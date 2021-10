Ο Μαύρος Κύκνος έρχεται στην Αθήνα!

ΔΕΝ





Οιτων μεγαλύτερων θεάτρων μπαλέτου της Ρωσίας, τουκαι του, ανεβαίνουν στην σκηνή του Ωδείου Ηρώδου Αττικού και τουκαι μας παρουσιάζουν ένα από τα πιοστον κόσμο, βασισμένο στο μπαλέτο των μπαλέτων, την Λίμνη των Κύκνων.Διάσημα ονόματα όπως οι κορυφαίες μπαλαρίνες του Μπολσόικαι, αλλά και οι κορυφαίες μπαλαρίνες τουκαιθα μας αποδείξουν γιατί τα δύο αυτά θέατρα εξακολουθούν να είναι ο ορισμός του κλασικού μπαλέτου στις καλύτερες στιγμές του!Συνολικάθα μας μαγέψουν με τις σπουδαιότερες στιγμές της παράστασης «Η Λίμνη των Κύκνων» αλλά και άλλων μεγάλων παραστάσεων.Η Λίμνη των Κύκνων αποτελεί το κορυφαίο έργο στην ιστορία του κλασικού μπαλέτου.πολλές φορές ερμηνεύεται από διαφορετικές μπαλαρίνες στην ίδια παράσταση και όχι απαραίτητα από μία.Ως γνωστόν ένα από τα θεμέλια του διάσημου μπαλέτου «Λίμνη των Κύκνων», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μέρη του, είναι το λεγόμενο «Black pas de deux».Είναι η στιγμή που η Οντίλ χορεύει ως Μαύρος Κύκνος αλλά με την μορφή της Οντέτ και προσπαθεί να εξαπατήσει τον πρίγκιπα Ζίγκφριντ ώστε να την αγαπήσει. Είναι επίσης η στιγμή που ο Μαύρος Κύκνος επιστρατεύει ένα από τα σπουδαιότερα και πιο εντυπωσιακά τεχνάσματα για να κερδίσει την αγάπη του πρίγκιπα, εκτελεί τα 32 συνεχόμενα φουετέ (Fouettés), μία από τις πιο απαιτητικές στιγμές κάθε μπαλαρίνας.Στην παράσταση «Μαύρος Κύκνος» θα απολαύσουμε κυρίως χορογραφίες από τη «Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι στην διασκευή της χορογραφίας του Γιούρι Γκριγκορόβιτς (βασισμένη πάντα στην αυθεντική χορογραφία Πετιπά – Ιβάνοφ). Η χορογραφία του Γκριγκορόβιτς είναι αυτή που παρουσιάζεται ακόμα και σήμερα στο Μπαλέτο Μπολσόι της Μόσχας.Μια εξαιρετική στιγμή της βραδιάς είναι η παρουσίαση της μοναδικής χορογραφίας «Ο Θάνατος του Κύκνου» που είχε δημιουργηθεί ειδικά για την σπουδαιότερη πρίμα μπαλαρίνα όλων των εποχών, Άννα Πάβλοβα από τον Μιχαήλ Φοκίν το 1907. Είναι ένα εμπνευσμένο σόλο pas de deux από το ομώνυμο ποίημα του Τένυσσον βασισμένο σε μουσική από τη 13η «κίνηση» του έργου του Καμίγ Σαίν Σάνς, «Το Kαρναβάλι των Zώων» για βιολί και πιάνο. Έκτοτε θεωρείται η κορυφαία δοκιμασία για μία μπαλαρίνα.Τέλος σε επιλεγμένα μέρη της παράστασης παρουσιάζονται μοναδικές στιγμές από τις παραστάσεις «Ωραία Κοιμωμένη» του Πιοτρ Τσαϊκόφσκι, «Κουρσάρος» του Αντόλφ Αντάμ και «Σεχραζάτ» του Νικολάι Ρίμσκι – Κόρσακοφ βασισμένες στο παραμύθι «Χίλιες και μια Νύχτες».Ο Μαύρος Κύκνος είναι ένας ύμνος στο κλασικό μπαλέτο. Στην κορυφαία μορφή χορού που έχει την δύναμη να αγγίζει την αιωνιότητα.Οι πρώτοι από τους 12 κορυφαίους χορευτές που θα συμμετέχουν στον «Μαύρο Κύκνο» είναι:Από τοτης Μόσχας:Ευγενία Ομπρατσόβα: Πρίμα Μπαλαρίνα (Principal Dancer) του θεάτρου Μπολσόι.Άννα Νικούλινα: Πρίμα Μπαλαρίνα (Principal Dancer) του θεάτρου Μπολσόι.Ρουσλάν Σκβορτσόφ: Κορυφαίος Χορευτής (Principal Dancer) του θεάτρου Μπολσόι.Σεμιόν Τσιούντιν: Κορυφαίος Χορευτής (Principal Dancer) του θεάτρου Μπολσόι.Από τοτης Αγίας Πετρούπολης:Εκατερίνα Κονταούροβα: Πρίμα Μπαλαρίνα (Principal Dancer) του θεάτρου Μαριίνσκι.Εκατερίνα Οσμόλκινα: Πρώτη Σολίστ (First Soloist) του θεάτρου Μαριίνσκι.Οξάνα Μποντάρεβα: Φιλοξενούμενη Πρώτη Σολίστ (First Soloist) του θεάτρου Μαριίνσκι.Ίγκορ Κόλμπ: Κορυφαίος Χορευτής (Principal Dancer) του θεάτρου Μαριίνσκι.Μαξίμ Ζιουζίν: Σολίστ (Soloist) του θεάτρου ΜαριίνσκιΑπό τοΝικολέτα Μάνι: Πρίμα Μπαλαρίνα (Principal Dancer) του Θεάτρου της Σκάλας του ΜιλάνουΤιμοτέι Αντριζασένκο: Κορυφαίος Χορευτής (Principal Dancer) του θεάτρου της Σκάλας του ΜιλάνουΟ Ρούντολφ Νουρέγιεφ έχει πει για τον χορό:«Ήταν η μυρωδιά του δέρματός μου που άλλαζε, ήταν η προετοιμασία, πριν από κάθε μάθημα.Ήταν η απόδραση από το σχολείο και μετά από τη δουλειά στα χωράφια με το πατέρα μου, γιατί είμασταν δέκα αδέλφια.Να κάνεις δύο χιλιόμετρα με τα πόδια, για να πας στη σχολή χορού. Και όταν ήμουν εκεί...Η μυρωδιά της καμφοράς, του ξύλου, η στολή χορού...Ήμουν αετός στη κορυφή του κόσμου. Ο ποιητής ανάμεσα στους ποιητές. Ήμουν παντού και τα πάντα!!!Το μόνο πράγμα που με συνοδεύει είναι ο χορός μου. Η ελευθερία του να υπάρχω..Είμαι εδώ αλλά εγώ χορεύω με το νου, πετώ πιο μακριά από τα λόγια μου, πιο μακριά από το πόνο μου.Αν λυπόμαστε τα πληγωμένα πόδια μας, αν τρέχουμε μόνο πίσω από το στόχο μας και δεν καταλαβαίνουμε την μοναδική ευχαρίστηση της κίνησης, δεν καταλαβαίνουμε το νόημα της ζωής.Εκεί που η ουσία είναι στο γίγνεσθαι και όχι στο φαίνεσθαι.Κάθε άνδρας θα έπρεπε να χορεύει. Σε όλη του τη ζωή. Ας μην είσαι χορευτής... .αλλά να χορεύεις...Να χορεύεις!!!»Gala ΜπαλέτουBOLSHOI - MARIINKSYBlack Swan - Ο Μαύρος ΚύκνοςΤετάρτη 6 Οκτωβρίου (21:00) | Ωδείο Ηρώδου Αττικού | SOLD OUTΠέμπτη 7 Οκτωβρίου (21:00) | Christmas Theater | SOLD OUTστο CHRISTMAS THEATER:ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ: 68 ΕΥΡΩΑ ΖΩΝΗ: 58 ΕΥΡΩΒ ΖΩΝΗ: 48 ΕΥΡΩΓ ΖΩΝΗ: 38 ΕΥΡΩΔ ΖΩΝΗ: 28 ΕΥΡΩΕ ΖΩΝΗ: 18 ΕΥΡΩΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 13 ΕΥΡΩAMEA: 13 ΕΥΡΩ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700) www.ct.gr τηλεφωνικά στο 211 77 01 700, δίκτυο viva CHRISTMAS THEATERΟλυμπιακά Ακίνητα ΓαλατσίουΒεϊκου 137, ΓαλάτσιΤηλέφωνο: 211 77 01 700 και https://ct.gr/Ο χώρος των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων Γαλατσίου διαθέτει δικό του Parking και είναι δωρεάν.Η είσοδος και η έξοδος των αυτοκινήτων γίνεται από 2 εισόδους.Το θέατρο διαθέτει βεστιάριο και η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.Το θέατρο έχει πρόσβαση για άτομα ΑΜΕΑ και η κράτηση εισιτηρίων γίνεται τηλεφωνικά στο 211 7701700.Με αυτό το γνώμονα, το Christmas Theater (ακολουθώντας το παράδειγμα όλων των μεγάλων Ευρωπαϊκών θεάτρων) και με μεγάλο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους θεατές αλλά και στην αποστολή του, θα λειτουργήσει ως μεικτός χώρος συνάθροισης κοινού, ακολουθώντας αυστηρά και υπεύθυνα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή μετάδοσης του Covid-19.Για την εγγύηση της υγείας και της ασφάλειας, το Christmas Theater αξιοποιεί την εμπειρία των προηγούμενων ετών λειτουργίας του καθώς και αυτή που απέκτησε τα δύο τελευταία καλοκαίρια με το City Garden όπου καθημερινά υποδεχόταν 800 άτομα και το οποίο λειτουργούσε με τις νέες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία.Έτσι, έχει αναπτύξει και δοκιμάσει, πρακτικές που εξασφαλίζουν την άνετη πρόσβαση στο χώρο και την ανέφελη διασκέδαση εφαρμόζοντας παράλληλα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται από την νομοθεσία και τις εκάστοτε οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την πραγματοποίηση ζωντανών θεαμάτων σε κλειστά θέατρα. Τα ειδικά μέτρα που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται στοχεύουν στην προστασία των θεατών κατά την είσοδο και την έξοδό τους, καθώς και κατά την παραμονή τους στους χώρους των εκδηλώσεων.Το Christmas Theater λειτουργεί με μέγιστη κάλυψη του, δηλαδή από τις 3.600 θέσεις που διαθέτει, ανοίγει προς πώληση μόνο τις 1800 θέσεις.Όλες οι θέσεις είναι αριθμημένες ενώ τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά σε δυάδες.Ακόμα παραπάνω, οι αποστάσεις μεταξύ των θέσεων είναι οι μέγιστες δυνατές: δηλαδή σε κάθε δυάδα θέσεων θεατών υπάρχουν δύο θέσεις κενές τόσο μπρος και πίσω, όσο και αριστερά και δεξιά (σχήμα «σταυρός») κάτι που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των θεατών.Όλα τα εισιτήρια είναι ονομαστικά (προσωπικά) και μη μεταβιβάσιμα ενώ ο έλεγχος τους κατά την είσοδο είναι ανέπαφος (με χρήση scanner).Η αίθουσα του Christmas Theater είναι μεγάλη και η απόσταση της οροφής από τα καθίσματα τεράστια, ώστε να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ανανέωσης του αέρα. Σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει τομε εισροή νωπού αέρα που εξασφαλίζει συνεχή ροή νέου καθαρού αέρα από έξω (ανακυκλώνει).Πριν και μετά από κάθε παράσταση υλοποιείται απολύμανση όλων των χώρων που κινήθηκε το κοινό, ο θίασος και το τεχνικό προσωπικό με την μέθοδο Νεφελοψεκασμού - Ψυχρής Εκνέφωσης (Fogging - νέφωση Dalco100 πιστοποιημένη από τον ΕΟΔΥ).Στους μεικτούς χώρους συνάθροισης έχουν - σύμφωνα με τη νομοθεσία - πρόσβαση:, δηλαδή είτε έχουν εμβολιαστεί (και με δύο δόσεις εμβολίου ή με μονοδοσικό εμβόλιο) κι έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους είτε έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι μήνες [Πιστοποιητικό Νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο με ισχύ που διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν].(PCR test ή rapid test) με αρνητικό αποτέλεσμα κατά τις τελευταίες 48 ώρες. Οι ανήλικοι θα προσέρχονται με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test από τους γονείς τους. Αυτές οι υποχρεώσεις ισχύουν για όλους άνω των δώδεκα (12) ετών.Για τα παιδιά, από τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) ετών είναι απαραίτητητελευταίου εικοσιτετραώρου στην οποία προβαίνει είτε οποιοσδήποτε γονέας/κηδεμόνας.Για την είσοδό τους στις παραστάσεις,ή δίπλωμα οδήγησης ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας. Το Christmas Theater δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται κανένα προσωπικό δεδομένο μέσω της διαδικασίας ελέγχου των πιστοποιητικών καθώς χρησιμοποιεί την εφαρμογή «CovidFreeGr» που έχει θεσπίσει η πολιτεία (Η εφαρμογή δείχνει μόνο το όνομα του κατόχου του πιστοποιητικού, ενώ δεν κρατάει και δεν αποθηκεύει προσωρινά ή μόνιμα προσωπικά δεδομένα ή ιστορικό επαληθεύσεων).Έτσι, πραγματοποιούνται καθημερινές εντατικές απολυμάνσεις στους κοινόχρηστους χώρους και στα WC, βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ.Σε όλους τους χώρους του υπάρχουν αντισηπτικά χεριών. Οι θεατές μπορούν και πρέπει να τα χρησιμοποιούν ώστε να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής.Διαθέτει πολυπληθές προσωπικό ταξιθεσίας και ασφαλείας, έτοιμο να δώσει λύσεις σε περίπτωση που παρατηρηθεί συνωστισμός.Προς αποφυγή του συνωστισμού, προτείνεται οι θεατές να προσέρχονται στους χώρους τουλάχιστον 60' πριν την έναρξη των παραστάσεων.Οι διαδρομές εισόδου και εξόδου των θεατών έχουν διαμορφωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε σε κανένα σημείο να μην σημειώνεται μεγάλη συγκέντρωση κοινού, με την τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των θεατών κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους από τους χώρους.Δεν υπάρχουν διαλείμματα στις παραστάσεις ενώ η αποχώρηση των θεατών από τους χώρους θα γίνεται σταδιακά και πάντα υπό τις οδηγίες της ταξιθεσίας. Οι θεατές θα πρέπει να φορούν μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης και παραμονής τους στον χώρο της παράστασης, από την είσοδο μέχρι και την έξοδό τους.Τα κυλικεία λειτουργούν κανονικά εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες οδηγίες απολύμανσης.Τελικά, όλα είναι δυνατά, όταν τηρούνται οι κανόνες. Κανένας δεν αποκλείεται. Καμία νύχτα δεν θα είναι ίδια με τις άλλες. Καμία μαγεία δεν θα χαθεί. Κανένα παιδί δε θα χάσει το πνεύμα των Χριστουγέννων.Γιατί όπως λέει και ο Κάρολος Ντίκενς: «Γεμίζω με το πνεύμα των Χριστουγέννων την ψυχή μου και προσπαθώ να κρατήσω αυτό το συναίσθημα όλο τον χρόνο..»