Δημοφιλέστατη εταιρεία μοτοσικλετών φέρνει μια νέα εποχή στις πωλήσεις ξεκινώντας συνεργασία με την Amazon.

Πουλάνε τις μοτοσικλέτες τους μέσω Amazon
Η Royal Enfield φέρνει επανάσταση στον τρόπο αγοράς μοτοσικλέτας, καθώς ξεκίνησε να διαθέτει τα δημοφιλή της μοντέλα μέσω Amazon στην Ινδία. Από τις 10 Οκτωβρίου, οι Ινδοί καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν μια Royal Enfield απευθείας από την πλατφόρμα της Amazon σε πέντε πόλεις.

