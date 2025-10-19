Πουλάνε τις μοτοσικλέτες τους μέσω Amazon
Δημοφιλέστατη εταιρεία μοτοσικλετών φέρνει μια νέα εποχή στις πωλήσεις ξεκινώντας συνεργασία με την Amazon.
Η Royal Enfield φέρνει επανάσταση στον τρόπο αγοράς μοτοσικλέτας, καθώς ξεκίνησε να διαθέτει τα δημοφιλή της μοντέλα μέσω Amazon στην Ινδία. Από τις 10 Οκτωβρίου, οι Ινδοί καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν μια Royal Enfield απευθείας από την πλατφόρμα της Amazon σε πέντε πόλεις.
