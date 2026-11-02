Τάκης Τρακουσέλλης: Παγκόσμιος Πρωταθλητής F1 με... χαρτζιλίκι ο Κίμι Αντονέλι!

Πίσω από το τρόπαιο, όμως, υπάρχει μια λεπτομέρεια που δύσκολα συνδέεις με τον λαμπερό κόσμο της Formula 1: η μαμά Βερόνικα εξακολουθεί να βάζει όρια στα προσωπικά του έξοδα. Ο Μάρκο, ο πατέρας του, το περιγράφει ως «χαρτζιλίκι». Η μητέρα εξηγεί ότι έχουν συμφωνήσει συγκεκριμένο μηνιαίο προϋπολογισμό, τον οποίο πρέπει να σέβεται ακόμη και στις διακοπές του. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια διαχειρίζεται τις προσωπικές του δαπάνες και του μαθαίνει την αξία των χρημάτων.

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