάρα Σταυριανάκου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20.00

Διάρκεια : 160’





ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

‘’ΝΤΟΥ_ΝΟΤ_ΟΠΕΝ’’

της Αγγελικής Παπασταθοπούλου

Παιδική παράσταση για ηλικίες από 4 ετών

Η παράσταση «ντου νοτ όπεν» είναι μία devised μουσικοκινητική παράσταση με θέμα την ανάγκη κάθε ανθρώπου για καλλιτεχνική έκφραση. Επί σκηνής βρίσκεται ένας χαρακτήρας που εμφανίζεται αρχικά ως θεατής της παράστασης. Πληρώνει το εισιτήριό του, κάθεται ανάμεσα στους άλλους θεατές και περιμένει να ξεκινήσει το θέαμα. Μετά από ώρα αναμονής διαπιστώνει πως ο ηθοποιός δεν θα έρθει και έτσι αποφασίζει, για να σώσει την παράσταση, να παίξει ο ίδιος.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Αγγελική Παπασταθοπούλου

Μουσική: Γιάννης Γιαννόπουλος

Επί σκηνής: Αγγελική Νικολαΐδου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19.30

Διάρκεια: 50’



ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών

Ένα αφιέρωμα για τα 70 Χρόνια της χορωδίας και την μαέστρο Τερψιχόρη Παπαστεφάνου. Στη συναυλία θα ακουστούν τραγούδια της Τερψιχόρης Παπαστεφάνου και του Μίκη Θεοδωράκη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αιμίλιος Γιαννακόπουλος: μαέστρος

Έλμα Καφετζηδάκη: πιάνο

Γιώργος Ρόκας: μπουζούκι

Ζήσιμος Σουλκούκης: βιολί

Κωστής Βομπίρης: κιθάρα

Ηθοποιός: Κρατερός Κατσούλης

50 χορωδοί επί σκηνής.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19.30

Διάρκεια : 110’ με διάλλειμα



ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Δύο πρωτότυπες θεατρικές παραστάσεις βασισμένες σε ιδέες των παιδιών και των εφήβων, από το Εργαστήρι Πολιτιστικής Εκπαίδευσης ΘεάΔραση.

19.00 | Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι «ΑλλάΖΟΥΜΕ;»

Μια μυστική πύλη ξεκλειδώνει, μια μαγική αποστολή ξεκινά, μια ξεχασμένη μνήμη θυμάται, ένας φανταστικός κόσμος ξυπνά και όλα Αλλάζουν μονομιάς!! Ένα παραμύθι για τους μεγάλους, φτιαγμένο από τα παιδιά…

Ένα ζωντανό Θεατρικό Παιχνίδι επί σκηνής από 50 παιδιά, ηλικίας 4-12 ετών.

Κείμενα-Σκηνοθεσία-Σκηνογραφία: Μαρία Ρεντίφη : Παιδαγωγός Θεάτρου, Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού

ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19.00



20.00 | Εφηβικό Θεατρικό Εργαστήρι «GPS: Οδηγός Αισιοδοξίας»

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα πλοήγησης της ανθρώπινης σκέψης προς την αισιοδοξία, ξεκινά… Μια παρέα 18 άγνωστων μεταξύ τους ανθρώπων, επιλέγονται για την πρώτη αποστολή μετάδοσης της θετικής σκέψης σε μια road trip εκδρομή ανά τον κόσμο… Άραγε θα τα καταφέρουν; Η παράσταση, είναι μια σύνθεση ιδεών των μελών της ομάδας και έχει προκύψει μέσα από τα Εργαστήρια Θεατρικής Έκφρασης και Αυτοσχεδιασμού.

Κείμενα-Σκηνοθεσία-Σκηνογραφία: Μαρία Ρεντίφη : Παιδαγωγός Θεάτρου, Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20.00



ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

‘’Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ’’

του Αντόνιο Μπουέρο Βαγέχο

Σκηνοθεσία | Βασίλης Τριανταφύλλου

Η σκάλα μίας πολυκατοικίας οδηγεί στον 5ο όροφο που έχει 4 διαμερίσματα, όπου ζουν οι πρωταγωνιστές. Το έργο έχει τρεις πράξεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Στην πρώτη πράξη, στο ένα διαμέρισμα ζει ένας ονειροπόλος αλλά μάλλον τεμπέλης νεαρός (Φερνάντο) με τη μητέρα του, σε ένα άλλο μία μάλλον κουτσομπόλα αλλά ειλικρινής κυρία (Πάκα) με τον άντρα της, τις δύο κόρες της (Τρίνι και Ρόσα) και τον εργάτη γιο της (Ουρμπάνο), στο τρίτο ένας ευκατάστατος κύριος (Δον Μανουέλ) με την χαϊδεμένη κόρη του (Ελβίρα) και στο τελευταίο μία κυρία (Χενερόσα) με τον γιο της (Πέπε) και την κόρη της (Καρμίνα).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Αντόνιο Μπουέρο Βαγέχο

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τριανταφύλλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Τόνια Τσαπράζη

Φωτισμοί:Βασίλης Κοντογιάννης

Φωτογραφίες / Video: Anuca Gauarashvili

Ηθοποιοί: Αλέξης Μπιρμπίλης, Άννα Ζέουλα, Βασίλης Παπαχατζής, Βασιλική Γαρυφάλλου, Γιάννης Λεωνιδάκης, Γιώτα Τσεκούρα, Δανάη Τσιρόνι, Έλενα Καφούρου, Ελίζα Δανιόλη, Ελίν Σεχού, Ηλιάνα Μακρή, Καλλιόπη Βουδούρη, Κώστας Παπαζάνης, Λένα Φιορεντί, Μαρία Καταπόδη, Μάνος Γιακουμής, Μιχάλης Κουτσούρης, Ναταλία Στάμου, Σταμάτης Τζέο, Τόνια Τσαπράζη, Χαρούλα Αλβανίδου, Χαρούλα Παππούλια

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19.30

Διάρκεια 70’



TETAΡΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025



ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

«5:35, Πόρτ Σάιντ»

Κείμενο-Σκηνοθεσία | Ραφαέλα Μαρτίνεζ

Αλεξάνδρεια του 50’, μία οδός με όνομα Lepsius, και δώδεκα ξάγρυπνα πρόσωπα ζουν παγιδευμένα ανάμεσα στο πατριαρχείο και το νοσοκομείο. Μια νύχτα, ένα τυπικό ενεχυροδανειστήριο γίνεται θρύψαλα· ποιος είναι ο ένοχος; Πού κρύβεται ο θησαυρός που όλοι αναζητούν, και ποιοι θα τον βρουν πρώτοι; Η παράσταση «5:35, Πορτ Σάιντ» είναι βασισμένη σε ντοκουμέντα, μαρτυρίες, κάρτ ποστάλ, και ένα μικρό κίτρινο λεύκωμα που μέσα του ξετυλίγει την ιστορία και την έξοδο των Ελλήνων από την Αίγυπτο. Τι σημαίνει το 5:35, Πορτ Σάιντ; Μέσα από spoken poetry και θραύσματα λέξεων, μετά από 70 χρόνια η απάντηση θα αποκαλυφθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Πρωτότυπο κείμενο – Σκηνοθεσία: Ραφαέλα Μαρτίνεζ

Σκηνικά – Καλλιτεχνικοί Συνεργάτες: Κωνσταντίνος Παπαντώνης, Βαγγέλης Ξενοδοχίδης

Πρωτότυπη μουσική: Dunja Botic

Βοηθός σκηνοθέτη: Οδυσσέας Κωνσταντίνος Βλάχος

Ερμηνεύουν: Μαρία Αναγνωστοπούλου, Dunja Botic

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19.30

Διάρκεια:70’



ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

‘’Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ’’

Κείμενο-Σκηνοθεσία | Κατερίνα Λιαποπούλου

Μια πολυαισθητηριακή σκηνική εμπειρία αποτύπωσης του παλμού της πόλης του Πειραιά μέσα από ένα μωσαϊκό αφηγήσεων, εικόνων, ήχων.

Οι καλλιτέχνιδες, περιπλανώμενες στον Πειραιά ως σύγχρονες flâneuses,

χωρίς προκαθορισμένο δρομολόγιο, κατέγραψαν, παρατήρησαν και

μετέπλασαν τον αστικό χώρο σε θεατρικό υλικό.

Η χαρτογράφηση δεν είναι γεωγραφική, αλλά ποιητική: ένας χάρτης

συναισθημάτων, εντάσεων και αφανών ιστοριών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο- Σκηνοθεσία: Κατερίνα Λιαποπούλου

Ερμηνεύτριες: Κατερίνα Δρακοπούλου - Κατερίνα Λιαποπούλου

Χορογραφία: Κατερίνα Δρακοπούλου

Μουσική ερμηνεία και σύνθεση: Νεφέλη Φωτάκη

Video art : Ευαγγελία Πουλίζου

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Φωτογραφίες: Ιουλία Λαδογιάννη

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19.30

Διάρκεια : 45’

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

"Συλφίδες"

Μια παράσταση βασισμένη στη μουσική του Φρεντερίκ Σοπέν

Η παράσταση "Συλφίδες" θα περιλαμβάνει το κλασικό έργο του Φρεντερίκ Σοπέν το οποίο θα ερμηνευτεί με τις εξαιρετικές χορογραφίες που συνδυάζουν τη ρομαντική αρτιότητα με τη νεοκλασική τεχνική.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

15 χορευτές, εκ των οποίων 12 χορευτές του κύριου μπαλέτου και 3 χορευτές ως συμπληρωματικά μέλη

Μουσική: Φρεντερίκ Σοπέν (με επιλεγμένα έργα για πιάνο και ορχήστρα)

Χορογραφίες: Κλασική χορογραφία "Συλφίδες" σε συνδυασμό με δύο νεοκλασικές χορογραφίες του χορογράφου Άγγελου Χατζή.

Mία επανερμηνεία του κλασικού έργου, όπου και με τις καινοτόμες χορογραφικές προσθήκες από τον χορογράφο Άγγελο Χατζή , φέρνουν μία φρέσκια νεοκλασική διάσταση στην παράσταση

ΩΡΑ ENAΡΞΗΣ : 20.00

Διάρκεια : 90’ με διάλειμμα



ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

“Η Τελετή”

του Παύλου ΜάτεσιΑπό την ομάδα Ad Hoc του τεχνοχώρου ΠΡΩ! ΔΕ! ΤΡΙ!

Η ιστορία εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μιας κηδείας, όπου οκτώ γυναίκες, συγγενείς της εκλιπούσας, και ο Μαιτρ, που καθοδηγεί την τελετουργική διαδικασία, συγκεντρώνονται σε ένα αστικό σαλόνι. Η συγκέντρωση αυτή προσφέρει την ιδανική αφορμή για να ξεδιπλωθούν οι κοινωνικές συμβάσεις, η επίδειξη και η υποκρισία. Η "τελετή" της κηδείας γίνεται το πεδίο μάχης για την κοινωνική προβολή.

Το έργο, που τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Θεάτρου το 1966, παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του Παύλου Μάτεσι.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Παύλος Μάτεσις

Σκηνοθεσία: Δώρα Δόριζα

Ενδυματολογική & Σκηνική επιμέλεια:Ομάδα Ad Hoc

Συμβουλευτική Ενδυματολογία & κοστούμια :Δημήτρης Κούβαρης

Τεχνική υποστήριξη /Φωτισμοί:Βασίλειος Γκόγκας

Μουσική Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Βασιλείου

Παίζουν: Κωνσταντίνα Βασιλείου , Μηνάς Κούρτης , Χαράλαμπος Παυλίδης, Έλενα Πατριάρχη ,Ηλίας Τσιμογιάννης ,Μαίρη Μετρίδη ,Αναστασία Αδαμίδη , Ευγενία Πυροβολικού, Χριστίνα Σουβατζή.

Στο ρόλο του εκφωνητή του Δελτίου Καιρού η Μαριάννα Κουμουνδούρου

ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19.30

Διάρκεια: 70’



ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

ΦΟΥΑΓΙΕ

Συναυλία

"Λαμπερή Σελήνη"

Ένας κύκλος τραγουδιών κατά το πρότυπο της Λόγιας Δυτικής "Κλασσικής" Μουσικής, σε ποίηση της βραβευμένης ποιήτριας Ηλιάνας Αυγέα και σε μουσική του Άγγελου Λιούκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύνθεση- πιάνο- Μουσική διεύθυνση : Άγγελος Λιούκας

Παρουσίαση – Απαγγελία : Ευτυχία Μότσου

Αποστολία Αναστασίου : πιάνο και σόλο τραγούδι

Παναγιώτης Ζεμπερλίγκος : όμποε και χορωδός

Λεώνη Αλυφαντή : 1ο βιολί και χορωδός

Φοίβος Αναστασιάδης : 2ο βιολί και χορωδός

Κατερίνα Βέρδη : 1ο φλάουτο και χορωδός

Ελένη Γαλανοπούλου : 2ο φλάουτο και χορωδός

Νινέτα Ελιέζερ : σόλο τραγούδι και χορωδός

Άγγελος Σπηλιώτης : σόλο τραγούδι και χορωδός

Κατερίνα Κουτσονικόλα : σόλο τραγούδι και χορωδός

Δημήτρης Σταυρόπουλος : σόλο τραγούδι και χορωδός

Παναγιώτης Νικολάου : χορωδός

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20.00



ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

KENTΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

"Έρωτας... θνητών χορός"

Χοροθεατρική παράσταση από το σύλλογο "Ηγέχορο Πειραιά"

Κείμενα – Σκηνοθεσία | Λαζάρου Δέσποινα

Η παράσταση πραγματεύεται τη γέννηση του έρωτα κατά τη διάρκεια της ζωής δύο ανθρώπων, την αξία και τις καταστάσεις που βιώνει κανείς μέσα από αυτό το συναίσθημα. Θα υπάρχουν στιγμές συνάντησης και χορογραφίας των δύο νέων, αφηγηματικά μέρη, τραγούδι και χορός.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενα – Σκηνοθεσία : Λαζάρου Δέσποινα

Πρόεδρος Ηγεχόρου – Χοροδιδάσκαλος : Τουλάτος Κωνσταντίνος

Χορευτική επιμέλεια: Τουλάτος Κωνσταντίνος, Λαζάρου Δέσποινα, Καπακλής Δημοσθένης, Καιροφύλαξ Ιωάννα, Καμινάρης Βαγγέλης, Κανιαδάκης Γιώργος, Στούπας Κωνσταντίνος, Ζαχαράκης Μάνος, Βερίγου Σοφία.

Τραγούδι : Ρεμούνδου Λεωνίς

Στο ρόλο του Έρωτα : Καματσέλος Ραφαήλ

Συμμετέχοντες σύλλογοι: Ηγέχορος, Περιβόλι της αγάπης, Σύλλογος Κρητών Αμπελοκήπων-Ψυχικού : Οι Ρίζες, Πέζο

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 20.00

Διάρκεια : 120’



ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

"THE THREE GREEK TENORS "



Μια μουσική σύμπραξη υψηλής καλλιτεχνικής αξίας με πρωταγωνιστές τον διεθνώς αναγνωρισμένο Δημήτρη Πακσόγλου και τους ταλαντούχους ανερχόμενους τενόρους Χρήστο Δεληζώνα και Ανδρέα Καραούλη.

Το φωνητικό αυτό τρίο ενώνει τις φωνές του σε ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει ιταλικά, γαλλικά και ισπανικά τραγούδια, καθώς και αγαπημένα κομμάτια από τα αμερικανικά μιούζικαλ.

Τη μουσική συνοδεία στο πιάνο έχει ο εξαιρετικός Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου, ενώ συμμετέχει και ο Τάσος Αποστόλου, προσθέτοντας ξεχωριστές πινελιές με το μαντολίνο και το βιολί του.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :20.30

Διάρκεια : 75’



ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Σκέψη Έξω»

Η παράσταση «Σκέψη Έξω» μιλάει για όσα κρατήσαμε μέσα μας.

Για τις φορές που μετανιώσαμε για αυτά που είπαμε,

και για εκείνα που δεν είπαμε ποτέ.

Για τη σύγκρουση ανάμεσα στο να αντέχεις και στο να θες να φύγεις.

Για τη στιγμή που δεν είπες «σε αγαπώ», ενώ το ένιωθες.

Για τον κόμπο στο λαιμό όταν δεν βρίσκεις τις λέξεις.

Η σκέψη βγαίνει από το σώμα.

Και το σώμα λέει την αλήθεια.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία: Έλενα Παπαδοπούλου

Κοστούμια: Κωνσταντίνα Κρίγκου

Χορεύτριες: Ελισάβετ Αθανασίου, Χρυσαυγή Γιαννακάκου, Εριφύλη Δαφέρμου, Έλενα Ζάχου, Έλενα Παπαδοπούλου

Παραγωγή: Galleria Pe.Mu.Vi.Arts

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:00

Διάρκεια: 55’



ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

‘’FLAMENCO DANCE PERFORMANCE’’

από την ομάδα Danza Flamenca Grupo

Η ομάδα Danza Flamenca Grupo, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Βασιλείου Σκεπετάρη, παρουσιάζει μία εντυπωσιακή παράσταση χορού Flamenco με τη συμμετοχή 25 χορευτών /χορευτριών. Το κοινό θα απολαύσει χορογραφίες σε ρυθμούς χορού φλαμένκο, με αυθεντική αισθητική και δυναμισμό.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20.00

Διάρκεια : 90’



ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

"ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΝΕΑΡΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ"

του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ

Σύλληψη -Σκηνοθεσία | Παύλος Μελικίδης

"Θα τον κρατήσω αυτόν τον όρκο;

Ναι. Θα τον κρατήσω. Μόνο εφόσον ζήσω..."

Η παράσταση βασίζεται στον κύκλο πρώιμων διηγημάτων του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ, «Σημειώσεις ενός νεαρού γιατρού», σε ιατρικά αποσπάσματα από την ιατρική πρακτική του ίδιου του Μπουλγκάκοφ. Το διήγημα «Μορφίνη», που ξεχωρίζει, θα συμπληρώσει το μωσαϊκό μιας ιστορίας της οδυνηρής αγάπης, των ανθρώπινων φόβων και αδυναμιών, της διαμόρφωσης και της αναπόφευκτης καταστροφής της προσωπικότητας. Ο Σεργκέι Πολιακόφ, ο ήρωας του έργου, χρησιμοποιεί ναρκωτικά για να δραπετεύσει από την πραγματικότητα στον κόσμο του ονείρου, προσπαθώντας να λησμονήσει τόσο τις αγριότητες της επανάστασης όσο και έναν άτυχο έρωτα που τον κάνει να υποφέρει.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ηθοποιοί (αλφαβητικά):

Βαλεντίνος Βαλάσης,, Χρυσοβαλάντης Κωστόπουλος, Μπάμπης Λουκόπουλος, Θοδωρής Παναγόπουλος, Αγγελική Παντελεάκου, Αφροδίτη Σαραντέα,

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Θάνος Τσαρμπός

Μουσικός επί σκηνής: Μαριάννα Παπαευθυμίου

Συγγραφέας: Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ

Σκηνοθεσία- σύλληψη: Παύλος Μελικίδης

Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Θάνος Χατζόπουλος

Σκηνικά: Βαλεντίνος Βλάσης

Κουστούμια: Βαλεντίνος Βλάσης - Άννα Φόνσου ("Το σπίτι του ηθοποιού")

Επιμέλεια Κίνησης: Ralitza Vladimirova

Video Art: "A Vulnus theater company"

Με την υποστήριξη: "Το σπίτι του ηθοποιού"

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19.30

Διάρκεια: 60'



















*H είσοδος για όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν